İran ile ABD'den karşılıklı saldırılar: Devrim Muhafızları, ABD hava üssünü hedef aldı! İsrail Lübnan'ı vurdu

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA gece geç saatlerde Sur-Sayda otoyolundaki Adlun bölgesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı. Saldırıda, Sayda yönüne göç eden aynı aileden aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi. Sur kentinin Mesakin bölgesinde ise bir motosiklet İsrail'e ait İHA tarafından vuruldu. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
ABD’nin İran’ın Bender Abbas şehrine yönelik son saldırılarının yankıları sürerken, Körfez bölgesinde güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme yaşandı. Kuveyt ordusu, ülkenin yeni füze ve İHA saldırılarına uğradığını açıkladı. Duyulacak patlama seslerinin düşman unsurları önleme çabalarının sonucu olduğu belirtilerek, vatandaşlara güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı. Saldırıların kaçının önlendiği ya da herhangi bir zarara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Sur kentinin doğu kesimini bombaladığı belirtildi.
İsrail'in gece saatlerinde de Sur'da bir apartmanı ve bir kafeyi bombaladığı kaydedilen haberde, arama kurtarma ekiplerinin yangını söndürme ve enkaz altında kalanlara ulaşma çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.
Yerel basındaki haberlerde de İsrail savaş uçaklarının, Sur kent merkezindeki birçok binayı bombaladığı bilgisi aktarıldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise "Ordu, Sur kentinde Hizbullah'ın altyapısına karşı saldırılar başlattı." iddiasına yer verildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, kısa süre önce Sur kent merkezi için saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istemişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin bugün şafak vakti Bender Abbas havaalanının çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından, saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu bildirdi.
Açıklamada, "Bu yanıt, düşmanın saldırganlığının cevapsız kalmayacağını bilmesi için ciddi bir uyarıdır ve tekrarı halinde yanıtımız daha kararlı olacaktır. Saldırının sonuçlarının sorumluluğu saldırgana aittir." ifadelerine yer verildi.
Hedef alınan ABD hava üssünün hangi ülkede olduğu belirtilmezken bölgede ABD'nin hava üssüne ev sahipliği yapan ülkelerden Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı.
Kuveyt ordusu tarafından yapılan açıklamada, hedef alınan yerin neresi olduğuna dair bilgi verilmedi.
İran devlet televizyonu, sabaha karşı ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.
ABD ordusu, bölgedeki ABD güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran'ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Sur kent merkezindeki bazı binaların kırmızıyla işaretlendiği haritalar paylaştı.
Haritalarda yer alan Sur kent merkezindeki binaların Hizbullah'a ait olduğunu öne süren Adraee, İsrail ordusunun söz konusu binalara yönelik saldırı düzenleyeceğini bildirdi.
Adraee, Lübnanlı vatandaşların evlerini derhal terk ederek Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.
İsrail ordusu, dün de Sur kent merkezi ve çevresini bir dizi hava saldırısıyla bombalamıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 25 Mayıs'ta orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini açıklamıştı.
Orta Doğu’daki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme yaşandı. İran’daki Fars Haber Ajansı, yerel saatle 01:30 sıralarında ülkenin güneyinde bulunan Bender Abbas kentinin doğusunda 3 patlama sesinin duyulduğunu bildirdi. Seslerin nedeninin ve tam olarak nereden geldiğinin henüz kesin olarak bilinmediği aktarılırken, detaylı incelemelerin sürdüğü vurgulandı. Bender Abbas şehrindeki hava savunma sistemlerinin birkaç dakikalığına aktif hale getirildiği ifade edildi. İran makamlarından henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
ABD ile İran arasındaki gerginlik ve kalıcı çözüm umutları sürerken, Tahran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın söylemleri nedeniyle uranyum zenginleştirme ve zenginleştirilmiş uranyuma sahip olma hakkı, Hürmüz Boğazı üzerinde hakimiyet ve yaptırımların kaldırılması şeklindeki kırmızı çizgileri konusunda geri adım atmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Trump’ın içinde bulunduğu stratejik çıkmazdan kurtulmanın yolunu aradığını vurgulayan Azizi, "Trump’ın, tehditler savurmak ile bir anlaşma çağrısı yapma arasında gidip geldiği açıktır" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçmesinin, ülkenin yaptırımlardan kurtulmasına yetmeyeceğini bildirdi.
Trump, PBS News'e yaptığı açıklamada, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmesi karşılığında yaptırımların hafifletilmesini kabul etmeyeceğini söyledi.
Haber kanalına telefonla bağlanan Trump, iki ülke arasında devam eden pazarlığın olumlu sonuçlanması durumunda, İran'ın yaptırımların hafifletilmesi karşılığında yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçeceği anlamına gelip gelmeyeceği sorusuna "Hayır, hayır, kesinlikle değil. Yaptırımların hafifletilmesi değil, hayır." yanıtını verdi.
ABD Başkanı, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesinin, yaptırımların kaldırılmasıyla doğrudan bir bağı olmadığını vurguladı.
Trump'ın açıklaması, ABD ve İran'ın, yaklaşık 3 aydır Orta Doğu'yu etkisi altında tutan çatışmaları sonlandırmak için anlaşmaya varma çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde geldi.
Dün, Truth Social hesabından, İran ile müzakerelerin "gayet iyi gittiğini" duyuran Trump'ın bugünkü kabine görüşmesindeki konular arasında İran ile müzakereler konusu da yer alıyor.
Trump, Beyaz Saray’da Kabine Toplantısı'nda şu açıklamalarda bulundu:
“Birçok savaş yıllarca sürdü. Biz birkaç aydır bu savaşın içindeyiz. Herkes neden bu kadar uzun sürüyor diyor. Şu anda hızlı bir şekilde çekilebiliriz ancak başka bir yol olsaydı. Bu yaptıklarımız mecbur kaldığımız şeylerdi. Devam etmek zorunda kalabiliriz. Tabi ki belli bir seviyede uranyum zenginleştirilmesi kabul edilebilir ancak ben Hürmüz Boğazı'nın anında açılmasını istiyorum. İran’ı engellemeseydik Orta Doğu’yu havaya uçururlardı. İran’ın uranyumunu Çin ve Rusya alamaz. İran’a yaptırımları kaldırmayacağım. Sürekli baskı uyguluyoruz, bir imza atmazlarsa bence bir anlaşma yapmamalıyız. İbrahim Anlaşmalarını imzalamazlarsa bir anlaşma yapmamalıyız. Birleşik Arap Emirlikleri bu allaşmaya imza atmıştı, Katar, Suudi Arabistan için de iyi oldu. Müzakereler sürüyor, istediğimiz kadar hızlı olunacağını düşünmüyorum ancak başarılı olunacaktır. Bence müzakere konusunda çok başarılıyız. Obama yüzünden İran’ın nükleer silahları olacaktı, çok yanlış bir anlaşmaydı. Liderlerini kaybettiler ve olanı rejim değişikliği olarak nitelendirebiliriz. İran’ın yönetiminde çok farklı insanlar. Bir rejim bitti, ikinci rejim bitti, üçüncü bir rejimle karşı karşıyayız. Bu rejimin daha başarılı olduğuna inanıyorum. Umman, Hürmüz Boğazı konusunda herkes gibi davranmalı yoksa Umman'ı havaya uçururuz."