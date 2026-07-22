New York Times'ın (NYT) analizine göre, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda İran'a yönelik gerilimi tırmandırmaya hazır olduğunun sinyalini verdi. Trump, Afganistan, Irak ve Vietnam savaşlarındaki kayıpları sıralayarak, ABD'lilerin daha fazla sabra ihtiyacı olduğunu savundu. Trump, İran'ın Kazma Dağı'nı hedef alarak çatışmayı hızlandırmakla tehdit etti. Ancak Batı istihbarat teşkilatları arasında hedefin tamamlanmış bir nükleer tesis olmadığı, uzmanlar tarafından derin bir yeraltı depolama alanı olarak değerlendirildiği belirtiliyor.
Trump'ın hedeflediği bölge, Haziran 2025'te Pentagon'un "Gece Yarısı Çekiç Operasyonu" kapsamında bombalanan üç büyük nükleer tesisten farklı olarak uranyumu zenginleştirme ve bomba yakıtına dönüştürme ekipmanına sahip değil. Analizde, savaşın kritik bir dönüm noktasında olan Trump'ın, İran'a gerilimi tırmandırma isteğinin sınır tanımadığı mesajını vermeye odaklandığı değerlendirmesi yapıldı.
İran Ordusundan yapılan açıklamada, "Yıldırım Operasyonu"nun 21'inci dalgası kapsamında gerçekleştirilen saldırının, ABD'nin İran topraklarına saldırılarına misilleme olarak düzenlendiği ifade edildi.
Açıklamada, Kuveyt'in batısındaki Ed-Doha Askeri Üssü'nde bulunan ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığının mühimmat depoları ve lojistik ekipmanlarının kamikaze İHA saldırısıyla hedef alındığı öne sürüldü.
Fars Haber Ajansına göre, İran'ın batısında yer alan Kürdistan eyaletine bağlı Bane Kaymakamı Muhammed Rızayi, ABD güçlerinin ilçeye hava saldırısı düzenlediğini söyledi.
Hemedan Valiliğinden yapılan açıklamada ise Kebuder Aheng ilçesinin ABD güçleri tarafından hedef alındığı kaydedildi.
İran basınına göre, ABD'nin saldırı açıklaması sonrası ülkenin genelinde birçok kent ve liman hedef alındı.
Haberlerde, Tebriz kentinin güneyinde askeri bir bölgenin yakınlarında, Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr ve Behbehan kentlerinde patlamalar meydana geldiği aktarıldı.
İran Devlet Televizyonu, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde 4 patlama sesi duyulduğunu ve bölgede ABD savaş uçaklarının uçuş yaptığını duyurdu.
Yine aynı eyalette yer alan Kunarek kentinde de patlama sesi işitildiği belirtildi.
Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kenti, Buşehr kenti yakınlarındaki iki bölge ve ülkenin batısında bulunan Kirmanşah eyaletine bağlı Kangavar kenti de ABD füze ve hava saldırılarının hedefi oldu.
BAŞKENT TAHRAN’DA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ
Öte yandan İran basınına göre, ABD'nin saldırı başlattığını duyurmasının ardından başkent Tahran’a da saldırı oldu.
Fars Haber Ajansı, saldırı iddiaları üzerine Tahran’ın doğusunda hava savunma sistemlerinin devreye girerek ateşlendiğini duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni saldırılar hakkında bilgi verdi. Açıklamada, ABD kuvvetlerinin doğu saatiyle 19.00'da İran'daki "askeri hedeflere" saldırmaya başladığı ifade edildi.
Bu saldırılar ile birlikte ABD'nin arka arkaya 11 gece İran'a saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, saldırılar ile "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini" zayıflatmanın amaçlandığı kaydedildi.
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve Tarım Bakanı Brooke Rollins ile birlikte, Savunma Bakanlığı (Pentagon) için istenen ek bütçe konusunda ABD Senatosu Ödenekler Komitesi üyelerinin sorularını cevapladı.
"Bildiğiniz üzere, cesur ve hızlı adımlar atılması gereken tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. 2026 mali yılına yönelik bu ek ödenek talebinin nedeni de budur." diyen Hegseth, söz konusu bütçe talebini, Savunma Bakanlığının "acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik elzem ve ivedi bir kaynak takviyesi" olarak değerlendirdi.
