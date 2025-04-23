Marmara'daki depremler dünya basınında: 'Derin bir korku bıraktı'

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ABD gazetesi New York Times, İstanbul'u sarsan depremi hazırladığı grafik ile duyurdu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun deprem bilgilerini aktaran gazete, 6,2 büyüklüğündeki depremin Tekirdağ ve Silivri arası bölge ile Avcılar'da şiddetli hissedildiğini belirtti.
Gazete, depremin Marmara bölgesinin tamamında hissedildiğini belirtirken artçı sarsıntıların da hangi noktalarda meydana geldiğini gösterdi.
New York Times, "Artçı depremler, ilk deprem sırasında ana fayda kayma meydana gelmesi ile meydana geldi" dedi.
İngiliz gazetesi The Mirror, deprem anında annesine ulaşmaya çalışan CNN Türk sunucusu Meltem Bozbeyoğlu'nun görüntülerini servis ederek, "görüntülerin Türkiye'deki paniği gözler önüne serdiğini" vurguladı.
Bozbeyoğlu'nun "şaşkınlık ve korku" yaşadığını ifade eden The Mirror, olayı şu sözlerle tarif etti:
"CNN Türk'te canlı yayın sırasında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, sunucu Meltem Bozbeyoğlu'nun anlık paniğini kameralara yansıttı. Alman Araştırma Merkezi'nin verilerine göre, İstanbul yakınlarında ve yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, stüdyoyu salladığı anda Bozbeyoğlu'nun yüzündeki şaşkınlık ve korku dikkat çekti.
Viral olan görüntülerde, sunucunun önce masasındaki notlara baktığı, ardından sarsıntıyla birlikte titreyen kameraya doğru panikle baktığı görüldü. Birkaç saniye sonra masayı sıkıca tutarak dengelenmeye çalışan Bozbeyoğlu, stüdyodaki diğer konukları da uyardı. Depremin etkisiyle stüdyoda yaşanan bu gerilim anı, sosyal medyada geniş yankı buldu. İzleyiciler, sunucunun profesyonel duruşunu korumaya çalışırken yaşadığı insani tepkiyi takdirle karşıladı."
Alman Bild gazetesi, İstanbul merkezli depremi "Büyüklük 6,2: Deprem İstanbul'u salladı" başlığıyla son dakika olarak duyurdu. Bild, 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirttiği deprem nedeniyle binaların sallandığını ve 151 kişinin yaralandığını ifade etti.
Bild, haberinde "en büyüğü 5.3 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda arttçı sarsıntı meydana geldi" dedi. Gazete ayrıca, Türkiye'de meydana gelen son büyük depremin Şubat 2023'te yaşandığını hatırlattı.
France24, İstanbul'da halkı sokaklara döken depremi flash haber olarak duyururken "Güçlü bir sarsıntı İstanbul'u vurdu" başlığıyla duyurdu. Fransız haber kanalı, haberinde "Merkez üssü Marmara Denizi olan 6,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'u salladı" dedi.
France24, "İki ayrı deprem, saniyeler içerisinde peş peşe meydana geldi" ifadesini kullandı.
Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro, depremi "Türkiye: 6,2 büyüklüğünde güçlü bir deprem İstanbul'u vurdu" başlığıyla servis etti. Depremde can kaybı ya da hasar meydana gelmediğini belirten Le Figaro, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 13:00'ten kısa bir süre önce 6,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi" açıklamasını aktardı.
Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depreme ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğinin de altını çizdi.
Le Figaro, depremin İstanbul'da paniğe neden olduğunu ifade ederek, bir ressamın "Sarsıntıyı hissettim ve kendimi dışarı attım" sözlerine haberinde yer verdi.
Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'da arka arkaya meydana gelen depremlerin, kent sakinlerinde paniğe neden olduğu kaydedilen BBC'nin haberinde, şu ifadeler kullanıldı:
"En güçlüsü 6.2 büyüklüğünde kaydedilen depremler, yaklaşık 440 km uzaklıktaki başkent Ankara'da dahi hissedildi.
