İran ve ABD için karar anı yaklaşıyor: Beyaz Saray kritik görüşmeyi duyurdu! İran'ın teklifine Trump'tan ilk tepki

İran ve ABD için karar anı yaklaşıyor: Beyaz Saray kritik görüşmeyi duyurdu! İran'ın teklifine Trump'tan ilk tepkiGüncelleme Tarihi:
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye kentine bağlı Doğu Zavter beldesine 3 hava saldırısı düzenledi. İsrail askerleri Bint Cubeyl ilçesindeki el-Mehniyye Mahallesi'ne ağır silahlarla yoğun şekilde ateş açtı. Ayrıca, İsrail savaş uçakları Sur kenti ve çevresi üzerinde alçak uçuş yaparken, insansız hava aracı da başkent Beyrut ve Dahiye bölgesi üzerinde görüldü.
Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdüren İsrail ordusu, dün Hizbullah'ın kamikaze dronla düzenlediği saldırıda 1'i ağır 2 askerinin yaralandığını açıkladı. İsrail ordusundan yapılan başka bir açıklamada da Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü bir bölgede "şüpheli bir hava hedefine" müdahale edildiği ifade edildi.
ABD basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Trump’ın İran’ın teklifini Tahran’ın nükleer programına değinmediği gerekçesiyle beğenmediği iddia edildi. Haberde, bir yetkilinin Trump hakkında "Teklifi pek sevmedi" dediği kaydedildi.
İran, nükleer programı ile ilgili müzakerelerin gelecekteki bir tarihte yapılması şartıyla Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve savaşı sona erdirmek için ABD'ye yeni bir teklif iletmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yeni teklifi doğrulayarak, Trump'ın İran’ın teklifini üst düzey ulusal güvenlik danışmanlarıyla görüştüğünü söylemişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, İran’a yönelik yaptırımların henüz kaldırılmaması gerektiği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Bekayi, yaptığı paylaşımda, “Avrupa Birliği'nin İran'a karşı insanlık dışı yaptırımları asla insan hakları ile ilgili değil. Bu yaptırımlar sıradan İranlıların temel haklarını çiğnemek için tasarlandı. Kimse bu modası geçmiş ahlak tiyatrosunu dikkate almaz.” ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın bugün İran gündemiyle ulusal güvenlik ekibini topladığını açıkladı. ABD'li Sözcü, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin son durumu değerlendirdi. Beyaz Saray Sözcüsü, İran'ın "Önce Hürmüz Boğazı konusunu halledelim, nükleer müzakereleri sonraya bırakalım." şeklinde bir öneriyi ABD'ye yaptığı yönündeki haberlerle ilgili, "Vurgulamak istediğim nokta, Başkan'ın İran'a ilişkin kırmızı çizgilerini sadece Amerikan halkına değil, herkese açık bir şekilde ifade ettik. Bu konuyu değerlendirdiklerini söyleyemem. Sadece bu sabah bir görüşme yapıldığını belirtmek isterim." dedi.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales, ABD basınına İran-ABD müzakerelerine ilişkin açıklamada bulundu. Wales, ABD'nin İran ile müzakereleri medya üzerinden yürütmeyeceğini belirterek, "Bunlar hassas diplomatik görüşmelerdir ve ABD müzakerelerini medya aracılığıyla yürütmeyecek" dedi. Wales, "Başkan'ın da belirttiği gibi ABD tüm kozları elinde bulundurmakta ve yalnızca Amerikan halkını her şeyin önünde tutan, İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyecek bir anlaşmayı kabul edecektir" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "ABD hedeflerinden hiçbirine ulaşamadı ve bu nedenle müzakere talebinde bulundu" dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya’daki temasları kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran’ın dünyanın en büyük süper gücüne karşı durduğunu ifade eden Arakçi, "ABD hedeflerinden hiçbirine ulaşamadı ve bu nedenle de müzakere talebinde bulundular. Biz de bu durumu değerlendiriyoruz" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran yönetiminin, ABD ile anlaşmaya varma konusunda "ciddi" olduğunu düşündüğünü ancak yapılacak herhangi bir anlaşmanın, İran'ın nükleer silah edinmesini kesin olarak engellemesi gerektiğini belirtti.
Amerikan Fox News kanalına konuşan Rubio, İslamabad'da yapılamayan ikinci tur müzakerelerin ardından gelinen son durumu değerlendirdi. Rubio, İran'ın, ABD ile bir anlaşma yapmaktan başka şansı olmadığını savunarak, Tahran'daki liderlerin çoğunun "aşırılıkçı" isimler olduğunu ancak bu kişilerin ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkmak için adım atmak zorunda olduklarını gördüğünü dile getirdi. "İranlılar bence içinde bulundukları bu karmaşadan kurtulma konusunda ciddiler." değerlendirmesini yapan ABD'li Bakan, müzakere sürecinin devamının halen mümkün olduğuna işaret etti. Rubio, İran'daki ekonomik sorunlara işaret ederek, "İran'ın bu çatışmanın başlamasından önce yaşadığı tüm sorunlar hala devam ediyor ve bunların çoğu daha da kötüleşti." dedi.