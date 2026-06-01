İran ile ABD arasında şiddetli çatışma! Devrim Muhafızları: ABD üssü imha edildi... Keşm Adası'na hava saldırısı

İran ile ABD arasında şiddetli çatışma Devrim Muhafızları: ABD üssü imha edildi... Keşm Adasına hava saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 07:32

İran - ABD/İsrail savaşı son dakika haberleri... ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Goruk kenti ile Keşm Adası'na yönelik saldırılar düzenlediğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki bir ABD üssüne misilleme saldırısı düzenlediğini bildirdi. Saldırıda ABD üssünün imha edildiği kaydedildi. Hedef alınan ABD üssünün İran'a düzenlenen saldırılarda kullanıldığı belirtildi.

İran'da 2 kişi terör suçlamasıyla idam edildi

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansının haberine göre, Mehrdad Muhammedniya ve Eşkan Maliki hakkında verilen idam cezaları bu sabah erken saatlerde yerine getirildi. Haberde, Muhammedniya ve Maliki'nin "son protestolar" sırasında Tahran eyaletindeki şiddet olaylarına öncülük etmek, kamu mallarına zarar vermek ve bir camiyi yakmakla suçlandıkları ifade edildi.

Trump'tan dikkat çeken ateşkes açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen ateşkes görüşmelerine ilişkin yeni bir açıklama yaparak, Tahran yönetiminin "gerçekten bir anlaşma yapmak istediğini" ve varılacak herhangi bir anlaşmanın "ABD ve ABD ile birlikte olanlar için iyi olacağını" öne sürdü.

Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında kendi yönetimini eleştiren ve bu konuda "olumsuz yorumlar yapan" muhaliflere sert tepki göstererek, "Arkanıza yaslanın ve rahatlayın, sonunda her şey yoluna girecek. Her zaman öyle olur!" ifadelerini kullandı.

Kuveyt'te patlama sesleri
Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, pazartesi sabahı erken saatlerde hava savunma sistemlerinin düşman füze ve insansız hava aracı saldırılarını engellediğini bildirdi.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı, ülke genelinde duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin gelen tehditleri etkisiz hale getirmesinden kaynaklandığını belirterek vatandaşları ilgili makamların güvenlik talimatlarına uymaya çağırdı. Kuveyt medyası, Jahra bölgesinde patlama sesleri duyulduğunu kaydetti.

Daha önce cep telefonlarına gönderilen acil durum mesajlarında “yaklaşan bir tehlike” konusunda uyarıda bulunularak, halktan güvenli alanlarda kalmaları, pencerelerden ve açık alanlardan uzak durmaları istenmişti.

ABD üssü imha edildi
Devrim Muhafızları, Orta Doğu'daki bir ABD hava üssünü vurarak imha ettiğini açıkladı.

Söz konusu üssün İran'ın güneyindeki Sirik Adası'nda yer alan iletişim kulesine saldırı düzenlemek için kullanıldığı öne sürüldü.

ABD İran’da radar ve İHA tesislerini vurdu
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), hafta sonu İran’ın Goruk kenti ile Keşm Adası’ndaki radar ve insansız hava aracı (İHA) komuta-kontrol tesislerine yönelik “meşru müdafaa saldırıları” düzenlediğini duyurdu.

CENTCOM'un açıklamasında, “Ölçülü ve kasıtlı saldırılar, uluslararası sularda faaliyet gösteren bir ABD MQ-1 İHA'sının düşürülmesi de dahil olmak üzere, İran'ın saldırgan eylemlerine yanıt olarak cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İran hava savunma sistemlerinin, bir yer kontrol istasyonunun ve bölgesel sulardan geçen gemiler için “açık tehdit” oluşturduğu değerlendirilen 2 İHA'nın hedef alınarak imha edildiği belirtildi.

CENTCOM, “devam eden ateşkes sırasında İran'ın haksız saldırganlığına yanıt olarak” bölgedeki ABD varlıklarını ve çıkarlarını korumakta kararlı olduğunu ifade etti.

Lübnan'a yönelik saldırılarda kişi hayatını kaybetti
Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun pazar günü şafak vakti ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde bulunan Deir Zahrani kasabasını hedef aldığı bildirildi.

Gerçekleştirilen saldırılar sırasında "katliam" yapıldığı belirtilerek, "Bu katliam, 3’ü kadın 8 kişinin daha ölümüne, 5’i çocuk 6’sı kadın olmak üzere 19 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştur" denildi.

İran'dan Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasına yalanlama
İrandan Pezeşkiyanın istifa ettiği iddiasına yalanlama

Londra merkezli ve Tahran yönetimine muhalif Iran International basın kuruluşu, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın İran dini lideri Mücteba Hamaney'e istifa mektubu yazdığını iddia etti. Adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan haberde, mektupta İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) hükümetin büyük bir bölümü üzerinde fiilen kontrol sağladığına ve Cumhurbaşkanı ile diğer üst düzey yetkililerin hayati karar alma süreçlerinin dışında bırakıldığına dikkat çekildiğini öne sürüldü.

İran tarafından ise iddialara cevap gecikmedi. İranlı üst düzey bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, Pezeşkiyan'ın "tüm gücüyle ülke işlerini yürütmek ve halka hizmet etmekle meşgul olduğu" söylendi. İddialara ilişkin açıklamada, son aylarda birçok kez olduğu gibi "bazı yabancı medya kuruluşları ve onlarla bağlantılı yayın organlarının" Pezeşkiyan'ın istifa ettiği yönündeki söylentileri yeniden gündeme getirdiği kaydedildi. Ancak, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve daha önce de birçok kez de yalanlandığı ifade edildi.

BAKMADAN GEÇME!