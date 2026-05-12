İran taviz vermeyi reddetti: ABD askeri operasyona hazırlanıyor

BAE'nin İran'a saldırdığı iddiası

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) savaş sırasında İran’a karşı bir dizi gizli saldırı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Saldırılarda İran'ın Lavan Adası'ndaki bir rafinerinin vurulduğu kaydedildi. WSJ göre rafineri, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkes ilan etmek üzere olduğu nisan ayı başlarında vuruldu; saldırı bölgede büyük bir yangına neden oldu ve tesisin faaliyetleri durduruldu.

İran'ın saldırıya BAE ve Kuveyt'e balistik füzeler ve insansız hava araçları fırlatarak misilleme yaptığı belirtildi. Kaynaklardan biri, ABD'nin o dönemde BAE'nin savaşa girmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

İran, savaş sırasında BAE'yi İsrail dahil diğer tüm ülkelerden daha fazla hedef aldı. Körfez ülkesine çatışmaların başından itibaren 2 bin 800'den fazla füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlenmişti.