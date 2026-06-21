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İran ile ABD arasında ateşkes görüşmeleri bugün başlıyor: İsrail'den provokatif saldırı! İran'dan ABD'ye sert uyarı

Güncelleme Tarihi:
#ABD#İran#İsrail
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 09:26

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve İran heyetinin, ateşkes müzakereleri için İsviçre'ye ulaştığı bildirildi. İsrail, nihai ateşkes anlaşmasının sağlanması için düzenlenen görüşmeler öncesi Lübnan'a şiddetli saldırılar düzenledi. İsrail saldırılarında en az 7 sivil yaşamını yitirdi. ABD'yi ateşkesin tüm cephelerde sağlanması konusunda uyaran İran, müzakere heyetinin yalnızca kağıt üzerinde kalan bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini belirtti.

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İranlı yetkiliden görüşme heyetine dikkat çeken uyarı
İranlı yetkiliden görüşme heyetine dikkat çeken uyarı

İran'da Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhsin Rızai, İran heyetini İsviçre'de ABD'yle mutabakat zaptı görüşmeleri öncesi uyardı.

Washington yönetiminin, "güç yoluyla barış" stratejisiyle Tahran yönetimini teslim olmaya zorladığını, bunu başaramayınca müzakereye yöneldiğini savunan İranlı yetkili, "Düşman (ABD), anlaşma bozucu olduğunu göstermiştir. Dikkatli olunmalı, her türlü iyimserlik, düşmanın suistimaline neden oluyor." ifadelerini kullandı.

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Heyetler görüşmenin yapılacağı Bürgenstock'a gidiyor
Heyetler görüşmenin yapılacağı Bürgenstocka gidiyor

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu. "ABD heyetinin İsviçre'ye gelişini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, ABD heyetinin, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasını görüşmek üzere İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasına doğru yola çıktığı kaydedildi.

İran ile ABD arasında ateşkes görüşmeleri bugün başlıyor: İsrailden provokatif saldırı İrandan ABDye sert uyarı

Bir diğer paylaşımda ise Pakistan heyetinin İsviçre'ye gelişinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Paylaşımda, "ABD ile İran arasında imzalanan zaptın arabulucularından biri olan Pakistan heyeti, görüşmelerin bir sonraki aşaması için Bürgenstock'a doğru yola çıktı." ifadesine yer verildi.

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Pakistan Başbakanı Şerif İsviçre'ye ulaştı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, ABD-İran görüşmelerine katılmak üzere İsviçre'ye geldiği kaydedildi. Şerif, görüşmelerde taraflar arasında arabuluculuk yapacak.


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İsrail'den Lübnan'a peş peşe şiddetli saldırılar
İsrailden Lübnana peş peşe şiddetli saldırılar

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) haberine göre, İsrail güçlerinin Lübnan'ın batısındaki Bekaa Vadisi'nde bulunan Sohmor köyüne düzenlediği saldırıda aralarında 1 çocuk, 1 kadın ve 2 yaşlının da yer aldığı 5 kişi hayatını kaybetti.

İran ile ABD arasında ateşkes görüşmeleri bugün başlıyor: İsrailden provokatif saldırı İrandan ABDye sert uyarı

Lübnan'ın güneyindeki Sur bölgesine bağlı Raşidiye'de Filistin uyruklu 2 kişi daha İsrail saldırılarında öldürüldü.

İran ile ABD arasında ateşkes görüşmeleri bugün başlıyor: İsrailden provokatif saldırı İrandan ABDye sert uyarı

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İran: Anlaşma kağıt üzerinde kalırsa kabul etmeyiz

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı ve yardımcısı Muhammed Mokhbar, Washington'un taahhütlerini tam olarak yerine getirmemesi halinde Tahran yönetiminin kâğıt üzerindeki bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini belirtti. Mokhbar, X platformundaki paylaşımında, ateşkesin tüm cephelerde uygulanması gerektiğini belirterek, "ABD'liler ekonomi ve maliyet-fayda dilini daha iyi anlıyor. Anlaşma sadece kâğıt üzerinde kaldığı sürece Orta Doğu'dan enerji akışı da duracaktır." değerlendirmesini yaptı.

