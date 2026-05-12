İran taviz vermeyi reddetti: ABD askeri operasyona hazırlanıyor
The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) savaş sırasında İran’a karşı bir dizi gizli saldırı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Saldırılarda İran'ın Lavan Adası'ndaki bir rafinerinin vurulduğu kaydedildi. WSJ göre rafineri, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkes ilan etmek üzere olduğu nisan ayı başlarında vuruldu; saldırı bölgede büyük bir yangına neden oldu ve tesisin faaliyetleri durduruldu.
İran'ın saldırıya BAE ve Kuveyt'e balistik füzeler ve insansız hava araçları fırlatarak misilleme yaptığı belirtildi. Kaynaklardan biri, ABD'nin o dönemde BAE'nin savaşa girmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.
İran, savaş sırasında BAE'yi İsrail dahil diğer tüm ülkelerden daha fazla hedef aldı. Körfez ülkesine çatışmaların başından itibaren 2 bin 800'den fazla füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlenmişti.
CNN International'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın müzakere yöntemlerinden duyduğu rahatsızlık nedeniyle askeri operasyonları yeniden başlatmayı daha ciddi şekilde değerlendiriyor. Trump'ın İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmaya devam etmesinden ve İran'daki üst düzey kadrolar arasında bir bölünme olduğuna inanmasından ötürü hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.
Pentagon, İran’ın müzakere masasındaki konumunu zayıflatmayı amaçlayan hedefli saldırılara izin vermek de dahil olmak üzere, Başkan'ın İran’a karşı daha agresif davranması için baskı yapıyor. Bölgedeki yetkililer, Pakistan ve diğer ülkelerin İranlı yetkililere Trump’ın giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığını ve savaşın diplomatik yolla sona erdirilmesi için son şanslarının bu olduğunu iletmeye çalıştıklarını ancak İranlı yetkililerin bu uyarıları dikkate almadıklarını belirtti.
Axios haber sitesinin bildirdiğine göre Trump, salı günü ulusal güvenlik ekibiyle askeri operasyonu yeniden başlatmayı görüşecek. ABD'li yetkililerin verdiği bilgiye göre, Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, CIA Direktörü John Ratcliffe ve diğer üst düzey yetkililerin İran toplantısına katılması bekleniyor.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından ABD ve İran arasındaki dolaylı barış görüşmeleri ve ülkelerin birbirine sunduğu tekliflerle ilgili açıklamalarda bulundu. Tahran yönetiminin halkının sahip olduğu haklardan taviz vermeyeceğine işaret eden Galibaf, "İran halkının 14 maddelik teklifte belirtilen haklarını kabul etmekten başka alternatif yoktur. Başka herhangi bir yaklaşım tamamen sonuçsuz kalacak; peş peşe gelen başarısızlıklardan ibaret olacaktır. Onlar işi ne kadar ağırdan alırlarsa, Amerikan vergi mükellefleri bunun bedelini o kadar çok ödeyecektir" dedi.
ABD ve İran arasındaki gerilim sürerken, Washington yönetiminden İran Devrim Muhafızları Ordusu’na karşı yeni bir hamle geldi. ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, OFAC İran petrolünün Çin'e satışına ve sevkiyatına aracılık ederek DMO’ya finansman sağladıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.
DMO'nun petrol satışlarını gizlemek ve rejime gelir aktarmak için uluslararası paravan şirketleri kullandığı kaydedilen açıklamada, elde edilen bu gelirlerin İran halkının refahı yerine silah programlarının geliştirilmesi, vekil terör örgütlerinin desteklenmesi ve halkı baskılayan güvenlik güçlerinin finanse edilmesi amacıyla kullanıldığı öne sürüldü. Trump yönetiminin "maksimum baskı" politikası kapsamında atılan bu adımlarla, rejimin birincil gelir kaynağı olan milyarlarca dolarlık petrol gelirinin doğrudan hedef alındığı aktarıldı.
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki Genel Merkez binasında düzenlenen basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri aktardı. Haq, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın uzun süredir kapalı kalmasının dünya ticareti üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilere değindi.
Haq, "Genel Sekreter (Guterres), gazetecilere hitaben yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda devam eden durumdan özellikle de enerji ve gübre fiyatlarındaki sert yükseliş nedeniyle, Afrika'daki pek çok ülkenin ne denli ağır ve olumsuz bir şekilde etkilendiğini detaylandırdı." dedi.
Guterres'in, BM'nin Nairobi'deki ofis yerleşkesinde inşa edilecek yeni bir konferans salonunun temel atma törenine katıldığını ve burada gazetecilere konuştuğunu belirten Haq, Genel Sekreter'in bir kez daha, "Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestliğinin tam anlamıyla yeniden tesis edilmesi" çağrısında bulunduğunu kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını cevapladı. ABD'nin İran'ın savaşın sonlandırılmasına yönelik teklifini reddetmesine ilişkin soru üzerine Trump, İran'ın sunduğu teklifin asla kabul edilemez olduğunu söyledi. Trump, "İnsanlar sürekli ‘Bir planı var mı?' diyor. Tabii ki bir planım var. Hem de şimdiye kadarki en iyi plan. İran, askeri olarak bütünüyle mağlup edildi. Ellerinde çok az şey kaldı. Muhtemelen bu süre içinde biraz toparlanmışlardır ama bunu da yaklaşık bir gün içinde değiştirebiliriz" dedi.
Trump, "İran nükleer silaha sahip olamaz. Çok dengesiz ve tehlikeliler. Orada yaşananlar korkunç. Son iki ayda 42 bin kişi öldürdüler. En azından bildiğimiz sayı bu. 42 bin kişi. Geçtiğimiz hafta da çok sayıda insan öldürdüler ama bir ay, bir buçuk ay önce 42 bin kişi öldürdüler" dedi.
İran'a ilişkin açıklamalarında Trump, "Plan çok basit. Abluka, her şeyden önce askeri bir dehanın parçasıydı. Venezuela'da yapılanların askeri bir deha olması gibi" ifadelerini kullandı.