İsrail'de başa baş yarış

İsrail’de genel seçimlerde oy sayımı sürerken Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok ile muhalefet arasındaki yarış başa baş devam ediyor. İsrail basınında yayımlanan ilk verilere göre, oyların yaklaşık yüzde 16,8’i sayılırken Netanyahu’nun bloğu yüzde 50,4, muhalefet ise yüzde 49,6 oy aldı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan verilere göre, Netanyahu’nun bloğu yaklaşık 479 bin 900 oy alırken diğer partilerin toplam oyu 472 bin 200’de kaldı. İki taraf arasındaki fark yaklaşık 7 bin 700 oy olarak kaydedildi.

Açıklanan verilere göre, toplam 11 bin 996 sandıktan 2 bin 419’unun sonuçları sisteme girdi. Bu sayı, sandıkların yüzde 20,2’sine karşılık geliyor. Geçersiz oylar da dahil olmak üzere sayılan oyların toplamı ise toplam oyların yaklaşık yüzde 16,8’ini oluşturuyor.