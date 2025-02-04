Komşuda panik: Uçaklar ve gemiler tıklım tıklım dolu! Gece boyunca 36 sarsıntı: 'Sismik hareketlilik azalmıyor aksine yoğunlaşıyor'

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Yunan deprem mühendisi Prof. Dr. Panayotis Karidis, Ege Denizi'nde son günlerde artan sismik hareketliliğin olası büyük bir depreme hazırlanmaya imkan sağladığını ifade etti.Prof. Dr. Panayotis Karidis, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan depremlerin merkez üssünün, bölgede en yoğun yerleşimin bulunduğu Santorini Adası'ndan kuzeydoğuya doğru uzaklaştığını, böylece tehlikenin azaldığını söyledi.
Bunun bir avantaj olmasına rağmen tehlikenin tamamen ortadan kalkmadığını belirten Karidis, "Bu tür depremler gelecekte mutlaka olacaktır ancak ne zaman olacağını bilemiyoruz. Ben büyük bir deprem olacaksa da turizm sezonu öncesinde olup bitmesini umarım ki durumla baş etmek kolay olsun." dedi.Karidis, olası bir depremin ne kadar zarara yol açacağının sadece depremin Richter ölçeğindeki büyüklüğüyle değil, aynı zamanda merkez üssünün yerleşim alanından ne kadar uzak olduğuyla da ilgili olduğuna işaret etti.Depremin yol açabileceği heyelanların da sorun teşkil edeceğine dikkati çeken Karidis, "En kötüsü ise yaklaşık 5 büyüklüğünde bir deprem bile olsa, merkez üssünün binaların altında, yüzeye yakın olmasıdır." diye konuştu.
Prof. Dr. Karidis, Ege'deki sismik hareketliliğin ardından Yunanistan hükümetinin aldığı tedbirleri doğru bulduğunu söyleyerek "Tüm bunların, daha büyük bir depremin öncüsü niteliğinde olduğunu var sayacak olursak, harekete geçmek üzere zamanımız olduğu için şanslıyız. Türkiye'deki Kahramanmaraş merkezli depremlerin tam aksi bir durum söz konusu. Türkiye'de iki deprem arka arkaya, uyarı niteliğinde herhangi bir öncü deprem olmadan yaşanmıştı." ifadelerini kullandı.Santorini Adası'nda MÖ 1600 yıllarında da benzer bir şekilde sismik hareketlilik olduğunu ifade eden Karidis, sözlerini şöyle sürdürdü:"O zaman da Santorini halkı küçük depremleri görünce eşyalarını özel depolarda sağlama alarak hazırlık yaptı. Santorini'yi terk etti. Depremle birlikte volkan patlaması yaşandı ama hiç kimse hayatını kaybetmedi. Uzayan deprem süreci, şimdi olduğu gibi hazırlık açısından olumlu bir durumdur."
Ege Denizi'nde günlerdir devam eden depremler, çok kısa aralıklarla devam etti. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde son 1 saat içerisinde 5 depremin meydana geldiği kaydedildi. AFAD, meydana gelen depremlerin sırasıyla 4.1, 4.4, 4.3, 4.5 ve 3.7 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
Santorini Belediye Başkanı Nikos Zorzos Kathimerini gazetesine yaptığı açıklamada, herhangi bir nedenle Athinios limanının kapatılması durumunda ya da gerekli görüldüğünde insanların adayı toplu halde terk edebilmeleri için alternatif bir plan hazırlandığını açıkladı.Baxedes gibi adanın doğu tarafındaki plajların birçoğuna teknelerle erişebileceğini belirten belediye başkanı büyük bir deprem olması durumunda sığınılabilecek 8 yeri de ada sakinlerine duyurdu.
Kathimerini gazetesine konuşan ada sakinleri ise hem deprem hem de heyelan korkusu yaşadıklarını belirterek "Hiçbir şey yapamıyoruz. Yıllardır burada yaşıyoruz, depremler sık yaşanır ancak böylesini şimdiye kadar hiç görmedik" ifadelerini kullandı.
Yunanistan'daki yetkililer sadece sismik hareketliliğin arttığı Santorini adası için değil, Amorgos, Anafi ve Ios için de alarm durumuna geçmiş durumda Anafi Belediye Başkanı Iakovos Roussos TO BHMA'ya yaptığı açıklamada “Şu anda sismik sarsıntılarda bir artış var. Özellikle bugün sabah saatlerinde, 9.00'dan 10.00'a kadar her iki dakikada bir, üç dakikada bir sismik bir sarsıntı geçirdiğimizi söyleyebilirim.alarma geçmiş durumdayız" derken Sismolog Gerasimos Papadopoulos de "Bu bölge bize 6'ya yakın büyüklükte deprem verme potansiyeline sahip" dedi.
Selanik Aristoteles Üniversitesi sismoloji profesörü Vassilis Karakostas ise "5 ve biraz daha büyük depremler olabilir. Hepimizin endişelenmesi gereken şey, orada büyük bir depremin meydana gelmesi ve çevredeki adalarda sorunlara yol açması" ifadelerini kullandı.
Yunan medyasında yer alan haberlerde tedbir amaçlı 13 adada okulların tatil edildiği belirtildi.
Yunan medyasında yer alan haberlere göre, son üç günde Santorini, Amorgos ve İos arasındaki deniz alanında 550 deprem yaşanırken, Santorini'de gece boyunca 36 sarsıntı kaydedildi. Atina Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü Müdürü Vasilis Karastathis TO BHMA gazetesine yaptığı açıklamada sismik hareketliliğin azalmadığını aksine yoğunlaştığını söyledi.
Santorini Adası'ndan ayrılan tüm gemi ve uçaklar, deprem endişesiyle adayı terk etmek isteyenlerle doldu. Yunan medyasına göre adadan şimdiye kadar en az 5 bin kişi ayrıldı. Deprem endişesiyle Santorini'den Atina'ya uçakla gelen bir kişi havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık her beş dakikada bir deprem yaşandığı için korktuklarını belirterek, "İnsanlar adadan ayrılmak istiyor. Gemilere biniyor. Şimdi 2 (ekstra) uçuş koydular." diye konuştu.
Bir başka Santorini sakini ise adaya ne zaman döneceğine karar vermek için gelişmeleri takip edeceğini söyledi.Bilet fiyatlarının çok yüksek olduğundan şikayet eden bir ada sakini de insanların endişe içinde olduğunu kaydetti.
Yetkililer yeni bir değerlendirmeye kadar, vatandaşlardan kapalı alanlarda toplanmamaları, metruk binalara yaklaşmamaları, Santorini Adası'ndaki heyelan tehlikesi bulunan Ammudiou, Armenis, Korfu ve Palaio Limena sahillerine gitmemeleri ve havuz sularının boşaltılması istendi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Ege Denizi'ndeki artan sismik hareketlilik nedeniyle İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda, Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarındaki okullarda cumaya kadar eğitim öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı.