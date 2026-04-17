İsrail ateşkesi ihlal etti... Lübnan'da yoğun bombardıman! Pezeşkiyan'dan savaş uyarısı: Dünya ağır bedeller ödeyecek

İsrail ateşkesi ihlal etti... Lübnan'da yoğun bombardıman! Pezeşkiyan'dan savaş uyarısı: Dünya ağır bedeller ödeyecekGüncelleme Tarihi:
Gece yarısı yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusunun, Khiam'da büyük çaplı yıkım çalışmaları yürüttüğü bildirildi.
Al Jazeera'nin haberine göre, Lübnanlı yetkililer, İsrail'in saldırılarını sürdürmesi nedeniyle halka güney bölgelerine dönüşü ertelemelerini tavsiye etti. Ancak Lübnanlılar, evlerinden 46 gün ayrı kalmalarının ardından daha fazla beklemek istemediklerini söylüyor.
Lübnan'ın güneyinde, saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan çok sayıda kişinin geri döndüğü kaydedildi. Evlerinin bombardımanlarda yıkılmış olması nedeniyle birçok kişi barınacak yer bulamadı, kimi çadırlarda kimi ise arabalarında uyumak zorunda kaldı.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut ve Tel Aviv saatiyle gece yarısı yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in güney Lübnan'daki 2 beldeye yoğun bombardıman düzenlediği belirtildi.
Ateşkesin başlamasından kısa süre sonra yayımlanan haberde, "Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından el-Hiyam ve Dibbin beldelerine yönelik düşman (İsrail) bombardımanı devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
Haberde ayrıca, "Raşeya beldesi ve Cebel eş-Şeyh Dağı'nın (Hermon) batı yamaçlarında (güneydoğu) yoğun insansız hava aracı faaliyeti var." denildi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’a gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile bir araya geldi. Pakistan’ın ateşkesin sağlanmasına yönelik rolüne değinen Pezeşkiyan, arabuluculuk sürecindeki katkıları dolayısıyla Pakistan’a teşekkür ederek, İran’ın bölgede kalıcı barış, istikrar ve kardeşlik ilişkilerinden yana olduğunu, İran halkının haklarının ise uluslararası hukuk çerçevesinde korunması gerektiğini ifade etti.
İSLAM DÜNYASINA İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI
İslam dünyasında birliğin önemine dikkat çeken Pezeşkiyan, "İran, tüm İslam ülkelerini kardeş olarak görmektedir. Bölgede yaşanan savaş ve istikrarsızlıkların temelinde Siyonist rejimin İslam ülkeleri arasında ayrışma oluşturma girişimleri bulunmaktadır. Bu nedenle İslam ümmeti birlik ve iş birliği içinde hareket etmeli, Müslüman topraklarının Müslümanlara karşı kullanılmasına izin vermemelidir" dedi.
'BİRLİK, KRİZDE BELİRLEYİCİ OLACAK'
Pezeşkiyan, İslam ülkeleri arasında birlik sağlanması halinde bölgenin savaşa sürüklenmesinin önüne geçileceğini belirterek, "İslam ümmetinin birliği, bölgedeki krizlerin çözümünde belirleyici olacaktır. Bu kapsamda Pakistan’ın sorumlu ve kararlı çabaları memnuniyet vericidir. Diğer İslam ülkeleri de benzer bir yaklaşım benimsemelidir" ifadelerini kullandı.
İran’ın uluslararası hukuk çerçevesine bağlı olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, savaşın sona ermesinin ardından bölge ülkelerinin iş birliğini artırarak kalıcı barış ve güvenliği tesis etmesi gerektiğini belirtti. Pezeşkiyan, "Neden bölge ülkeleri kendi güvenliklerini bağımsız şekilde sağlayamasın? Avrupa, NATO gibi mekanizmalarla güvenliğini sağlarken, İslam ülkeleri de ortak değerler temelinde kolektif iş birliğiyle sorunlarını çözebilir" dedi.
'ABD GALİP GELMEYECEK'
ABD’ye yönelik güvensizliğe de değinen Pezeşkiyan, "İran halkı, defalarca taahhütlerin ihlal edilmesi, müzakereler sürerken saldırılar düzenlenmesi ve yetkililere yönelik suikastlar gerçekleştirilmesi nedeniyle ABD’ye güvenmemektedir. Ancak buna rağmen İran, başta Pakistan olmak üzere dost ülkeler aracılığıyla temaslarını sürdürmekte ve milli çıkarlarını kararlılıkla savunmaktadır. Bu savaş hiçbir tarafın yararına olmayacaktır. ABD bu çatışmada galip gelmeyecek, aksine bölge ülkeleri ve dünya ağır bedeller ödeyecektir. Bu süreçten çıkar sağlamaya çalışan tek taraf ise Siyonist rejimdir" şeklinde konuştu.
