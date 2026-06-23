İsrail'de büyük endişe! Trump'ın İran tehditlerinin perde arkası: Netanyahu baskıyı artırdı

İsrail, ABD-İran anlaşmasından endişeli

İsrail hükümeti, ABD ile İran arasında İsviçre'de varılan yeni anlaşmalar ve geçen hafta imzalanan mutabakat zaptı aracılığıyla Tahran yönetiminin Lübnan'daki etkisinin fiilen meşrulaştırıldığından ve İsrail'in bölgedeki faaliyet özgürlüğünün aşındığından endişe ediyor. Axios'a konuşan iki İsrailli kaynağa göre, İsrail yönetimi, Washington'ın bu diplomatik adımlarla İran'ın Lübnan'daki varlığını dolaylı olarak tanıdığı ve İsrail'in Hizbullah'a yönelik operasyonel kabiliyetini sınırladığı kaygısını taşıyor.

'NETANYAHU HİSTERİK DURUMDA'

İsrailli bir kaynak, anlaşmanın nükleer unsurlarının Başbakan Binyamin Netanyahu'yu endişelendirdiğini ancak şu anda Lübnan kısmıyla ilgili çok daha fazla kaygı taşıdığını belirtti. İsrail ile Hizbullah arasındaki savaş, ekim ayındaki İsrail genel seçimlerinin en belirleyici unsurlarından biri olarak görülüyor. Kaynak, İsrail'in Lübnan'da hareket özgürlüğünün kısıtlandığını ifade ederek, "Netanyahu bu konuda histerik durumda" ifadesini kullandı.

TRUMP'IN İRAN'A TEHDİDİNİN PERDE ARKASI

İsrail bir yetkiliye göre, Netanyahu son günlerde birkaç ay önce hükümetten ayrılan yakın sırdaşı Ron Dermer'den, Trump'ın ekibi içindeki ilişkilerini kullanarak ABD ve İran'ın Lübnan konusundaki görüşmelerini etkilemeye çalışmasını istedi. Kaynak, Dermer'in müdahil olmasının, Trump'ın İran'ı Hizbullah'ı dizginlemezse vurmakla tehdit ettiği sosyal medya paylaşımına yol açmaya yardımcı olduğunu iddia etti. ABD'li bir yetkili Dermer'in katılımını doğruladı ve İsviçre'deki ABD müzakerecilerinin Pazar günü kendisiyle birkaç kez görüşerek İran görüşmeleri hakkında bilgi verdiklerini ve görüşlerini aldıklarını söyledi. Yetkili, "Onlarla şeffaf olduk" dedi.

LÜBNAN'IN TUTUMU

Lübnanlı bir yetkiliye göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, yeni çatışma önleme mekanizmasını ABD'nin yönetmesi şartıyla ateşkes planını kabul etmeye hazır. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Trump'ın özel temsilcisi Jared Kushner, pazartesi sabahı yaptıkları telefon görüşmesinde Avn'a çatışmayı önleme mekanizması hakkında bilgi verdi.

'İSRAİL MEKANİZMANIN DIŞINDA DEĞİL ÇÜNKÜ ABD İÇİNDE'

Üst düzey bir ABD'li yetkili, İran'ın on yıllardır Lübnan'da derin bir şekilde yer aldığını ve İsrail'in Lübnan için oluşturulan yeni mekanizma konusunda endişelenmesine gerek olmadığını savundu. ABD'li yetkili, "İsrail bu mekanizmanın dışında değil, çünkü ABD bu mekanizmanın içinde. O kadar yakın ve koordineli çalışıyoruz ki, ABD ile İran arasında Lübnan üzerinden kurulacak doğrudan bir kanal yalnızca İsrail'e fayda sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.