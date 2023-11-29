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Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de 1.3 milyon kişinin barınaklarda yaşadığını, çok sayıda bulaşıcı hastalığın görülmeye başladığını belirtti.
Ghebreyesus, “Yaşam koşulları ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği göz önüne alındığında, hastalıklar bombalardan daha fazla insanı öldürebilir” ifadelerini kullandı.
İsrail merkezli Haaretz gazetesinden dikkat çeken bir analiz geldi. Gazete IDF'nin Gazze'deki savaşa yeniden başlamaya hazırlandığını yazdı. Analizde şu ifadelere yer verildi;
'Ateşkesin ardından çatışmalar yeniden başlayacak gibi görünüyor. Her ne kadar Hamas'la müzakereler yoluyla daha fazla rehinenin serbest bırakılması amacıyla duraklama perşembe sabahına kadar 48 saat daha uzatılmış olsa da, kalan süre sınırsız değil.'
İran ve Hizbullah'ı caydırmak için konuşlandırılan iki uçak gemisinden biri olan USS Eisenhower, şu anda İran'ın 100 kilometre güneyinde bulunuyor. İran'ın tepkisini çeken bu adım sonrası Tahran'dan yeni bir hamle geldi. İran İHA'ları gemi yakından görüntüleyerek ABD'ye adeta gözdağı verdi. Resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, İran Ordusu Aden Körfezi ve Umman Denizi'nde bir ABD uçak gemisini takip edip tespit etti. Haberde üst düzey İranlı komutan ve yetkililerin, ABD uçak gemisinin bölgesel sulardaki varlığının bölgede güvenliği artırmaya yardımcı olmayacağını, aksine gerginlik ve güvensizliği tetikleyeceğini söylediği belirtildi.
Eski İsrail başbakanı Ehud Barak, Haaretz'te yayınlanan yazısında Benjamin Netanyahu'nun başbakanlıktan alınması çağrısında bulundu ve onun "liderliğe uygun olmadığını" belirtti.
Barak, Netanyahu'nun ülkedeki mevcut durumun karmaşıklığını "yönetemediğini" ve "kusurlarının sonuçları geri döndürülemez hale gelmeden gitmesi gerektiğini" söyledi.
Barak, "Netanyahu ve aşırı sağın olmadığı" bir ulusal birlik hükümetinin kurulması çağrısında bulundu.
İsrail haber kaynakları, isim listesinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisine ulaştığını bildiriyor. İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli mahkumların serbest bırakılması karşılığında altıncı grup tutsağın bugün serbest bırakılması bekleniyor.
ABD'li milletvekili Rashida Tlaib, Filistinli siyasi tutukluların tamamının serbest bırakılması çağrısında bulundu. Filistin asıllı Amerikalı kongre üyesi meslektaşlarından çağrıya katılmalarını istedi.
Beyaz Saray yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin Hamas militanlarının Gazze'deki Amerikalı rehineleri koz olarak kullanmak amacıyla serbest bırakmayı reddettiklerine dair hiçbir belirti görmediklerini söyledi.
Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, "Hamas'ın burada Amerikalılar açısından bir tür oyun oynamaya çalıştığına dair hiçbir belirti yok" dedi.
ABD hükümeti, sekiz ila dokuz ABD vatandaşının hâlâ bölgede tutulduğuna inanıyor.
Aşırı sağcı bakan Ben-Gvir, Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtma tehdidinde bulundu. Filistin karşıtı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen bakan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulmasını, hükümetinin “dağılması” olarak niteledi.