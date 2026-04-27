İran, ABD'ye kalıcı ateşkes önerdi: Barış planının detayları netleşti

İran, ABD'ye kalıcı ateşkes önerdi: Barış planının detayları netleştiGüncelleme Tarihi:
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesinde insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle alarm verildiğini bildirdi. Bölgede yarım saat içinde peş peşe 3 kez sirenlerin çaldığı kaydedildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki görüşmelerinin ardından Rusya'daki resmi temasları kapsamında St. Petersburg şehrine gitti. Arakçi, bugünkü görüşmelerin savaşla ilgili gelişmeleri ele almak ve bu konudaki son durumu değerlendirmek için iyi bir fırsat olduğunu ve bu çerçevede iki ülke arasındaki istişare ve koordinasyonun özel bir öneme sahip olduğunu vurguladı.
‘İSLAMABAD ZİYARETİ VERİMLİ GEÇTİ’
İslamabad'daki görüşmelerine ilişkin Arakçi, "İslamabad ziyareti oldukça verimli geçti, iyi istişareler yapıldı. Bu kapsamda geçmiş gelişmeler gözden geçirildi ve İran ile ABD arasındaki müzakerelerin hangi koşullar altında sürdürülebileceği ele alındı." dedi. İran'ın müzakerelerdeki şartlarının büyük önem taşıdığına işaret eden Arakçi, "40 günlük direnişin ardından İran halkının haklarını mutlaka elde etmeli ve (müzakerelerde) ülkenin çıkarlarını güvence altına almalıyız." ifadelerini kullandı.
Axios’un haberine göre Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı ve savaşı sona erdirmeyi, nükleer müzakereleri ise ileri bir tarihe ertelemeyi önerdi. Pakistan’ın da aralarında olduğu arabulucular aracılığıyla ABD’ye iletilen bu plan, uranyum zenginleştirme anlaşmazlıklarını bir kenara bırakarak ablukanın kaldırılması ve deniz trafiğinin yeniden sağlanmasına odaklanıyor. Teklife göre ateşkes kalıcı hale getirilecek, nükleer müzakereler ise boğaz açıldıktan ve kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra başlayacak. Bir ABD’li yetkili ve görüşmelere yakın kaynaklar, Beyaz Saray’ın öneriyi aldığını ancak nasıl bir yol izleyeceğine dair işaret vermediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın pazartesi günü üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle Durum Odası’nda bir toplantı düzenleyerek İran ile son durumu ve olası adımları görüşmesi bekleniyor. Trump, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdürmeyi tercih ettiğini belirterek, Tahran yönetiminin “yaklaşık üç günü” kaldığını dile getirmişti.
İsrail ordusunun ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan’dan ayrılarak bir sonraki durağı Moskova'ya hareket etti. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Arakçi, Umman ziyaretinin ardından bir kez daha geldiği İslamabad'dan ayrıldı. Arakçi, üst düzey görüşmelerde bulunmak üzere Rusya’ya gitti. İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin Rusya'nın başkenti Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere üst düzey Rus yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Umman ziyaretinin ardından ikinci kez Pakistan'a giden İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin nükleer meseleler, Hürmüz Boğazı ve çeşitli konularla ilgili kırmızı çizgilerinin yer aldığı bir mektubu Pakistan aracılığı ile ABD’ye iletti.
İran'ın misilleme saldırıyla Körfez ülkelerindeki ABD askeri varlıkları ve üslerine milyarlarca dolarlık zarar verdiği öne sürüldü. The Hill gazetesinin haberinde, İran'ın Körfez ülkelerinde pistler, gelişmiş radar sistemleri, düzinelerce uçak, depolar, komuta merkezleri, uçak hangarları ve uydu iletişim altyapısını vurduğu belirtildi. Haberde, Orta Doğu'da hedef alınan ülkelerdeki yıkımın 5 milyar dolarlık bir maliyet ortaya çıkardığı ve bu maliyete hasar gören tüm sistemlerin dahil olmadığı vurgulandı. Ayrıca ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo'nun komuta merkezinin onarımının 200 milyon dolar olduğuna dair ifadeler aktarıldı.