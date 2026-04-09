İran-ABD-İsrail savaşı son dakika... Trump, İran ile uzlaşmaya varılan ilk maddeyi duyurdu! Anlaşma olmazsa şiddetli savaş tehdidi

İran-ABD-İsrail savaşı son dakika... Trump, İran ile uzlaşmaya varılan ilk maddeyi duyurdu! Anlaşma olmazsa şiddetli savaş tehdidiGüncelleme Tarihi:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile telefonda görüştüğünü belirterek, "İsrail’in Lübnan’a gerçekleştirdiği ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açan ayrım gözetmeyen saldırılar karşısında Fransa’nın Lübnan’la tam dayanışma içinde olduğunu ifade ettim. Bu saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz. Lübnan, varılan ateşkesin kapsamına tam olarak dahil edilmelidir" açıklamasında bulundu.
Truth Social hesabından açklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, “nükleer silahların yasaklanması” konusunda uzun zaman önce anlaşmaya varıldığını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın “açık ve güvenli olacağını” taahhüt etti. Trump, ABD ordusunun “silahlanıp dinlendiğini” sözlerine ekledi.
Anlaşmaya uyulmaması halinde İran'a karşı ezici bir askeri yanıt verileceği konusunda uyarıda bulunan Trump, "Aksi takdirde çatışmalar her zamankinden daha şiddetli bir şekilde yeniden başlayacak" açıklamasını yaptı.
Trump, “gerçek bir anlaşma” tam olarak uygulanana kadar ABD'nin İran çevresinde askeri varlığını sürdüreceğini söyledi.
İsrail ordusu, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından İsrail'in kuzey bölgeleri hariç kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı.
İsrail'in, ABD ile birlikte İran’a yönelik saldırıları nedeniyle kapattığı Mescid-i Aksa'nın 41 gün aradan sonra Müslümanların ibadetine açıldığı bildirildi.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkes ihlallerini sürdürdüğüne dikkat çekilerek, Hizbullah'ın Lübnan'ı ve halkını savunmak amacıyla Manara yerleşimine saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, Hizbullah'ın ateşkese uyduğu, İsrail'in ise ihlal etmeye devam ettiğine işaret edilerek, "Lübnan'ı ve halkını savunmak ve düşmanın (İsrail) ateşkes anlaşmasını ihlal etmesine karşılık olarak, İslami Direniş Mücahitleri (Hizbullah), 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 02.30'da Manara yerleşimine roket saldırısı düzenledi." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, "Bu karşılık, İsrail-Amerikan saldırganlığı ülkemize ve halkımıza karşı sona erene kadar devam edecektir." ifadesi kullanıldı.
Söz konusu saldırının, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra Hizbullah tarafından İsrail'e yönelik gerçekleştirilen ilk roketli saldırı olduğu belirtiliyor.
İran devlet televizyonu, Limanlar ve Denizcilik Kurumu tarafından Basra Körfezi'nde geçiş bekleyen gemilere ilişkin yapılan duyuruyu yayımladı.
Duyuruda, "Denizcilik emniyetinin sağlanması ve olası deniz mayınlarıyla temasın önlenmesi amacıyla, Hürmüz Boğazı'nda İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak, ikinci bir duyuruya kadar aşağıda belirtilen alternatif güzergahların, ekli haritaya uygun şekilde kullanılması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Boğaza giriş ve çıkış rotası harita eşliğinde anlatıldı.
Giriş rotası, Umman Denizi’nden kuzeye doğru ilerleyerek Larek Adası civarından geçiş ve ardından Basra Körfezi yönünde devam edilmesi olarak belirtilirken, çıkış rotası, Basra Körfezi’nden başlayarak Larek Adası'nın güneyinden geçiş ve ardından Umman Denizi yönünde devam edilmesi olarak bildirildi.
ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Macaristan’a gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretin sonunda, havalimanında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
İran’la varılan ateşkesin Lübnan’ı kapsamadığını söyleyen Vance, "İranlılar ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını sanıyordu, ama öyle değildi. Biz böyle bir söz vermedik. Böyle olacağına dair hiçbir zaman bir işaret vermedik" dedi. Lübnan konusunun müzakere sürecini etkilememesi gerektiğini vurgulayan Vance, "İran, kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan ve ABD'nin ateşkesin bir parçası olduğunu hiçbir zaman belirtmediği Lübnan yüzünden bu müzakerelerin başarısız olmasına izin vermek istiyorsa, bu nihayetinde onların tercihidir. Bize göre bu aptalca olur, ama onların tercihidir" ifadelerini kullandı.
