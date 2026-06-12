İran ile ABD arasında 3 başlıkta uzlaşma sağlandığı iddiası: ABD, İran'a ait İHA'ları vurdu!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasındaki savaş durumunu sona erdirecek "büyük bir uzlaşmaya" varıldığını açıkladı. Trump, anlaşmanın önümüzdeki birkaç gün içinde nihayete erdirilmesini ve Avrupa’da imzalanmasını beklediklerini duyurdu. Anlaşmanın detaylarının önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade eden ABD Başkanı, resmi imza töreninin Avrupa'da gerçekleşebileceğinin sinyalini verdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ÖZEL TEŞEKKÜR
Gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye’nin rolüne dikkat çeken Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirtti. Erdoğan’ın sürecin yönetiminde çok önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Trump, Erdoğan için "Savaşın sona erdirilmesine yardımcı olma konusunda harikaydı" ifadesini kullandı.
Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İsrail Lübnan'ın güneyindeki Nabatiye bölgesinde bulunan Cebhit kasabasına İHA saldırısı düzenledi.
Axios'un haberinde, ABD ile İran arasında 3 temel konuda aradaki farkların kapatıldığı belirtildi. Buna göre, Tahran ve Washington İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına ilişkin bir mekanizma kurmakta büyük ölçüde anlaştı. Haberde, fonların İran için en önemli konu olduğu öne sürüldü.
Taraflar 60 günlük ateşkes dönemi boyunca Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik düzenlemelerle ilgili de görüş birliğine vardı. Ayrıca İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin 60 günlük ateşkes süresi boyunca nasıl yürütüleceğine ilişkin tarafların uzlaştığı kaydedildi.
NBC News'in bildirdiğine göre ABD'li bir yetkili, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırmaya çalışan İran'a ait 2 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü kaydetti.
Yetkili, “Görünüşe göre İran bu gece Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırmaya çalıştı. ABD güçleri 2 İran tek yönlü saldırı İHA'sını düşürdü. Boğazdaki trafik akışı devam ediyor” dedi.
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, gerekli koordinasyonu sağlamadan Hürmüz Boğazı’na giriş yapan ve kuralları ihlal eden bir tankerin geçişinin İran güçleri tarafından engellendiğini duyurdu.
Ayrıca, bölge halkından gelen bilgilere göre; Sirik sahiline 2 kilometre mesafede 3 patlama sesinin duyulduğu bildirildi.
İran makamlarından henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'la anlaşmanın "onay aşamasına" geldiğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme gerçekleştirdi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Trump ile "müzakereleri başlatmayı amaçlayan, İran ile şekillenmekte olan mutabakat zaptı" hakkında görüştü.
Açıklamada, İsrail'in mutabakat zaptına taraf olmadığını dile getiren Netanyahu'nun, "nihai anlaşmanın zenginleştirilmiş uranyumun (İran dışına) çıkarılması, nükleer altyapının imhası, balistik füze üretiminin kısıtlanması ve İran'ın bölgedeki vekil güçlerine desteğinin sonlandırılmasını içermesine ilişkin kararlılığı için Trump'a takdirlerini dile getirdiği" belirtildi.
Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ve İran arasında varılması beklenen anlaşmaya ilişkin gelişmeleri görüştüğü belirtildi.
Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump, Bahreyn Kralı Al Halife'yi aradı. İki lider, bölgedeki son gelişmeler konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ABD Başkanı Trump ve Kral Al Halife'nin, ABD ile İran arasında anlaşmaya varılması amacıyla yürütülen çabalara ilişkin gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuları ele aldığı aktarıldı.
Kral Al Halife, bölgede barış ve istikrara yönelik sürdürülen çabaları ve Bahreyn'i destekleyen tutumu sebebiyle Trump'a teşekkür ve takdirlerini iletti.
Öte yandan Kral Al Halife, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreni dolayısıyla Trump'ı tebrik etti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın iddiasının aksine henüz anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşmadıklarını ve ortaya atılan hususların spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi.
İran devlet televizyonuna göre, Bekayi, Katar ve Pakistan'ın ABD ile diplomatik süreçte aktif rol oynadığını belirtti.
Müzakerelerde ortaya çıkan anlaşma metninin çoğunun tamamlandığını ancak ABD'nin sürekli tutumunu değiştirmesi nedeniyle sonuçlanmadığını ifade eden Bekayi, Trump'ın iddiasının aksine, "Şu ana kadar İran, anlaşma konusunda nihai bir sonuca ulaşmadı." dedi.
Bekayi, "Anlaşma hakkında (ABD Başkanı Trump tarafından) ortaya atılan hususlar spekülasyondan ibarettir ve henüz kesinleşmemiş bir konudur." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, anlaşmanın İran tarafından "onaylanma" aşamasına geldiğini iddia ederek, bugün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini söylemişti.