Müzakereler çoktan başladı: Rusya ve HTŞ arasında gizli görüşmeler.. Masada neler var, Moskova ne teklif etti?

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Esad rejiminin devrilmesi sonrası Rusya'nın yavaş yavaş Suriye'den çekildiği iddia edilirken, The Economist Moskova ve HTŞ arasında müzakerelerin çoktan başladığını duyurdu. HTŞ'den bir kaynak yeni yönetimin Rusya'nın üslerinin bir kısmını veya tamamını elinde tutmasına izin vereceğini iddia etti. Ayrıca Tartus limanındaki kira sözleşmesinin devam etmesi de muhtemel.Bu Rusya'nın Akdeniz'deki tek derin su donanma tesisine erişimini sürdürmesi anlamına geliyor.
HTS ayrıca, Esad'ın iade edilme olasılığının düşük olduğunu kabul ediyor (Henüz resmi bir talepte bulunulmadı). Gazeteye konuşan kaynak "Kırmızı çizgiler yok" derken görüşmelerin ideolojiye değil çıkarlara dayandığını vurguladı.
Rusya, Tartus limanına ve Hmeymim hava üssüne erişimin devam etmesi karşılığında Suriye'ye insani destek sözü verdi ancak yeni yönetim bunun yeterli olmayacağını söylüyor.Çünkü Rusya ile diplomatik ve ekonomik bağlar kurmak istiyorlar.
HTŞ kaynağı “Şu anda müzakerelerin ilk adımındayız. İnsanlar yeni bir hayat kurmak istiyorlar. İlişkileri onarmak zorundayız, ülke ölmüş durumda, insanlar çok yoksul.” derken The Economist de HTŞ'nin Suriyeliler arasındaki yaygın nefrete rağmen Rusya'dan intikam almaya niyetli görünmediğini belirtiyor.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Bahreyn Kralı Al Halife telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede iki ülke lideri, Suriye ve Lübnan'da son günlerdeki gelişmeleri ele aldı ve iki ülkenin istikrarı ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda aynı hassasiyetleri paylaştıklarını dile getirdi.İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırımın da ele alındığı görüşmede, derhal ateşkes ve esir takasının yapılmasının yanında bölgeye koşulsuz bir şekilde insani yardım sağlanması gerektiği vurgulandı.
Rusya'nın, Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle Suriye'den büyük ölçekte asker ve teçhizat çekmeye başladığı iddia edildi.CNN'nin ABD'li yetkililer ile bir istihbarat kaynağına dayandırdığı haberinde, Rusya'nın Hmeimim hava ve Tartus deniz üslerinin gündemde olduğu belirtildi.
Tartus'un jeopolitik önemini vurgulayan yetkililer, Libya'da bir liman olmaksızın Suriye'den çıkılmasının Rusları zor durumda bırakabileceğini savundu.Yetkililer, böyle bir durumda Rusların, "NATO'nun güney kanadında güçlerini yansıtacak bir Akdeniz limanı olmadan kalacağını" ileri sürdü.
Rus güçleri ile Rusya'ya ait askeri teçhizatların, Suriye'den büyük ölçekte çekilmeye başlandığını ancak bunun kalıcılığının sorgulandığını aktaran yetkililer, Rus güçlerinin, Doğu Akdeniz ülkesi Suriye'den, Kuzey Afrika ülkesi Libya'ya deniz kuvvetlerini taşımaya başladığını kaydetti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki DEAŞ hedeflerine yönelik hassas hava saldırıları gerçekleştirildiğini açıkladı. Daha önceden Esad rejimi ve Rusya'nın kontrolünde olan bölgeleri hedef alan saldırılarda 12 DEAŞ’lı teröristin öldürüldüğü bildirildi. Saldırıların DEAŞ’ın Suriye'de yeniden yapılanmasını önlemeyi ve DEAŞ üzerindeki baskıyı sürdürmeyi amaçladığı kaydedilirken, ilk belirlemelere göre sivil kayıp yaşanmadığı aktarıldı. CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla ise, saldırılarla ilgili olarak "Bölgedeki müttefikler ve ortaklarla birlikte çalışan CENTCOM, DEAŞ’ın yeniden yapılanmasına ve Suriye'deki mevcut durumdan yararlanmasına izin vermeyecek" açıklamasında bulundu.
ABD ordusu bir kez daha Yemen'deki İran destekli Husileri hedef aldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Yemen'in başkenti Sana’da bulunan Husilere ait bir komuta ve kontrol merkezine hassas hava saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.
“Hedef alınan tesis, Güney Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki ABD savaş gemilerine ve ticari gemilere yönelik saldırılar gibi Husi operasyonlarının koordine edildiği bir merkezdi” denilen açıklamada, “Gerçekleştirilen saldırı, CENTCOM'un ABD ve koalisyon personelini, bölgesel ortaklarını ve uluslararası deniz taşımacılığını korumaya yönelik süregelen kararlılığını yansıtmaktadır” ifadelerine yer verildi.
Yedioth Ahronoth gazetesinin üst düzey İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde, Gazze'de tutulan İsrailli esirler için Hamas'la anlaşmanın "yakında" olabileceği ifade edildi.İsrail'in aralık ayı sonu gelmeden önce Hamas'la esir takası anlaşmasına varmayı hedeflediği iddiasında bulunulan haberde, "Anlaşmanın tüm detayları nettir. Anlaşmazlığın temeli ise anlaşmanın ilk aşamasında serbest kalacak esirlerin sayısıyla ilgilidir." denildi.
Anlaşmayla salıverilecek esirlerin sayısına dair anlaşmazlığın "büyük olduğu" savunulan haberde, Hamas'ın esirlerden az sayıda kişiyi serbest bırakmaya yanaştığı, İsrail'in ise söz konusu sayının 2 katını talep ettiği kaydedildi.Haberde, esir takası müzakerelerinin halihazırda salıverilecek esirlerin sayısı üzerinde yürütüldüğü aktarıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde, AA muhabirinin terör örgütü PKK/YPG konusundaki sorularını yanıtladı.Miller, ABD'nin Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye olan desteğinin iki ülke arasındaki temel anlaşmazlık noktalarından biri olduğu ve bu konudaki sürecin nasıl ilerlediği sorusuna, Suriye'deki hassas geçiş sürecine atıfta bulunarak cevap verdi.
ABD'li sözcü, Suriye'deki PKK/YPG varlığına ilişkin, "Bu konu, Türk muhataplarımızla üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz son derece hassas ve oldukça zor bir konu. Bu başlık, (Dışişleri) Bakan (Antony) Blinken ile Türk muhatapları arasındaki görüşmelerin büyük bir bölümünü oluşturdu." dedi.
Miller, Türkiye'nin PKK ile mücadelesinin Suriye'deki PKK/YPG'yi de kapsadığı yönündeki soruya yanıt verirken "Türkiye'nin, ABD'nin de terör örgütü olarak tanımladığı bir terör örgütüne, yani PKK'ya, karşı meşru harekete geçme hakkını tanıyoruz." ifadesini kullandı ancak PKK/YPG konusunda daha fazla yorum yapmadı.
Terör örgütü PKK/YPG'nin durumunun Suriye'deki bu hassas süreçte nasıl konumlandırılacağına ilişkin detaylara girmeyen Miller, "Bu konuda NATO müttefikimizle görüşmeler yapıyoruz ve en iyi yolun ne olacağına karar vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.