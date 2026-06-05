İsrail mevzileri hassas füzelerle vuruldu: Hizbullah'tan nokta operasyon

Yedioth Ahronoth analisti Itamar Eichner, iki lider arasında geçen son telefon görüşmesinde Trump'ın Netanyahu'ya sert çıkmasıyla ilgili kaleme aldığı yazıda "Netanyahu, Trump'ın Orta Doğu planına engel mi oluyor" sorusunu sordu. Eichner, Trump'ın, telefon görüşmesinin ayrıntılarını açıklamasının, iki liderin ilişkilerinin bozulduğuna işaret edebileceği yorumunu yaptı. Eichner'e göre, Netanyahu'nun İsrail ordusuna Beyrut'a saldırma emri vermesi, İran'la bir anlaşmaya varmaya çalışan ve bu adımın, çabalarını sekteye uğratmasından korkan Trump'ı kızdırdı.
İsrail'in Beyrut ve Dahiye'ye yönelik büyük ölçekli saldırı olasılığı, Washington ve birçok Arap ülkesinde ciddi endişelere yol açtı. Yeniden büyük ölçekli bölgesel bir savaş çıkmasını istemeyen Trump, Netanyahu'nun Beyrut'u vurma tehdidini duyduğunda onun "kontrolü" kaybettiğini düşündü. İsrailli analiste göre, Trump bölgesel bir anlaşmaya varmak istiyor ancak onun bölgedeki kilit ortağı bunun gerçekleşmemesi için elinden geleni yapıyor.
ABD ve İran arasındaki gerginlik bölgesel güvenlik endişelerini artırırken, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Orta Doğu'da bulunan ve buraya seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarına yönelik uyarı geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bölgedeki yüksek gerilim nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık olduğu ve hızla değişebildiği" hatırlatılarak, "Orta Doğu'da bulunan ABD vatandaşlarının dikkatli olmaları gerektiğini yineliyor ve güncel gelişmeleri takip etmelerini tavsiye ediyoruz" denildi.
Orta Doğu ülkelerine yönelik seyahat uyarılarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için yayınlanan seyahat uyarısı ‘Seviye 3 - Seyahat kararını yeniden gözden geçirin', İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için yayınlanan seyahat uyarısı ise ‘Seviye 4 - Seyahat etmekten kaçının' seviyesinde kalmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Hizbullah, Lübnan’ın güneyinde Beaufort Kalesi çevresinde konuşlu İsrail askerlerine yönelik “hassas füzelerle” bir dizi saldırı düzenlediğini duyurdu. Örgüt, Ganduriye kasabasının doğusunda ilerlemeye çalışan bir İsrail birliğinin patlayıcı düzenekleriyle hedef alındığını ve bu saldırıda teyitli kayıplar yaşandığını belirtti.
SON 24 SAATTE 25 OPERASYON
Hizbullah, Ganduriye’deki saldırının ardından İsrail güçlerinin ağır sis perdesi altında yaralıları tahliye ettiğini, bölgeyi topçu ateşi ve hava saldırılarıyla hedef aldığını belirtti. Daha önce yapılan açıklamada ise son 24 saat içinde İsrail güçlerine karşı İHA, roket ve anti-tank saldırılarının da aralarında bulunduğu 25 operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi.
İran dini lideri Mücteba Hamaney’in askeri danışmanı Muhsin Rızai, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik üzerinde çalışılan mutabakat zaptına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rızai, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, mutabakat zaptının mevcut taslağında hala açıklığa kavuşturulması gereken belirsizlikler bulunduğunu söyledi.
Rızai ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı kendi şartlarını kabul etmeye zorlamak istediğini ve Tahran'ın taleplerini belirsiz bırakmaya çalıştığını öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın bir ABD askeri personelini öldürmesinin savaşa geri dönülmesine neden olup olmayacağına yönelik bir soruya, "Evet, bu savaşa dönmek için güçlü bir neden olurdu. Dürüst olmak gerekirse, eğer ABD askerleri öldürülürse, buna çok hızlı bir şekilde karşılık verirdim" cevabını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Mücteba Hamaney ile görüşme ihtimaline ilişkin, "Eğer bir anlaşmaya varırsak, onunla görüşmem mümkün olabilir. Buna sıcak bakarım" dedi.
İran devlet televizyonuna göre Devrim muhafızları Ordusu, İsrail’in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, uluslararası kurumların, ülkelerin ve dünya halklarının karşı çıkmasının Tel Aviv yöneticileri üzerinde hiçbir etki yaratmadığı, ABD’nin müdahalelerinin de İsrail’in işlediği suç ve soykırımlarda artıştan başka bir sonuç vermediği belirtildi. ABD ve Avrupa ülkelerinin desteğine rağmen İsrail’in bölge halkının gönlünü kazanamadığı ve viran edilmiş topraklara hükmettiği aktarılan açıklamada, İsrail’in her gün Filistinli ve Lübnanlıların evlerini yıktığı vurgulandı.
Açıklamada, "Lübnan halkı, gaspçı rejimin savaşta başaramadığını, çocuk katili Amerikan rejimi tarafından dayatılmış bir sözleşmenin desteğiyle başarmasına izin vermeyecektir." ifadeleri kullanıldı.