VANCE İRAN’I VAATLERİNE UYMAYA ÇAĞIRDI
Ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı’nın yeniden açıldığına dair bazı işaretler gördüklerini aktaran Vance, "Anlaşma bir ateşkes ve bir müzakere sürecini içeriyor. Bizim vaad ettiğimiz şey bu. Onların vaad ettiği şey ise boğazların yeniden açılması. Eğer bunun gerçekleşmediğini görürsek, İranlılar kendi vaatlerine uymazsa, ABD Başkanı Donald Trump da bizim vaatlerimize uymayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
"TÜM KOZLAR BAŞKAN TRUMP’IN ELİNDE"
Müzakerelerde ABD’nin avantajlı pozisyonda olacağını öne süren Vance, "ABD'nin bazı talepleri ve istediği şeyler var. İran bize ne kadar çok şey vermeye istekli olursa, bu müzakerelerden o kadar fazla kazanç elde edeceklerini düşünüyorum. Açıkçası, tüm kozlar ABD Başkanı Donald Trump’ın elinde" ifadelerini kullandı. Müzakerelerde ABD’nin gündeme getireceği konulara da değinen Vance, "İran'ın nükleer silah üretme kapasitesine sahip olmasını istemiyoruz. Başkan Trump ayrıca İran'ın nükleer silah üretmeye yönelik uranyum zenginleştirme faaliyetlerinde bulunmamasını ve nükleer yakıt programından vazgeçmesini istediğimizi de belirtti. Müzakereler sırasında taleplerimiz bunlar olacaktır" diye konuştu.
VANCE’DEN İRAN’A GÖZDAĞI
İran’a yönelik yaptırımların son bulması için İran’ın nükleer silah programından kesin olarak vazgeçmesi gerektiğini belirten Vance, "İranlılar nükleer silah geliştirmeye yönelik herhangi bir faaliyeti durdurma konusunda kesin bir taahhütte bulunmadıkça bu gerçekleşmeyecek" şeklinde konuştu. İran yönetimine ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme uyarısında bulunan Vance, "Başkan Trump, ABD'nin bu konuda büyük bir etki gücüne sahip olduğunu açıkça ortaya koydu. Ekonomik etki gücümüz var; askeri etki gücümüz var. Eğer İran anlaşmanın kendi payına düşen yükümlülüklerini yerine getirmezse, ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak" dedi. ABD’nin gücüne işaret ederek İran’a gözdağı veren Vance, "Bildiğimiz şey şu ki, ABD İran'a önemli ölçüde ek askeri ve ekonomik güç uygulayacaktı. ABD bunu yapma kapasitesine hâlâ sahip" dedi.
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanırken, boğazın gemi trafiğine tamamen kapatıldığı ve bazı petrol tankerlerinin geri döndürüldüğü belirtildi.
İran basınında yer alan haberlere göre, Hürmüz Boğazı çıkışına doğru ilerleyen "AURORA" adlı petrol tankerinin Umman’a bağlı Musandam Yarımadası kıyıları yakınlarında aniden rotasını değiştirerek 180 derecelik dönüş yaptığı ve tankerin, dönüşün ardından Basra Körfezi’nin iç kesimlerine yöneldiği bildirildi.
KRİTİK NOKTADA ROTA DEĞİŞİKLİĞİ
Haberde, geminin rota değişikliğinin uluslararası deniz taşımacılığı açısından en hassas bölgelerden biri olan İran’ın Lark Adası ile Musandam Yarımadası arasındaki dar geçitte gerçekleştiği, bölgenin yoğun enerji trafiği nedeniyle stratejik önem taşıdığı kaydedildi. Haberde ayrıca, Hürmüz Boğazı ve çevresinde gemilerin yaptığı 180 derecelik dönüşlerin genellikle operasyonel nedenler, idari kararlar ya da denetleyici otoriteler ile İran’a bağlı deniz devriye birimlerinin talimatları doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.
Öte yandan haberde, deniz trafiği izleme verilerine göre Hürmüz Boğazı’nda yalnızca İran ve Çin’e ait birkaç petrol tankerinin seyir halinde olduğunun gözlendiği ifade edildi.
Zakani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
ABD yönetiminin son saatlerdeki tutumunun, eski ülke lideri Ali Hamaney'in "Büyük Şeytan'a güven olmaz ve onunla müzakere faydasızdır" ifadelerini hatırlattığını dile getiren Zakani, "Hem açık beyanlarında 10 maddelik teklifin tüm maddelerini çiğnedikleri hem de pratikte kendi talep ettikleri ateşkesin hükümlerini birçok açıdan ihlal etmeleri nedeniyle ateşkese bağlı kalmanın bir anlamı kalmamıştır." ifadelerini kullandı.
Zakani, bu nedenle İranlı askerlerin "sert bir intikam alma" konusunda elinin artık serbest olduğunu öne sürdü.
Mehr Haber Ajansı, İran'ın başkenti Tahran civarında saldırı olduğunu duyurmuş ve hava savunma sistemi devreye girmişti.
Ayrıca, Huzistan'da İsrail'e ait olduğu iddia edilen bir insansız hava aracının (İHA) düşürülmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.
Devrim Muhafızları Ordusu, Lübnan'a yönelik saldırılar derhal durdurulmazsa, bölgedeki saldırganlara karşılık verileceğini duyurmuştu.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları hakkında görüş alışverişinde bulundu. İran basınına göre, Pezeşkiyan ve Macron telefonda görüştü.
