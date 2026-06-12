İran ile ABD arasında 3 başlıkta uzlaşma sağlandığı iddiası: ABD, İran'a ait İHA'ları vurdu!

İran ile ABD 3 başlıkta uzlaştı

Axios'un haberinde, ABD ile İran arasında 3 temel konuda aradaki farkların kapatıldığı belirtildi. Buna göre, Tahran ve Washington İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına ilişkin bir mekanizma kurmakta büyük ölçüde anlaştı. Haberde, fonların İran için en önemli konu olduğu öne sürüldü.

Taraflar 60 günlük ateşkes dönemi boyunca Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik düzenlemelerle ilgili de görüş birliğine vardı. Ayrıca İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin 60 günlük ateşkes süresi boyunca nasıl yürütüleceğine ilişkin tarafların uzlaştığı kaydedildi.