Komşuda panik: Uçaklar ve gemiler tıklım tıklım dolu! Gece boyunca 36 sarsıntı: 'Sismik hareketlilik azalmıyor aksine yoğunlaşıyor'

Ege'deki sismik hareketlilik büyük bir depreme hazırlık imkanı tanıyor

Yunan deprem mühendisi Prof. Dr. Panayotis Karidis, Ege Denizi'nde son günlerde artan sismik hareketliliğin olası büyük bir depreme hazırlanmaya imkan sağladığını ifade etti.Prof. Dr. Panayotis Karidis, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan depremlerin merkez üssünün, bölgede en yoğun yerleşimin bulunduğu Santorini Adası'ndan kuzeydoğuya doğru uzaklaştığını, böylece tehlikenin azaldığını söyledi.



Bunun bir avantaj olmasına rağmen tehlikenin tamamen ortadan kalkmadığını belirten Karidis, "Bu tür depremler gelecekte mutlaka olacaktır ancak ne zaman olacağını bilemiyoruz. Ben büyük bir deprem olacaksa da turizm sezonu öncesinde olup bitmesini umarım ki durumla baş etmek kolay olsun." dedi.Karidis, olası bir depremin ne kadar zarara yol açacağının sadece depremin Richter ölçeğindeki büyüklüğüyle değil, aynı zamanda merkez üssünün yerleşim alanından ne kadar uzak olduğuyla da ilgili olduğuna işaret etti.Depremin yol açabileceği heyelanların da sorun teşkil edeceğine dikkati çeken Karidis, "En kötüsü ise yaklaşık 5 büyüklüğünde bir deprem bile olsa, merkez üssünün binaların altında, yüzeye yakın olmasıdır." diye konuştu.



Prof. Dr. Karidis, Ege'deki sismik hareketliliğin ardından Yunanistan hükümetinin aldığı tedbirleri doğru bulduğunu söyleyerek "Tüm bunların, daha büyük bir depremin öncüsü niteliğinde olduğunu var sayacak olursak, harekete geçmek üzere zamanımız olduğu için şanslıyız. Türkiye'deki Kahramanmaraş merkezli depremlerin tam aksi bir durum söz konusu. Türkiye'de iki deprem arka arkaya, uyarı niteliğinde herhangi bir öncü deprem olmadan yaşanmıştı." ifadelerini kullandı.Santorini Adası'nda MÖ 1600 yıllarında da benzer bir şekilde sismik hareketlilik olduğunu ifade eden Karidis, sözlerini şöyle sürdürdü:"O zaman da Santorini halkı küçük depremleri görünce eşyalarını özel depolarda sağlama alarak hazırlık yaptı. Santorini'yi terk etti. Depremle birlikte volkan patlaması yaşandı ama hiç kimse hayatını kaybetmedi. Uzayan deprem süreci, şimdi olduğu gibi hazırlık açısından olumlu bir durumdur."