İsrail ordusu alarma geçti: İran'a saldırı hazırlıkları tamamlandı! Hedeflerini belirlediler

ABD'de savaşa tepki büyüyor

Eski ABD Kongre üyesi ve geçmişte Trump’ın yakın müttefiki olan Marjorie Taylor Greene, ABD askerlerini İran’a göndermeye yönelik herhangi bir girişimin, kendisinin “siyasi devrim” olarak nitelendirdiği bir süreci tetikleyeceği uyarısında bulundu.

Greene, bir zamanlar Trump’ın "Amerika’yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) hareketinin önde gelen isimlerinden biriydi.

Greene, X platformunda paylaştığı bir gönderide, "Artık yabancı savaşlar istemiyoruz' demiştik ve ciddiydik. Koalisyon birleşecek ve durdurulamaz olacak. Bunun için elimden geleni yapacağım" diye yazdı.

Greene'in paylaşımı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmayı değerlendirdiği haberlerinin ardından geldi.