Görüşmede Pezeşkiyan, Lübnan’a yönelik İsrail saldırılarının durmasının, ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının on şartından biri olduğunu belirterek, Fransa’nın Lübnan’daki önceki ateşkesin garantörlerinden biri olması hasebiyle rolünün önemli olduğunu söyledi.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkese Lübnan konusunun dahil olmadığını öne sürerek saldırıları sürdüreceklerini söyledi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD-İran arasında varılan 10 maddelik ateşkes anlaşmasına ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. Kalibaf yaptığı açıklamada, ABD'nin söz konusu 10 maddeden 3'ünü halihazırda ihlal ettiğini söyledi. İran'ın ABD tarafına güvenmediğinin altının çizildiği açıklamada, "ABD'ye duyduğumuz derin tarihi güvensizlik, tüm taahhütlerini çeşitli şekillerde tekrar tekrar ihlal etmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu üzücü bir şekilde bir kez daha tekrarlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Kalibaf söz konusu maddeleri şu şekilde sıraladı:
"Lübnan'da ateşkesle ilgili 10 maddelik teklifin ilk maddesine uyulmaması. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in de açıkça ‘her yerde, Lübnan ve diğer bölgeler dahil olmak üzere, derhal ateşkes' olarak belirttiği taahhüt.
İran'ın Fars eyaletindeki Lar şehrinde imha edilen, İran hava sahasına izinsiz giren bir insansız hava aracının (İHA) varlığı, bu da İran hava sahasının herhangi bir ihlalinin yasaklandığı maddeyi açıkça ihlal etmektedir."
Ayrıca Beyaz Saray'ın İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin ABD'nin kırmızı çizgisi olduğu ve bu durumun müzakere edilemeyeceğine yönelik açıklamasına değinen Galibaf, ihlal edilen son maddenin, "Ateşkes çerçevesinin 6. maddesinde yer alan İran'ın zenginleştirme hakkının reddedilmesi" olduğunu söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile İran arasında ateşkesin Tel Aviv ile "tam koordinasyon" halinde yapıldığını öne sürerek her an yeniden saldırılar düzenlemeye hazır "elleri tetikte beklediklerini" söyledi. ABD ile düzenledikleri saldırılarla İran’ın her zamankinden daha zayıf düştüğünü ileri süren Netanyahu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "ABD ile İran arasındaki süreç son dakikada gelişen bir sürpriz değil, tam koordinasyonun bir sonucudur. Belirlediğimiz stratejik hedeflere ya diplomatik yollarla ya da sahada yeniden başlayacak çatışmalarla ulaşacağız. İsrail ordusu her an savaşa dönmeye hazırdır. Ellerimiz tetiktedir."
ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı geçici ateşkesi kabul ettiğini duyurması sonrası, İsrail muhalefetinden hükümete sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Trump'ın ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes konusundaki kararından Netanyahu hükümetini son anda haberdar ettiği basına yansımıştı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ABD ile varılan geçici ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, "Top ABD’nin sahasında. Dünya, ABD’nin taahhütlerini yerine getirip getirmeyeceğini izliyor." dedi. Arakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in, İran ile ABD arasında varılan geçici ateşkese ilişkin yaptığı paylaşımı alıntılayarak yeni bir mesaj paylaştı.
İran ile ABD arasında varılan geçici ateşkese dair şartların net ve açık olduğunu belirten Arakçi,"ABD, ateşkes ya da İsrail aracılığıyla devam eden savaş arasında bir seçim yapmak zorunda. İkisini birden seçemez." ifadesini kullandı. Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını kınayarak, bu girişimin ateşkesin açık bir ihlali olduğunu dile getirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Geri adım atan İranlılar oldu, ABD Başkanı Donald Trump değil. Lübnan ateşkesin bir parçası değil. Bu durum ilgili tüm taraflara iletilmiştir" dedi.
Leavitt, ABD'nin İran'a yönelik "Bir medeniyetin ortadan kaldırılması" yönündeki tehdidine ilişkin, "Bu, sonuç veren güçlü bir tehditti. Bu hiçbir şekilde boş bir tehdit değildi. Pentagon'un dün gece uygulanmaya hazır bir hedef listesi vardı" dedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in Lübnan'a yönelik saldırıları derhal durdurmaması halinde, "pişman edici bir karşılık" vereceklerini bildirdi. İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail’in geçici ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan’a düzenlediği saldırılarına ilişkin açıklamasını yayınladı. İsrail'in ateşkese varılmasının üzerinden birkaç saat geçmeden Beyrut’ta "vahşice bir katliama" başladığına işaret edilen açıklamada, Lübnan’a düzenlenen saldırılar "en şiddetli şekilde" kınandı. Devrim Muhafızları Ordusu, "Lübnan'a yönelik saldırılar derhal durdurulmazsa, bölgedeki işgalci saldırganlara pişman edici bir karşılık vereceğiz." tehdidinde bulundu.