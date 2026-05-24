İran ile ABD arasında 60 günlük ateşkes bugün duyurulabilir: İşte anlaşma şartları

Axios: İran ile ABD anlaşmaya çok yakın

Axios’un anlaşma metnine aşina bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD ile İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açacak ve Tahran’a 60 günlük petrol satış izni getirecek bir ateşkes anlaşması imzalamaya çok yakın. Kısa süre içinde açıklanması beklenen taslak anlaşmanın, taraflara kapsamlı bir anlaşma için 60 günlük süre tanıdığı belirtildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI

Taslak mutabakata göre İran, Hürmüz Boğazı’ndaki mayınları temizleyecek ve gemilerin geçişinden ücret alınmayacak. Karşılığında ise ABD, İran limanlarındaki ablukayı kaldıracak ve Tahran yönetiminin 60 gün boyunca petrol satmasına izin verecek sınırlı yaptırım muafiyetleri çıkaracak. Bir ABD’li yetkili, ekonomik yaptırımların kaldırılmasının önceden değil, İran’ın somut adımlarının ardından geleceğini belirterek düzenlemeyi “performans karşılığı rahatlama” olarak tanımladı.

NÜKLEER TAAHHÜT

Taslakta ayrıca İran’ın nükleer silah edinmeyeceğine dair taahhüdü ile uranyum zenginleştirmeyi durdurma ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu üzerine müzakere taahhüdü yer alıyor. Yaptırımların hafifletmesi ve İran fonlarının serbest bırakılması, ateşkes döneminde görüşülecek ancak yalnızca nihai ve doğrulanmış bir anlaşma sağlanırsa uygulanacak. Bölgedeki ABD kuvvetleri 60 gün boyunca görevlerine devam edecek. ABD ordusu sadece nihai anlaşma sağlanırsa geri çekilecek.

NETANYAHU ENDİŞELİ

Anlaşmanın, İsrail ile Lübnan’daki Hizbullah arasındaki savaşı sona erdirme çabalarıyla da bağlantılı olduğu bildirildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun cumartesi günü Trump ile yaptığı görüşmede bu şarta ilişkin endişelerini dile getirdiği kaydedildi. ABD’li bir yetkili, Hizbullah’ın yeniden silahlanmaya ya da misillemelere kalkışması halinde İsrail’e harekete geçme izni verileceğini söyledi.

ANLAŞMA SAATLER İÇİNDE DUYURULABİLİR

Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil çok sayıda ülke, diplomatik arabuluculuk çabalarına destek verdi. Beyaz Saray, kalan sorunların "saatler içinde" çözülebileceğini umuyor. ABD’li yetkililer, İran’ın nükleer müzakerelerde ciddi olmadığı kanaatine varılması durumunda ateşkesin erken sonlandırılabileceğini belirtti.