İsrail'de büyük endişe! Trump'ın İran tehditlerinin perde arkası: Netanyahu baskıyı artırdı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Washington ile yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmelerin başarısının, üzerinde anlaşılan yükümlülüklere tam bağlılık ve bunların eksiksiz uygulanmasıyla mümkün olduğunu belirtti.
Pezeşkiyan, mutabakat metninin dışında yapılan açıklamaların müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmayacağını ifade ederek, "Bu yolda kaydedilen ilerleme, kabul edilen sorumluluklara pratik olarak uyulmasıyla ölçülecektir" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptına rağmen, Lübnan'ın güneyinde "güvenli bölge" olarak adlandırdıkları şeridi işgal etmeye devam edeceklerini belirten bir ortak açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail ordusunun, askerlerine ve vatandaşlarına yönelik her türlü tehdidi engellemek, terör altyapısını yok etmek ve Lübnan'ın güneyindeki "güvenli bölgedeki" varlığını korumak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceği kaydedildi.
Netanyahu ve Zamir'in, "İsrail vatandaşlarının ve askerlerinin güvenliğinden hiçbir taviz verilmeyeceğini ve bunun her zaman öncelikler listesinde ilk sırada yer alacağını" söylediği ifade edildi. İsrail Ordu Radyosu ise ortak açıklamanın, İsrail siyasetinde "askerlerin elinin bağlanması ve Lübnan'da İsrail ordusuna uygulanan ağır kısıtlamalarla" ilgili eleştirilerden duyulan endişeyi ortaya koyduğunu belirtti.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile İsviçre’de yapılan müzakerelerin ardından uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hürmüz Boğazı’nın uluslararası deniz trafiğine açılmasından yana olduklarını belirten Kalibaf, "Umarım boğazı geçişler açısından yeniden işlevsel hale getirebilir ve bölgesel ve küresel ekonomiye yeniden refah kazandırabiliriz" dedi. Buna rağmen Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin asla savaş öncesindeki haline dönmeyeceğini vurgulayan Galibaf, "Elbette uluslararası düzenlemelere uyulacak, ancak Hürmüz Boğazı'nı İran yönetecek" şeklinde konuştu.
İsrail hükümeti, ABD ile İran arasında İsviçre'de varılan yeni anlaşmalar ve geçen hafta imzalanan mutabakat zaptı aracılığıyla Tahran yönetiminin Lübnan'daki etkisinin fiilen meşrulaştırıldığından ve İsrail'in bölgedeki faaliyet özgürlüğünün aşındığından endişe ediyor. Axios'a konuşan iki İsrailli kaynağa göre, İsrail yönetimi, Washington'ın bu diplomatik adımlarla İran'ın Lübnan'daki varlığını dolaylı olarak tanıdığı ve İsrail'in Hizbullah'a yönelik operasyonel kabiliyetini sınırladığı kaygısını taşıyor.
'NETANYAHU HİSTERİK DURUMDA'
İsrailli bir kaynak, anlaşmanın nükleer unsurlarının Başbakan Binyamin Netanyahu'yu endişelendirdiğini ancak şu anda Lübnan kısmıyla ilgili çok daha fazla kaygı taşıdığını belirtti. İsrail ile Hizbullah arasındaki savaş, ekim ayındaki İsrail genel seçimlerinin en belirleyici unsurlarından biri olarak görülüyor. Kaynak, İsrail'in Lübnan'da hareket özgürlüğünün kısıtlandığını ifade ederek, "Netanyahu bu konuda histerik durumda" ifadesini kullandı.
TRUMP'IN İRAN'A TEHDİDİNİN PERDE ARKASI
İsrail bir yetkiliye göre, Netanyahu son günlerde birkaç ay önce hükümetten ayrılan yakın sırdaşı Ron Dermer'den, Trump'ın ekibi içindeki ilişkilerini kullanarak ABD ve İran'ın Lübnan konusundaki görüşmelerini etkilemeye çalışmasını istedi. Kaynak, Dermer'in müdahil olmasının, Trump'ın İran'ı Hizbullah'ı dizginlemezse vurmakla tehdit ettiği sosyal medya paylaşımına yol açmaya yardımcı olduğunu iddia etti. ABD'li bir yetkili Dermer'in katılımını doğruladı ve İsviçre'deki ABD müzakerecilerinin Pazar günü kendisiyle birkaç kez görüşerek İran görüşmeleri hakkında bilgi verdiklerini ve görüşlerini aldıklarını söyledi. Yetkili, "Onlarla şeffaf olduk" dedi.
LÜBNAN'IN TUTUMU
Lübnanlı bir yetkiliye göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, yeni çatışma önleme mekanizmasını ABD'nin yönetmesi şartıyla ateşkes planını kabul etmeye hazır. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Trump'ın özel temsilcisi Jared Kushner, pazartesi sabahı yaptıkları telefon görüşmesinde Avn'a çatışmayı önleme mekanizması hakkında bilgi verdi.
'İSRAİL MEKANİZMANIN DIŞINDA DEĞİL ÇÜNKÜ ABD İÇİNDE'
Üst düzey bir ABD'li yetkili, İran'ın on yıllardır Lübnan'da derin bir şekilde yer aldığını ve İsrail'in Lübnan için oluşturulan yeni mekanizma konusunda endişelenmesine gerek olmadığını savundu. ABD'li yetkili, "İsrail bu mekanizmanın dışında değil, çünkü ABD bu mekanizmanın içinde. O kadar yakın ve koordineli çalışıyoruz ki, ABD ile İran arasında Lübnan üzerinden kurulacak doğrudan bir kanal yalnızca İsrail'e fayda sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.
Trump, şu açıklamalarda bulundu: “Yaptırımlar kaldırılırsa bu ülkeye para girecek, bu paraların hepsi bizden yapılacak satın alımlar olarak geri dönecek. 99 milyonluk bir nüfusa sahipler ve onları besleyemiyorlar. Parayı halkının gıda almaları için kullanmalılar. Halkı şu anda aç. Sadece bizden alabilecekler farklı farklı ürünleri. Nükleer silahlar bunalımın üstünde bir öneme sahip. Nükleer silahlar bunalıma çok daha fazla yol açabilir. Bizde şu an bunalımın tam tersi bir durum var, çok iyi bir durumdayız. Sayılar harika, petrol kimsenin görmediği düzeyde, petrol fiyatları düştü. İran anlaşmaya uymazsa yapmam gerekeni yapacağım. Hürmüz’de çok iyi gidiyor.”
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin "uzun bir süre boyunca" kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğini öne sürdü. Trump, sosyal medya hesabından İran ile devam eden müzakerelerde yer alan nükleer silah geliştirme konusuna yönelik açıklamada bulundu.
ABD Başkanı açıklamasında, "Herkes, İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca 'nükleer dürüstlük' sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin gayet iyi farkında." ifadesine yer verdi. ABD ile İran heyetleri arasında İsviçre'nin Buergenstock bölgesindeki görüşmeler devam ederken, daha önce imzalanan mutabakat zaptındaki maddelerin detaylarının netleştirilmesi bekleniyor.
İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile olan ilişkilere, denetim anlaşmaları kapsamındaki taahhütler doğrultusunda devam edeceğini söyledi. İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Bekayi, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in, İran tarafının UAEA müfettişlerini yeniden davet etmeyi onayladığına ve UAEA'nın İran'da denetimlere başlayacağı yönündeki açıklamalarına cevap verdi.