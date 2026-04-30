Korsan müdahale! İletişim kesildi: İsrail Sumud Filosu'ndaki aktivistleri kaçırdı

Korsan müdahale! İletişim kesildi: İsrail Sumud Filosu'ndaki aktivistleri kaçırdıGüncelleme Tarihi:
Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun uluslararası sularda filoya saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada dünyanın, İsrail ordusunun "tasarlanmış terk etme doktrininin ihracına" tanık olduğu kaydedilerek "Uluslararası sularda gerçekleştirilen şiddetli bir baskında, İsrail deniz gücü, Küresel Sumud Filosu'nun çeşitli teknelerini durdurdu, (teknelere) çıktı ve sistematik olarak işlevsiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.
İsrail güçlerinin, teknelerin motorlarını ve navigasyon sistemlerini tahrip ettiği aktarılan açıklamada, bunu takiben "İsrail ordusunun yüzlerce sivili, yaklaşan büyük bir fırtınada, güçsüz ve hasarlı gemilerde mahsur bırakarak geri çekildiği" belirtildi.
Açıklamada, filoya katılanların "denizde hesaplanmış bir ölüm tuzağıyla karşı karşıya kaldığı" vurgulanarak, Gazze halkının yıllardır süren acımasız bir açlık ve katliamın birincil hedefi olmaya devam ettiğine dikkat çekildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, alıkonulan aktivistlerin akıbetine ilişikin açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, 20'den fazla tekneden 175 aktivistin İsrail'e nakledildiği kaydedildi.
Küresel Sumud Filosu'nda bulunan gazeteci ve aktivist Ümmü Gülsüm Durmuş, İsrail'in gerçekleştirdiği müdahalenin ardından yaşananları CNN Türk'e anlattı.
Ümmü Gülsüm Durmuş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Zorlu bir geceydi ama bitti, şu an kaldığımız yerden devam ediyoruz Gazze'ye gideceğiz. Lazer ışıkları tutuldu gemilere işaret fişekleri atıldı. Bir anda oldu neye uğradığımız şaşırdık. Dronlar alçak mesafeden uçmaya bşaladı, ışıklar yanıp sönmeye başladı. Savaş gemileri önümüzü kesiyordu. Sol tarafımızda tacize uğrayan bir bot vardı sağ tarafımızda dronlar vardı ve jammerlar internetimizi kesiyordu. Jammerlardan kaçmaya çalıştık, yeni bir strateji belirledik sabaha kadar uyumadık. 21 gemiye müdahale edildi."
Yunanistan'daki "March to Gaza Greece" isimli aktivist grup,sosyal medyadan, İsrail ordusunun uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu’na saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "İsrail, Yunanistan'ın doğrudan işbirliğiyle özgürlük filosuna saldırdı. Filoya ait tekneler, Yunanistan arama kurtarma alanında yasa dışı şekilde engellenirken Yunanistan Sahil Güvenliği uzaktan izledi." ifadeleri kullanıldı.
Aktivist grup, ayrıca Filistin'e ve filodakilere destek vermek amacıyla Yunanistan Dışişleri Bakanlığı önünde eylem çağrısı yaptı.
Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun 21 tekneyi alıkoyduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, Yunan karasularına birkaç mil mesafede uluslararası sularda düzenlediği saldırıda 21 tekneyi alıkoydu; kurtulan 17 tekne Yunan sularına girdi." ifadeleri yer aldı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı kınandı ve şu ifadelere yer verildi;
"Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir.
İsrail, Gazze’deki mazlumların yaşadığı insani felakete dikkat çekmeye çalışan Küresel Sumud Filosu’na saldırarak insani değerleri ve uluslararası hukuku hedef almıştır.
İsrail’in bu saldırganlığı aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi ilkesini ihlal etmektedir.
İsrail’in bu hukuk tanımaz eylemine karşı uluslararası toplumu ortak bir tutum takınmaya davet ediyoruz.
Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu konusunda ilgili diğer ülkelerle beraber gerekli tüm girişimler yapılmaktadır."
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: İsrail'İN MÜDAHALESİ AÇIK BİR HUKUK İHLALİDİR
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail ordusunun uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.
Duran yaptığı açıklamada, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda İsrail'in müdahalesi açık bir hukuk ihlalidir" ifadelerini kullandı.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'in müdahalesine tepki gösterdi. Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yapılan her girişim asil bir insanlık eylemidir.
İnsanlık adına Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, “İNSANLIK İTTİFAKI”nı hedef alan bir barbarlıktır.
İsrail’in tüm insanlığı hedef alan bu barbarlığını lanetliyoruz.
İsrail, Gazze’ye yardım götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu’na saldırarak insanlık düşmanı bir suç daha işlemiştir.
31’İ TÜRK 39 FARKLI ÜLKEDEN 345 KATILIMCI BULUNUYOR
Küresel Sumud Filosu, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru Akdeniz'de uluslararası sularda yol alan 60'dan fazla teknede, 39 farklı ülkeden 345 katılımcının bulunduğunu açıkladı.