Lübnan ile İsrail arasında 10 gün süreyle geçerli olacak ateşkes, Lübnan yerel saatiyle 00.00 itibarıyla başladı.
ABD Başkanı Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.
Trump, İran'la görüşmelerin yoğun ve verimli şekilde sürdüğüne işaret ederek, yakın zamanda anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.
ABD Başkanı, "İran'la bir anlaşma yapmaya çok yakınız. İran'la bir sonraki doğrudan görüşme bu hafta sonu olabilir. İran'la birçok anlaşma yapıyoruz ve bence yakında çok olumlu gelişmeler olacak." ifadelerini kullandı.
İran'daki yeni liderlerle çok iyi anlaştıklarını vurgulayan Trump, Tahran'la yapmayı umdukları anlaşmanın "nükleer silaha sahip olmamayı" da kapsadığını ileri sürdü.
Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmaması son derece önemli ve onlar da bunu kabul ettiler. İran bunu kabul etti, üstelik çok kesin bir şekilde. Yer altında kalan nükleer kalıntıları bize iade etmeyi de kabul ettiler. Dolayısıyla İran'la pek çok konuda mutabakat sağladık." şeklinde konuştu.
Pakistan'ın bu süreçte ABD ile İran arasında çok önemli bir arabuluculuk rolü oynadığına dikkati çeken Trump, Pakistan yönetimine teşekkür ederek, "Anlaşma İslamabad'da imzalanırsa oraya gidebilirim." dedi.
ANLAŞMA OLMAZSA SAVAŞ DEVAM EDER
İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını birkaç kez yineleyen ABD Başkanı Trump, aynı zamanda Tahran'a yönelik "tehdit" mesajlarına da devam etti.
"Anlaşma olmazsa savaş devam eder." diye konuşan Trump, İranlı yeni liderlerin öncekilerden farklı ve anlaşmaya daha yatkın olduklarını savundu.
'BÖLGEDEKİ TÜM ÜLKELERLE GÖRÜŞÜYORUZ'
ABD Başkanı Trump, İran gündemini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer bölge liderleriyle ne şekilde görüştüklerine yönelik soruya, "Bölgedeki tüm liderlerle konuşuyoruz, birçok başlığı görüşüyoruz, İran'la bir anlaşma yapmaya yakınız." yanıtını verdi.
HÜZBULLAH DA ANLAŞMAYA DAHİL
Öte yandan Trump, İsrail ile Lübnan arasında bu gece yarısı başlaması beklenen 10 günlük geçici ateşkes konusuna da değindi.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çok iyi birer telefon görüşmesi yaptığını anlatan Trump, "İsrail ile Lübnan (liderleri) gelecek hafta ya da sonraki hafta Beyaz Saray’da bir araya gelecek, bence bir anlaşma yapmaya çok yakınız. Bu anlaşmada Hizbullah ile ilgili konular da ele alınacak." değerlendirmesini yaptı.
Trump, Hizbullah'ın ateşkesin bir parçası olup olmadığıyla ilgili soruya net bir ifadeyle, "İsrail-Lübnan ateşkes anlaşması Hizbullah'ı da kapsayacak. Onların da anlaşmaya uyacaklarını düşünüyorum." yanıtını verdi.
Doğru bir zamanda Lübnan'ı ziyaret edeceğini dile getiren ABD Başkanı, bugüne kadar 9 savaşı sona erdirdiğini ve İsrail-Lübnan savaşı ile bu sayının 10 olacağını savundu.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukası girişiminin hukuka aykırı açık bir saldırganlık eylemi olduğunu söyledi.
İran'ın, uluslararası hukuka uygun olarak, askeri amaçlı kullanımı önlemek için Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili tedbirleri uygulamaya koyduğunu savunan İravani, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukası girişimini de hukuka aykırı olarak nitelendirdi.
'SALDIRGANLIK EYLEMİ'
İravani, "ABD tarafından ilan edilen deniz ablukası, İran'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ciddi bir ihlalini oluşturmaktadır. Bu, BM Şartı ve uluslararası hukuk uyarınca açık bir saldırganlık eylemi teşkil etmektedir." diye konuştu.