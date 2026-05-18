İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na saldırı! 100 kişi alıkonuldu.. Türkiye'den sert tepki

İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na saldırı! 100 kişi alıkonuldu.. Türkiye'den sert tepkiGüncelleme Tarihi:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.
Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
"İsrail’in Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleyi şiddetle kınıyorum. Yaklaşık 40 ülke vatandaşının yer aldığı bu sivil girişime yönelik söz konusu müdahale, uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlali niteliğindedir."
Küresel Sumud Filosu'nun İtalya'dan denize açılan aktivist Jubair Khan ve İrlandalı aktivisti Mikey Cullen, AA muhabirine konuştu.
İtalya'dan denize açılan Küresel Sumud Filosu aktivisti Jubair Khan, filodaki "Tenaz" adlı tekneden yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı ve İsrail'in ablukasını kırmayı hedeflediklerini vurguladı.
Khan, filodaki bazı teknelerin önlerinin kesilmeye başlandığını saptadıklarını aktararak "Önümüzde seyreden bazı gemilerin durdurulmaya başladığına dair haberler alıyoruz. Gördüğünüz gibi mürettebatımız hazır ve güvenlik kurallarına uyuyor. Can yeleklerimizi giydik. Uzaktan görmek çok zor ama çok büyük askeri gemiler var." diye konuştu.
Teknede iki doktorun yanı sıra ilaç ve yardım malzemelerinin bulunduğunu belirten Khan, kendi teknelerinin filonun arka kısmında yer alması nedeniyle müdahalenin daha sonra gerçekleşebileceğini dile getirdi.
Khan, saldırı ihtimaline karşı hazırlık yaptıkları bilgisini paylaşarak "Sakiniz, durumumuz gayet iyi ancak yoldaşlarımızın durdurulduğuna dair haberler alıyoruz ve şu anda sadece hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ya Gazze'den ya da hapishaneden görüşürüz." dedi.
AKTİVİSTLER, İSRAİL ORDUSUNUN MÜDAHALESİNİ GÖZE ALDI
Aktivist Cullen, yolculuğunu sürdürdüğü "Giro Lama" teknesinden yaptığı açıklamada, Filistin halkına uygulanan "soykırım ve etnik temizliğe" karşı mücadele etmek için yola çıktıklarını vurguladı.
Ablukayı kırmak ve dünyanın dört bir yanından insanların Gazze'ye girmesine izin verecek bir insani yardım koridoru açmayı hedeflediklerini aktaran Cullen, İsrail ordusunun filoya müdahalesini göze aldıklarını dile getirdi.
Cullen, "(Filo) İşte bu yüzden bizden korkuyorlar çünkü biz sıradan insanlarız. Kendi dünyamızda hesap verebilirlik, sorumluluk ve eylem yapıyoruz, normal davranmıyoruz, kayıtsız kalmıyoruz ve işlerin böyle olduğunu kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.
İsrail donanma unsurlarından "kaçmaya çalıştıklarını" söyleyen Cullen, bu kaçış aşamasına ne kadar süre dayanabileceklerini öngöremediğini belirtti.
Cullen, "Onların zamanını boşa harcadığımız her dakika, onlar için daha fazla para, daha fazla kaynak, daha fazla askeri gücü tüketmiş oluyoruz." diye konuştu.
Avrupa'da hükümetlerin "işlerini yapmadığını ve görevlerini yerine getirmediğini" kaydeden Cullen, "Sıradan insanların onları hesap vermeye zorlaması, sıradan insanların örgütlenip 'Yeter artık' demesi. İşte bu yüzden İsrail bizden korkuyor. Çünkü örgütlüyüz, seferber olduk ve harekete geçiyoruz." dedi.
Cullen ayrıca, "Büyük İsrail Projesi'nin peşinde, dünyanın her yerinde savaşlar var. Onların emperyalizm ve sömürgecilik sistemine karşı duruyoruz. İsrail'i finanse eden Epstein sınıfı ve tüm tasarımcılar. İşte korktukları her şey bu." ifadelerini kullandı.
Hamas, İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'ye ve abluka altındaki halkına destek amacıyla insani ve ahlaki görevlerini yerine getirmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik terör saldırısı ve akabinde aktivistleri alıkoymasının tam teşekküllü bir korsanlık eylemi olduğu" belirtildi.
Birleşmiş Milletlere ve uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, İsrail'in bu eylemlerinin kınanması ve uluslararası hukuku hiçe sayarak bu suçları işleyen İsrailli yetkililerin yargı önüne çıkarılması istendi.
Açıklamada ayrıca uluslararası topluma alıkonulan aktivistlerin derhal serbest bırakılması ve Gazze ablukasına son verilmesi için İsrail üzerinde baskı oluşturma çağrısı yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz.
Söz konusu filoda yaklaşık 40 ülkenin vatandaşı bulunmaktadır. İsrail’in saldırıları ve sindirme politikaları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını hiçbir şekilde engelleyemeyecektir.
İsrail’in, müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerekmektedir.
Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulmakta ve diğer ülkelerle iş birliği halinde süreç yakından takip edilmektedir.
İsrail’in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu gecikmeksizin ortak ve kararlı bir tutum almaya davet ediyoruz."
Küresel Sumud Filosu'nda yer alan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "yolumuza devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Kasr-ı Sadabad gemisinde olduğunu belirten Arslan, siyonist katillerin gemilerinin yakınlarına kadar geldiğini, sinyal bozucularla iletişimlerini kestiğini söyledi.
