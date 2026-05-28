İran ile ABD'den karşılıklı saldırılar: Devrim Muhafızları, ABD hava üssünü hedef aldı! İsrail Lübnan'ı vurdu

ABD'den Umman'a saldırı tehdidi

Trump, Beyaz Saray’da Kabine Toplantısı'nda şu açıklamalarda bulundu:

“Birçok savaş yıllarca sürdü. Biz birkaç aydır bu savaşın içindeyiz. Herkes neden bu kadar uzun sürüyor diyor. Şu anda hızlı bir şekilde çekilebiliriz ancak başka bir yol olsaydı. Bu yaptıklarımız mecbur kaldığımız şeylerdi. Devam etmek zorunda kalabiliriz. Tabi ki belli bir seviyede uranyum zenginleştirilmesi kabul edilebilir ancak ben Hürmüz Boğazı'nın anında açılmasını istiyorum. İran’ı engellemeseydik Orta Doğu’yu havaya uçururlardı. İran’ın uranyumunu Çin ve Rusya alamaz. İran’a yaptırımları kaldırmayacağım. Sürekli baskı uyguluyoruz, bir imza atmazlarsa bence bir anlaşma yapmamalıyız. İbrahim Anlaşmalarını imzalamazlarsa bir anlaşma yapmamalıyız. Birleşik Arap Emirlikleri bu allaşmaya imza atmıştı, Katar, Suudi Arabistan için de iyi oldu. Müzakereler sürüyor, istediğimiz kadar hızlı olunacağını düşünmüyorum ancak başarılı olunacaktır. Bence müzakere konusunda çok başarılıyız. Obama yüzünden İran’ın nükleer silahları olacaktı, çok yanlış bir anlaşmaydı. Liderlerini kaybettiler ve olanı rejim değişikliği olarak nitelendirebiliriz. İran’ın yönetiminde çok farklı insanlar. Bir rejim bitti, ikinci rejim bitti, üçüncü bir rejimle karşı karşıyayız. Bu rejimin daha başarılı olduğuna inanıyorum. Umman, Hürmüz Boğazı konusunda herkes gibi davranmalı yoksa Umman'ı havaya uçururuz."

