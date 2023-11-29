İran'dan ABD'ye gözdağı

İran ve Hizbullah'ı caydırmak için konuşlandırılan iki uçak gemisinden biri olan USS Eisenhower, şu anda İran'ın 100 kilometre güneyinde bulunuyor. İran'ın tepkisini çeken bu adım sonrası Tahran'dan yeni bir hamle geldi. İran İHA'ları gemi yakından görüntüleyerek ABD'ye adeta gözdağı verdi. Resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, İran Ordusu Aden Körfezi ve Umman Denizi'nde bir ABD uçak gemisini takip edip tespit etti. Haberde üst düzey İranlı komutan ve yetkililerin, ABD uçak gemisinin bölgesel sulardaki varlığının bölgede güvenliği artırmaya yardımcı olmayacağını, aksine gerginlik ve güvensizliği tetikleyeceğini söylediği belirtildi.