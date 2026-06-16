İran ile ABD arasında ateşkes anlaşması imzalandı! Netanyahu sessizliğini bozdu: İsrail'in planlarını açıkladı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese ve dün sağlanan ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü.
İsrail ait topçu birlikleri, Cizzin ilçesine bağlı Reyhan beldesi çevresini hedef aldı.
İsrail ordusu gece saatlerinde de Secid ve Mahmudiye beldelerine topçu saldırıları düzenledi.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 15 Haziran'da ABD ve İran'ın mutabakata varıldığını duyurarak, "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etti." ifadesini kullanmıştı.
Cenevre'de Cuma günü imzalanması planlanan mutabakat zaptının nükleer boyutuna ilişkin ABD'li ve İranlı yetkililer arasında farklı yorumlar bulunuyor. Belgenin nihai metni kamuoyuna açıklanmadığı için iki ülkenin imzalayacağı mutabakatın son versiyonuna dair soru işaretleri sürüyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, anlaşmanın nükleer denetçilerin İran'a dönüşüne izin vereceğini ve bunun mutabakatın temel bir parçası olduğunu belirtti.
Vance, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile ABD'nin, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş nükleer malzeme stokunu imha etmesine yardımcı olacağını ve bu konunun mutabakat zaptında açıkça yer aldığını söyledi. Vance, nükleer denetimler için kesin tarihin cuma günü kararlaştırılabileceğini sözlerine ekledi.
İranlı yetkililer ise daha önce nükleer başlıkla ilgili müzakerelerin ilk anlaşmanın imzalanmasının ardından yapılacağını belirtmişti. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, pazartesi günü mutabakat zaptını açıklarken, nihai anlaşmaya ilişkin müzakerelerin ABD ilk anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirene kadar erteleneceğini duyurmuştu.
Beyaz Saray, İran ile önerilen mutabakat zaptının nihai bir barış anlaşması değil, yalnızca bir çerçeve anlaşması olduğunu belirtti. ABD'li yetkililer, İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin 19 Haziran'daki imza töreninden sonra başlayacağını ve yaptırımların hafifletilmesinin denetimlere bağlı olacağını kaydetti.
Al Jazeera'ye röportaj veren İran Ticaret Denizciliği Sendikası başkanı Saman Rezaei, Hürmüz Boğazı'ndaki transit sistemin kriz tamamen sona erse bile "savaş öncesi durumuna asla geri dönmeyeceğini" belirtti. Rezaei, küresel denizcilik sektörünün boğazda tam normale dönüşün "uzun ve belirsiz bir süreç" olabileceğine inandığını kaydetti.
Rezaei, "Yüzyıllar boyunca boğaz, ticaret gemileri için güvenli bir liman olmuştur, ancak bu savaş önceki düzeni ve yapıyı altüst etti. Yeni bir düzen ve kıyı devletlerinin daha etkili bir rol üstlenmesi için beklememiz gerekecek" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırıların hedeflerine ulaşılamadığı eleştirilerine karşı Tahran yönetiminin devrilmesini savaş hedefi olarak belirlemediğini iddia etti.
Netanyahu, ABD-İran mutabakatının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladığı ilk açıklamasında, kendisinin İsrail Başbakanı olduğu sürece İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ileri sürdü.
ABD-İran mutabakatının ardından İsrail'in hiçbir hedefine ulaşamadığı yönündeki eleştirilere cevap veren Netanyahu, İran'a ABD ile birlikte saldırılar düzenlediklerini, bilim adamlarını ve liderlerini öldürdüklerini, nükleer ve füze üretim tesislerini vurduklarını, ekonomik ve askeri olarak çok büyük zarar verdiklerini savunarak İran'ın nükleer silah tehdidinden kurtulduklarını öne sürdü.
'ANLAŞMAYI ABD YAPTI'
ABD-İran mutabakatına ilişkin "Anlaşmanın ne olacağını hala bilmiyoruz." diyen Netanyahu, anlaşmanın ABD tarafından yapıldığını, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılacağına ve İran'ın nükleer programının ortadan kaldırılacağına inandığını söyledi.
Netanyahu, ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini, İran'ın talebine rağmen kendisinin ısrarıyla bunun gerçekleşmediğini savunarak, "Bence Amerikalı dostlarımız bu kararlılığı ve sertliği saygıyla karşılıyorlar." iddiasında bulundu.
Lübnan'da "hareket özgürlüklerini korumak istediklerini" belirten Netanyahu, herhangi bir tehdit durumunda saldırılara devam edeceklerini söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede bu yıl yapılacak seçimlerde tekrar aday olacağını da kaydetti.
ELEŞTİRİLERİ KABUL ETMEDİ
Netanyahu, "Saldırılar başladığında amacın İran rejimin oluşturduğu tehdidin ortadan kaldırmak olduğunu söylediniz ama onlar hala iktidarda. Nerede hata yaptınız?" sorusuna "Hiç hata yapmadım." diye cevap vererek Tahran yönetiminin devrilmesini savaş hedefi olarak belirlemediğini iddia etti.
İran'dan gelen "nükleer tehdit" ve "füze tehdidi"ni ortadan kaldırdıklarını ileri süren Netanyahu, İran halkının yönetimi devirmesini için gerekli koşulları sağlamaya çalıştıklarını savundu.
Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile birçok konuda hemfikir olduklarını, bazen fikir ayrılığına düştüklerini savunarak, "ABD'nin söylediklerini tamamen görmezden gelebileceğimiz doğru değil." ifadesini kullandı.
İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, devlet televizyonuna, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakat ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Mutabakat döneminde askeri savunma gücünü artıracakları mesajını veren Ekreminiya, “İran, halkının çıkarlarını sağlayan her türlü mutabakat ve anlaşmayı destekleyeceğiz. Eğer düşman taahhütlerini yerine getirmez ise bölgedeki askeri durumu hızlı bir şekilde anlaşma öncesi haline döndürürüz.” ifadelerini kullandı.
Ekreminiya, askeri hazırlık düzeyini önceki döneme nazaran daha iyi bir seviyeye taşıyacaklarını ve bunun “düşmanın” taahhütlerine bağlı kalması noktasında mecburiyet meydana getireceğini dile getirdi.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait 1 buldozer ve 2 Merkava tankından oluşan bir birliğin, bugün saat 18.15'te Lübnan'ın güneyindeki Arnun-Kammaşe bölgesinden Kefertebnit beldesinin dış kesimlerindeki el-Maaber bölgesine doğru ilerlediğinin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, ateşkes ihlaline karşılık Hizbullah unsurlarının söz konusu birliği güdümlü füzeler ve "Ababil" tipi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığı, saldırı sonucu İsrail güçlerinin geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.
Washington'dan anlaşmanın detaylarına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "ABD ordusu bölgede kalacak. İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi anlaşmada yok. Yaptırımların kaldırılması İran'a bağlıç İran'a para ödenmedi ama İran'ın yeniden inşası için 300 milyar dolar masada." ifadelerine yer verildi.
ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile basın mensuplarının İran ile anlaşma konusunda sorularını yanıtladı. Trump, "Anlaşma yapmayı başardık. Tekrar saldırmak çok üzücüydü ama çok güzel şeyler olacağını zannediyorum. Petrol düşüyor, borsa rekor kırıyor. Petrol fiyatları eski değerlerine henüz ulaşmadı ama düşmeye devam ediyor. En önemlisi İran nükleer silahlara erişemeyecek. Hürmüz Boğazı cuma günü komple açılacak" dedi.
Üst düzey ABD'li bir yetkili, düzenlediği telekonferansta ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin detayları basın mensuplarıyla paylaştı.
Yetkili, İran'la mutabakat zaptına ABD Başkanı Trump ile Başkan Yardımcısı Vance'in, İran tarafında ise Meclis Başkanı Kalibaf'ın imza attığını söyledi.
ABD'li yetkili, "Bu mutabakat, müzakerelerimizin ve ilişkilerimizin gelecekte nasıl işleyeceğine dair bir çerçeve sunuyor. İranlılar nükleer programları, nükleer silah üretmediklerinin doğrulanması ve bölgedeki radikalizm ile terörizme finansman sağlamamaları konularında bizimle ne kadar işbirliği yapmaya istekli olurlarsa, dünya ekonomisine o kadar sıcak karşılanacaklar." dedi.
ABD ile İran arasındaki mutabakatın detaylarının 24 ila 48 saat içinde kamuoyuna açıklanacağını kaydeden yetkili, bu detaylarla birlikte herkesin mutabakatı daha iyi kavrayacağını söyledi.
ABD'li yetkili, bu mutabakatın imzalanmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nın derhal gemi trafiğine açılacağını ve ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının da hızlıca kaldırılacağını belirtti.
Hürmüz Boğazı'nın normal deniz trafiğine dönmesinin birkaç hafta içinde hemen mümkün olmayacağını vurgulayan yetkili, bununla birlikte trafiğin her geçen gün artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran parlamentosunun Ekonomi Komisyonu üyeleriyle yapılan toplantının ardından İran-ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçi, İsviçre'de İran ve ABD heyetleri arasında "muhtemelen" bir toplantı yapılacağını belirterek, bu toplantıda mutabakat zaptının imzalanacağını ve ardından ilk müzakere turunun başlayacağını söyledi. İran’ın ABD’nin herhangi bir anlaşmaya bağlılığı konusunda derin şüpheleri olduğunu belirten Arakçi, "Geçmişte verilen sözlerin tutulmaması, anlaşmaların uygulanmaması ve yırtılıp atılması gibi örnekler var" ifadelerini kullandı.
Mutabakat zaptının İran için "ekonomik fırsatlar oluşturabileceğini" aktaran Arakçi, İran'ın herhangi bir anlaşmanın ekonomik faydalarını en üst düzeye çıkarmaya çalışacağını ancak anlaşmaya aşırı bağımlılıktan kaçınacağını ifade etti.
"ANLAŞMAYI DÜN DİJİTAL OLARAK İMZALADIK"
Öte yandan İsviçre’de cuma günü düzenlenmesi beklenen imza töreni öncesi konuşan ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ise, ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptının dün elektronik ortamda "dijital olarak" imzalandığını söyledi.
Adı açıklanmayan ABD’li bir yetkili de, ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptının ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı Vance ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf tarafından imzalandığını söyledi.