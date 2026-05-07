İsrail'e sızma girişimi! İran ordusu: Düşmanı şaşırtacak planlara sahibiz... Beyrut vuruldu

Pezeşkiyan müzakere sürecinde ABD'ye güvenmiyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'a Washington'un davranışlarının "diplomasi yolunu tehditlere, baskıya ve yaptırımlara doğru saptırdığını" söyledi. Pezeşkiyan bu nedenle Tahran yönetiminin ABD'ye güvenemeyeceğini ifade etti. İran'ın daha önce ABD ile iki kez diyaloğa girdiğini hatırlatan Pezeşkiyan, "Her iki durumda da, görüşmelerle eş zamanlı olarak İran'a karşı askeri saldırılar gerçekleşti. Bu tür davranışlar aslında 'arkadan bıçaklamak' gibidir" dedi.

Pezeşkiyan etkili bir müzakere sürecinin, savaşın sona ermesini ve İran'a karşı düşmanca eylemlerin tekrarlanmayacağına dair güvenceleri gerektirdiğini belirtti. Pezeşkiyan ayrıca ülkesinin BAE'ye karşı saldırı düzenlediği iddialarını yalanlayarak, İran silahlı kuvvetlerinin herhangi bir askeri harekât durumunda pozisyonlarını açıkça ilan ettiğini sözlerine ekledi.

"ABD'NİN EYLEMLERİ İSTİKRARI BOZDU"

Pezeşkiyan Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak İran'ın uzun zamandır bölgede güvenliğin koruyucusu olduğunu ancak ABD'nin deniz ablukası da dahil olmak üzere eylemlerinin istikrarı bozduğunu kaydetti. İran Cumhurbaşkanı, "Hürmüz Boğazı'nın tamamen yeniden açılmasına ilişkin her türlü müzakere, ABD tarafından uygulanan deniz ablukasının kaldırılmasını gerektiriyor" ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Macron, Paris'in ateşkes çerçevesine desteğini ifade etti ve ABD'nin deniz ablukası ile İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ateşkes ihlali olduğunu kabul etti. Fransız lider ayrıca ülkesinin müzakerelerin ilerletilmesine yardımcı olmaya ve Tahran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması sürecine katılmaya hazır olduğunu dile getirdi.