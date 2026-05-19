İsrail ordusu felç oldu! 24 saatte ikinci İran'a saldırı toplantısı

İsrail ordusu felç oldu! 24 saatte ikinci İran'a saldırı toplantısıGüncelleme Tarihi:
İsrail ordusu, işgal altındaki Lübnan toprakları üzerinde tespit edilen bir hava aracının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ordunun açıklamasında, İsrail güçlerinin Lübnan’ın güneyinde kontrol altında tuttuğu bölgeler üzerindeki hava sahasında şüpheli bir hava hedefinin belirlendiği ve buna karşı önleyici bir füze fırlatıldığı bildirildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD yönetiminin “çelişkili ve aşırı davranışlarının” diplomatik sürecin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu söyledi.
ISNA haber ajansının bildirdiğine göre Arakçi, Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Nakvi ile yaptığı görüşmede, Tahran yönetiminin Washington’a yönelik derin güvensizliğinin nedenleri arasında geçmişte verilen sözlerin tutulmamasının bulunduğunu ifade etti. Arakçi, İran’ın çatışmayı sona erdirmek amacıyla diplomatik görüşmelere katılmasının tamamen “sorumluluk sahibi bir bakış açısından” kaynaklandığını belirtti.
Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Nakvi ise bölgeye yeniden barış ve istikrarın sağlanması için Pakistan’ın yapıcı bir rol üstlenebileceğine dair umutlarını paylaştı.
Al Jazeera'ye Trump’ın İran’a yönelik askeri seçeneklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD’nin eski Cezayir Büyükelçisi Henry Ensher, bütün olasılıkların son derece "berbat" olduğunu belirterek, olası senaryoların ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.
Ensher, Washington yönetiminin hareket alanının dar olduğunu vurgulayarak, “Eğer sadece küçük bir saldırı yaparsa eleştiri alır ve İran rejimi üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Çok büyük bir saldırı yaparsa hem ABD kayıpları açısından hem de başarısız olma ihtimali nedeniyle riskler çok büyük olur. Dolayısıyla askeri seçenekleri çok kısıtlı" ifadelerini kullandı.
Körfez ülkelerinin Trump’tan İran’a yeniden saldırmaktan vazgeçmesini talep edebileceğini belirten Ensher, bölgedeki aktörlerin yeni bir çatışmadan endişe duyduğunu ifade etti.
Hizbullah’ın kullandığı insansız hava araçları (İHA), Lübnan’ın güneyindeki İsrail askeri operasyonlarının yaklaşık yüzde 80’ini kısıtladı. İsrail ordusunun değerlendirmesinde, patlayıcı yüklü İHA’ların sahadaki hareket kabiliyetini ciddi ölçüde azalttığı ve askerler arasında moral bozukluğuna neden olduğu ifade edildi. Artan saldırı tehdidi nedeniyle birçok operasyonun artık gündüz saatlerinde gerçekleştirilmediği belirtildi. İsrail ordusu, Hizbullah İHA'larının hedefi olma endişesiyle kara saldırılarını ve askeri sevkiyatları gece saatlerine kaydırdı.
İHA TEHDİDİ OPERASYONLARI ETKİLİYOR
KAN’ın haberine göre, İsrail ordusu artan İHA tehdidine karşı yeterli ekipman sıkıntısı yaşıyor. Bu nedenle insansız hava araçlarını önlemeye yönelik sistemlerin her askeri birliğe sınırlı sayıda dağıtıldığı kaydedildi. Haberde, özellikle patlayıcı taşıyan İHA’ların sahadaki askerler üzerinde baskıyı artırdığı ve Lübnan'da yıkım operasyonunu zorlaştırdığı ifade edildi.
HİZBULLAH GERİLLA TAKTİKLERİNE YÖNELDİ
İsrail askeri istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, Hizbullah’ın son dönemde organize komuta yapısından uzaklaşarak daha esnek gerilla taktiklerine geçtiği belirtildi. Kaynaklar, örgütün Lübnan’ın güneyindeki köyler arasında hareket eden küçük gruplarla hızlı saldırılar düzenlediğini kaydetti.
RADWAN GÜCÜ KOMUTANLARININ ÖLDÜRÜLMESİ ETKİLİ OLDU
Haberde, Hizbullah üyelerinin daha bağımsız hareket etmeye başlamasında Rıdvan Gücü’nün üst düzey komutanlarının öldürülmesinin etkili olduğu ifade edildi. İsrail istihbaratına göre bu durum, örgütün daha dağınık ancak hızlı hareket eden bir yapıya dönüşmesine yol açtı.
Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son 24 saatte ikinci kez güvenlik kabinesini topladı. Netanyahu'nun yanı sıra bazı üst düzey bakanların katıldığı toplantının ana gündem maddesi İran'a yeni bir saldırı başlatma olasılığı oldu.
Haberde görüşlerine yer verilen, ABD'deki gelişmeleri takip eden bir kaynak ise "İran'a yeni bir ABD saldırısının olup olmayacağının değil, ne zaman olacağı sorusunun gündemde olduğunu" ve "planlanan saldırının öncekilerden farklı olacağını, ABD Başkanı Donald Trump'ın şimdiye kadar kaçındığı hedefleri hedef alacağını" ifade etti. İsrailli güvenli kaynakları ise "İran'la yeni bir savaş olasılığına karşı adımların atıldığı ve hazırlıkların yapıldığı" bilgisini verdi.
İran lideri Mücteba Hamaney, resmi Telegram hesabından, olası bir savaşa ilişkin mesajı yayımlandı.
Mesajda, “Düşmanın savunmasız kalacağı ve tecrübe sahibi olmadığı cephelerin açılması hususunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Savaş durumunun devamı halinde çıkarlar gözetilerek söz konusu başka cepheler açılacaktır.” İfadeleri yer aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerinin talebi üzerine "İran'a yarın için planlanan askeri saldırının ertelendiğini" belirtmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında ciddi müzakereler devam ederken Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın saldırının durdurulmasını istediğini ifade etti.
Bölge ülkelerinin liderlerinin "İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı" bir anlaşmanın sağlanabileceği görüşünü paylaştığını aktaran Trump, bu çerçevede yarın yapılması planlanan saldırının iptal edilmesi talimatını verdiğini kaydetti.
Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Caine ve ABD ordusuna saldırının gerçekleştirilmeyeceğini bildirdiğini, ancak kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması halinde İran'a yönelik geniş çaplı bir operasyon için hazırlıklı olunması talimatı verdiğini belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
İran yönetiminin, halkın çıkarlarını koruyarak diyaloga girdiğine ve hiçbir şekilde yasal haklardan vazgeçilmeyeceğine vurgu yapan Pezeşkiyan, “Diyalog teslim olmak anlamına gelmez.” ifadelerini kullandı.
Pezeşkiyan ayrıca, tüm güçleriyle İran’ın çıkarlarının koruyucusu olacaklarını söyledi.