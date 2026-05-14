İsrail'den Lübnan'a şiddetli saldırılar: Çok sayıda nokta vuruldu

İsrail'den Lübnan'a şiddetli saldırılar: Çok sayıda nokta vurulduGüncelleme Tarihi:
Hizbullah, Lübnan’ın güneyindeki Biyyada kasabasında İsrail ordusuna ait mevziler ile askeri araçlara yönelik bir dizi saldırı düzenlediğini açıkladı. Örgüt, kasaba içinde bulunan İsrail askerlerinin yanı sıra bölgedeki İsrail mevzilerini de hedef aldığını duyurdu. Hizbullah, Kfar Kila kasabasının dışındaki Tel al-Nahas bölgesinde bir İsrail Merkava tankını vurduğunu bildirdi. Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), İsrail'in gece boyunca birçok kasabaya saldırdığını duyurdu. Saldırılar nedeniyle bölgede büyük hasar meydana gelirken, yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Zibqin bölgesindeki yerleşim alanlarına düzenlenen hava saldırılarında dördü kadın olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralıların tamamının Sur kentindeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi. İsrail’in Aaitit kasabasına gerçekleştirdiği ayrı bir saldırıda da kayıplar yaşandığı kaydedildi.
2 KASABAYA YOĞUN TOPÇU ATEŞİ
İsrail savaş uçakları, Sur bölgesindeki El-Mansur kasabasına hava saldırısı düzenledi. Aynı anda El-Haniye ve El-Kulayla çevresi de yoğun topçu atışlarıyla hedef alındı. Bölgedeki bombardımanın gece boyunca sürdü. Lübnan'ın güneyi ile kuzeyini birbirinden ayıran Litani Nehri boyunca yeni patlamaların meydana geldiği bildirildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Netanyahu’nun BAE’yi ziyaret ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Arakçi, “Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu.” değerlendirmesinde bulundu.
İran halkı ile düşmanlığın “akılsızca bir kumar” olduğunu söyleyen Arakçi, “Bunu yapmak için İsrail ile gizli iş birliği: affedilemez. İsrail ile iş birliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek.” ifadelerini kullandı.
NETANYAHU'NUN BAE ZİYARETİ
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun BAE’yi gizlice ziyaret ettiği ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğü aktarılmıştı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye ziyaret gerçekleştirdiği ve askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki haberleri yalanlamıştı.
ABD merkezli Axios haber platformu 26 Nisan tarihli haberinde, İsrail ile BAE arasında askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliğinin savaş sırasında üst düzeye çıktığını yazmıştı.
Axios'a konuşan yetkililer, Netanyahu'nun Al Nahyan ile savaşın ilk günlerinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İsrail ordusuna ait bir Demir Kubbe bataryası ve kullanımından sorumlu onlarca İsrail askerinin BAE'ye gönderilmesi talimatını verdiğini bildirmişti.
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise Tel Aviv'de katıldığı bir konferansta İsrail'in savaş sırasında BAE'ye Demir Kubbe bataryaları ve bunların işletilmesine yardımcı olacak asker gönderdiğini doğrulamıştı.
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısında gazetecilerin İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.
Vance, Başkan Trump'ın İran'dan gelen son öneriyi reddetmesinin ardından güncel durumu değerlendirirken, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını teyit eden bir öneri sunması gerektiğini belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı, İranlı yetkililerle görüşmelerin sürdüğüne işaret ederek, "Bu sabah hem (Trump'ın damadı) Jared Kushner hem de (Trump'ın Özel Temsilcisi) Steve Witkoff ile hem de Arap dünyasındaki bazı dostlarımızla telefonda görüştüm. Bence ilerleme kaydediyoruz. Temel soru, Başkan'ın kırmızı çizgisini karşılayacak kadar yeterli ilerleme kaydedip kaydetmediğimizdir." dedi.
Kırımızı çizgilerinin oldukça net olduğunu aktaran JD Vance, "Başkan, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı şekilde bir dizi koruma önlemi aldığımızdan emin olmalı." değerlendirmesini yaptı.
İslamabad'daki görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydettiklerini anlatan Vance, sonrasındaki süreçte de ilerlemeler olduğunu ancak nükleer silah konusunda görmek istedikleri noktaya Tahran'ın halen ulaşmadığını ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerindeki "haklarının belirlendiğini ve meselenin kapandığını" söyledi.
İran hükümetinin internet sitesine göre Arif, başkent Tahran’da katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hürmüz Boğazı'nın İran’ın ulusal güvenliği ve kalkınmasının sağlanmasındaki stratejik rolüne değinen Arif, “İran İslam Cumhuriyeti ramazan savaşından sonra yönetimde yeni bir aşamaya girdi ve kendini bu şartlar için hazırlamalıdır.” ifadelerini kullandı.
Arif, İran’ın Hürmüz Boğazı'ndaki haklarının (kendileri açısından) "belirlendiğini ve meselenin kapandığını" kaydetti.
Savaştan sonra İran’ın, “bölgenin etkin gücü ve küresel bir süper güç” olarak kabul edildiğini savunan Arif, “Biz de bu yeni konuma göre planlama yapmalıyız. Şimdiye kadar ülkenin planları, düşmanların yaptırımları ve baskılarına göreydi ancak şimdi ülkemizin ve hatta bölgenin güvenliği, refahı ve kalkınması için planlama yapmalıyız.” diye konuştu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlatılan "Aslanın Kükremesi" operasyonu sırasında gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun İran’a yönelik saldırıların tam ortasında gizlice Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret ettiğini açıklayarak, Netanyahu’nun BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğünü aktardı. Ofis, "Bu ziyaret, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerde tarihi bir dönüm noktası oldu" ifadelerini kullanarak, ziyaretin gerçekleştirildiği tarihe ilişkin detay paylaşmadı.
Öte yandan İran, topraklarına yönelik ABD-İsrail saldırılarına destek verdiği gerekçesiyle BAE’yi 551 balistik füze, 29 seyir füzesi ve 2 bin 265 dron ile hedefl almış, saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, en az 230 kişi de yaralanmıştı.