İsrail’de sandık çıkış anketleri: Netanyahu kaybetti ama Eisenkot da meclis çoğunluğuna ulaşamadı

İsrail'de muhalefet lideri Eisenkot, Netanyahu koalisyonunu değiştirmek için harekete geçeceğini söyledi

İsrail'de dört yıl aradan sonra yapılan genel seçime ilişkin sandık çıkış anketlerinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonu geride bırakan muhalefet blokunun lideri, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Netanyahu koalisyonunun yerine yeni bir hükümet kurmak için "derhal harekete geçeceğini" söyledi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapan Eisenkot, sandık çıkış anketlerinin İsrail vatandaşlarının büyük bir çoğunluğunun “Netanyahu ve 7 Ekim hükümetine güven duymadığını" gösterdiğini belirtti.

Eisenkot, "Halkın iradesini vakit kaybetmeden hayata geçirmek, Netanyahu hükümetinin yerine geçmek ve bir an önce herkes için zorunlu askerliği savunan siyonist bir hükümet kurmak amacıyla derhal harekete geçeceğim." ifadesini kullandı.

Muhalif blokta yer alan Demokratlar lideri Yair Golan ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk sözünü söyledi, Netanyahu hükümetini görevden aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim sonuçlarını değişim hükümeti kurmak için tarihi bir fırsat olarak gören Golan, "Tüm ortaklarımızla çalışmaya, aradaki anlaşmazlıkları kapatmaya ve sorumluluk almaya hazırız." mesajını verdi.

Muhalefet blokunda yer alan eski Başbakan Yair Lapid ise sosyal medya hesabından, Netanyahu blokunun ağır bir yenilgiye uğradığını belirterek, "Aklınızı karıştırmalarına izin vermeyin. Netanyahu bloku ağır bir yenilgiye uğradı. Bu tam anlamıyla bir çöküştür ve halk onlara 'eve dönün' demiştir.” ifadelerini kullandı.