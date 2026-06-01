İran ile ABD arasında şiddetli çatışma! Devrim Muhafızları: ABD üssü imha edildi... Keşm Adası'na hava saldırısı

Trump'tan dikkat çeken ateşkes açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen ateşkes görüşmelerine ilişkin yeni bir açıklama yaparak, Tahran yönetiminin "gerçekten bir anlaşma yapmak istediğini" ve varılacak herhangi bir anlaşmanın "ABD ve ABD ile birlikte olanlar için iyi olacağını" öne sürdü.

Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında kendi yönetimini eleştiren ve bu konuda "olumsuz yorumlar yapan" muhaliflere sert tepki göstererek, "Arkanıza yaslanın ve rahatlayın, sonunda her şey yoluna girecek. Her zaman öyle olur!" ifadelerini kullandı.