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CANLI | İsrail'de başa baş seçim yarışı: İşte son durum

Güncelleme Tarihi:
#İsrail#seçim#sandık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 07:56

İsrail’de seçim sonuçları şekillenmeye başladı. Oyların yüzde 57'si sayılırken Netanyahu liderliğindeki blok, Eisenkot liderliğindeki muhalif bloğun önüne geçti. Açıklanan son verilere göre Netanyahu bloğu, tek başına iktidar olmak için gerek 61 sandalyaye ulaşamadı.

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'Top artık muhalefetin elinde'
Top artık muhalefetin elinde

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste milletvekili Ofer Cassif, Arap partileri ile Raaam’ın kısmi sonuçlara göre elde ettiği görünen sandalye sayısının, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğunu karar vermeye zorladığını söyledi.

Ordu Radyosu’na konuşan Cassif, yeni bir seçimin Netanyahu’ya yarayacağını belirterek, “Daha fazla seçim Netanyahu'ya bir hediye olurdu. Top artık değişim bloğunun elinde” ifadelerini kullandı.

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Seçim yarışındaki son durum: Hangi parti kaç sandalye elde etti?

İsrail Merkezi Seçim Komitesi tarafından açıklanan verilerin ardından seçime giren partilerin elde ettiği sandalye sayısı şu şekilde sıralandı:

  • Netanyahu'nun Likud Partisi: 27
  • Eisenkot'un Yashar Partisi: 21
  • Ortak Liste: 12
  • Eski İsrail Başbakanı Bennett liderliğindeki Birlikte Listesi: 11
  • Birleşik Tevrat Yahudiliği: 9
  • Demokratlar Partisi: 9
  • İsrail Evimiz Partisi: 8
  • Yahudi Gücü Partisi: 6
  • Şas Partisi: 7
  • Dini Siyonizm Partisi: 6
  • Raam Partisi: 4
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Muhalefetten isyan çağrısı: Tüm kırmızı çizgileri aştı

İsrail'de sandıkların kapanmasının ardından İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, çarşamba günü erken saatlerde Likud Partisi içinde Netanyahu'ya karşı “isyan” çağrısı yaptı.

Liberman, “Bugün bir şey netleşti: Netanyahu, bir suç örgütünün lideri gibi davrandı, bundan aşağı kalır yanı yok. Tüm kırmızı çizgileri aştı” ifadelerini kullandı.

Likud Partisi içinde isyan çağrısını yineleyen Liberman, “Likud'daki arkadaşlarımdan onlarca telefon aldım. Bu adamın siyasi sahneden çekilmesi gerekiyor” dedi.

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Başa baş yarış sürüyor: Oyların %57'si açıklandı

İsrail Meclisi'ndeki 120 milletvekilini belirlemek üzere ülke genelinde gerçekleştirilen seçimin ardından oylar sayılmaya devam ediyor.

Merkez Seçim Komitesi tarafından açıklanan verilere göre, oyların %57,3'ü sayılırken Netanyahu'nun bloğu 55, Eisenkot bloğu 49, Arap Partileri 16 sandalyeye ulaştı.

 

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Sayılan oy sayısı %55'e yükseldi

İsrail Merkezi Seçim Komitesi, oyların yüzde 55,4'ünün sayıldığını açıkladı.

Açıklanan verilere göre Netanyahu bloğu 56, Eisenkot bloğu 49 sandalyeye ulaştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ile Raam partisi, 15 sandalye kazandı.

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Oyların yarısı sayıldı: Netanyahu kıl payı önde
Oyların yarısı sayıldı: Netanyahu kıl payı önde

İsrail Merkezi Seçim Komitesi tarafından açıklanan kısmi sonuçlara göre, oyların %53,7'si sayıldı.

Açıklana verilere göre, Netanyahu bloğu 55 sandalye elde ederken Eisenkot bloğu 50 sandalyeye ulaştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste'nin sandalye sayısı ise 15 oldu.

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İsrail basını: Trump, Smotrich ve Ben-Gvir'siz bir hükümet istiyor
İsrail basını: Trump, Smotrich ve Ben-Gvirsiz bir hükümet istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, mevcut Ekonomi Bakanı Bezazel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yer almadığı bir hükümet istediği öne sürüldü.

İsrail gazetesi Jerusalem Post'a konuşan ABD'li kaynaklara göre Trump, aşırı sağcı bakanların bölgesel barış hedefleri önünde engel teşkil ettiğini düşünüyor.

