İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze Şeridi'ne ulaştı... Kassam Tugayları takas anlarını paylaştı

Filistinli esirler, özgürlüğe kavuşacakları son anlara kadar kötü muamelenin eksilmediğini anlattı

Serbest bırakılan esirler, yaşadıklarını anlattı.

İyad Ebu Suheydem, 18 defa müebbet hapis cezasına çarptırıldıktan yaklaşık 20 yıl sonra serbest kaldığını, 7 Ekim 2023'ten bugüne dünya ile temaslarının kesildiğini, dışarıdan hiç haber alamadıklarını belirterek "Hapishaneye ilk girdiğim günden itibaren serbest kalacağımı biliyordum. Buradaki İsrailli gardiyana 'bir gün buradan çıkacağım' diye söyledim. 'Nasıl çıkacaksın?' diye sordu. 'Allah bir gün beni çıkaracaktır' dedim. Tabi ki bana inanmadı." ifadesini kullandı.





Filistinli esirlerin İsrail hapishanelerinde çok zor durumda olduğunu belirten Şuheydem, on yıllarca hapis hayatındaki en ağır koşulların 7 Ekim 2023'ten bugüne olduğunu ekledi.