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Microsoft 365 çöktü... Bankacılık işlemleri, uçuşlar ve televizyon yayınlarında büyük aksamalar yaşanıyor... THY'den açıklama

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#Microsoft#THY#Bankacılık
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 10:36

Microsoft 365 programında dünya genelinde yaşanan sorun nedeniyle birçok ülkede uçuşlar aksıyor. Havayolu şirketleri bilet rezervasyon işlemlerini gerçekleştiremiyor. Bankacılık işlemleri de sekteye uğrarken ünlü TV kanalları yayın yapamıyor. Türk Hava Yolları'ndan da arıza nedeniyle açıklama geldi. THY Basın Müşavirliği operasyonların normale döndüğünü ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Microsoft kaynaklı yaşanan arızanın siber saldırı nedeniyle olmadığını belirterek Türkiye'deki aksaklığın önemli ölçüde atlatıldığını söyledi.

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ABD'li teknoloji devi Microsoft'un 365 uygulamalarında dünya genelinde yaşanan arıza nedeniyle birçok sektörde aksamalar yaşanıyor.  Yazılım sistemindeki küresel sıkıntı nedeniyle Avustralya'daki Melbourne Havalimanında check-in işlemleri yapılamıyor. Amsterdam'ın Schiphol Havalimanında da gecikmeler yaşandığı bildirildi. Japonya'nın Narita Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, JetStar, Jeju Air, Qantas, HK Express ve Spring Japan Havayolu şirketlerinin sistemlerinde sorunlar yaşandığı açıklandı.

Hindistan'da ise Delhi Havaalanında bazı hizmetlerin geçici olarak etkilendiği bildirildi. Berlin Brandenburg Havalimanından yapılan açıklamada, teknik sorun nedeniyle işlemlerde gecikmeler yaşandığı aktarıldı. İspanya'da da tüm havalimanlarının teknik sorundan etkilendiği ifade edildi. 

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Almanya’da acil ameliyatlar ertelendi

Dünya genelinde yazılım sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle Almanya’da bazı hastanelerde acil ameliyatlar iptal edildi. Alman hava yolu şirketi Lufthansa’dan yayınlanan açıklamada şirketin rezervasyon alma işlemlerinde problem yaşanabileceği ve bir çözüm üzerinde çalışıldığı duyuruldu. Alman Eurowings havayolları ise çevrimiçi check-in sisteminin an itibarıyla hizmet dışı olduğunu açıkladı.

Microsoft: Hizmetlerde iyileşme görülüyor

Microsoft 365'in internet sitesinde yer alan bir açıklamada, Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetleri için etki azaltma çalışmalarına devam edildiği belirtildi. Mevcut sorunun çeşitli Microsoft 365 uygulamalarını ve hizmetlerini kullanmaya çalışan tüm kullanıcıları etkiliyor olabileceği ifade edilen açıklamada, etkilenen uygulama ve hizmetler arasında Microsoft Defender, Microsoft Teams, Microsoft Purview ve OneDrive'ın da bulunduğu bilgisi verildi.

Sorunun ana nedeni olarak Azure bulut sistemindeki bir yapılandırma değişikliğinden dolayı depolama ve bilgi işlem kaynakları arasında yaşanan kesintiye işaret edildi. Açıklamada, "Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor." ifadesi kullanıldı.

THY: Operasyonlarımız normal seyrine dönmektedir

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli yolcularımız, bilgi sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Sözkonusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz. Dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz misafirlerimizden özür dileriz" dedi.

Bakan Uraloğlu: Siber saldırı söz konusu değil

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uluslararası kaynaklı yaşanan yazılım kriziyle ilgili açıklama yaptı."Bir siber saldırı söz konusu değil." diyen Bakan Uraloğlu, sorunun kısa sürede çözüleceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, "İlgili kurumlarla derhal irtibata geçtik. Buradaki aksaklıkların önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur. Bunun tekerrür etmemesi için gerekli önlemleri planladık. İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz. Bir siber saldırı söz konusu değildir." dedi.

BTK: Sorunun nedeni CrowdStrike programı

Bilgi Teknolojileri Kurumu "Yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı, kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edildi" açıklamasında bulundu. 

'Aksaklık siber saldırı kaynaklı değil'

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, "Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır." dedi. 

Edinburgh'ta biniş kartları manuel olarak kontrol ediliyor

Dünya genelinde yazılım sisteminde yaşanan sıkıntı nedeniyle İngiltere'deki Edinburgh Havalimanı'nda otomatik biniş kartı tarayıcıları devre dışı kaldı. Biniş kartları manuel olarak kontrol ediliyor.

'Belki de dünyanın en büyük siber saldırısı'

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, CNN TÜRK canlı yayınında "Özellikle dünya genelinde ciddi bir siber saldırı riski ile karşı karşıyayız. Belki kişisel veri güvenliği açısından ciddi problemleri getirecek potansiyele sahip. Belki de dünyanın görmüş olduğu en büyük siber saldırıdan bahsediyoruz" dedi.


THY'den açıklama: Arıza giderildi

Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.

Üstün, "Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Denizbank'tan açıklama

Denizbank'ta da teknik aksaklık yaşandığı açıklandı. Mobil bankacılıkta sorunlar olduğu belirtildi.Bankadan yapılan açıklamada, ''Kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır. Bankamız, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve tüm kanallarımızın en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.'' denildi.

İngiltere'de uçuş ve TV yayınlarında sorun
İngilterede uçuş ve TV yayınlarında sorun

İngiliz televizyon kanalı Sky News sabah saatlerinden bu yana yayın yapamıyor. İrlandalı hava yolu şirketi Ryanair ise kontrolleri dışında bir sorun yaşadıklarını ve yolculara mümkün olduğunca havalimanlarına erken gelmelerini söyledi. İngiltere ve İrlanda'nın yanında Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan ve Japonya'da sorunlar yaşandığı  bildiriliyor. 

İspanya'da uçuşlar gerçekleştirilemiyor

İspanya'da Ulusal havalimanı otoritesi AENA İspanya'dan yapılan uçuşlarda Cuma günü gecikmeler yaşanabileceğini söyledi. AENA, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalıştıklarını ve manuel sistemlerle çalışmaya devam etmeye çalıştıklarını söyledi.

Havaalanlarının web sitelerine göre, Barselona ve Madrid havaalanlarından onlarca uçuş Cuma günü erken saatlerde ertelendi.

ABD Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama

Microsoft hizmetlerindeki sorun  ABD'deki low-cost hava yolu şirketleri Frontier Airlines, Allegiant ve SunCountry operasyonlarını da etkiledi. ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, bakanlığın Frontier'daki uçuş iptalleri ve gecikme sorunlarını izlediğini belirterek kurumun tüm havayollarını yolcuların ihtiyaçlarını karşılama sorumluluklarına tabi tutacağını söyledi. Veri takip şirketi FlightAware'e göre Frontier, Perşembe günü 147 uçuşu iptal etti ve 212 uçuşu erteledi.

Microsoft: Sorunu araştırıyoruz
Microsoft: Sorunu araştırıyoruz

Microsoft 365 tarafından yapılan açıklamada, “Kullanıcıların çeşitli Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerine erişimini etkileyen bir sorunu araştırıyoruz” denildi. Açıklamada, sorunu hafifletmeye devam ederken “Hizmet kullanılabilirliğinde olumlu bir eğilim gözlemlediğini” söyledi.

Sorunun kaynağı virüs programı mı?
Sorunun kaynağı virüs programı mı

Siber güvenlik uzmanları, Microsoft 365 programının çökmesine antivirüs yazılımı Crowdstrike'taki bir sorunun neden olduğunu belirtti. Crowdstrike, internet sitesinde yaptığı paylaşımda, "Crowdstrike, Falcon Sensörü ile ilgili Windows'taki çökme raporlarının farkındadır." ifadelerine yer verdi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineAlmanya’da acil ameliyatlar ertelendi
timelineMicrosoft: Hizmetlerde iyileşme görülüyor
timelineTHY: Operasyonlarımız normal seyrine dönmektedir
timelineBakan Uraloğlu: Siber saldırı söz konusu değil
timelineBTK: Sorunun nedeni CrowdStrike programı
timeline'Aksaklık siber saldırı kaynaklı değil'
timelineEdinburgh'ta biniş kartları manuel olarak kontrol ediliyor
timeline'Belki de dünyanın en büyük siber saldırısı'
timelineTHY'den açıklama: Arıza giderildi
timelineDenizbank'tan açıklama
timelineİngiltere'de uçuş ve TV yayınlarında sorun
timelineİspanya'da uçuşlar gerçekleştirilemiyor
timelineABD Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama
timelineMicrosoft: Sorunu araştırıyoruz
timelineSorunun kaynağı virüs programı mı?

 

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#Microsoft#THY#Bankacılık

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