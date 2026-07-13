ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının hemen ardından Bahreyn, Ürdün ve Kuveyt'te sirenler çaldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı vatandaşlara sığınaklara gitmeleri ve açık alanlarda bulunmamaları çağrısında bulundu. Bu uyarının ardından İran ordusundan yapılan açıklamada, Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde bulunan bakım tesisleri ile ABD askeri insansız hava araçlarının komuta-kontrol merkezinin hedef alındığı belirtildi.
Ürdün'de de siren sesleri duyulurken, İranlı yetkililer buradaki saldırıların hedefinin yakıt depoları ve mühimmat tesisleri olduğunu açıkladı. Kuveyt ordusundan yapılan uyarıda ise vatandaşlara yüksek ses duymaları halinde panik yapmamaları gerektiği, bu seslerin hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemesinden kaynaklandığı bildirildi.
Ürdün ordusu, İran topraklarından gelen ve Ürdün hava sahasına giren 4 füzeyi düşürdüğünü açıkladı. İran Devrim Muhafızları daha önce Prens Hassan Hava Üssü'nü füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını, birden fazla yakıt deposu ile mühimmat tesisini ateşe verdiğini duyurmuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'teki iki askeri üsse saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda Ali Selim Hava Üssü'ndeki yakıt tankları ile Patriot hava savunma sistemlerinin ve Ahmed El-Caber Hava Üssü'ndeki stratejik FPS radar sisteminin tamamen imha edildiği belirtildi.
Devrim Muhafızları, saldırıların ABD'nin İran'a yönelik askeri eylemlerine karşı başlatılan "göze göz" operasyonun üçüncü aşaması kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonun devam ettiğini bildiren Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'na yönelik ABD müdahalesine karşı da uyarıda bulundu. Stratejik su yolunda yabancı askeri müdahalenin sürmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.
İran basınında "İran ordusu devam eden ABD saldırılarına karşılık bölgedeki "düşman üslerine" geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırıları başlattı" denildi.
Öte yandan İran'ın füze saldırısı nedeniyle Ürdün'ün başkenti Amman'da uçuşlar askıya alındı. Bahreyn'de ise İran saldırısı nedeniyle sirenler çalarken yetkililer halka güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu.
Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde alarm sisteminin devreye girdiği belirtildi.
UÇUŞLAR DURDURULDU
Açıklamada, "Vatandaşlarımızdan ve ülkede ikamet edenlerden sakin kalmalarını, en yakın güvenli bölgeye gitmelerini ve gelişmeleri resmi kanallardan takip etmelerini istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan yerel medyada yer alan haberlerde, füze saldırılarının ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da uçuşların askıya alındığı belirtildi.
Ürdün makamlarından henüz açıklama yapılmadı.
ABD ordusu bir kez daha İran’ı vurdu. ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, "ABD güçleri, Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla İran'a yönelik yeni saldırılar başlattı" denildi. Son ABD saldırılarının Tahran yönetimini sivil gemilere yönelik saldırılarından sorumlu tutma amacını taşıdığı vurgulandı.
İran devlet televizyonu, ABD saldırılarını doğrulayarak Keşm adası ile Sirik ve Bender Abbas şehirleri başta olmak üzere birçok bölgede patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, CNN televizyonuna Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölümüyle ilgili verdiği demeçte, İran gündemine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. İran ile savaşa geri dönülüp dönülmediğine ilişkin soruya Trump, "Lindsey'ye saygımdan bu konuya girmiyorum. Dün gece onları çok sert vurduk." yanıtını verdi.
Trump, "Dün onlarla bir anlaşmaya vardık. Her şeyden vazgeçiyorlardı, ardından iki saat sonra aniden insansız hava aracıyla bir gemiye saldırdılar." dedi. Başkan Trump, İran'ın açıklamalarının aksine Hürmüz Boğazı'nın "açık" olduğunu savundu.
İsrailli akademisyen ve siyaset yorumcusu Dr. Gadi Taub'un "Eşik Bekçisi" adlı podcast programına konuk olan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a yeniden saldırı düzenlemek için giriştikleri hazırlıklar, Lübnan’ın güneyinde sürdürdükleri işgale ilişkin konuştu. Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail ordusuna İran'a yönelik bağımsız saldırılar düzenlemek için hazırlıklar yapması talimatını verdiklerini söyledi.
Tahran yönetiminin, ABD ile birlikte İran’a düzenledikleri saldırılarda vurulan nükleer tesislerin yeniden inşasına girişmediğini öne süren Katz, “Bunu tekrar başlatmak için öncelikle bir karar almaları gerekir ve henüz böyle bir karar almış değiller.” ifadelerini kullandı.
Lübnan'da yürüttükleri işgale ilişkin konuşan Katz, "Lübnan'ın güneyinin Gazze'ye döneceğini ve Refah modelini uygulayacağımızı söylemiştim." dedi.
'LÜBNANLILAR EVLERİNE DÖNEMEYECEK'
Lübnan’ın güneyinden sürdükleri yaklaşık 200 bin bölge sakininin "çok uzun bir süre daha” dönemeyeceklerini savunan Katz, "Evlerinin yaklaşık yarısı zaten yıkılmış durumda. Artık orada hiçbir sivil yok. Sadece askerler ve yıkılmış evler var.” diye konuştu.
Katz, Lübnan’ın güneyindeki tüm yapıları yerle bir etmekle ve sınır hattı boyunca uzanan Lübnan’a ait 24 köyü haritadan silmekle övünerek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ordu, buldozerler ve patlayıcılarla köyleri sistematik bir şekilde haritadan sildi. Evlerin yüzde doksanı artık yok. 15 bin ile 20 bin arasında ev yerle bir edildi."