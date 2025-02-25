Multi- milyoner şansölye Almanya'yı kurtarır mı? Merz kumar oynayabileceğini gösterdi

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Hafta sonu Almanya'da gerçekleştirilen seçimler, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin zaferi ile sonuçlandı. Seçim sonuçlarının sadece Almanya'da değil Avrupa'da ciddi değişimlere neden olacağı düşünülürken, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Almanya'nun müstakbel Şansölyesi olarak hem Almanya hem de dünya gündemine oturdu.
KUMAR OYNAYABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ
Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin eskileri için tanıdık bir yüz olan Merz, siyasi kariyeri boyunca, hiçbir zaman heyecan verici bir isim olarak öne çıkmadı ancak BBC'ye göre bu durum artık değişti. Partisinin tabularını yıkma konusunda ürkek davranmayan Alman liderin göçmenlik yasalarını sıkılaştırma konusunda parlamentoda aşırı sağla işbirliği yapması, büyük bir tabuyu yıkarak kumar oynayabileceğini gösterdi.
MERKEL'İ YENEMEYİNCE ÖZEL SEKTÖRE GEÇİP MULTİ-MİLYONER OLDU
Hürriyet gazetesinden Ahmet Külahçı'nın haberine göre, 1955’te Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Brilon kentinde doğan evli ve 3 çocuk babası Merz, hukuk eğitimi aldıktan sonra yargıç ve avukat olarak çalıştı.1989-1994 yıllarında Avrupa Parlamentosunda, 1994-2009 döneminde de Federal Mecliste milletvekilliği yaptı. Daha önce eski Başbakan Angela Merkel’e parti içi rakip olmaya kalktı ancak başarılı olamayınca özel sektöre geçip multi- milyoner olmuş bir isim.
CESUR KARARLAR ALABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Büyük şirketlerin yönetim kurullarında yer alan Merz’in cesur kararlar alabileceği beklentisi hakim. Öte yandan pilot lisansı bulunan kendi uçağını kullanan Merz’in varlıklı hayatıyla orta direğin gerçeklerinden uzak olduğu eleştirileri de var.Merz, Ukrayna’nın desteklenmesi konusunda eski Başbakan Scholz’a göre daha şahin, göç politikalarında daha katı, ekonomide ise daha liberal eğilimli.
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Almanya seçimlerinde zaferini ilan eden Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz, önceliğinin Avrupa'yı güçlendirmek olacağını böylece ABD'den bağımsızlıklarını elde edebileceğini söyledi.
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Merz, ARD televizyonunda diğer Başbakan adaylarıyla yapılan açık oturumda ülkedeki seçim sonucuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Friedrich Merz, "Mutlak önceliğim Avrupa'yı güçlendirmek olacak. Böylece ABD'den bağımsızlığımızı elde edebiliriz.” dedi. Kendisi açısından önemli olanın Avrupalıların kendi aralarında birlikte hareket etmesi olduğunu kaydeden Merz, "Şu anda Avrupa siyasetinin çoğu Almanya olmadan gerçekleşiyor. Elbette bunun seçim kampanyası ve bu ara dönemle de ilgisi var. Ancak Avrupa Birliği'nin pek çok başbakanı, devlet ve hükümet başkanıyla yakın diyalog halindeyim." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta yaptığı açıklamalardan sonra ABD yönetimin, Avrupa'nın kaderine büyük ölçüde kayıtsız kaldığının açık olduğunu savunan Merz, bu nedenle Haziran sonundaki NATO zirvesine doğru nasıl ilerleyeceklerini çok merak ettiğini belirterek, "Hala mevcut haliyle NATO'dan bahsediyor olacak mıyız? Ya da çok daha hızlı bir şekilde bağımsız bir Avrupa savunma kabiliyeti oluşturmak zorunda kalmayacak mıyız? Dolayısıyla bu benim mutlak önceliğim" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Beyaz Saray'da ortak bir basın toplantısı düzenledi.Trump, Macron ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Ukrayna'da barışı sağlamanın maliyetine ve bu ülkenin uzun vadeli güvenliğini sağlamaya Avrupa'nın çok daha büyük katkı yapacağı konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.
"Ukrayna'da barışı yeniden tesis etmenin zamanı geldi ve bence bunu başaracağız." diyen Trump, bu kapsamda hem Rusya Devlet Başkanı Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeler yaptığını ve sürecin çok olumlu seyrettiğini söyledi.
Moskova'nın da anlaşma yapmaya istekli olduğunu kaydeden Trump, "Bir anlaşma yapmak Rusya'nın da çok yararına olacaktır ve bunu yapacağımızı hissediyorum. Artık olan oldu. Bu hiç başlatılmaması gereken bir savaştı." yorumunu yaptı."Bu nedenle Ukrayna ile değerli madenler anlaşmasını yapmamız gerekiyor. Bu konuda çok ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum." diyen Trump, bu anlaşmanın hem ABD hem de Ukrayna'nın yararına olduğunu vurguladı.