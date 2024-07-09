İsrail-Hamas savaşında son durum: Gazze hükümeti uyardı: İsrail ölüm tuzağına çekmeye çalışıyor

Gazze hükümetinden uyarı

Gazze hükümeti, "onları ölüm tuzaklarına sürükleyebileceği" gerekçesiyle İsrail'in, Gazzelilerin kentin güneyine göç etmesi çağrısına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.



İsrail ordusunun, Filistin halkını Gazze'den güneye göçe çağıran, buraların güvenli bölgeler olduğu iddiasıyla yanıltıcı bazı haritalar yayımladığı belirtilen açıklamada, bu çağrıların, vatandaşların hayatları için büyük tehlike taşıyan asılsız çağrılar olduğu bildirildi.



Açıklamada, "Daha önce Gazze şehrinin batısındaki Raşid Caddesi ve şehrin doğusundaki Salahaddin Caddesi üzerinden göçe teşebbüs eden Filistin halkımızı, işgalcilerin onları ölüm tuzaklarına, cinayetlere ve daha önce onlarca kez tekrarlanan saha infazlarına sürükleyebileceğinden, İsrail'in Gazze kentinden güneye göç çağrılarına karşı uyarıyoruz. Bu vahim hataların tekrarı ve bu trajedi, bunun bedelini vatandaşlara kanlarıyla, canlarıyla ve hayatlarıyla ödetiyor. İsrail işgalinin planları, tüm Filistin halkımız için deşifre ve ifşa oldu." ifadesi kullanıldı