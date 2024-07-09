İsrail-Hamas savaşında son durum: Gazze hükümeti uyardı: İsrail ölüm tuzağına çekmeye çalışıyor

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Gazze hükümeti, "onları ölüm tuzaklarına sürükleyebileceği" gerekçesiyle İsrail'in, Gazzelilerin kentin güneyine göç etmesi çağrısına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
İsrail ordusunun, Filistin halkını Gazze'den güneye göçe çağıran, buraların güvenli bölgeler olduğu iddiasıyla yanıltıcı bazı haritalar yayımladığı belirtilen açıklamada, bu çağrıların, vatandaşların hayatları için büyük tehlike taşıyan asılsız çağrılar olduğu bildirildi.
Açıklamada, "Daha önce Gazze şehrinin batısındaki Raşid Caddesi ve şehrin doğusundaki Salahaddin Caddesi üzerinden göçe teşebbüs eden Filistin halkımızı, işgalcilerin onları ölüm tuzaklarına, cinayetlere ve daha önce onlarca kez tekrarlanan saha infazlarına sürükleyebileceğinden, İsrail'in Gazze kentinden güneye göç çağrılarına karşı uyarıyoruz. Bu vahim hataların tekrarı ve bu trajedi, bunun bedelini vatandaşlara kanlarıyla, canlarıyla ve hayatlarıyla ödetiyor. İsrail işgalinin planları, tüm Filistin halkımız için deşifre ve ifşa oldu." ifadesi kullanıldı
Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Netanyahu'ya "kabine toplantıları dahil olmak üzere kendi başına karar verdiği ve koalisyon ortaklarını dışladığı" suçlamasını yöneltti.br />
Kabine toplantılarını “anlamsız” şeklinde niteleyen Ben-Gvir, durumun “çekilmez hale geldiğini” savundu.Ben-Gvir ayrıca, Netanyahu’ya “tek adam hükümeti yürüttüğü” suçlamasında bulundu.
Netanyahu'nun kabineye danışmadan Hamas ile dolaylı esir takası müzakerelerine İsrail'den bir heyet gönderme kararı almasını eleştiren Ben-Gvir, Başbakan'a koalisyondan çekilme tehdidinde bulunmuştu.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri konuya ilişkin açıklamalar yaptı.
Açıklamalara göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Netzarim Koridorunda (kuzey ve güneyi birbirinden ayıran) konumlanmış İsrail askerleri hedef alındı, komuta merkezi havan topuyla bombalandı.
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) silahlı kanadı "Ebu Ali Mustafa Tugayları"nın katılımıyla Nahal Oz askeri sahasındaki karargah roketlerle vuruldu.
Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde İsrail güçlerine ait 2 askeri araç patlatıldı. Aynı mahallede İsrail güçlerin toplandığı alan da havan topuyla hedef alındı.
İsrail ordu radyosunda yayımlanan habere göre Gallant, esir yakınlarından bazılarıyla bir araya geldi.Gallant, İsrail'deki güvenlik sisteminin tüm birimleriyle İsrailli esirlerin geri getirilmesini ana hedefi olarak gördüğünü, şu anda sunulan fırsattan yararlanmak için her şeyi yapmaları gerektiğini söyledi.Gazze'deki askeri baskının anlaşmaya doğru ilerlemeyi mümkün kılan koşulları yarattığını savunan Gallant, İsrail güvenlik güçlerinin çatışmayı nasıl durduracağını ve gerektiğinde Gazze'nin herhangi bir yerinde yeniden nasıl başlatacağını bildiğini kaydetti.İsrailli Bakan Gallant, anlaşmayı harekete geçirmek için bu askeri baskıdan faydalanmaları ve fırsatı kaçırmamaları gerektiğini vurguladı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, anlaşmaya varılmasını kolaylaştırmak amacıyla çaba sarf edildiği kaydedildi. Netanyahu'nun ise müzakerelerin önüne daha fazla engel koyduğu, Filistin halkına yönelik saldırılarını ve işlediği suçları tırmandırdığı, anlaşmaya varma çabalarını başarısızlığa uğratmak için Filistinlileri zorla yerinden etme girişimlerini sürdürdüğü vurgulandı.
Hamas, arabulucuları "Netanyahu'nun oyunlarına ve suçlarına son vermek için müdahale etmeye" çağırırken, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere "yasal ve insani sorumluluklarını üstlenmeleri ve soykırım suçunun durdurulması için baskı yapmaları" çağrısında bulundu.
Açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarını artırması ve on binlerce Filistinlinin acımasız bombardımanın gölgesinde zorla yerlerinden edilmesi, uluslararası yasalara ve anlaşmalara meydan okuyan soykırım savaşını devam ettirmektir." ifadeleri kullanıldı.