İran'da sokaklar karıştı: Tahran'da 'ABD ile anlaşma' gerilimi! Hizbullah'tan İsrail'e misilleme

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının, müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tahran'ın mutabakat zaptına ilişkin henüz nihai bir sonuca ulaşmadığı ve incelemelerin sürdüğü ifade edildi. Haberde, değerlendirmelerin teknik, siyasi ve hukuki yönden devam ettiği, İran'ın mutabakat zaptına ilişkin kararını ulusal çıkarların korunması, kırmızı çizgilerin muhafaza edilmesi ve gerekli güvencelerin sağlanması çerçevesinde alacağı vurgulandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Siyasi Yardımcısı Yadollah Javani, İran ordusunun, diplomatlarının ve halkının "İran halkının hak ve çıkarlarını koruma hedefi doğrultusunda birlikte çalıştığını" belirtti.
IRNA haber ajansına göre Javani, İran Silahlı Kuvvetleri'nin "gözleri açık ve elleri tetikte" beklediğini ifade ederek, herhangi bir tehdide karşılık vermeye hazır olduklarını kaydetti.
Suudi Arabistan merkezli Al Hadath'ın haberine göre, Tahran'da göstericilerin ABD ile varılan anlaşmaya karşı sokağa indi. Anlaşma metninin İran'ın zararına olduğunu savunan eylemciler, İran'ın dini lideri Müctrba Hamaney'in belirlediği kırmızı çizgilerin açıklanan mutabakatta yer almadığını kaydetti. Protestocular, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin istifasını istedi. Kalabalığın anlaşmaya onay verenlere yönelik tehdit içerikli sloganlar attığı belirtildi.
İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarına devam ediyor.
İsrail savaş uçakları, Hizbullah'ın üs olarak kullandığını öne sürdüğü hedefleri vurdu. Lübnan'ın güneyinde çok sayıda yerleşimin saldırıya uğradığı belirtildi.
İran, mutabakat zaptına ilişkin nihai kararını henüz açıklamadı. Tahran yönetiminden gelen değerlendirmeler, anlaşmaya giden yolun her zamankinden daha yakın olduğunu ortaya koyarken, İranlı yetkililer mutabakatın imzalanmasına yönelik son kararın henüz verilmediğini belirtti. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, İran tarafının mutabakat zaptı taslağını incelediğini açıklamasının üzerinden 24 saat geçti.
Arakçi, sürecin iki aşamadan oluştuğunu belirterek ilk aşamanın savaşın sona erdirilmesine odaklandığını, nükleer dosya ve yaptırımlarla ilgili ayrıntılar gibi kritik başlıkların ise 60 gün sürecek ikinci dönemde ele alınacağını ifade etmişti. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi içinde anlaşmayı destekleyenler ve karşı çıkanlar bulunduğunu aktaran Arakçi, nihai kararın kolektif şekilde alınacağını söylemişti. Mutabakat zaptının uzaktan imzalanabileceğini de dile getiren Arakçi, mevcut önceliğin Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların sona erdirilmesi olduğunu vurgulamıştı. Arakçi, Lübnan'ın süreç dışında bırakılmayacağını kaydetmişti.
İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde "düşman hava araçlarının sızması" sonrasında alarm sirenlerinin çaldığını bildirdi. Açıklamada, "İsrail-Lübnan sınırına yakın İsrail topraklarında 2 şüpheli hava hedefinin saldırı düzenlediği tespit edildi" denildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran ile ABD arasındaki muhtemel bir anlaşmaya ilişkin yaklaşımları yarın daraltılmış güvenlik kabinesinde değerlendireceği bildirildi.
İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Netanyahu, daraltılmış güvenlik kabinesini yerel saatle 19.30'da toplayacak. Söz konusu toplantı kararının duyurulmasının ardından, aralarında İsrail devlet televizyonu KAN'ın da bulunduğu ülke basınında, siyasi makamların "İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki ilerleyişini durdurması" yönünde karar almasının muhtemel olduğuna işaret edildi.
İran lideri Mücteba Hamaney’in resmi Telegram hesabından yapılan paylaşımda, İran halkına “milli birlik” çağrısı yapıldı. “Milli birlik, büyük şeytan karşısındaki galibiyetin en önemli unsurlarından birisidir.” başlığını taşıyan mesajda, siyasiler başta olmak üzere herkesin, toplumsal birliğe zarar verecek girişimlerden ve siyasi çekişmelerden kaçınması gerektiği vurgulandı.
ANLAŞMA İRAN'DA İNFİAL YARATTI
İran Meclisi’nin muhafazakar milletvekillerinden Mahmud Nebeviyan, mutabakat zaptında, Hürmüz Boğazı’nın ücretsiz şekilde acil ve kısıtlama olmadan açılacağı ve uranyumun seyreltilmesine dair maddelerin yer almasına karşın, İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve İran’ın 300 milyar dolarlık fondan yararlanması konusunda belirsizlikler bulunduğunu belirterek, “Acaba bu metin ulusal çıkarları sağlıyor mu?” demişti.
Ayrıca başkent Tahran’daki İbni Sina Meydanı'nda toplanan bir grup İranlı, ABD ile gerçekleştirilen görüşmeler aleyhine gösteri düzenlemişti. Gösteride İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi aleyhine sloganlar atılmıştı.
İran ile ABD arasındaki savaşın sonlandırılması ve 60 günlük müzakere sürecinin başlamasına ilişkin hazırlanan mutabakat zaptının pazar günü imzalanacağına dair kesin bir karar bulunmadığı bildirildi. İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nda yer alan bir haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın mutabakat zaptının pazar günü imzalanacağına yönelik açıklamasının kesin bir hüküm olmadığı belirtildi.
Haberde, Trump’ın, mutabakat zaptının pazar günü imzalanması konusundaki ısrarının kendi doğum günü ile aynı tarihe getirme amacına hizmet ettiği ve Trump’ın bu vesileyle propaganda malzemesi elde etmeye çalıştığı vurgulandı. Ayrıca haberde, İran müzakere heyetinin, mutabakat zaptının imzalanmasına yönelik bir tarih belirtmediği ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan anlaşmanın yarın imzalanmasının planlandığını ve imzalandıktan hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu. Trump, sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı. Eski Başkan Barack Obama döneminde yapılan anlaşmanın İran’ın nükleer silaha giden yolu için "sorunsuz" olduğu yorumunu yapan Trump, şu an varılan anlaşmanın ise "nükleer silahlara karşı duvar" niteliğinde olduğunu öne sürdü.
Trump, İran'ın artık nükleer silaha sahip olmayı istemediğini belirterek, "Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor ve imzalandıktan hemen sonra Hürmüz Boğazı herkes için açık olacak." bilgisini verdi. ABD'nin İran ile ilişkisinin önceki yönetimlerden "çok daha farklı ve daha iyi" olduğunu savunan Trump, İran'ın dondurulan paraları konusunda da herhangi bir "el değiştirme" olmayacağını kaydetti.
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMA NE OLACAK?
Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun da "her şey sakinleştiğinde" ve "uygun bir zamanda" İran veya ABD’de imha edileceğini belirterek, "İran ve tüm Orta Doğu ile uzun yıllar birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Sürecin hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesini umduğunu aktaran Trump, "Eğer ilerlemezse, umarım bir daha asla kullanılmayacak nihai bir alternatifimiz var." ifadelerini kullandı.