Hegseth, bu ek finansman talebinin mevcut kaynakların yerini tutacak bir alternatif olmadığını dile getirerek, "Aynı zamanda farklı bir dönemdeyiz. Teknoloji, işlem gücü, yapay zeka, otonom sistemler ve uzay alanlarında kritik yatırımları hemen yapmazsak, hareketsiz kalma lüksümüz olmaz. Halihazırda bu tür yatırımları yapan hasımlarımız bizi geride bırakabilir." diye konuştu.
Savunma Bakanı, Demokrat Senatör Dick Durbin'in İran savaşının maliyetini sorması üzerine, "Bugün itibarıyla 37 milyar 500 milyon dolar." yanıtını verdi.
Söz konusu fonların sağlanmaması durumunda askerlerin maaşlarının ödenemeyebileceğini ifade eden Hegseth, ayrıca ABD ordusunun "ekipman ve mühimmatı hızla yenileme ve hayati operasyonları kesintisiz sürdürme kabiliyetini tehdit edecek" kritik eksikliklerle karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü.
HEGSETH'İN AÇILIŞ KONUŞMASI 4 KEZ PROTESTO EDİLDİ
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ek ödenek talebine odaklanan oturumda Savunma Bakanı Hegseth'in Senatodaki açılış konuşması savaş karşıtları tarafından protesto edildi.
Hegseth henüz ilk cümlesinde salondaki bazı savaş karşıtları tarafından protesto edilirken, kısa aralıklarla 4 kez protestocular tarafından susturuldu.
Savaş karşıtı protestocular hızla salondan çıkarılırken, "Masum çocukları bombalamayı durdurun." sözleri duyuldu.
TRUMP YÖNETİMİNİN SAVAŞ İÇİN KONGREDEN İZİN ALMAMASI ELEŞTİRİLDİ
Senato Ödenekler Komitesi Başkan Yardımcısı Patty Murray, İran'a karşı başlatılan savaşın Trump yönetiminin kendi tercihi olduğunu söyledi.
Murray Cumhuriyetçi hükümeti, Kongre onayı olmaksızın İran'la savaşa girdiği için eleştirdiği konuşmasında, Trump yönetiminin "kendi tercihiyle bir savaş başlattığını" ifade etti.
Trump'ın Amerikan halkına bu konuda bir gerekçe sunmadığını ve ortaya çıkan bedelin "felaket" düzeyinde olduğunu belirten Murray, çatışmalarda ABD askerlerinin öldüğünü hatırlattı.
Murray, "Bu, Başkan (Trump) sağlık hizmetlerini, çocuk bakımını ve barınmayı karşılayacak bütçemiz olmadığını söylüyor ama nedense yeni bir savaşa her zaman bütçe bulabiliyor. Bunun için bir fiyat etiketi söz konusu değil." diye ekledi.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD’nin, İran’ın nükleer santrallerine yönelik saldırı tehdidi hakkında bildiri yayımladı.
Bildiride, ABD’nin, İran’ın nükleer santrallerine saldırı gerçekleştirmesi halinde bu girişimin bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendirileceği ve ABD’nin müttefikleri ile yine ABD’nin bölgedeki tüm çıkarlarının hedef haline geleceği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Natanz Nükleer Santrali yakınlarında bulunan ve içerisinde santrifüjler olduğu iddia edilen Kazma Dağı bölgesini, çok yakında, çok güçlü biçimde vuracaklarını söylemişti.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin dahil olduğu savaşlara dair veriler paylaştı. Afganistan, Irak, Vietnam, Kore ve İran savaşındaki ölü sayılarını karşılaştıran Trump, "İran Askeri Çatışması: 4 ay, 18 ölü." ifadesini kullandı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki ABD üssünü hedef alan saldırısında 2 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin ise kayıp olduğunu duyurmuştu.
Pentagon, 2 askerin kimliğinin belirlendiğini ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetmişti. CENTCOM, Irak'ta da 18 Temmuz'da İran'ın insansız hava aracına (İHA) ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Irak'taki olayla birlikte ABD ve İsrail'in şubatta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta öldüğü açıklanan ABD askerlerinin sayısı 17'ye çıkmıştı.