İran gemisi ABD ablukasını deldi: Lübnan'a art arda saldırılar

İran'dan ABD'ye 1 ay süre: Dikkat çeken müzakere şartları

Axios’un haberine göre Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını, ABD’nin deniz ablukasını sonlandırmasını ve Lübnan'da dahil kalıcı ateşkes sağlanmasını içeren bir müzakere takvimi belirledi. İran hükümeti, ABD’ye deniz ablukasının kaldırılması ve İran ile Lübnan’daki çatışmaların sona erdirilmesi için bir aylık süre tanıdı.

ZAMAN ÇİZELGESİ BELİRLENDİ

Konuya yakın iki kaynak, önerinin bu başlıklar için net bir zaman çizelgesi içerdiğini aktardı. Ayrıca planın, ilk aşamanın ardından nükleer programa odaklanacak ikinci bir müzakere sürecini de kapsadığı belirtildi.

Perşembe günü Washington’a sunulan 14 maddelik revize çerçeve anlaşmasının, deniz erişimini güvence altına almayı ve taraflar arasında kalıcı bir uzlaşı oluşturmayı hedeflediği ifade edilmişti.

