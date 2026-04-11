İran-ABD-İsrail savaşı son dakika... JD Vance duyurdu: Anlaşmaya varamadık, geri dönüyoruz

İran-ABD-İsrail savaşı son dakika... JD Vance duyurdu: Anlaşmaya varamadık, geri dönüyoruzGüncelleme Tarihi:
ABD Başkan Yardımcısı Vance, toplam 21 saat sürdüğü belirtilen doğrudan görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.
Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD Başkan Yardımcısı, İran'ın nükleer silah konusunda istedikleri taahhüdü vermediğini vurgulayarak, "Gerçek şu ki, İran'ın nükleer silah peşinde koşmayacağına ve nükleer silaha ulaşmasını sağlayacak araçları aramayacağına dair kesin bir taahhüt görmemiz gerekiyor. İranlıların uzun vadede nükleer silah geliştirmeyeceklerine dair temel bir taahhüdü görüyor muyuz? Henüz bunu görmedik." değerlendirmesinde bulundu.
ABD olarak temel taleplerini en net şekilde ortaya koyduklarını ancak İran'ın "bu şartları kabul etmemeyi tercih ettiğini" söyleyen Vance, ABD Başkanı Donald Trump'la da defalarca telefonda görüştüklerini kaydetti.
Vance, "Buradan ayrılıyoruz ve çok basit bir teklifle, nihai ve en iyi teklifimiz olan bir mutabakat metniyle ayrılıyoruz. İranlıların bunu kabul edip etmeyeceğini göreceğiz." şeklinde konuştu.
İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeve ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürüldü.
İran devlet televizyonu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İran-ABD görüşmelerinin sona erdiğini duyurdu.
İslamabad'da yaklaşık 21 saat süren ABD-İran müzakerelerinin özellikle Hürmüz Boğazı meselesi ve nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılması gibi konularda anlaşma sağlanamadığı belirtildi.
İran heyetinin, çeşitli girişimlerle ABD tarafını ortak bir çerçeveye yönlendirmeye çalıştığı öne sürülürken, ABD tarafının aşırı taleplerinin ortak bir çerçeve ve anlaşmanın oluşmasını engellediği iddia edildi.
İslamabad'da İran, ABD ve Pakistan arasındaki üçlü görüşmelerin sona erdiği, görüşmelere sabah saatlerinde devam edileceği belirtildi.
İran resmi haber ajansı IRNA, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki görüşmelere ilişkin bilgi verdi.
Pakistan'ın arabuluculuğunda gerçekleşen İran ve ABD heyetleri arasındaki müzakerelerin 14 saat sonra sona erdiği ve iki tarafın teknik ekiplerinin, uzmanlar tarafından hazırlanan metinler üzerinde karşılıklı olarak değişim yaptıkları belirtildi.
Bazı anlaşmazlıklara rağmen müzakerelerin devam edeceği kaydedildi.
İran devlet televizyonu, Pakistan'ın tavsiyesi ve her iki tarafın kabulü üzerine müzakerelerin sabah devam edeceğini duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’ndan askeri gemilerin geçişine yönelik her türlü girişime sert bir şekilde karşılık verileceğini duyurdu. İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamayı (58 numaralı bildiri) yayımladı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan askeri gemilerin geçişine yönelik her türlü girişime sert bir şekilde karşılık verileceği belirtildi. Geçiş izninin yalnızca belirli kurallar çerçevesinde sivil gemilere verildiği ifade edilen açıklamada, ABD savaş gemilerinin boğazdan geçtiğine dair haberler yalanlandı.
Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin elinde olduğu kaydedildi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına İran müzakereleri ile ilgili açıklama yaptı. Müzakerelerin sonucu ne olursa olsun ABD olarak İran karşısında "askeri olarak galip geldiklerini" savunan Trump, müzakerelerin sonucunu beklediklerini kaydetti. İslamabad'daki müzakerelerin halen devam ettiğini ifade eden ABD Başkanı, "İran’la çok yoğun müzakereler içindeyiz. Neler olacağını göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.
