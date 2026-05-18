İsrail ordusu alarma geçti: İran'a saldırı hazırlıkları tamamlandı! Hedeflerini belirlediler

İsrail ordusu alarma geçti: İran'a saldırı hazırlıkları tamamlandı! Hedeflerini belirledilerGüncelleme Tarihi:
Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump’a İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma çağrısında bulundu. Trump'ın en yakınındaki isimlerden biri olarak bilinen Graham, Tahran nükleer müzakerelerde Washington’un şartlarını kabul edene kadar İran’ın enerji altyapısının hedef alınmasını istedi.
NBC'ye konuşan Graham, İran'ı “zaman kazanmaya çalışmak” ve “oyun oynamak”la suçlayarak, “Enerji altyapısı onların zayıf noktasıdır. Mücadeleye geri dönersek, enerji konusunu listenin en başına koyardım. Onlara daha fazla zarar verin. Belki yeterince zarar verirseniz bir anlaşma yaparlar” dedi.
Eski ABD Kongre üyesi ve geçmişte Trump’ın yakın müttefiki olan Marjorie Taylor Greene, ABD askerlerini İran’a göndermeye yönelik herhangi bir girişimin, kendisinin “siyasi devrim” olarak nitelendirdiği bir süreci tetikleyeceği uyarısında bulundu.
Greene, bir zamanlar Trump’ın "Amerika’yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) hareketinin önde gelen isimlerinden biriydi.
Greene, X platformunda paylaştığı bir gönderide, "Artık yabancı savaşlar istemiyoruz' demiştik ve ciddiydik. Koalisyon birleşecek ve durdurulamaz olacak. Bunun için elimden geleni yapacağım" diye yazdı.
Greene'in paylaşımı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmayı değerlendirdiği haberlerinin ardından geldi.
İsrail ordusunun alarm durumuna geçerek ABD’nin İran’a yönelik olası yeni saldırılarına katılmaya hazırlandığı bildirildi.
İsrail kamu yayın kuruluşu KAN, adı açıklanmayan bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, İsrail’in ABD’nin gerçekleştireceği yeni saldırıda yer alacağını duyurdu. Haberde, İran’ın enerji altyapısının hedef alınacağı kaydedildi. ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında pazar günü yapılan ve yarım saatten uzun süren telefon görüşmesinde yeniden çatışma olasılığının ele alındığı belirtildi.
DİKKAT ÇEKEN 'YENİDEN BAŞLAYACAK ÇATIŞMALAR' VURGUSU
Tel Aviv merkezli Kanal 12'nin haberinde ise görüşmenin “İran’da yeniden başlayacak çatışmalar için yapılan hazırlıkların gölgesinde” gerçekleştiği ifade edildi. İsrail’in herhangi bir saldırıdan önce ABD tarafından bilgilendirilmeyi beklediği ancak olası bir kararın kesin zamanlamasını bilmediği aktarıldı.
Haberde Trump’ın, İran’la yeni bir çatışmaya girmemesi ve bunun yerine müzakere yoluyla çözüm araması yönünde Çin ile bazı ülkelerden önemli bir baskıyla karşılaştığı öne sürüldü.
İran'da Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhsin Rızai, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mevcut durumda savaş meydanının sessiz olduğunu söyleyen Rızai, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının savaşın devamı manasına geldiğini belirterek, “Sabrımızın bir sınırı var ve silahlı kuvvetler hazırlıklarına devam etmektedir ve eli tetikte bekliyor. Aynı zamanda diplomasi de devam ediyor.” ifadelerini kullandı.
Rızai, ABD'nin iki kez Hürmüz Boğazı'nı açma girişiminde bulunduğunu ancak başarılı olamadığını öne sürerek, Hürmüz Boğazı’nın ticaret için açık ancak asker sevkiyatı için kapalı olduğunu dile getirdi.
Ülkesinin müzakerelerde ciddi bir tutum sergilediğine atıf yapan Rızai, saldırganlık karşısında ise daha ciddi oldukları uyarısında bulundu.
İran’ın başkenti Tahran’da yer alan Venek Meydanı'nda üzerinde askeri kıyafet bulunan üç kişi, kurulan platformda halka silah eğitimi veriyor.
Eğitimde, silahların nasıl söküldüğü ve nasıl toplandığı anlatılırken nişan almanın da incelikleri gösteriliyor.
Eğitimler yalnızca teorik değil pratik olarak da gerçekleştiriliyor ve vatandaşların silahları söküp tekrar takmasına müsaade ediliyor.
Meydanda bulunan halkın ilgi gösterdiği silah eğitiminin kentin diğer meydanlarında da gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Ayrıca Devlet Televizyonu'nda yayınlanan programlarda da halka silahlarla ilgili bilgiler veriliyor.
ABD ile İran arasındaki siyasi ve askeri krizde tarafların yeniden çatışmaya girip girmeyeceğine ilişkin endişeler artmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli haber sitesi Axios'a verdiği özel röportajda İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Trump, "İran için zaman daralıyor" ifadesini yineleyerek, İran'ın Washington'a daha iyi bir teklif sunmaması durumunda "çok daha sert bir şekilde vurulacağını" söyledi. Trump, "Bir anlaşma yapmak istiyoruz. Onlar bizim istediğimiz noktada değil. Oraya gelmek zorundalar, aksi takdirde ağır şekilde vurulacaklar ve bunu istemiyorlar" ifadelerini kullandı.
"ASKERİ SEÇENEKLER YENİDEN MASADA"
Axios ayrıca, iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde İran'ın nükleer programa ilişkin Trump'ın taleplerinin önemli bir kısmını reddetmesi ve ciddi tavizler vermemesi nedeniyle savaş ihtimalinin yeniden gündeme geldiğini bildirdi. Yetkililer, Trump'ın İran ile anlaşma yapmak için uzlaşı arayışını sürdürmek istediğini ancak mevcut gelişmeler nedeniyle askeri seçeneklerin yeniden masaya getirildiğini ifade etti. Bu çerçevede Trump'ın salı günü Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek, muhtemel askeri seçenekleri değerlendirmesinin beklendiği iddia edildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran'ı ele aldığı aktarıldı. ABD merkezli haber sitesi Axios'ın ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Netanyahu ile Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Axios’a konuşan İsrailli yetkili, ikilinin telefon konuşmasında İran konusunu görüştüğünü söyledi. İsrail basını, söz konusu görüşmenin, İran'a olası yeni saldırılar için yürütülen hazırlıkların ele alınması beklenen güvenlik kabinesi toplantısı öncesinde gelmesine dikkat çekti.