Mokhbar, İran'ın müzakere ekibinin verilen taahhütlerin eksiksiz şekilde yerine getirilmesi ve ulusun haklarının karşılanması dışında hiçbir sonuçtan tatmin olmayacağını vurguladı.

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ABD ordusundan Hürmüz açıklaması
ABD ordusundan Hürmüz açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere açık olduğu belirtildi. 20 Haziran günü itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğinin artarak sürdüğü kaydedilen açıklamada, “Bugün, 55 ticari geminin geçişiyle uluslararası su yolundaki güvenli geçiş imkanı korunurken, bu gemiler küresel pazarlara büyük miktarda kargo ve 17 milyon varilden fazla petrol taşıdı” ifadeleri kullanıldı.

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ABD Başkan Yardımcısı Vance İsviçre'de
ABD Başkan Yardımcısı Vance İsviçrede

İsviçre basını, İran ile müzakereler katılacak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in ülkeye vardığını duyurdu. Vance’in, görüşmelerin yapılacağı Bürgenstock kasabasına ulaştığı belirtildi.

 


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İsrail basını: ABD Netanyahu'ya alternatif arayışında
İsrail basını: ABD Netanyahuya alternatif arayışında

ABD yönetiminin, İsrail'de yaklaşan seçimler öncesi Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin alternatifi olarak görülen muhalefet liderleriyle gayriresmi kanallar üzerinden temas kurmaya başladığı belirtildi.

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, aralarında Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen isimlerin de yer aldığı Trump yönetiminden bazı yetkililerin, İsrail'de adı başbakanlık koltuğu için zikredilen bazı muhalif isimlerle ilişkileri geliştirmek amacıyla nabız yoklamaya başladığı aktarıldı.

Haberde, Trump yönetiminin gayriresmi kanallardan temasa geçtiği muhalif isimler arasında Netanyahu’nun en güçlü rakipleri arasında gösterilen eski Başbakan Naftali Bennett ile eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot olduğu belirtildi.

Trump yönetiminin muhalefetle temasa geçme arzusunun ardında üç temel motivasyonun olduğunu belirten haberde, aşırı sağcı bakanların Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetindeki varlığının ABD'de endişeye yol açtığının altı çizildi.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar nedeniyle uluslararası alanda "imajı zedelenen" mevcut İsrail hükümetiyle çeşitli diplomatik süreçlerin ve ajandaların ilerletilememesinin Washington'da rahatsızlık yarattığı da belirtildi.

İran ile ABD arasında ateşkes görüşmeleri bugün başlıyor: İsrailden provokatif saldırı İrandan ABDye sert uyarı


Son olarak ABD'li yetkililerin İsrail'de en geç 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerde Netanyahu'nun hezimet yaşayacağını değerlendirdiği aktarıldı.

ABD-İran mutabakatının ardından İsrail hükümeti ile Trump yönetimi arasındaki anlaşmazlık tarafların kamuoyu önünde yaptığı açıklamalara kadar yansıdı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, mutabakatın yürürlüğe girmesinden sonra Washington yönetimine yönelik "Bize kimse ne yapacağımızı söyleyemez." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Netanyahu hükümetini Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle eleştirerek, bu konudaki tutumunu doğru bulmadığını söylemişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, mutabakata tepki gösteren İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i sert bir şekilde eleştirerek "İsrail'i koruyan silahların üçte ikisinin ABD'de ve Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarıyla üretildiğini" ifade etmişti.

