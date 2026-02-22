Son dakika... Trump'ın danışmanı İran için süre verdi: 'Bir hafta içinde nükleer bomba üretebilir! ABD izin vermeyecek'Güncelleme Tarihi:
İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Cihanşahi, İran’ın bölgede düzenlediği askeri tatbikatların devam etmesi gerektiğine belirterek, "Düşmanın tüm hareketleri sürekli izleniyor." dedi.
İran Kara Kuvvetlerinin caydırıcı bir rolü olduğuna atıf yapan Cihanşahi, ülkesine yönelik olası tehditleri henüz başlangıç aşamasındayken yok edebilecek seviyeye ulaştıklarını öne sürdü. Cihanşahi, kara kuvvetlerinin ülke topraklarını korumak için elinden geleni yaptığına vurguladı.
ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran’ın endüstriyel ölçekte nükleer bomba üretiminde kullanılabilecek kapasiteye “muhtemelen bir hafta içinde” ulaşabileceğini dile getirdi. Witkoff, bu durumun son derece tehlikeli olduğunu belirterek, ABD’nin buna izin veremeyeceğini vurguladı.
SIFIR ZENGİNLEŞTİRME VURGUSU
Witkoff, Trump’ın olası bir anlaşmada Tahran yönetiminden "sıfır uranyum zenginleştirme" taahhüdü beklediğini yineledi. ABD’nin bu konuda çok net kırmızı çizgiler belirlediğini ifade eden Witkoff, İran hükümetinin nükleer silaha giden yolu tamamen kapatacak adımlar atması gerektiğini kaydetti.
Axios'a demeç veren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump’ın çevresindeki birçok danışmanın İran’a yönelik olası bir saldırıya karşı çıktığını söyledi. Graham, Trump’ın bu tavsiyelere kulak asmaması gerektiğini savundu. ABD’nin 2 uçak gemisi ve yüzlerce savaş uçağıyla büyük bir operasyon hazırlığında olduğu belirtilirken, Beyaz Saray’a yakın kaynaklar Trump’ın henüz nihai kararını vermediğini bildirdi.
ASKERİ SEÇENEKLER TRUMP'A SUNULDU
Trump’a, İran’ın dini lideri Ali Hamaney'i hedef alan senaryolar dahil çeşitli askeri seçenekler sunuldu. Bununla birlikte ABD yönetimi, diplomatik kanalını da tamamen kapatmadı. ABD'li bir üst düzey yetkili, İran’ın nükleer silaha giden yolunu kapatacak güvenceler verilmesi şartıyla "sembolik" düzeyde uranyum zenginleştirme teklifinin değerlendirilebileceğini ifade etti.
GRAHAM'İN ORTA DOĞU TURU
Trump’a yakın isimlerden biri olan Graham, askeri müdahaleyi savunan kanadın önde gelen temsilcileri arasında yer alıyor. Senatör, bu hafta Orta Doğu’ya giderek İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan liderleriyle İran konusunu görüştü. Graham, geçmişteki askeri müdahalelerin yarattığı tartışmaları anladığını ancak "kötülüğün kontrolsüz bırakılmasının daha ağır sonuçlar doğurabileceğini" kaydetti.
ASKERİ BASKIYI KULLANMA ÖNERİSİ
Trump’ın bazı danışmanları ise doğrudan saldırı yerine askeri baskıyı müzakere aracı olarak kullanmayı öneriyor. ABD Başkanı'nın yakın çevresinde, İran hükümetine karşı rejim değişikliğini hedefleyen bir operasyonun sonuçlarına ilişkin ciddi soru işaretleri bulunduğuna dikkat çekildi.
İran’da üniversite öğrencileri cumartesi günü hükümet karşıtı gösteri düzenledi. Karşıt grupların da alana gelmesi üzerine zaman zaman arbede yaşandı.
AFP'nin doğruladığı Tahran’daki Sharif University of Technology’den gelen görüntülerde, kalabalık içinde kavga çıktığı ve bazı kişilerin slogan attığı görüldü.
Iran International da üniversite yerleşkesinde geniş katılımlı protestolar yaşandığını duyurdu. Çıkan arbedelerde yaralananlar olduğu belirtildi. İranlılar hafta başında da 8 ve 9 Ocak’taki protestolarda ölen binlerce kişiyi anma etkinlikleri düzenleyerek sloganlar atmıştı.
Financial Times'da (FT) yer alan analize göre, Tahran, uzayan bir çatışmanın sonunda Trump'ın bugün sunduğundan daha iyi bir anlaşma sağlayabileceğini düşünüyor. ABD’nin İran hükümetine yönelik büyük bir askeri harekata hazırlandığı yönündeki işaretler artarken, son görüşmelerde diplomatik ilerleme sağlanamadı. Analize göre bu durum, Tahran’ın uzlaşmazlığından çok, ABD ile diplomasiyi güvenilir bir çıkış yolu olarak görmemesinden kaynaklanıyor. İranlı karar alıcılar, müzakereleri çözümden ziyade İran'a yönelik bir baskı aracı olarak değerlendiriyor ve zayıf bir anlaşma yerine yönetilebilir bir çatışmayı tercih edebileceklerini hesaplıyor.
