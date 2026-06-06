İran ile ABD arasında çatışma! Devrim Muhafızları ABD üslerine balistik füzelerle saldırdı

İsrail'den Lübnan'ın doğusuna hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde yer alan Şahmer kasabasına çifte hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda önemli ölçüde maddi hasar meydana gelirken, ilk belirlemelere göre yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) bildirdiğine göre, sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen saldırılar kasabadaki dini merkez olan Hüseyniye ile bir izci kampını hedef aldı. Yetkililer, her iki noktada da can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Lübnanlı aktivistler ve yerel haber siteleri tarafından paylaşılan görüntülerde, vurulan noktaların çevresindeki dükkanların yıkıldığı ve çok sayıda konutun hasar aldığı görüldü. Saldırıların ardından sivil savunma ekiplerinin olay yerlerinde çalışma yürüttüğü ifade edildi.