Müzakerelerden bir anlaşma çıkıp çıkmayacağını bilmediğini belirten Trump, "Belki bir anlaşma yaparlar, belki de yapmazlar. Amerika açısından bakıldığında biz kazandık." yorumunu yaptı. Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi konusuyla da yakından ilgilendiklerini anlatan Trump, "Muhtemelen Boğaz'da birkaç mayın kalmıştır. Orada mayın tarama gemilerimiz var. Bunları temizliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde ve İsrail'in kuzeyinde, İsrail ordusu noktalarına insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle gün içinde 34 saldırı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Şema, Adise, Beyyada ve Marun er-Ras beldelerinde İsrail askerlerinin hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, ayrıca Bint Cubeyl ilçesinde İsrail ordusuna ait Merkava tanklarına saldırılar düzenlendiği bildirildi.
İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona, Shomera, Ayelet Hashahar, Misgav Am, Metula, Admit, Yiron ve Avivim yerleşimlerinin de hedef alındığı kaydedilen açıklamada, Safed ve Nehariye kentleri ile Yaara, Branit ve Matat kışlalarına saldırılar düzenlendiği ifade edildi.
Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Amiad Üssü'nün de hedef alındığı belirtildi.
- İsrail'in Lübnan'a saldırısı
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 20'ye yükseldiğini bildirmişti.
Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ABD-İran arasındaki görüşmeler sürüyor. İran basınında yer alan ve Pakistanlı kaynaklara dayandırılan haberlerde İran ve ABD müzakere heyetlerinin Pakistanlı yetkililerin arabuluculuğundaki üçlü görüşmelerinin yeni bir aşamasının başladığı kaydedildi. Haberde, Pakistan saati ile gece yarısının geride kaldığı süreçte taraflar arasındaki müzakerelerin yoğun bir şekilde sürdüğü ve üçüncü aşamaya girildiği aktarıldı.
İranlı kaynaklar, temaslarda ABD’nin "aşırı" taleplerde bulunduğunun ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin başlıklardaki anlaşmazlıkların hala ABD-İran arasındaki kilit konulardan biri olduğunun altını yeniden çizdi. Kaynaklar, bu aşamanın İranlı heyetin ABD’li yetkililerle ortak bir çerçevede anlaşmaya varması için son fırsat olduğunu iddia ederken, görüşmenin hangi şartlar altında devam edeceğinin ve yetkililerin bu aşamanın ardından başkentlere dönüp dönmeyeceğinin henüz netlik kazanmadığını bildirdi.
ABD’Lİ KAYNAK: "İRAN BİR ÖLÇÜDE ESNEKLİK GÖSTERİYOR"
Olaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD’li kaynaklar ise süreçte "kritik bir aşamaya" ulaşıldığını ve ana başlığın Hürmüz Boğazı olduğunu aktardı. Kaynaklar ayrıca İran heyetinin görüşmelerde "bir ölçüde esneklik gösterdiğini" öne sürdü.
ABD basınına konuşan Pakistanlı kaynaklar ise görüşmelerin büyük ölçüde olumlu bir atmosferde sürdüğünü aktardı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese rağmen İran'a karşı saldırı tehdidini sürdürdü. Başbakan Netanyahu, yayımladığı video mesajında İran ve Lübnan'a karşı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu, "İran'a yönelik saldırılarımız henüz sona ermedi. Yapacak daha çok işimiz var." ifadelerini kullanarak saldırı tehdidini sürdürdü.
Netanyahu, geçen yıl ve 28 Şubat’ta düzenledikleri iki saldırı olmasaydı İran’ın “çoktan nükleer silaha sahip olacağını” iddia etti.
Lübnan'la başlatılacağı duyurulan doğrudan müzakerelere ilişkin Netanyahu, "Gösterdiğimiz güç sayesinde Lübnan, geçtiğimiz ay doğrudan barış görüşmelerine başlamak için birkaç kez girişimde bulundu." dedi. Netanyahu, doğrudan müzakereleri iki şartla onayladığını savunarak, bunların "Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve nesiller boyu sürecek gerçek bir barış anlaşması" olduğunu ileri sürdü.
