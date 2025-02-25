Multi- milyoner şansölye Almanya'yı kurtarır mı? Merz kumar oynayabileceğini gösterdi

Trump: Ukrayna'da barışı yeniden tesis etmenin zamanı geldi

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Beyaz Saray'da ortak bir basın toplantısı düzenledi.Trump, Macron ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Ukrayna'da barışı sağlamanın maliyetine ve bu ülkenin uzun vadeli güvenliğini sağlamaya Avrupa'nın çok daha büyük katkı yapacağı konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.



"Ukrayna'da barışı yeniden tesis etmenin zamanı geldi ve bence bunu başaracağız." diyen Trump, bu kapsamda hem Rusya Devlet Başkanı Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeler yaptığını ve sürecin çok olumlu seyrettiğini söyledi.



Moskova'nın da anlaşma yapmaya istekli olduğunu kaydeden Trump, "Bir anlaşma yapmak Rusya'nın da çok yararına olacaktır ve bunu yapacağımızı hissediyorum. Artık olan oldu. Bu hiç başlatılmaması gereken bir savaştı." yorumunu yaptı."Bu nedenle Ukrayna ile değerli madenler anlaşmasını yapmamız gerekiyor. Bu konuda çok ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum." diyen Trump, bu anlaşmanın hem ABD hem de Ukrayna'nın yararına olduğunu vurguladı.