Teknelerdeki Türk aktivistlerin isimleri şöyle:
"Ümmü Gülsüm Durmuş, Mustafa Enes Topal, Muhammed Özdemir, Enver Öztürk, Hüseyin Yılmaz, Seyit Ahmet Çapan, Ali Deniz, Yunus Kava, Şahin Yaslık, Mustafa Arslan, Abdulselam Demir, Nevzat Öylek, Nevzat Güzel, Halil Erdoğmuş, Abdüllatif Faslı, Ferzan Çiftçi, Hüseyin Şuayb Ordu, Sibel Can Karakoç, Mehmet Yıldırım, Ömer Aslan, Fatma Zengin, Mehmet Yasir Cebeci, Görkem Duru, Fatih Genç, Mehmet Atlı, Bilali Yıldırım, Mükremin Köse, Salih Tekin, Ramazan Tekdemir, Abdullah Saydemir, Mahmut Çağatay Yavuz."
İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın, İsrail donanmasının, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan açıklarında Akdeniz'in uluslararası sularında müdahale etmesine ilişkin Tel Aviv ve Atina'dan bilgi talep ettiği bildirildi.
İtalyan ANSA ajansının bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın Gazze'ye doğru seyir halindeki Küresel Sumud Filosu'na İsrail'e ait askeri birliklerin yaklaştığına dair bilgi alması üzerine Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, bakanlık kriz masası üzerinden bazı talimatlar verdiği belirtildi.
Tajani'nin, İtalya'nın Tel Aviv ve Atina büyükelçiliklerine, iki ülkenin yetkili makamlarıyla temasa geçerek; operasyonun kapsamını netleştirmeye yönelik bilgi almak ve teknelerde bulunan İtalyan vatandaşlarının korunmasını sağlamak için harekete geçme talimatı verdiği ifade edildi.
İTALYAN MİLLETVEKİLİNDEN İSRAİL’E TEPKİ
İtalya Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz'de yolda olan Küresel Sumud Filosu'na ait teknelerin, İsrail donanması tarafından uluslararası sularda durdurulmasına tepki gösterdi. Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk seferine katılan isimlerden olan Demokratik Parti (PD) milletvekili Scotto, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel Sumud Filosu'nu Gazze'den 700 mil açıkta durdurdular, uluslararası sularda, Yunanistan açıklarında. Tarih tekerrür ediyor. Bu sefer, çok pratik bir şekilde Avrupa'da. Bu tür şiddete ve uluslararası hukuka bu kadar saygısızlığa müsamaha gösterilebilir mi?" ifadelerini kullandı.
İspanya'daki Podemos partisinin lideri İone Belarra, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz'de yolda olan Küresel Sumud Filosu'na ait teknelerin Yunanistan açıklarında uluslararası sularda İsrail askeri botları tarafından engellenmesine tepki gösterdi. Belarra, "Şu anda Küresel Sumud Filosunun durumunu yakından takip ediyoruz. Görünüşe göre uluslararası sularda İsrail ordusu tarafından el konuluyor. Bu, bir gün bedelini ödemek zorunda kalacakları bir başka savaş suçudur. İspanya hükümeti ve Avrupa Komisyonu'ndan acil koruma talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İsrail donanmasının, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz’de ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırı başlatarak 7 tekneyi ele geçirdiği bildirildi. İsrail Ordu Radyosu'na dayandırılan bilgilere göre, İsrail donanması filoya ait teknelere müdahale ederek 58 tekneden 7'sini ele geçirdi. Aynı kaynak, saldırının daha önceki girişimlere kıyasla "en uzak mesafede gerçekleştirilen müdahale" olduğunu ve filoya Akdeniz'de, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarına yakın bir noktada saldırı düzenlendiğini belirtti.
İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrailli bir kaynak, "Gazze'ye yardım filosu teknelerine, İsrail kıyılarından uzakta el koymaya başladık." dedi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise filodaki bir teknenin İsrail Donanması tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü.
Küresel Sumud Filosu Kriz Masası yetkilileri, İsrail basınının İsrail Donanması'nın Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahaleye başladığını iddia etmesinin ardından AA'ya açıklama yaptı. İsrail'in Yunanistan açıklarındaki uluslararası sularda yasa dışı müdahaleye başladığını bildiren Küresel Sumud Filosu yetkilileri, irtibatın koptuğu tekne sayısının 18'e çıktığını belirtti.
İSPANYOL AKTİVİST BAZI TEKNELERİN ELE GEÇİRİLDİĞİNİ BİLDİRDİ
Filodaki aktivistlerden İspanyol Mi Hoa Lee, AA muhabirine, bazı teknelerin durdurulduğunu belirterek, "Ancak şu anda bizim bulunduğumuz tekneyi takip eden herhangi bir insansız hava aracı ya da tekne yok." dedi.
Kendi teknelerine yönelik muhtemel bir müdahaleye hazır olduklarını söyleyen Lee, "Ateş açılması, durdurma ya da yasa dışı olarak yapabilecekleri her türlü duruma karşı hazırlıklı ve kendimizi hazırlıyoruz. Farklı ülkelerden gelen 9 kişiyiz. Teknede çok sakiniz." diye konuştu.
Lee, yasa dışı hiçbir eylemde bulunmadıklarına dikkati çekerek, "Uluslararası sularda, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı yasa dışı ablukayı kırmaya çalışıyoruz. 76 yıldan fazla bir süredir suç üstüne suç işleyen terörist bir devlet olduklarını dünyaya gösteriyorlar. Misyonumuz olan Gazze'ye doğru yelken açmaya devam etmeyi çok isteriz, başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.