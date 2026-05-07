İsrail'e sızma girişimi! İran ordusu: Düşmanı şaşırtacak planlara sahibiz... Beyrut vuruldu

İsrail'e sızma girişimi! İran ordusu: Düşmanı şaşırtacak planlara sahibiz... Beyrut vurulduGüncelleme Tarihi:
İran Meclis Başkanı ve ABD ile görüşmelerde heyet başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, X hesabından paylaştığı mesajında, daha önce de bir çok kez "anlaşma yakın" haberleri yapan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık demeç verdiği Amerikan "Axios" platformundaki haberi alaycı bir dille reddetti.
Sosyal medyada doğrulanmamış ve kaynaksız iddialarla alay etmek için kullanılan ve kabaca "Bana güven kardeşim' anlamına gelen 'Source: Trust Me Bro' ifadesine gönderme yapan Kalibaf, Axios'un haberi için İngilizce "sahte", "uydurma" anlamına gelen "faux" kelimesine atıfla "Fauxios Operasyonu" değerlendirmesi yaptı.
Eski Devrim Muhafızları komutanı ve İran İstişare Konseyi üyesi Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün İran’ın elinde kalması gerektiğini belirtti. Rızai, Tahran yönetiminin nükleer program konusunda herhangi bir ülkeyle müzakere yürütmeyeceğini ifade etti.
İran’ın ISNA haber ajansına konuşan Rızai, ABD güçlerinin bölgedeki varlığına da karşı çıktı. İranlı yetkili, bölge ülkelerinin güvenliği kendi imkanlarıyla sağlaması gerektiğini savundu. Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün İran açısından stratejik önem taşıdığını vurgulayan Rızai, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve yönetimi İran'ın elinden çıkarsa, düşman bunu bir kez daha İran'a ve halkına karşı bir silah olarak kullanacaktır" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'a Washington'un davranışlarının "diplomasi yolunu tehditlere, baskıya ve yaptırımlara doğru saptırdığını" söyledi. Pezeşkiyan bu nedenle Tahran yönetiminin ABD'ye güvenemeyeceğini ifade etti. İran'ın daha önce ABD ile iki kez diyaloğa girdiğini hatırlatan Pezeşkiyan, "Her iki durumda da, görüşmelerle eş zamanlı olarak İran'a karşı askeri saldırılar gerçekleşti. Bu tür davranışlar aslında 'arkadan bıçaklamak' gibidir" dedi.
Pezeşkiyan etkili bir müzakere sürecinin, savaşın sona ermesini ve İran'a karşı düşmanca eylemlerin tekrarlanmayacağına dair güvenceleri gerektirdiğini belirtti. Pezeşkiyan ayrıca ülkesinin BAE'ye karşı saldırı düzenlediği iddialarını yalanlayarak, İran silahlı kuvvetlerinin herhangi bir askeri harekât durumunda pozisyonlarını açıkça ilan ettiğini sözlerine ekledi.
"ABD'NİN EYLEMLERİ İSTİKRARI BOZDU"
Pezeşkiyan Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak İran'ın uzun zamandır bölgede güvenliğin koruyucusu olduğunu ancak ABD'nin deniz ablukası da dahil olmak üzere eylemlerinin istikrarı bozduğunu kaydetti. İran Cumhurbaşkanı, "Hürmüz Boğazı'nın tamamen yeniden açılmasına ilişkin her türlü müzakere, ABD tarafından uygulanan deniz ablukasının kaldırılmasını gerektiriyor" ifadesini kullandı.
İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Macron, Paris'in ateşkes çerçevesine desteğini ifade etti ve ABD'nin deniz ablukası ile İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ateşkes ihlali olduğunu kabul etti. Fransız lider ayrıca ülkesinin müzakerelerin ilerletilmesine yardımcı olmaya ve Tahran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması sürecine katılmaya hazır olduğunu dile getirdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın Lübnan’ın başkente yönelik saldırı talimatı doğrultusunda kentin güneyindeki bir konuta hava saldırısı düzenlendi. Lübnanlı kaynaklara göre saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Netanyahu saldırıda Hizbullah’ın Rıdvan Gücü’ne bağlı bir komutanın hedef alındığını iddia ederken, Lübnanlı kaynaklar henüz herhangi bir Rıdvan Gücü komutanının hayatını kaybettiğini doğrulamadı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamalarda, Manara ve Margaliyot bölgelerinde sirenlerin devreye girdiği, daha sonra Kiryat Şimona çevresinde "düşman hava aracı sızması" şüphesiyle alarm durumuna geçildiği bildirildi.
İsrail İç Cephe Komutanlığı da bölgede insansız hava aracı tespit edilmesinin ardından uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu. Yerel kaynaklar, Lübnan’ın güneyinden roket ve insansız hava aracı saldırılarının ardından İsrail’in kuzeyinde alarm sistemlerinin devreye girdiğini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek hafta Çin'e düzenleyeceği resmi ziyaretin tamamlanmasına kadar İran'ın önerilen barış çerçevesini kapsayacak nihai bir anlaşmaya dair "diplomatik bir atılım" beklediği iddia edildi.
Axios platformunun konuya yakın yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, İran ile mutabakat zaptı imzalanması için Tahran yönetiminden 24 ila 48 saat içinde yanıt bekliyor.
