İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze Şeridi'ne ulaştı... Kassam Tugayları takas anlarını paylaştı

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Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda, İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli esir serbest bırakıldı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi ve İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinliler, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.
Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyları, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'ye doğru yola çıktı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail tarafından müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılan Filistinli esirlerin 42'sinin Batı Şeria, 3'ünün Doğu Kudüs, 20’sinin Gazze'ye geçtiğini, 7’sinin ise ülke dışına çıktığını bildirdi.
Ayrıca 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alınakonulan 111 esir de serbest bırakıldı.
FİLİSTİNLİ 42 ESİR RAMALLAH'A ULAŞTI
İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden Kızılhaç yetkililerine teslim edilen 42 Filistinli esir Batı Şeria'nın Ramallah kentine ulaştı.
Filistinliler, esir takasının beşinci turunda serbest bırakılan esirleri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplandı.
İzzeddin el-Kassam Tugayları, Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda Gazze'deki İsrailli esirlerin, serbest bırakılarak Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim ettiğine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Hamas ile İsrail arasındaki beşinci tur esir takasında 183 Filistinli esir serbest kaldı. İsrail hapishanelerinde 9 yıl kaldıktan sonra serbest kalan Davut Munasra adlı Filistinli esir, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine ulaştı. Alanda toplananlar, Munasra'yı coşkuyla karşıladı.
Hamas ile İsrail arasındaki esir takası kapsamında Hamas'ın serbest bıraktığı Or Levy ve Ohad Ben Ami İsrail'e ulaştı.
Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takasının beşinci turunda serbest bırakılan Filistinli esirler Gazze Şeridi'ne ulaştı.
Yıllardır İsrail hapishanelerinde tutulan ve takas kapsamında serbest kalan esirler, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçerek Kızılhaç'a ait otobüslerle Gazze Şeridi'nin güneyine giriş yaptı.
Alanda toplanan binlerce kişi, Filistinli esirleri coşkuyla karşıladı.
Salıverilen esirler, sağlık muayenesi için Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesine nakledildi.
Hamas'a bağlı Filistinli Esirler Enformasyon Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Hamas ile İsrail arasındaki beşinci turu kapsamında salıverilen esirleri taşıyan 2 otobüsün hastaneye ulaştığı kaydedildi.
İSRAİLLİ 3 ESİRE KARŞILIK, 183 FİLİSTİNLİ ESİR SERBEST BIRAKILMIŞTI
Gazze'deki 3 İsrailli esirin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli serbest bırakılmıştı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail tarafından müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılan Filistinli esirlerin 42'sinin Batı Şeria, 3'ünün Doğu Kudüs, 20'sinin Gazze'ye geçtiğini, 7'sinin ise ülke dışına çıktığını bildirmişti.
Ayrıca 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail tarafından Gazze Şeridi'nden alıkonulan 111 esir de serbest bırakılmıştı.
HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI
Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.
Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze’deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.
Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.
Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.
Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.
Serbest bırakılan esirler, yaşadıklarını anlattı.
İyad Ebu Suheydem, 18 defa müebbet hapis cezasına çarptırıldıktan yaklaşık 20 yıl sonra serbest kaldığını, 7 Ekim 2023'ten bugüne dünya ile temaslarının kesildiğini, dışarıdan hiç haber alamadıklarını belirterek "Hapishaneye ilk girdiğim günden itibaren serbest kalacağımı biliyordum. Buradaki İsrailli gardiyana 'bir gün buradan çıkacağım' diye söyledim. 'Nasıl çıkacaksın?' diye sordu. 'Allah bir gün beni çıkaracaktır' dedim. Tabi ki bana inanmadı." ifadesini kullandı.
Filistinli esirlerin İsrail hapishanelerinde çok zor durumda olduğunu belirten Şuheydem, on yıllarca hapis hayatındaki en ağır koşulların 7 Ekim 2023'ten bugüne olduğunu ekledi.