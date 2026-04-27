İran, ABD'ye kalıcı ateşkes önerdi: Barış planının detayları netleşti

Arakçi Rusya'ya gitti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki görüşmelerinin ardından Rusya'daki resmi temasları kapsamında St. Petersburg şehrine gitti. Arakçi, bugünkü görüşmelerin savaşla ilgili gelişmeleri ele almak ve bu konudaki son durumu değerlendirmek için iyi bir fırsat olduğunu ve bu çerçevede iki ülke arasındaki istişare ve koordinasyonun özel bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

‘İSLAMABAD ZİYARETİ VERİMLİ GEÇTİ’

İslamabad'daki görüşmelerine ilişkin Arakçi, "İslamabad ziyareti oldukça verimli geçti, iyi istişareler yapıldı. Bu kapsamda geçmiş gelişmeler gözden geçirildi ve İran ile ABD arasındaki müzakerelerin hangi koşullar altında sürdürülebileceği ele alındı." dedi. İran'ın müzakerelerdeki şartlarının büyük önem taşıdığına işaret eden Arakçi, "40 günlük direnişin ardından İran halkının haklarını mutlaka elde etmeli ve (müzakerelerde) ülkenin çıkarlarını güvence altına almalıyız." ifadelerini kullandı.