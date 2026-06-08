İran ile İsrail çatışmasında yeni cephe: Husiler füze saldırısı düzenledi! Orta Doğu'da bir ülke daha hedef alındı

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru yeni füzelerin fırlatıldığı tespit edildiğini bildirdi. Hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellemek için devrede olduğu kaydedildi.
İsrail Ordu Radyosu, İsrailli askeri yetkililerin İran'a yönelik başlattığı operasyonun en az birkaç gün sürebileceğini değerlendirdiğini bildirdi. Haberde, İran ile yaşanan çatışmaların kısa sürede sona ermeyebileceği ve operasyonların önümüzdeki günlerde de devam edebileceği belirtildi.
SEFERBERLİK HAZIRLIĞI
İsrail ordusu, geniş çaplı bir yedek kuvvet seferberliğine hazırlanıyor. Bu kapsamda çok sayıda yedek taburun göreve çağrılmasının beklendiği kaydedildi.
İsrail ordusunun özellikle işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün sınırı başta olmak üzere sınır bölgelerindeki askeri varlığını güçlendireceği belirtildi. Ayrıca İsrail İç Cephe Komutanlığı'nın da sabah saatlerinde büyük ölçekli bir yedek kuvvet seferberliği başlattığı ifade edildi.
Yemen'deki Husiler, İsrail'in Kızıldeniz'deki denizcilik faaliyetlerine "tam ve kesin bir yasak" getirdiklerini duyurdu.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD-İran arasındaki arabuluculuk çabalarını ve Lübnan'daki durumu ele aldı. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, gerginliğin kontrol altına alınmasına, bölgede güvenlik, istikrar ve kalıcı barışın sağlanmasına katkıda bulunacak kapsamlı bir anlaşma için gösterilen çabalara Doha'nın desteğini yineledi.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Güvenlik Kabinesi'ni toplayacağı belirtildi. Güvenlik kabinesinin saat 11.00'de toplanacağı kaydedildi.
İSRAİL 'GÜÇLÜ' KARŞILIK VERECEK
İran'dan gelecek saldırılara "güçlü" şekilde karşılık verileceği belirtilen haberde, Lübnan'dan İsrail'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmesi durumunda başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinin hedef alınacağı kaydedildi.
İsrail ordusunun çatışmanın devamına hazırlıklı olduğu ve Netanyahu ile Savunma Bakanı Katz'ın gece ordu yetkilileriyle istişarelerde bulunduğu ifade edildi. İran'ın füze saldırılarına misilleme yapılması kararının da bu istişarelerde alındığı ileri sürüldü.
İran'ın füze saldırıları sırasında İsrail'in orta ve güney bölgelerine füze ve şarapnel parçaları düştüğü kaydedildi. Saldırı sırasında işgal altındaki Batı Şeria'nın da isabet aldığı belirtildi.
Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İran'a yönelik saldırıların ardından İsrail'e balistik füze fırlatırken, İsrail ordusu ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin devreye girdiğini ve füzenin hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurdu.
İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, Yemen'den bir füze fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, füze nedeniyle İsrail'in orta kesimlerindeki geniş bölgelerde ve gasbedilen Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı yerleşim yerlerinde alarm verildiği kaydedildi. Ordudan yapılan başka bir açıklamada ise Yemen'den fırlatılan füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği duyuruldu.
İsrail ordusu, İran'dan fırlatılan ikinci bir füze dalgasını tespit ettiğini bildirdi. İsrail, savunma sistemlerinin füze saldırısını engellemeye çalıştığını kaydetti.
İranlı bir yetkili, İsrail'in Mahşahr'daki Karun Petrokimya tesisine saldırı düzenlediğini bildirdi. Hava saldırısının tesiste kısmi hasara yol açtığını ifade eden yetkili, şu ana kadar can kaybı olduğuna dair bir bilgi almadıklarını kaydetti.
İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in orta ve güney kesimindeki birçok kentte sirenlerin çaldığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı kaydedildi. İsrail hava savunma sistemleri İran füzelerini önlemeye çalışırken, gökyüzünden patlama sesleri duyuldu.
İran’ın İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının kaynağı olarak değerlendirilen Ramat David Hava Üssü’nü hedef almasının ardından, İsrail’den İran’a misilleme geldi.
İran basını ise başkent Tahran’ın yanı sıra Tebriz ve İsfahan'da patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
Suudi Arabistan, el-Harc kentindeki askeri üsse saldırı düzenlendiğini belirtti. İran devlet televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan bir askeri kaynak, İran'ın Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesindeki söz konusu üsse yönelik hiçbir füze atmadığını ya da saldırı gerçekleştirmediğini belirtti.
İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Siyonist düşman, havadan fırlatılan balistik füzeler kullanarak ülkemiz topraklarındaki bazı hedeflere saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.
İran devlet televizyonu, Tahran, Tebriz ve İsfahan kentlerinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtmişti.
İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini duyurarak, "Kısa bir süre önce İsrail Hava Kuvvetleri, İran rejimine ait olan ve İran'ın batısı ile merkezinde bulunan askeri hedeflere saldırı düzenledi." ifadeleri kullanılmıştı.
İsrail merkezli Israel Hayom gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini gündemine taşıdı. İsmi açıklanmayan bir ABD’li yetkiliye dayandırılan habere göre; İran'ın nükleer silah edinmesini ve bölge ile İsrail'e yönelik tehdit oluşturmasını engellemeye kararlı olduğunu yineleyen Trump, buna rağmen ABD-İran müzakerelerinin geleceği için Netanyahu’dan Tahran’la gerilimi tırmandırmamasını istedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) İsrail’in Lübnan’a yönelik "saldırılarının kaynağı" olarak değerlendirilen ve Hayfa kentine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ramat David Hava Üssü’nü hedef alması, İsrail’den misilleme endişesine yol açtı. İran basını, Tahran’daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’nın güvenlik gerekçesiyle geçici olarak uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Hava trafiğinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı aktarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Orta Doğu’daki tansiyonları yükselten İsrail’e yönelik balistik füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
ABD merkezli Fox News’in haberine göre Trump saldırının ardından İran’a saldırılarını sonlandırma ve müzakere masasına oturma çağrısında bulundu. Trump açıklamasında, "İran'a önerim şu: Füzelerinizi fırlattınız, yeter artık. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın" dedi.
İran, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef almasına yanıt olarak füze saldırısı düzenledi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İran'dan İsrail topraklarına yönelik füze fırlatılmasının ardından hava savunma sistemlerimiz devreye girdi" denildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'dan fırlatılan iki balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı