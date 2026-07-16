Ürdün'e yönelen 8 füze imha edildi

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, hava savunma sistemleri sabaha karşı Ürdün hava sahasına giren İran füzelerini imha etti. Askeri yetkili, "Hava savunma sistemlerimiz, bugün sabaha karşı İran topraklarından gelen ve doğrudan krallık topraklarını hedef alan 8 füzeyi engelleyerek düşürmüştür." bilgisini paylaştı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadığını belirten yetkili, füzelerin imha edilmesinin ardından çeşitli bölgelere düşen şarapnel parçalarına Kraliyet İstihkam Birliği ekiplerinin müdahale ettiğini ve gerekli teknik ve güvenlik önlemlerini alarak bu parçaların güvenli hale getirdiğini aktardı. Sınır ve hava sahası güvenliğini koruma konusundaki kararlılığı vurgulayan askeri yetkili, Ürdün ordusunun her türlü önlemi almaya devam edeceğini vurguladı.