TRUMP’A GÜVENSİZLİK VE ANLAŞMA ŞARTLARI
İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in Trump’a derin bir güvensizlik duyduğu belirtildi. Washington’un 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi, ardından yaptırımların yeniden devreye alınması ve geçen yaz İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, Tahran’da ABD’nin nihai amacının rejim değişikliği olduğu kanaatini güçlendirdi. Aralık ve ocak aylarındaki protestolar sırasında Trump’ın göstericilere destek mesajları vermesi de bu şüpheleri artırdı.
İran hükümeti, yeni bir anlaşmanın saldırı tehdidini ortadan kaldırmasını, yaptırımların kaldırılmasını ve sivil uranyum zenginleştirme hakkının tanınmasını temel şart olarak görüyor. Ancak son temaslarda Washington’un yalnızca nükleer programı değil, füze kapasitesi ve bölgesel müttefik ağının da sınırlandırılmasını talep ettiği ifade edilmişti.
RİSKLİ STRATEJİ
Analize göre Tahran’da giderek güçlenen görüş, mevcut şartlarda müzakere masasından kazanım elde etmenin zor olduğu yönünde. Bu nedenle İran hükümeti, olası bir savaşa hazırlanarak, çatışmanın sonunda daha avantajlı bir tablo oluşabileceğini hesaplıyor. Uzayan bir savaşın ABD’yi yıpratabileceği ve Washington’u daha esnek bir anlaşmaya zorlayabileceği tahmin ediliyor.
Bununla birlikte FT, bu stratejinin yüksek risk barındırdığına dikkat çekti. ABD’nin geniş çaplı bir saldırı başlatmasıyla İran’ın doğrudan karşılık verme kapasitesi tahrip edilse bile, bölgedeki müttefik unsurlar ve enerji hatları üzerinden baskı kurma imkanı sürecek. Tahran yönetimi, çatışma uzadıkça maliyetlerin artacağını ve ABD’nin savaşı sonlandırmak için diplomatik çıkış arayacağını öngörüyor. Batı’da birçok çevre bu yaklaşımı tehlikeli bir yanlış hesap olarak değerlendirirken, analizde İran’ın bu ihtimali bilinçli biçimde masada tuttuğu öne sürüldü.
ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump’ın, nükleer müzakereler temel başlıklarda tıkanmışken İran hükümetinin artan Amerikan baskısına rağmen neden geri adım atmadığını sorguladığını açıkladı.
Fox News’e konuşan Witkoff, Trump’ın bölgede konuşlandırılan güçlü ABD deniz ve hava unsurlarına karşın Tahran yönetiminin tutumunu değiştirmemesini dikkat çekici bulduğunu belirtti.
'HAYAL KIRIKLIĞI' DEMEKTEN KAÇINIYOR
Witkoff, Trump’ın sabah saatlerinde kendisine bu konuyu sorduğunu ifade ederek, ABD Başkanı'nın “hayal kırıklığı” ifadesini kullanmaktan kaçındığını ancak İran’ın neden boyun eğmediğini merak ettiğini kaydetti. Witkoff, ABD’nin bölgede önemli bir askeri varlık bulundurmasına rağmen İran’ın mevcut pozisyonunu korumasının Washington’da soru işaretlerine yol açtığını vurguladı.
ABD Temsilcisi ayrıca Washington yönetiminin, İran’dan nükleer silah edinme niyetinde olmadığını açık biçimde ilan etmesini ve bu taahhüdünü somut adımlarla desteklemesini beklediğini dile getirdi.
ABD ile İran arasındaki nükleer pazarlık süreci ve olası çatışma ihtimali bölgesel güvenlik endişelerini artırırken, Suudi yayın kuruluşu Al-Arabiya dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Al-Arabiya’nın Hizbullah’a yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre; İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Hizbullah’ın kontrolünü fiilen ele alarak, örgütü ABD ve İsrail ile olası bir savaşa hazırladığı bildirildi.
İsrail'in Lübnan'a yönelik geniş çaplı bir askeri saldırı gerçekleştirebileceği belirtilirken, Lübnanlı yetkililerin ise olası savaş ihtimalinden endişe duyduğu kaydedildi.
İRANLI KOMUTANLAR LÜBNAN'A GÖNDERİLDİ
İran Devrim Muhafızları Ordusu subaylarının Hizbullah'ın İsrail saldırıları sonucu büyük ölçüde zayıflayan askeri kapasitesini yeniden inşa etme göreviyle Lübnan’a gönderildiği aktarılan haberde, İranlı subayların Lübnan genelindeki Hizbullah mensuplarına bizzat brifing verdiği belirtildi.
İsrail’in Lübnan’ın Bekaa Vadisi'ni hedef alan ve en az 12 kişinin ölümüne, 50 kişinin yaralanmasına yol açan saldırısına atıfta bulunulan haberde, saldırıda ölenler arasında üst düzey bir Hizbullah yetkilisinin bulunduğu ifade edildi. Bu saldırı sırasında İranlı subayların bölgede Hizbullah füze birimi üyeleriyle toplantıda olduğu kaydedildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Cenevre'deki İran-ABD müzakere sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede taraflar, müzakere sürecinin ilerletilmesi ve kalıcı bir uzlaşıya varılması amacıyla yapıcı yaklaşımların ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine vurgu yaptı.