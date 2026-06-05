İsrail mevzileri hassas füzelerle vuruldu: Hizbullah'tan nokta operasyon

Trump'ın Orta Doğu planlarının önündeki engel Netanyahu mu?

Yedioth Ahronoth analisti Itamar Eichner, iki lider arasında geçen son telefon görüşmesinde Trump'ın Netanyahu'ya sert çıkmasıyla ilgili kaleme aldığı yazıda "Netanyahu, Trump'ın Orta Doğu planına engel mi oluyor" sorusunu sordu. Eichner, Trump'ın, telefon görüşmesinin ayrıntılarını açıklamasının, iki liderin ilişkilerinin bozulduğuna işaret edebileceği yorumunu yaptı. Eichner'e göre, Netanyahu'nun İsrail ordusuna Beyrut'a saldırma emri vermesi, İran'la bir anlaşmaya varmaya çalışan ve bu adımın, çabalarını sekteye uğratmasından korkan Trump'ı kızdırdı.

İsrail'in Beyrut ve Dahiye'ye yönelik büyük ölçekli saldırı olasılığı, Washington ve birçok Arap ülkesinde ciddi endişelere yol açtı. Yeniden büyük ölçekli bölgesel bir savaş çıkmasını istemeyen Trump, Netanyahu'nun Beyrut'u vurma tehdidini duyduğunda onun "kontrolü" kaybettiğini düşündü. İsrailli analiste göre, Trump bölgesel bir anlaşmaya varmak istiyor ancak onun bölgedeki kilit ortağı bunun gerçekleşmemesi için elinden geleni yapıyor.