İletişimi tekrar sağladıklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:
"Gazze'ye doğru devam diyoruz. Arkadaşlarımız geminin güvertesinde can yelekleriyle her türlü saldırıya karşı hazır. Gazze'ye yürüyüşümüz devam edecek. Şartlar ne olursa olsun sonuna kadar Gazzeli kardeşlerimizle buluşmak, onlarla dayanışmamızı bir kez daha ilan etmek, ablukayı kaldırıp atmak için yolumuza devam ediyoruz. Bize verilen bilgi; şu anda Kıbrıs yakınlarında, uluslararası sularda siyonistler saldırdılar. Bazı gemilerdeki aktivist kardeşlerimize müdahale ettiklerini biliyoruz. Yolumuza devam ediyor, dualarınızı bekliyoruz."
Yetkililer, hukuk dışı müdahalede bulunulan tekneler arasında "Kaktüs", "Zio Faster", "Holy Blue", "Munki" ve "Sadabad"ın yer aldığını kaydetti.
İsrail basınındaki haberlerde ise filoya katılanlardan 100 kişinin hukuk dışı olarak alıkonulduğu aktarılarak, aktivistlerin önce hapishaneye dönüştürülen bir gemiye bindirileceği ve oradan da İsrail'in güneyindeki Aşdod (Usdud) Limanı'na nakledilecekleri belirtildi.
Kriz Masası yetkililerinin verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun uluslararası sularda hukuka aykırı alıkoyduğu Türk vatandaşları arasında Arif Yılmaz, Erol Büyük, Hüseyin Kılıç, Mehmet Harput, Mehmet Sait İspir, Orhan Kara, Rahim Mercan, Abdulmecid Bağcivan, Muhammed Huzeyfe Küçükaytef, Sinan Akılotu, Bilali Yıldırım, Fatma Zengin, Sibel Dugan, Enver Öztürk, Hakan Kaya, Hüseyin Yılmaz, Ümmügülsüm Durmuş, Bilal Kıtay, Mirac Üstün, Selçuk Arkın, Emrullah Demir, Muhammed Ensar Aslan, Mustafa Güzyaka, Mustafa Şimşek, Tunç Yılmaz, Validin Asaf, Yasin Yalçın, Zeynel Abidin Özkan bulunuyor.
Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Ayçin Kantoğlu yaptığı görüntülü açıklamada, "Aktivistler şiddetsiz ve sivil bir eylem gerçekleştiriyorlar. Soykırıma uğrayan bir halkın ihtiyaçlarını ortaya koyarak oraya bir insani yardım koridoru açmaya çalışıyorlar. Gözaltına alınmalarını gerektirecek hiçbir suça müdahil değiller." dedi.
Kantoğlu, filodaki katılımcıların silahsız ve eylemlerinin şiddetsiz olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla yapılan bu müdahale uluslararası hukuka da uygun değildir. İnsan vicdanına da uygun değildir." ifadelerini kullandı.
Küresel Sumud Filosu Kriz Masası, Kıbrıs Adası açıklarındaki filoda bulunan teknelerden iki savaş gemisinin görüldüğünü açıklarken, bazı teknelere yanaşarak taciz eden İsrail ordusu hücumbotlarının fark edildiği videolar paylaştı.
İsrail basınında da "müdahalenin başladığı" haberleri yer alırken teknelerdeki bazı aktivistlerin canlı yayınlarda, İsrail askerlerinin kendilerine yaklaşması nedeniyle telefonlarını denize atıp ellerini havaya kaldırdığı görüldü.
Filonun canlı yayın hesabına yansıyan görüntüde, İsrail askerlerinin filoya müdahale anı görüldü.
İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nu ele geçirmek için Akdeniz’deki uluslararası sularda müdahale etti.
Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, "Akdeniz’deki teknelerin etrafında iki adet savaş gemisi görüldü. İsrail ordusunun uluslararası sularda saldırdığı filoda, 23 tekne ile irtibatımız koptu" denildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün güvenlik toplantısı yapacağı belirtildi.
Toplantıda Küresel Sumud Filosu'na saldırarak "ele geçirmek" için planların ele alınacağı ifade edildi.
Netanyahu'nun, ablukayı kırma ve Gazze'ye yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak ele geçirmek için orduya yetki vereceği kaydedildi.
Haberde, İsrail'in ablukanın kırılmasına "izin vermeyeceği" ve Sumud Filosu'na saldırının "ilerleyen saatlerde" yapılacağı belirtildi.
Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye uygulanan yasa dışı deniz ablukasının kırılmasına "izin vermeyeceği" ifade edildi.
Açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na katılanlardan rotalarını değiştirerek dönmeleri istendi.
İSRAİL ORDUSUNUN, KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRILARI
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.
Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.
Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, 52 teknede toplam 426 katılımcı yer alıyor.
96 Türk aktivistin bulunduğu filoda, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Brezilya, Cezayir, Endonezya, Fas, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, İsviçre, Kanada, Libya, Malezya, Meksika, Mısır, Moritanya, Norveç, Pakistan, Polonya, Romanya, Slovakya, Sri Lanka, Şili, Tunus, Umman, Vietnam, Yeni Zelanda olmak üzere 39 ülkeden aktivistler bulunuyor.
İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.