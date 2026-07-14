Bahreyn'de sabah saatlerinden bu yana dördüncü kez siren sesleri duyuldu. Ülkeye yönelik yeni bir ssaldırı dalgasının tespit edildiğini belirten Bahreyn İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara sakin olmalarını ve güvenli yerlerde kalmalarını tavsiye etti.
Axios'un isimlerini belirtmek istemeyen ABD'li iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump'ın bin Selman ile telefonda görüştüğü belirtildi. Haberde, görüşmede, bin Selman'ın Husilere yönelik askeri bir operasyon için Trump'tan destek istediği ve ABD Başkanı'nın bu talebi desteklediği öne sürüldü.
Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki gerilimin İran'ın Mahan Air hava yolu şirketine ait bir uçağın Husilerin kontrolündeki Sana'ya inerek örgüt liderlerinden oluşan bir heyeti İran'a götürmesiyle başladığı hatırlatılan haberde, ABD'li bir yetkilinin söz konusu uçağın Husilere silah, füze parçaları ve askeri uzmanlar taşıdığını öne sürdüğü belirtildi.
Sana Havalimanı'na yönelik saldırı
SUUDİ ARABİSTAN'IN SANA HAVALİMANI'NA SALDIRISI
Haberde, ve Suudi Arabistan'ın Sana Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığı, Husilerin ise buna karşılık Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği anımsatıldı. Beyaz Saray konuya ilişkin yorum talebine Trump'ın Fox News'e verdiği ve İran'ı sert ifadelerle eleştirdiği röportaja atıfta bulunarak cevap verdi. Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
YEMEN'DEKİ DURUM
Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Ülkede yaklaşık 11 yıldır süren iç savaşta, Nisan 2022'den bu yana zaman zaman yaşanan çatışmalara rağmen genel bir sükunet ve ateşkes havası hakimiyetini koruyor.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin bir yasa teklifinin resmen meclise sunulduğunu duyurdu.
Azizi, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Dün gece, ABD İHA'larının düşürülmesiyle aynı zamana denk gelen 'Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nin Güvenliği ve Sürdürülebilir Kalkınması için Stratejik Eylem' başlıklı yasa teklifi İran Meclisi'ne resmen sunuldu" ifadelerini kullandı.
"Özellikle Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda kırmızı çizgilerimizi savunmada kararlıyız" diyen Azizi, "Bu ilk adımdır; sonraki tedbirler de gelecektir" açıklamasında bulundu.
Devrim Muhafızları, Ürdün’deki bir hava üssünde bulunan ABD güçlerine misilleme saldırısı düzenlediğini kaydetti. Bölgedeki önemli tesislerin balistik füzelerle hedef alındığı belirtildi.
Devrim Muhafızları, Bahreyn'deki Cufeyr Üssü'nde bulunan birçok mühimmat deposu, uydu iletişim merkezi ve ABD güçlerinin kullandığı bir binanın Nasr-2 Operasyonu'nun ikinci dalgasında hedef alındığını duyurdu. İran güçleri, Bahreyn'de bir Patriot radarı, ABD Donanması 5. Filosu'na ait hava kontrol radarı ve bir C-RAM erken uyarı radar sistemini imha ettiğini açıkladı.
İran, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda iki süper tankeri yetkisiz bir güzergahı kullanmaya teşvik ettiğini, ardından gemilerin vurularak kullanılamaz hale geldiğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, ABD güçlerinin birçok gemiyi stratejik su yolunda yasa dışı olduğu belirtilen bir rotadan geçiş yapmaya yönlendirdiği ifade edildi. Açıklamaya göre, iki süper tanker seyrüsefer sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı Deniz Güvenliği Kontrol Merkezi'nin tekrarlanan uyarılarını dikkate almadı ve deniz trafiğini tehlikeye attı.
MAYINLI ROTA UYARISI
Devrim Muhafızları, gemilerin mayınlı bir rotayı kullanmaya çalıştıktan sonra vurularak hizmet dışı bırakıldığını bildirdi. İranlı yetkililer, ABD ile işbirliği yapılması ve mayınlı rotanın kullanılmaya çalışılmasının daha fazla hasara yol açacağı, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını geciktireceği ve küresel enerji krizini derinleştireceği uyarısında bulundu.
Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin yeniden devreye alındığı belirtilerek, halka sakin olmaları ve en yakın güvenli noktalara gitmeleri istendi. Saldırının niteliğine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada gelişmelere ilişkin bilgilerin yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi çağrısında bulunuldu.
Ürdün'de ülkeye yönelen füzeler nedeniyle hava savunma sistemleri devreye girdi. Ürdün hava sahasına giren 4 füzenin müdahale edilerek düşürüldüğü kaydedildi.
BAE Savunma Bakanlığı: İran'dan ateşlenen iki füzenin bir yakıt tankerine isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 8 kişi yaralandı
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
İran'a yönelik ABD saldırıları ve olası diplomatik çözüm süreci hakkında konuşan Trump, "Çok büyük miktarda mühimmatımız var. Yıllardır sahip olmadığımız seviyelere ulaştık ve onları çok ağır şekilde vuruyoruz ve bu devam edecek." ifadelerini kullandı.
Askeri operasyonların yanı sıra İran'a yönelik deniz ablukasını da yeniden uyguladıklarını belirten Trump, "Ablukayı yeniden devreye sokuyoruz. Bu abluka sadece İran için geçerli. İran'la iş yapanlar geçemeyecek, diğer herkes geçebilecek." dedi.
Trump, müzakerelerden tamamen vazgeçmediğini söyleyerek, "Bir anlaşmanın halen mümkün olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
İran'ın askeri kapasitesine ciddi zarar verdiklerini öne süren Trump, İran donanmasını bir ay içinde etkisiz hale getirdiklerini, hava kuvvetlerinin artık "fiilen var olmadığını", füze üretim kapasitesinin yüzde 89'unu ve insansız hava aracı üretim kapasitesinin ise yüzde 92'sini yok ettiklerini iddia etti.
Trump, İran'la iki gün önce bir anlaşmaya vardıklarını ancak Tahran'ın daha fazla müzakere talep ederek geri adım attığını ve İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için düzenlenen saldırıların gerekli olduğunu savundu.
ABD'nin Körfez bölgesindeki faaliyetlerine de değinen Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn ve Kuveyt gibi müttefiklerini koruduklarını ve bu korumanın maliyetinin söz konusu ülkeler tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.
Trump, "Dünyanın çok zengin bir bölgesini koruyoruz. Bunun karşılığında bize ödeme yapılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.
Hugh Hewitt'in podcast programına katılan ABD Başkanı, İran ile yürütülen müzakereler konusunda gelinen son nokta ile ilgili ayrıntılar verdi.
"Bu gece onları çok sert vuracağız, yarın da çok sert vuracağız." diyen Trump, İran'ın buna karşılık verecek kapasitesinin bulunmadığını savundu.
Trump, "Bunu engellemek için yapabilecekleri hiçbir şey yok. Ellerinde hiçbir şey yok. Büyük laflar etmekten başka yapabilecekleri bir şey de yok." ifadelerini kullandı.
İran yönetimini sert sözlerle eleştiren Trump, "Bu insanlar çılgın. Her şeyi kazandığımız bir anlaşmamız vardı ama onlar anlaşmaları bozuyorlar. Onlar için anlaşmalar bozulmak üzere yapılır. Son derece güvenilmez insanlar." dedi.
Trump, İran'ın nükleer silah edinmesi halinde bunu "bir gün içinde kullanacağını" öne sürerek, "Bence biraz kaçıklar. Bence hepsi öyle." ifadelerini kullandı.