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İran heyeti İsviçre'ye ulaştı
İran heyeti İsviçreye ulaştı

ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik başlıkların ele alınacağı görüşme için geri sayım sürerken, İran heyeti müzakerelerin yapılacağı İsviçre’ye vardı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "İran heyetinin İsviçre’ye varışını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi. İran heyetinin görüşmelerin yapılacağı Bürgenstock kasabasına gittiği aktarıldı. İran'ın resmi haber ajansı IRNA da gelişmeyi doğrulayarak ABD ile yürütülecek müzakerelerde Tahran’ı temsil edecek heyetin İsviçre'ye geldiğini bildirdi.

İran ile ABD arasında ateşkes görüşmeleri bugün başlıyor: İsrailden provokatif saldırı İrandan ABDye sert uyarı

İran heyetine İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın liderlik edeceği öngörülüyor. Heyette ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin yanı sıra İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti gibi üst düzey isimlerin de yer alması bekleniyor.

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ABD'nin İsrail'e Lübnan konusunda baskı yaptığı iddiası

İsrail basınına göre, ABD, İsviçre'de İran ile yapılması planlanan görüşmeleri baltalamaması adına Lübnan'da herhangi bir askeri tırmanmadan kaçınması için İsrail'e baskı yapıyor.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün ismi açıklanmayan İsrailli bir diplomata dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin İsrail'e, İran ile planlanan görüşmeleri baltalayabilecek bir tırmanmadan kaçınılması gerektiğini belirten bir mesaj gönderdiği aktarıldı.

Mesajda, ABD ile ön koordinasyon sağlanmadan İran ile müzakerelerin çökmesine neden olabilecek saldırıların gerçekleştirilmemesi gerektiği kaydedildi.

İsrail ordusunun birliklerini Lübnan'da işgal ettiği noktalarda tutma ve saldırıları "ani tehdit" durumlarıyla sınırlaması için saldırılarını önemli ölçüde azaltma talimatı aldığı hatırlatıldı.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde uygun görüldüğü müddetçe kalma ve herhangi bir saldırıya güçlü bir şekilde karşılık verme talimatı verdiği ifade edildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'de başlaması planlanan İran müzakerelerine katılmak üzere Washington'dan ayrılmıştı.

Vance, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Umuyorum ki nükleer meselede ve Lübnan'daki ateşkes konusunda ilerleme kaydedebiliriz." demişti.

 

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Vance'ten müzakere değerlendirmesi

 ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'de başlaması planlanan İran müzakerelerine ilişkin "Umuyorum ki nükleer meselede ve Lübnan'daki ateşkes konusunda ilerleme kaydedebiliriz." dedi.

Vance, müzakerelere katılmak için Washington'dan ayrılırken uçağa binmeden önce basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı, "Orada sadece bir, iki gün kalabileceğim. Umuyorum ki nükleer meselede ve Lübnan'daki ateşkes konusunda ilerleme kaydedebiliriz. Bence odaklanmamız gereken iki önemli konu bunlar. İranlıların da görüşmek isteyecekleri konular olacağına eminim." ifadesini kullandı.

Lübnan'daki çatışmaların diplomatik süreci tehlikeye atıp atmayacağı sorulan Vance, "Manşetlere rağmen orada durum aslında iyileşiyor ve çatışmalar biraz yavaşlıyor. İsrail ve Lübnan'ın her ikisinin de güvenli ve emniyetli olmasını sağlamak için bu süreci sürekli olarak yönetmemiz gerekecek." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı, "Ateşkesi sürdürülebilir kılmak için çatışmayı yeterince uzun süre durdurmak zorundayız. İşte biz de bunu yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Basın Sözcüsü Luke Shroeder, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Vance'in uçağa bindiği sıradaki bir görüntüsünü paylaşarak, "Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'ye gitmek üzere Washington'dan ayrılıyor." ifadesini kullanmıştı.

Vance, İran müzakerelerine ilişkin son açıklamasında, görüşmelerin en erken 21 Haziran Pazar günü başlayabileceğini ve kendisinin de gerekli ayarlamalardan sonra görüşmelere katılacağını belirtmişti.

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