Sarsıntıların etkisiyle binalardan dışarı çıkan vatandaşlar, sokaklarda toplanarak güvenli bölgelere yöneldi. Yetkililer henüz önemli bir hasar bildirilmediğini ancak vatandaşların güvenli olmayabilecek yapılardan uzak durması gerektiği uyarısında bulundu.
BBC muhabiri Orla Guerin, İstanbul'da geçirdiği 6 yıl boyunca bu kadar güçlü bir deprem yaşamadığını ifade etti. Bilim insanlarının uzun süredir büyük bir deprem beklentisi içinde olduğu bölgede, bu tür sarsıntıların yerel halkta endişe yarattığı gözlemlendi. BBC muhabiri Asya Robins ise deprem anlarının bölge sakinleri üzerinde her zaman derin bir korku etkisi bıraktığını belirtti."
Yunan gazetesi Kathimerini'nin haberine göre, Yunan deprem uzmanı Kostas Papazachos, ülkesini İstanbul'daki depremlerin ardından 'tetikte olmaya' çağırdı.
Kathimerini, haberi okuyucularına şu ifadelerle duyurdu:
Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'ye açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Kostas Papazachos, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin "sağ yanal fay zonu boyunca meydana geldi" açıklamasını yaptı.
Yunan uzman, depremin yaşanmasının beklendiğini ancak yaşanılan sarsıntının korkuyla beklenen büyük deprem olmadığını vurgulayarak, şunları dile getirdi:
"Deprem, alt levhanın doğuya doğru kaydığı ve üst levhanın çoğunlukla hareketsiz kaldığı bilinen bir sağ yanal fay zonu boyunca meydana geldi. Kırılması beklenen faydalarda meydana gelse de bu beklenen büyük deprem değildi. Neler getireceğini şimdiden tahmin etmek çok zor. Ancak irili ufaklı sarsıntılar meydana gelecektir. Yunanistan, bu depremlerle ilgili tetikte olmalı."
ABC News'ün haberinde, AFAD ekiplerinin artçı sarsıntı ihtimaline karşı bölgede incelemelerini sürdürdüğü ifade edilirken, şunlar aktarıldı:
"ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre, Çarşamba sabahı İstanbul yakınlarında 6.2 büyüklüğünde orta şiddette bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Marmara Ereğlisi'nin 22 km güneydoğusunda ve İstanbul'un 70 km batısında, yerin 10 km derinliğinde kaydedildi.
Depremin etkisiyle İstanbul ve çevre illerde binalar boşaltıldı. Hastanelere panik atak ve hafif yaralanma şikayetleriyle başvurular artarken, yetkililer ilk belirlemelere göre ciddi yapısal hasar olmadığını açıkladı.
Bölge sakinleri, 1999 Gölcük depreminin yarattığı travmayı hatırlatarak tedirginliklerini dile getirdi. AFAD ekipleri, artçı sarsıntı ihtimaline karşı bölgede incelemelerini sürdürüyor."
The Independent, depreme ilişkin yayımladığı haberinde CNN Türk'teki deprem anlarına yer verdi.
Bozbeyoğlu'nun canlı yayında annesini aramaya çalıştığını aktaran The Independent, şunları bildirdi:
"CNN Türk'te canlı yayın yapan haber spikeri, 23 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında duyduğu endişeyi kameralar önünde yaşadı. Spiker, yayın sırasında annesinin durumunu öğrenmek için "Lütfen annemi arayın" çağrısında bulundu.
İstanbul genelinde yoğun şekilde hissedilen sarsıntı son yılların en şiddetli depremlerinden biri olarak kayıtlara geçti. 16 milyon nüfuslu kentte çok sayıda insan sokaklara döküldü. Resmi hasar bildirimi yapılmadı ancak artçı sarsıntılar devam ediyor. Merkez ilçelerde bazı iş yerleri tedbiren faaliyetlerini durdurdu.
Depremin stüdyoda hissedilmesiyle spikerin yaşadığı anlık panik, izleyiciler tarafından büyük yankı uyandırdı. Uzmanlar, İstanbul'da bu büyüklükteki depremlerin olası etkileri konusunda uyarılarını sürdürürken, vatandaşların tedbirli olmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor."