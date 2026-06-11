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İran ile ABD arasında ateşkes çöktü: ABD üssüne saldırı! Hizbullah'tan İsrail'e roketlerle misilleme

Güncelleme Tarihi:
#ABD#İran#savaş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 07:26

İran ile ABD arasındaki ateşkes karşılıklı saldırıların yeniden başlamasıyla sona erdi. Taraflar, ateşkese kapıyı kapatmasa da Orta Doğu genelinde misilleme saldırıları yeniden başladı. Gece boyunca İran'da çok sayıda nokta hedef alınırken, Devrim Muhafızları saldırılara füze misillemeleriyle yanıt verdi. Ürdün'de bulunan ABD üssünün füzelerle vurulduğu, saldırıda ABD savaş uçaklarının imha edildiği öne sürüldü. İran, bölgede gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı kapattığını ve ticari gemilerin geçişine izin vermeyeceğini bildirdi.

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ABD, İran'a yönelik saldırı dalgasını tamamladı
ABD, İrana yönelik saldırı dalgasını tamamladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 10 Haziran’da İran'daki çeşitli hedeflere yönelik başlatılan ek "meşru müdafaa" saldırılarının tamamlandığını açıkladı. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında İran genelinde askeri gözetleme kabiliyetleri, iletişim sistemleri ve hava savunma tesislerinin hedef alındığı belirtildi.

ABD GÜÇLERİ TETİKTE

Açıklamada, ABD Deniz Piyadeleri, Hava Kuvvetleri ve Donanması'na ait unsurların, bölgede ABD güçleri ve uluslararası ticari gemiler için tehdit oluşturduğu değerlendirilen hedeflere hassas mühimmatlarla saldırılar düzenlediği kaydedildi. Söz konusu saldırıların İran'ın "haksız ve devam eden saldırganlığına" yanıt olarak gerçekleştirildiği iddia edilen açıklamada, ABD güçlerinin "tetikte, öldürücü ve hazır" durumda olduğu vurgulandı.

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İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı
İran Hürmüz Boğazını kapattı

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, Hürmüz Boğazı'na ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride, "Bölgedeki güvensizlik nedeniyle şu andan itibaren Hürmüz Boğazı, petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatılmıştır ve her türlü geçişe müdahale edilecektir." ifadeleri yer aldı.

DEVRİM MUHAFIZLARI 2 GEMİYİ VURDU

Yapılan uyarının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki gemiyi vurduğunu açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik "meşru müdafaa" saldırıları başlattığını duyurmuş ve İran’ın güneyindeki bölgeler ABD saldırılarının hedefi olmuştu.

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İsrail'e roketlerle misilleme
İsraile roketlerle misilleme

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzey kesimindeki çeşitli yerleşim bölgelerine yönelik roket atışları tespit edildiği belirtildi.

İsrail İç Cephe Komutanlığı da Yukarı Celile bölgesindeki bazı yerleşimlerde sirenlerin devreye girdiğini duyurdu.

İsrail ordusu ayrıca, Lübnan'ın güneyinde faaliyet gösteren birliklerinin bulunduğu bölge yakınlarına iki roketin düştüğünü, olay nedeniyle kuzeydeki bazı bölgelerde alarm verildiğini açıkladı.

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Kuveyt hava sahası kapatıldı
Kuveyt hava sahası kapatıldı

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hava sahasının yerel saatle 04.50 itibarıyla tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldığı ve uçuşların yürürlükteki anlaşmalar ile prosedürler doğrultusunda alternatif havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın hava seyrüseferinin ve yolcuların güvenliğini korumak amacıyla alındığı ifade edildi. Kuveyt'in İran saldırılarına maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, bölgedeki gelişmelerin sivil hava trafiği açısından oluşturabileceği muhtemel riskler nedeniyle bu adımın atıldığı belirtildi.

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Ürdün'deki ABD üssüne saldırı
Ürdündeki ABD üssüne saldırı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşılık olarak Ürdün'de F-35, F-15 ve F-16 savaş uçaklarının bulunduğu El Azrak Hava Üssü'nü hedef aldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, Hava-Uzay Kuvvetleri'nin El Azrak Hava Üssü ile ABD ordusuna ait olduğu belirtilen stratejik tesislere 12 balistik füze fırlattığı bildirildi. Açıklamada, saldırı sonucunda üs içerisindeki bazı tesislerin ve bölgede konuşlu çok sayıda Amerikan savaş uçağının imha edildiği öne sürüldü.

Operasyonun ABD'nin Tahran'ın batısındaki Karaj ve Nazarabad çevresindeki bölgeler, bir dinlenme tesisi, sanayi kompleksi ve Pişva ilçesindeki Devrim Muhafızları üssünü hedef alan füze saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, "düşmanın saldırganlığı" devam ettiği sürece İran güçlerinin operasyonlarını sürdüreceği ifade edildi.

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Kuveyt'te hava savunmaları aktif hale getirildi
Kuveytte hava savunmaları aktif hale getirildi

Kuveyt ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz, mevcut operasyonel prosedürlere uygun olarak ülkeye yönelik düşmanca hava saldırılarını engellemeye çalışmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Saldırıların kaynağı ve niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmayan açıklamada, vatandaşlara yetkili makamların güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları ve bilgileri yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan almaları çağrısı yapıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik "meşru müdafaa" saldırıları başlattığını duyurmuş ve İran'ın güneyindeki bölgeler ABD'nin saldırılarının hedefi olmuştu. ​​​​​​​

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerde ABD'ye ait bazı noktaları hedef aldıklarını duyurmuştu.

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Tahran yakınlarında bir nokta vuruldu
Tahran yakınlarında bir nokta vuruldu

İran resmi haber ajansı IRNA, Tahran yakınlarındaki Veramin ilçesinin dışında bir bölgede patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

Patlama seslerinin kaynağının, Veramin ilçesine uzak bir noktaya düzenlenen düşman saldırısı olduğu belirtildi.

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İran'dan ABD'ye yeni tehdit
İrandan ABDye yeni tehdit

İran'ın füze operasyonlarından sorumlu İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD'ye misilleme saldırılarının ardından sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Musevi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kutsal Hürmüz Boğazı'nı güvensiz mi kılıyorsunuz? Bölgeyi sizin için cehenneme çevireceğiz! Bu, Allah'ın izniyle, Amerikalıların bölgedeki küstahlığına verilen cevaptır."

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İran'da peş peşe patlama sesleri
İranda peş peşe patlama sesleri

İran devlet televizyonu, Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde kaynağı henüz belirlenemeyen patlama seslerinin geldiğini duyurdu.

ABD'nin saldırılarında hedef alınan güneydeki Bender Abbas kenti ile Kazvin kentinde de yeni patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

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