İran ile ABD arasında çatışma! Devrim Muhafızları ABD üslerine balistik füzelerle saldırdı

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde yer alan Şahmer kasabasına çifte hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda önemli ölçüde maddi hasar meydana gelirken, ilk belirlemelere göre yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.
Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) bildirdiğine göre, sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen saldırılar kasabadaki dini merkez olan Hüseyniye ile bir izci kampını hedef aldı. Yetkililer, her iki noktada da can kaybı yaşanmadığını bildirdi.
Lübnanlı aktivistler ve yerel haber siteleri tarafından paylaşılan görüntülerde, vurulan noktaların çevresindeki dükkanların yıkıldığı ve çok sayıda konutun hasar aldığı görüldü. Saldırıların ardından sivil savunma ekiplerinin olay yerlerinde çalışma yürüttüğü ifade edildi.
Amerikan Axios platformuna konuşan iki ABD'li yetkiliye göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner, Tennessee'deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda uranyum işleme ve santrifüj teknolojileri konusunda uzman isimlerle görüştü. Yetkililer, olası nükleer müzakerelere hazırlık kapsamında yapılan görüşme sonucu İran ile ABD arasında ön anlaşmaya varılması durumunda müzakereleri desteklemek üzere yaklaşık 100 uzmandan oluşan ekibin kurulacağını iddia etti.
Haberde ayrıca, Beyaz Saray'ın İran'la savaşı sona erdirecek ve kapsamlı nükleer müzakerelerin önünü açacak mutabakat zaptı üzerinde çalıştığı, olası görüşmelerin başlaması halinde teknik uzmanların sürece dahil edilmesinin planlandığı öne sürüldü.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Emniyet Teşkilatı’na bağlı Sınır Polisi Komutanı Tuğgeneral Ali Ekber Cavidan, Zabul kentinde güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktığını belirtti. Cavidan, çatışmada, ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan silahlı grubun 6 üyesinin öldürüldüğünü, bölgede yapılan aramada ise çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği söyledi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan Armati, Mashgara, Kafr Huna, Sajad ve Ansariya bölgelerinde yaşayan siviller için yeni bir zorunlu tahliye emri yayınladı. İsrail, emir kapsamında sakinlerin derhal bölgeyi terk etmeleri gerektiğini bildirdi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformunda yaptığı paylaşımda sivillerin Zahrani Nehri'nin kuzeyine taşınmaları gerektiğini kaydetti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Tahran'ın Lübnan'daki rolüne ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Arakçi, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Avn'ın ifadelerinin Lübnan'ın mevcut sorunlarından başka bir aktör yerine İran'ın sorumlu olduğu izlenimini oluşturduğunu savundu.
Arakçi, Lübnan'ın İran tarafından müzakerelerde bir pazarlık unsuru olarak kullanıldığı yönündeki değerlendirmeleri de reddederek, “Avn'ın açıklamalarına bakılırsa, Lübnan'ın beşte birini işgal eden, Lübnanlıların dörtte birini yerinden eden ve ülkesini her gün bombalayanın İran olduğu düşünülebilir.” diye konuştu.
İran ile yürütülen görüşmelerde Lübnan'ın herhangi bir koz olarak kullanılmadığını belirten Arakçi, bu yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
İranlı Bakan, “Eğer Lübnan İran için bir pazarlık kozu olsaydı, çok uzun zaman önce bir anlaşmaya varmış olurduk.” dedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ordusunun Sirik ve Keşm Adası'na yönelik saldırısı sonrası, bölgedeki ABD üslerinin balistik füzelerle hedef alındığını duyurdu. İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD üslerinin hedef alınmasına ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride, "Çocuk katili ve terörist ABD ordusunun Sirik ve Keşm Adası'na yönelik saldırısı sonrası, düşmanın bölgedeki üsleri Hava ve Uzay Kuvvetlerinin füzeleriyle vuruldu." ifadelerine yer verildi.
Devrim Muhafızları Ordusundan karşılıklı saldırıların detayına ilişkin yapılan açıklamada ise 4 petrol tankerinin yerel saatle 01.30’da Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçmeye çalıştığı, bunun üzerine 4 petrol tankerinden birisinin hedef alındığı ve ardından yine yerel saatle 02.00’de ABD’nin Sirik ve Keşm Adası’ndaki iki iletişim kulesine füze saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, yaşanan bu gelişmelerin ardından Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü ile Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahını hedef aldığı kaydedildi.
Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırıları nedeniyle devreye girdiğini açıkladı. Kuveyt ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemleri tarafından düşman füze ve İHA saldırılarına karşı koyulduğu belirtildi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkede sirenlerin devreye girdiği belirtildi. Kuveyt’te patlama seslerinin duyulmasının Bahreyn'de de sirenlerin devreye girmesi üzerine Bahreynliler ve ülkede yaşayan yabancılardan sakin kalmaları ve en yakın güvenli bölgelere yönelmeleri istendi.
Açıklamada ayrıca gelişmelere ilişkin haberlerin resmi kanallar üzerinden takip edilmesi çağrısında bulunuldu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusunun Hürmüz Boğazı üzerinde deniz trafiğine acil tehdit oluşturan 4 İran insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi. CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı üzerinde bölgesel deniz trafiğine acil tehdit oluşturan 4 İran İHA'sını düşürdüğü belirtildi. ABD ordusunun "daha fazla saldırıya karşı savunma amacıyla" Goruk bölgesi ve Keşm Adası'ndaki İran kıyı gözetleme radar tesislerini de vurduğu kaydedilen açıklamada "Amerikan güçleri, haksız İran saldırganlığına karşı öz savunma amacıyla teyakkuzda." ifadeleri kullanıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinde tarım üretimi yapılan bölgeleri ziyaretinde yaptığı konuşmada, gündemdeki konuları değerlendirdi. Trump, ülkedeki ekonomik durumu düzeltmek için yola çıktıklarını ancak İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için bu ülkeye yönelik askeri eyleme başladıklarını savunarak bu durumun yakında sona ereceği mesajını verdi.
ABD Başkanı, "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız, ister bir anlaşma yoluyla isterse çok sert bir yöntemle olsun, her halükarda bu gerçekleşecek. Belki en sert yöntemler en kolay yol olabilir ama biz oradan çıkacağız." diye konuştu. İran'ın nükleer silaha erişmesini engellemek zorunda olduklarını ve bunun için harekete geçtiklerini savunan Trump, "(İran) Nükleer bir tehdidi ortadan kaldırmak zorundaydık. Bunun olmasına izin veremezdik. Kimse bunun olmasını istemiyordu. Bu işi büyük ölçüde hallettik. Göreceksiniz, öyle ya da böyle bu iş bir şekilde sonuçlandı." değerlendirmesini yaptı. Trump ayrıca, İran'la ilgili sürecin bitmesinin ardından ABD'deki enerji fiyatlarının kısa sürede düşeceğini savunarak Amerikalılardan biraz sabırlı olmalarını istedi.
DÜŞÜNMEDİKLERİ ŞEYLERİ YAPMAK ZORUNDA KALACAKLAR
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan NBC kanalına verdiği röportajda ülkesinin İran ile sürdürdüğü müzakerelerin gidişatına dair değerlendirmede bulundu. İran liderlerinin "savaşı sona erdirmek" için ABD ile henüz bir anlaşmaya varamamalarının nedeninin "güçlü" ve "gururlu" olmaları olduğunu belirten Trump, ancak "nihayetinde bir anlaşmaya varmaktan başka seçeneklerinin olmadığını" savundu. Trump, "Güçlüler, gururlular, asla yapacaklarını düşünmedikleri şeyleri yapmak zorunda kalacaklar. Başka seçenekleri yok ve bu biraz zaman alıyor." ifadelerini kullandı.
ABD kamuoyunda "İran ile hızla bir anlaşmaya varması gerektiği" yönündeki çağrılara karşı çıkan Trump, "Bu tür şeyler yıllar alır." dedi. Süreci Vietnam Savaşı ile karşılaştıran Trump, şunları kaydetti: "Oldukça hızlı ilerliyorum. Üç aydır bu işin içindeyim. Biliyorsunuz, Vietnam 19 yıl sürdü. Üçüncü ayımdayım ve tek yaptıkları 'Vay canına, ne zaman kazanacaksınız?' demek. Eğer Demokrat olsaydım, kimse böyle konuşmazdı ama benim için fark etmez. Buna çok alıştım."
Trump, şöyle devam etti: "İnsansız hava aracı fabrikalarının çoğu, fırlatma rampalarının çoğu ve füze üretim alanlarının çoğu devre dışı bırakıldı. Ancak yine de kapasiteleri var. (İran'ın) Bazı füzeleri, bazı insansız hava araçları var. Yüzde olarak belki füzelerinin yüzde 21-22'si diyebilirim. Çok sayıda füze var ama ilk saldırdığımız zamanki gibi değil."