Kaynaklar, konuya ilişkin “ABD Başkanı, Ben-Gvir ve Smotrich’in bölgesel barış hedeflerine zarar verdiğine inanıyor” ifadelerini kullandı.

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Trump'tan ilk yorum
Trumptan ilk yorum

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya verdiği desteğin, Netanyahu'nun partisi Likud'un oy oranını artırdığını savundu.

Netanyahu'ya verdiği destek ile gidişatın tersine döndüğünü savunan Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, "Bibi Netanyahu'yu desteklediğimde, tüm gidişat değişti. Büyük bir geri dönüş ile Netanyahu için zafer görünüyor. Bütün bunlar, Ortadoğu, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri için yalnızca iyi olanı isteyen Başkan Trump'ın desteğinden sonra gerçekleşti" dedi.

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Oyların %42'si sayıldı: İşte sonuçlar
Oyların %42si sayıldı: İşte sonuçlar

İsrail’de genel seçimlerde oy sayımı sürerken Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok ile muhalefet arasındaki yarışın sonuçları gelmeye başladı.

Merkezi Seçim Komitesi’nin açıkladığı verilere göre, oyların yüzde 41,9’u sayıldı. Netanyahu liderliğindeki bloğun 57 sandalyeye ulaştığı seçimde, muhalefet bloğu 47 sandalyede kaldı.

Arap partilerinin oluşturduğu Ortak Liste ve Ra’am ise kalan 16 sandalyeyi paylaşıyor.

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İsrail'de başa baş yarış
İsrailde başa baş yarış

İsrail’de genel seçimlerde oy sayımı sürerken Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok ile muhalefet arasındaki yarış başa baş devam ediyor. İsrail basınında yayımlanan ilk verilere göre, oyların yaklaşık yüzde 16,8’i sayılırken Netanyahu’nun bloğu yüzde 50,4, muhalefet ise yüzde 49,6 oy aldı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan verilere göre, Netanyahu’nun bloğu yaklaşık 479 bin 900 oy alırken diğer partilerin toplam oyu 472 bin 200’de kaldı. İki taraf arasındaki fark yaklaşık 7 bin 700 oy olarak kaydedildi.

Açıklanan verilere göre, toplam 11 bin 996 sandıktan 2 bin 419’unun sonuçları sisteme girdi. Bu sayı, sandıkların yüzde 20,2’sine karşılık geliyor. Geçersiz oylar da dahil olmak üzere sayılan oyların toplamı ise toplam oyların yaklaşık yüzde 16,8’ini oluşturuyor.

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İsrail’in önünde 5 senaryo var

İsrail’in önünde 5 senaryo var

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Likud ilk sırada, Eisenkot ikinci sırada
Likud ilk sırada, Eisenkot ikinci sırada

Parti bazındaki ilk sonuçlara göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud yüzde 24,1 oyla ilk sırada yer aldı. Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un liderliğindeki Yaşar Partisi ise yüzde 16,1 oy oranıyla ikinci sıraya yerleşti.

Eski Başbakan Naftali Bennett’in liderliğindeki Birlikte Listesi yüzde 8,8 oy aldı. İsrail Evimiz Partisi yüzde 6,9, Birleşik Tevrat Yahudiliği yüzde 6,7 ve Yahudi Gücü Partisi yüzde 6,4 oy oranına ulaştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste yüzde 5,9 oy aldı. Şas Partisi ve Demokratlar Partisi yüzde 5,6, Dini Siyonizm Partisi ise yüzde 5,4 oy oranına ulaştı.

Raam partisinin oy oranı yüzde 2,8 olarak açıklandı. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ile Raam’ın toplam oy oranı yüzde 8,7’ye ulaştı.

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Sandık çıkış anketleri açıklandı
Sandık çıkış anketleri açıklandı

İsrail devlet televizyonu KAN’ın sandık çıkış anketine göre, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 52 milletvekili çıkardı. Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğunun ise 50 sandalyede kaldığı tahmin edildi.

Ancak muhalefet bloğu, bu sonuçla 120 sandalyeli İsrail Meclisi’nde hükümet kurmak için gereken 61 milletvekiline ulaşamadı. Kesin sonuçların açıklanması ve koalisyon görüşmelerinin ardından hükümetin nasıl şekilleneceği netleşecek.

İsrail’de oy sayımı ve seçim sonuçlarına ilişkin incelemeler devam ediyor. İtiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından kesin sonuçların en geç 4 Kasım’a kadar açıklanması bekleniyor.

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