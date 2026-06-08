İran ile İsrail çatışmasında yeni cephe: Husiler füze saldırısı düzenledi! Orta Doğu'da bir ülke daha hedef alındı

İsrail ordusu, çatışmanın en az günlerce sürmesini bekliyor

İsrail Ordu Radyosu, İsrailli askeri yetkililerin İran'a yönelik başlattığı operasyonun en az birkaç gün sürebileceğini değerlendirdiğini bildirdi. Haberde, İran ile yaşanan çatışmaların kısa sürede sona ermeyebileceği ve operasyonların önümüzdeki günlerde de devam edebileceği belirtildi.

SEFERBERLİK HAZIRLIĞI

İsrail ordusu, geniş çaplı bir yedek kuvvet seferberliğine hazırlanıyor. Bu kapsamda çok sayıda yedek taburun göreve çağrılmasının beklendiği kaydedildi.

İsrail ordusunun özellikle işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün sınırı başta olmak üzere sınır bölgelerindeki askeri varlığını güçlendireceği belirtildi. Ayrıca İsrail İç Cephe Komutanlığı'nın da sabah saatlerinde büyük ölçekli bir yedek kuvvet seferberliği başlattığı ifade edildi.