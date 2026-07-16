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CANLI İran'dan ABD üslerine imha operasyonu: ABD'ye bir darbe daha! İran'da çok sayıda noktaya saldırı

Güncelleme Tarihi:
#ABD#İran#savaş
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 07:41

Devrim Muhafızları, Orta Doğu genelinde İran'a saldırılarda kullanılan ABD üslerine yönelik "imha operasyonu" düzenlediğini bildirdi. Misillemelerin şiddetleneceğini belirten Devrim Muhafızları, ABD'ye ait bir İHA'nın İran hava sahasında düşürüldüğünü ifade etti. ABD güçleri, İran'ın çok sayıda kentine art arda şiddetli saldırılar düzenledi. İşte detaylar...

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İran'dan Hürmüz mesajı
İrandan Hürmüz mesajı

İran devlet televizyonuna göre, İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, "Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğunu ve hiçbir dünya gücünün onu İran'ın egemenliğinden alamayacağını" söyledi.

Velayeti açıklamasında, "Bu boğaz, 40 günlük savaşın değerli bir kazanımı olarak, Yüksek Lider Ayetullah Seyyid Mücteba Hameney'in cesur ve bilge emriyle İran'ın egemenliğine alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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Ahvaz'daki hastane tahliye edildi

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde bulunan bir hastane, ABD saldırılarının ardından tahliye edildi.

İran devlet televizyonu IRIB, Şehid Bekayi Hastanesi'nin ABD saldırılarına hedef olduğunu belirterek, 211 hastanın diğer sağlık merkezlerine sevk edildiğini duyurdu.

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Ürdün'e yönelen 8 füze imha edildi
Ürdüne yönelen 8 füze imha edildi

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, hava savunma sistemleri sabaha karşı Ürdün hava sahasına giren İran füzelerini imha etti. Askeri yetkili, "Hava savunma sistemlerimiz, bugün sabaha karşı İran topraklarından gelen ve doğrudan krallık topraklarını hedef alan 8 füzeyi engelleyerek düşürmüştür." bilgisini paylaştı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadığını belirten yetkili, füzelerin imha edilmesinin ardından çeşitli bölgelere düşen şarapnel parçalarına Kraliyet İstihkam Birliği ekiplerinin müdahale ettiğini ve gerekli teknik ve güvenlik önlemlerini alarak bu parçaların güvenli hale getirdiğini aktardı. Sınır ve hava sahası güvenliğini koruma konusundaki kararlılığı vurgulayan askeri yetkili, Ürdün ordusunun her türlü önlemi almaya devam edeceğini vurguladı.

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İran'dan imha operasyonu
İrandan imha operasyonu

İran, "ABD tesislerine yönelik imha operasyonları düzenlediğini" duyurdu. Devrim Muhafızları, mevcut odaklarının bölge genelinde ABD'ye ait "saldırı altyapısını" imha etmek olduğunu belirterek, saldırılarının şiddetleneceğini ifade etti. İran, bölgedeki birçok ABD askeri üssüne saldırı düzenlediğini duyurdu.

İrandan ABD üslerine imha operasyonu: ABDye bir darbe daha İranda çok sayıda noktaya saldırı

ABD İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ

Devrim Muhafızları, Hüzistan eyaletindeki Endimeşk kenti üzerinde ABD'ye ait bir MQ-9 insansız hava aracını durdurup düşürdüğünü açıkladı. Öte yandan İran'ın Hürmüz Boğazı'na yakın Sirik ve Konarak kentlerinin hedef alındığı bildirildi.

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Tahran'da saldırı alarmı
Tahranda saldırı alarmı

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, hava savunma sistemlerinin Tahran'ın doğusu ve batısı dahil olmak üzere birçok bölgede aktif hale getirildiğini duyurdu. Başkentin güneydoğusunda bulunan Parchin ve Pakdasht çevresinde patlamalar yaşandığı bildirildi.

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Bahreyn'de siren sesleri
Bahreynde siren sesleri

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde alarm sisteminin devreye girdiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızdan ve ülkede ikamet edenlerden sakin kalmalarını, en yakın güvenli bölgeye gitmelerini ve gelişmeleri resmi kanallardan takip etmelerini istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Kuveyt'te hava savunma sistemleri devrede
Kuveytte hava savunma sistemleri devrede

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kuveyt hava savunma sistemleri şu anda İran İHA'larının hain saldırılarına karşı koymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Olası patlama seslerine ilişkin açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genelkurmay Başkanlığı, patlama sesleri duyulması halinde bunun düşman saldırılarına karşı devreye giren hava savunma sistemlerinin önleme faaliyetlerinden kaynaklandığını bildirmektedir. Herkesin yetkili makamlar tarafından yayınlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uyması rica olunur."

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Bender Abbas hedef alındı
Bender Abbas hedef alındı

İran'ın Tesnim Haber Ajansı'nın Hürmüzgan Valiliğindeki kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yerel saatle 01.27'de eyalete bağlı Bender Abbas kentinin doğusunda bir noktaya ABD tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıyla ilgili başka bilgi verilmedi.

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Sirik kenti ve Keşm Adası vuruldu
Sirik kenti ve Keşm Adası vuruldu

ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kenti ile Keşm Adası çevresine saldırılar düzenlediği bildirildi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansının Hürmüzgan Valiliğindeki kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yerel saatle 00.55'te Sirik yakınlarındaki bir noktaya ABD bombaları isabet etti.

Daha sonra da 00.57'de Keşm Adası çevresindeki bir noktaya ABD tarafından saldırı düzenledi.

Saldırıların boyutunun incelemelerin ardından kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı.

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İran'da hastane yakınına saldırı
İranda hastane yakınına saldırı

ABD’nin Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine yönelik saldırılarında bir hastanenin çevresinin hedef alındığı ve hastanenin tahliye edildiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, ABD, Ahvaz kentinde Şehit Bekayi Hastanesi’nin yakınını hedef aldı.

Kanser hastası çocukların tedavi gördüğü belirtilen hastanenin, saldırılar sonrası geçici olarak tahliye edildiği aktarıldı.

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