İran devlet televizyonuna göre, İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, "Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğunu ve hiçbir dünya gücünün onu İran'ın egemenliğinden alamayacağını" söyledi.
Velayeti açıklamasında, "Bu boğaz, 40 günlük savaşın değerli bir kazanımı olarak, Yüksek Lider Ayetullah Seyyid Mücteba Hameney'in cesur ve bilge emriyle İran'ın egemenliğine alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, hava savunma sistemleri sabaha karşı Ürdün hava sahasına giren İran füzelerini imha etti. Askeri yetkili, "Hava savunma sistemlerimiz, bugün sabaha karşı İran topraklarından gelen ve doğrudan krallık topraklarını hedef alan 8 füzeyi engelleyerek düşürmüştür." bilgisini paylaştı.
Olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadığını belirten yetkili, füzelerin imha edilmesinin ardından çeşitli bölgelere düşen şarapnel parçalarına Kraliyet İstihkam Birliği ekiplerinin müdahale ettiğini ve gerekli teknik ve güvenlik önlemlerini alarak bu parçaların güvenli hale getirdiğini aktardı. Sınır ve hava sahası güvenliğini koruma konusundaki kararlılığı vurgulayan askeri yetkili, Ürdün ordusunun her türlü önlemi almaya devam edeceğini vurguladı.
İran, "ABD tesislerine yönelik imha operasyonları düzenlediğini" duyurdu. Devrim Muhafızları, mevcut odaklarının bölge genelinde ABD'ye ait "saldırı altyapısını" imha etmek olduğunu belirterek, saldırılarının şiddetleneceğini ifade etti. İran, bölgedeki birçok ABD askeri üssüne saldırı düzenlediğini duyurdu.
ABD İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ
Devrim Muhafızları, Hüzistan eyaletindeki Endimeşk kenti üzerinde ABD'ye ait bir MQ-9 insansız hava aracını durdurup düşürdüğünü açıkladı. Öte yandan İran'ın Hürmüz Boğazı'na yakın Sirik ve Konarak kentlerinin hedef alındığı bildirildi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde alarm sisteminin devreye girdiği belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızdan ve ülkede ikamet edenlerden sakin kalmalarını, en yakın güvenli bölgeye gitmelerini ve gelişmeleri resmi kanallardan takip etmelerini istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kuveyt hava savunma sistemleri şu anda İran İHA'larının hain saldırılarına karşı koymaktadır." ifadesi kullanıldı.
Olası patlama seslerine ilişkin açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Genelkurmay Başkanlığı, patlama sesleri duyulması halinde bunun düşman saldırılarına karşı devreye giren hava savunma sistemlerinin önleme faaliyetlerinden kaynaklandığını bildirmektedir. Herkesin yetkili makamlar tarafından yayınlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uyması rica olunur."
ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kenti ile Keşm Adası çevresine saldırılar düzenlediği bildirildi.
İran'ın Tesnim Haber Ajansının Hürmüzgan Valiliğindeki kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yerel saatle 00.55'te Sirik yakınlarındaki bir noktaya ABD bombaları isabet etti.
Daha sonra da 00.57'de Keşm Adası çevresindeki bir noktaya ABD tarafından saldırı düzenledi.
Saldırıların boyutunun incelemelerin ardından kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı.
ABD’nin Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine yönelik saldırılarında bir hastanenin çevresinin hedef alındığı ve hastanenin tahliye edildiği bildirildi.
İran devlet televizyonuna göre, ABD, Ahvaz kentinde Şehit Bekayi Hastanesi’nin yakınını hedef aldı.
Kanser hastası çocukların tedavi gördüğü belirtilen hastanenin, saldırılar sonrası geçici olarak tahliye edildiği aktarıldı.