İran ile ABD arasında ateşkes görüşmeleri bugün başlıyor: İsrail'den provokatif saldırı! İran'dan ABD'ye sert uyarı

İran: Anlaşma kağıt üzerinde kalırsa kabul etmeyiz

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı ve yardımcısı Muhammed Mokhbar, Washington'un taahhütlerini tam olarak yerine getirmemesi halinde Tahran yönetiminin kâğıt üzerindeki bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini belirtti. Mokhbar, X platformundaki paylaşımında, ateşkesin tüm cephelerde uygulanması gerektiğini belirterek, "ABD'liler ekonomi ve maliyet-fayda dilini daha iyi anlıyor. Anlaşma sadece kâğıt üzerinde kaldığı sürece Orta Doğu'dan enerji akışı da duracaktır." değerlendirmesini yaptı.

Mokhbar, İran'ın müzakere ekibinin verilen taahhütlerin eksiksiz şekilde yerine getirilmesi ve ulusun haklarının karşılanması dışında hiçbir sonuçtan tatmin olmayacağını vurguladı.