Haberde, bir yetkilinin "(Anlaşma için) Çok uzakta değiliz, ancak henüz bir anlaşma yok." ifadesini kullandığı, bazı ABD'li yetkililerin ise İran'ın önerilen barış çerçevesini kapsayacak nihai bir anlaşmaya varılacağından şüphe duyduğu aktarıldı.
Beyaz Saray'ın, Trump'ın gelecek hafta Çin'e düzenleyeceği resmi ziyaretin tamamlanmasına kadar bu konuda "diplomatik bir atılım" beklediği kaydedilen haberde, bu süre zarfında anlaşmaya varılmaması halinde Trump'ın İran'a karşı askeri saldırı emrini verebileceği ileri sürüldü.
ABD Başkanı Trump, 14-15 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor.
'ANLAŞMAYA VARMAMIZ MUHTEMEL'
Beyaz Saray'da bir etkinlikte, basın mensuplarının, İran gündemine ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, İran'la devam eden görüşmelerde mesafe kat ettiklerini vurgulamıştı.
Trump, "Bizimle anlaşma yapmak istiyorlar. Son 24 saatte (İran'la) çok verimli görüşmeler yaptık ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel." ifadelerini kullanmıştı.
Fox News kanalından Bret Baier'e telefonla yaptığı açıklamada, İran'la anlaşma süreci konusunda nasıl bir takvimi öngördüğü sorusuna, "her şeyin tamamlanabilmesi için 1 hafta" cevabını verdiğini söylemişti.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Sayda kentine bağlı Ensariyye beldesini hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda 2 bin 715 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 353 kişi yaralandı.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.
Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde halka hitaben yaptığı konuşmada, ABD’ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ekberzade, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinin olası tüm saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu ve “düşmanı” şaşırtacak planlara sahip olduklarını kaydetti.
ABD’nin İran’a yönelik ortaya koyduğu hedeflerini gerçekleştiremediğini vurgulayan Ekberzade, “Trump, İran’da sistem değişikliği, uranyumun çalınması ve Hürmüz Boğazı’na hakim olma gibi tüm eksenlerde yenilgiye uğramıştır.” ifadelerini kullandı.
Ekberzade, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın deniz ve hava kuvvetlerini yok etmek için büyük çaba sarf ettiğini ancak bunda başarılı olamadığını söyledi.
ABD’nin, İran’ın İsfahan eyaletinde “uranyumu çalmak” için gerçekleştirdiği askeri operasyonun başarısızlığa uğradığını belirten Ekberzade, “Hürmüz Boğazı’nı açma ve deniz ablukası planı da başarısızlıkla sonuçlandı.” diye konuştu.
İran resmi haber ajansı IRNA, İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu tarafından yapılan yazılı mesajı yayımladı.
Mesajda, bölge sularında seyreden tüm gemilerin, özellikle İran karasularında ve demirleme alanlarında bulunanların, ihtiyaç duymaları halinde erzak, yakıt temini, sağlık ve tıbbi hizmetler ile gerekli onarım için izinli malzemeler gibi hizmetlerden yararlanabilecekleri belirtildi.
Bu mesajın bölgedeki deniz haberleşme ağları ve VHF sistemleri üzerinden günde 3 kez olmak üzere üç gün boyunca yayımlanacağı kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs'taki konuşmasında, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan tarafsız ülkelere ait ticari gemilere eskort sağlamak amacıyla "Özgürlük Projesi"ni başlatacaklarını duyurmuştu. Trump, gemilerde gıda ve temel ihtiyaç sıkıntısı yaşandığını ifade ederek operasyonun "insani amaçlar" taşıdığını savunmuştu.
ABD Başkanı Trump, Fox News kanalından Bret Baier'e telefonla yaptığı açıklamada, İran'la anlaşma konusundaki son durumu değerlendirdi. Trump, İran'la anlaşma konusunda iyimser olduğunu vurgularken, aynı zamanda temkinli olduğunu da dile getirdi. Baier, Trump'ın, İran'la anlaşma süreci konusunda nasıl bir takvimi öngördüğü sorusuna, "her şeyin tamamlanabilmesi için 1 hafta" cevabını verdiğini söyledi.
"BİR ANLAŞMAYA VARMAMIZ ÇOK MUHTEMEL"
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının, İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.Trump, İran'la devam eden görüşmelerde mesafe katettiklerini vurgulayarak, "Bizimle anlaşma yapmak istiyorlar. Son 24 saatte (İran'la) çok verimli görüşmeler yaptık ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel." ifadelerini kullandı.
“BU ANLAŞMA OLACAK, SON TARİH YOK”
Görüşmelerin içeriğine dair bir yorum yapmazken, İran'ın nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiğini öne süren ABD Başkanı, "İran, nükleer silaha sahip olamaz ve sahip olmayacak da, zaten diğer hususların yanı sıra bunu da kabul ettiler." dedi. Trump, İran'ın askeri ve siyasi kapasitesini büyük ölçüde "ortadan kaldırdıklarını" savunarak, İranlı birçok liderin öldürüldüğünü ve yeni gelen isimlerle görüşmeleri sürdürdüklerini kaydetti. Bir basın mensubunun "Anlaşma için son tarih nedir?" şeklindeki sorusuna Trump, "Bu (anlaşma) olacak, son tarih yok." yanıtını verdi.