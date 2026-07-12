Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşmaya, ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerde çok sayıda evi patlayıcılarla havaya uçurdu.
İsrail askerlerinin ayrıca Sur'un Mansuri beldesindeki evlere makineli tüfeklerle ateş açtığı belirtildi. İsrail ordusunun Bint Cubeyl ilçe merkezinde de evleri havaya uçurmaya devam ettiği kaydedildi.
Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, İran topraklarından ateşlenen 3 füzenin sabaha karşı ülkenin farklı bölgelerine düştüğü belirtildi. Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı, yalnızca sınırlı düzeyde maddi hasar oluştuğu ifade edildi. Kraliyet İstihkam Birliklerine bağlı ekiplerin füze parçalarının düştüğü bölgelere sevk edildiği belirtilen açıklamada, ekiplerin bölgeleri güvenlik çemberine aldığı ve füze kalıntılarıyla ilgili teknik inceleme ve güvenlik prosedürlerini yürüttüğü kaydedildi.
Ülkenin hava sahası ve topraklarının bölgesel çatışmalarda kullanılmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, devletin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve vatandaşların güvenliğini tehdit eden her türlü girişime kararlılıkla karşılık verileceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, ordunun tüm birliklerinin olası tehditlere karşı en üst düzey hazırlık durumunda olduğu kaydedildi.
İran saldırıları nedeniyle Bahreyn'de bir kez daha sirenler çalarken halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.
İran ordusu, ABD'yi 16 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptına uymaya çağırdı. İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminya, devlet televizyonu IRIB'e yaptığı açıklamada, ABD'nin stratejik su yolunda "yasa dışı rota" oluşturma hamlesinin bölgede güvensizlik yarattığını ifade ederek, İran ordusunun "hedef listesini" sürekli güncellediğini belirtti. Ekreminya, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'nda İran halkının haklarını "kararlılıkla" savunacağını belirtti.
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan ikinci bir geminin vurulduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, ABD'nin Katar'daki El Udeyd Üssü'ndeki savaş uçağı bakım ve onarım merkezi ile komuta ve kontrol merkezinin hedef alındığı kaydedildi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırılar nedeniyle ülke genelinde bir kez daha sirenlerin çaldığı belirtildi.
Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.
Katar Savunma Bakanlığı, füze saldırısı nedeniyle hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini bildirdi.
Kuveyt ordusu, "Silahlı kuvvetlerimiz Kuveyt hava sahasında düşman hava hedeflerine karşı müdahalede bulunmaktadır." açıklamasını yaptı.
CENTCOM, X'ten yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bu hafta düzenlediği üçüncü saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu.
Açıklamada, operasyonda kara ve deniz konuşlu savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemilerinden fırlatılan hassas güdümlü mühimmatlarla İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin imha edildiği belirtildi.
Hedef alınan noktalar arasında füze ve İHA mevzileri, deniz kuvvetlerine ait askeri kabiliyetler, mühimmat depoları, haberleşme ağları ve kıyı gözetleme tesislerinin bulunduğu aktarılan açıklamada, üç gece düzenlenen operasyonlarda toplam 300'den fazla hedefin vurulduğu kaydedildi.
Açıklamada, operasyonların, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçiş yapan ticari gemiler ve sivil denizcilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçladığı ifadeleri yer aldı.
Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişlerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, ABD güçlerinin mayıs başından bu yana 800'den fazla ticari gemi ile yaklaşık 400 milyon varil ham petrolün boğazdan güvenli geçişine destek sağladığı aktarıldı.
ABD ordusu, 7 ve 8 Temmuz'da da "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a karşı saldırı başlattığı duyurmuştu.