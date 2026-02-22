Son dakika... Trump'ın danışmanı İran için süre verdi: 'Bir hafta içinde nükleer bomba üretebilir! ABD izin vermeyecek'

İran'ın hesabı: Savaş daha iyi bir anlaşma getirebilir mi?

Financial Times'da (FT) yer alan analize göre, Tahran, uzayan bir çatışmanın sonunda Trump'ın bugün sunduğundan daha iyi bir anlaşma sağlayabileceğini düşünüyor. ABD’nin İran hükümetine yönelik büyük bir askeri harekata hazırlandığı yönündeki işaretler artarken, son görüşmelerde diplomatik ilerleme sağlanamadı. Analize göre bu durum, Tahran’ın uzlaşmazlığından çok, ABD ile diplomasiyi güvenilir bir çıkış yolu olarak görmemesinden kaynaklanıyor. İranlı karar alıcılar, müzakereleri çözümden ziyade İran'a yönelik bir baskı aracı olarak değerlendiriyor ve zayıf bir anlaşma yerine yönetilebilir bir çatışmayı tercih edebileceklerini hesaplıyor.

TRUMP’A GÜVENSİZLİK VE ANLAŞMA ŞARTLARI

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in Trump’a derin bir güvensizlik duyduğu belirtildi. Washington’un 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi, ardından yaptırımların yeniden devreye alınması ve geçen yaz İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, Tahran’da ABD’nin nihai amacının rejim değişikliği olduğu kanaatini güçlendirdi. Aralık ve ocak aylarındaki protestolar sırasında Trump’ın göstericilere destek mesajları vermesi de bu şüpheleri artırdı.

İran hükümeti, yeni bir anlaşmanın saldırı tehdidini ortadan kaldırmasını, yaptırımların kaldırılmasını ve sivil uranyum zenginleştirme hakkının tanınmasını temel şart olarak görüyor. Ancak son temaslarda Washington’un yalnızca nükleer programı değil, füze kapasitesi ve bölgesel müttefik ağının da sınırlandırılmasını talep ettiği ifade edilmişti.

RİSKLİ STRATEJİ

Analize göre Tahran’da giderek güçlenen görüş, mevcut şartlarda müzakere masasından kazanım elde etmenin zor olduğu yönünde. Bu nedenle İran hükümeti, olası bir savaşa hazırlanarak, çatışmanın sonunda daha avantajlı bir tablo oluşabileceğini hesaplıyor. Uzayan bir savaşın ABD’yi yıpratabileceği ve Washington’u daha esnek bir anlaşmaya zorlayabileceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte FT, bu stratejinin yüksek risk barındırdığına dikkat çekti. ABD’nin geniş çaplı bir saldırı başlatmasıyla İran’ın doğrudan karşılık verme kapasitesi tahrip edilse bile, bölgedeki müttefik unsurlar ve enerji hatları üzerinden baskı kurma imkanı sürecek. Tahran yönetimi, çatışma uzadıkça maliyetlerin artacağını ve ABD’nin savaşı sonlandırmak için diplomatik çıkış arayacağını öngörüyor. Batı’da birçok çevre bu yaklaşımı tehlikeli bir yanlış hesap olarak değerlendirirken, analizde İran’ın bu ihtimali bilinçli biçimde masada tuttuğu öne sürüldü.