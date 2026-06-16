İran ile ABD arasında ateşkes anlaşması imzalandı! Netanyahu sessizliğini bozdu: İsrail'in planlarını açıkladı

Nükleer başlık tartışma konusu oldu

Cenevre'de Cuma günü imzalanması planlanan mutabakat zaptının nükleer boyutuna ilişkin ABD'li ve İranlı yetkililer arasında farklı yorumlar bulunuyor. Belgenin nihai metni kamuoyuna açıklanmadığı için iki ülkenin imzalayacağı mutabakatın son versiyonuna dair soru işaretleri sürüyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, anlaşmanın nükleer denetçilerin İran'a dönüşüne izin vereceğini ve bunun mutabakatın temel bir parçası olduğunu belirtti.

Vance, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile ABD'nin, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş nükleer malzeme stokunu imha etmesine yardımcı olacağını ve bu konunun mutabakat zaptında açıkça yer aldığını söyledi. Vance, nükleer denetimler için kesin tarihin cuma günü kararlaştırılabileceğini sözlerine ekledi.

İranlı yetkililer ise daha önce nükleer başlıkla ilgili müzakerelerin ilk anlaşmanın imzalanmasının ardından yapılacağını belirtmişti. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, pazartesi günü mutabakat zaptını açıklarken, nihai anlaşmaya ilişkin müzakerelerin ABD ilk anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirene kadar erteleneceğini duyurmuştu.