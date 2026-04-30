İran ordusu, ABD ablukasına karşı harekete geçti: 'Emsalsiz bir karşılık verilecek!'Güncelleme Tarihi:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nda devam eden ablukadan ABD ve İsrail'i sorumlu tutarak, "düşman ülkeleri dışarıda tutma kararını" savundu. Pezeşkiyan, su yolunun "büyük İran milletinin direnişinin sembolü" olduğunu belirterek, "(Hürmüz Boğazı'ndaki) Her türlü güvenlik sorunundan Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejim sorumludur" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin telefon üzerinden sürdürüldüğünü belirterek, "Artık her seferinde bir belge görmek için 18 saatlik uçuşlar yapmıyoruz. Görüşmeleri telefonla yürütüyoruz." dedi.
Trump, yüz yüze görüşmeleri tercih ettiğini dile getirerek olası bir anlaşmanın İran'ın nükleer silah edinme hedeflerinden tamamen vazgeçmesine bağlı olduğunu yineledi.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran’a uygulanan deniz ablukasını delmeye çalışan 42’nci ticari geminin de başarıyla geri döndürüldüğünü belirterek, "Şu anda İran rejiminin satamadığı 69 milyon varil petrolü taşıyan 41 tanker bulunuyor. Bu, mali olarak İran liderliğinin mahrum kaldığı 6 milyar dolar üzerinde bir gelir anlamına geliyor. Abluka son derece etkili bir şekilde işliyor ve ABD kuvvetleri ablukanın eksiksiz bir şekilde uygulanmasına yönelik kararlılığını sürdürüyor" açıklamasını yaptı.
Cooper, "Bu başarı, Amerikan askerlerinin deniz İran limanlarından deniz ticareti yapılmasını engellemek için sergiledikleri olağanüstü çalışmanın bir yansımasıdır" değerlendirmesinde bulundu.
ABD yönetimi, İran ile devam eden gerginlik nedeniyle ticaretin neredeyse durduğu Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini yeniden canlandırmak amacıyla uluslararası bir koalisyon kurmaya çalışıyor.
Wall Street Journal’ın ABD Dışişleri Bakanlığı’nın büyükelçiliklere gönderdiği iç yazışmaya dayandırdığı habere göre Washington, diplomatlardan yabancı hükümetleri “Deniz Özgürlüğü Yapısı” adlı ittifaka katılmaya davet etmelerini istedi. Oluşturulacak yapının, boğazda seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak için bilgi paylaşımı, diplomatik çabalar ve İran'a yaptırımların koordine edilmesini hedeflediği belirtildi.
Yazışmada, büyükelçilerden “Katılımınız, seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etme ve küresel ekonomiyi koruma konusundaki kolektif yeteneğimizi güçlendirecektir” mesajını iletmeleri istendi. Üst düzey bir ABD'li yetkili, koalisyon girişiminin Trump'ın elindeki diplomatik ve siyasi araçlardan biri olduğunu kaydetti.
BOĞAZIN GELECEĞİ MÜZAKERELERİN ODAĞINDA
Girişim, Trump’ın boğazı “Tamamen açık ve ticarete hazır” ilan etmesinden haftalar sonra geldi. Hürmüz Boğazı'nda abluka nedeniyle gemi trafiği büyük ölçüde durma noktasına ulaştı. Boğazın geleceği, kesintiye uğrayan barış müzakerelerinin merkezinde yer alıyor. Trump’ın pazartesi günü yardımcılarına, İran’ın nükleer programını terk etmeyi kabul edene kadar ablukanın uzatılmasına yönelik hazırlık yapmalarını söylediği bildirildi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 gün önce "İran'ın petrol altyapısının havaya uçmasına 3 gün kaldı" yönündeki açıklamasına ilişkin, "3 gün geçti, hiçbir kuyu patlamadı. Bunu 30 güne uzatabilir ve kuyuyu burada canlı yayınlayabiliriz. Bu, ABD yönetiminin Bessent gibi kişilerden aldığı türden saçma bir tavsiyeydi. Aynı kişiler abluka teorisini de destekliyor ve petrolü 120 doların üzerine çıkardılar. Bir sonraki durak 140. Sorun teori değil, zihniyet." değerlendirmesinde bulundu.
İran devlet televizyonu Press TV'ye konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir güvenlik yetkilisi konuya ilişkin açıklama yaptı. ABD'nin deniz ablukasına İran ordusu tarafından yakında "emsalsiz bir eylemle" karşılık verileceği öne sürüldü.
İran Silahlı Kuvvetlerinin şu ana kadar gösterdiği itidalin, diplomasiye bir şans vermek ve ABD'nin, İran'ın savaşı kalıcı olarak sona erdirme koşullarını öğrenmesine ve kabul etmesine olanak sağlamak amacı taşıdığı ifadeleri kullanıldı.
ABD'NİN DENİZ ABLUKASI
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırıları ardından, 2 Mart'ta, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmiş, bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.
ABD Donanması'nın 19 Nisan'da el koyduğu İran'a ait Touska adlı kargo gemisindeki mürettebattan 6'sının serbest bırakıldığı bildirildi. Tesnim Haber Ajansına göre, İranlı bir yetkili, Touska kargo gemisinde bulunan İran vatandaşlarının serbest bırakılması için diplomatik girişimlerin sürdüğünü ifade etti. İsmi açıklanmayan yetkili, gemide bulunan 28 İranlı mürettebattan 6'sının serbest bırakıldığını ve İran'a döndüğünü, geride kalan mürettebatın da serbest bırakılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Ukrayna ve İran hakkında konuştuk. Çok iyi bir görüşme yaptık. Putin'in bir çözüm görmek istediğini düşünüyorum, bu iyi bir şey. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de İran'ın nükleer silaha sahip olduğunu görmek istemiyor" dedi.