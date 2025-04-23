Marmara'daki depremler dünya basınında: 'Derin bir korku bıraktı'

BBC: Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da art arda gelen depremler nedeniyle panik yaşandı

Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'da arka arkaya meydana gelen depremlerin, kent sakinlerinde paniğe neden olduğu kaydedilen BBC'nin haberinde, şu ifadeler kullanıldı:



"En güçlüsü 6.2 büyüklüğünde kaydedilen depremler, yaklaşık 440 km uzaklıktaki başkent Ankara'da dahi hissedildi.



Sarsıntıların etkisiyle binalardan dışarı çıkan vatandaşlar, sokaklarda toplanarak güvenli bölgelere yöneldi. Yetkililer henüz önemli bir hasar bildirilmediğini ancak vatandaşların güvenli olmayabilecek yapılardan uzak durması gerektiği uyarısında bulundu.



BBC muhabiri Orla Guerin, İstanbul'da geçirdiği 6 yıl boyunca bu kadar güçlü bir deprem yaşamadığını ifade etti. Bilim insanlarının uzun süredir büyük bir deprem beklentisi içinde olduğu bölgede, bu tür sarsıntıların yerel halkta endişe yarattığı gözlemlendi. BBC muhabiri Asya Robins ise deprem anlarının bölge sakinleri üzerinde her zaman derin bir korku etkisi bıraktığını belirtti."