İran ile ABD arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürütülen sürerken, sürecin seyrine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. İran basınında yer alan haberlerde, iki ülkenin teknik heyetleri arasında gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerin ardından ortak bir müzakere çerçevesi oluşturulması amacıyla metin alışverişine geçildiği ancak ABD’nin "aşırı" taleplerinin müzakere sürecinin ilerlemesi önünde engel oluşturduğu kaydedildi.Hürmüz Boğazı konusunun taraflar arasında ciddi görüş ayrılıklarının yaşandığı başlıklardan biri olarak öne çıktığı belirtilirken, görüşmelerin devam ettiği ancak İran heyetinin, askeri kazanımlarının korunması konusunda ısrarcı olduğu ve İran halkının haklarının mutlaka güvence altına alınması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.
İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı’na girdiği iddialarını yalanladı. İran basınına göre, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı’na ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride, ABD donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı’na girdiği iddiaları yalanlanırken boğazdaki geçişlerin tamamen İran Silahlı Kuvvetlerinin denetiminde olduğu belirtildi.
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürüyor. Lübnanlı kaynaklar, ülkenin güneyindeki Sidon Bölgesi’ndeki Tefahta kasabasının İsrail ordusu tarafından hedef alındığını açıkladı. Acil müdahale ekipleri saldırının gerçekleştiği bölgeye intikal ederek yaralıları tedavi edilmek üzere yakındaki hastanelere sevk etti. Yetkililer, hedef alınan bölgede enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kaydedildi. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son verilere göre İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı 2 Mart tarihinden bu yana İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybeden kişilerin toplam sayısı 2 bin 20’ye, yaralananların sayısı ise 6 bin 436’ya yükseldi.
Söz konusu hava saldırısı, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını azaltmasının beklendiği bir dönemde gerçekleşti. Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ABD-İran arasında süren müzakerelerde İran tarafının İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının derhal sonlandırılmasını talep ettiği biliniyor.
İran ile ABD arasında Pakistan’ın İslamabad kentinde devam eden müzakerelerde Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmazlık yaşandığı bildirildi. İran basınına göre, İran ile ABD arasında devam eden müzakereler, Hürmüz Boğazı meselesi nedeniyle sekteye uğradı. Görüşmelerde, Hürmüz Boğazı konusunda ciddi anlaşmazlıkların yaşandığı ve ABD tarafının "aşırı talepleri" nedeniyle sürecin ilerlemesinin engellendiği iddia edildi.
İran ile ABD arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılan yüz yüze görüşmelerin bir sonraki aşamasının bu akşam veya yarın yapılacağı bildirildi. İran basınının, İranlı müzakere heyetinden bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, müzakerelerin bir sonraki aşamasının bu akşam veya yarın yapılacağı belirtildi. Ayrıca tarafların uzman ekiplerinin ele alınan konular hakkındaki yazılı metin üzerinde görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başladığını duyurdu. CENTCOM, ABD ile İran arasındaki doğrudan görüşmelerin başladığı gün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme misyonuna ilişkin bir açıklama yaptı. ABD ordusu açıklamasında, "CENTCOM güçleri, 11 Nisan'da iki ABD Donanması destroyerinin düzenlediği operasyonla Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladı." ifadesine yer verdi.
Açıklamada, bu kapsamda USS Frank E. Peterson ve USS Michael Murphy adlı iki fırkateynin, mayınların boğazdan tamamen temizlenmesini sağlamak amacıyla yürütülen geniş kapsamlı bir görevin parçası olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği ve Arap Körfezi'nde operasyonlar düzenlediği kaydedildi.
İran ile ABD arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılan yüz yüze görüşmelerin bir aşamasının sona erdiği bildirildi. İran basını, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin bir aşamasının sona erdiğini duyurdu. Görüşmelerin bir aşamasının sona ermesinin ardından tarafların uzman ekiplerinin ele alınan konular hakkındaki yazılı metin üzerinde görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Tuffahta beldesine düzenlediği saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Sayda kentine bağlı Tuffahta beldesine hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, hedef alınan noktaya giderken bir sağlık görevlisi de yaralandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Pakistan'a gelen İran heyeti, İran'ın çıkarlarının yılmaz bir koruyucusudur ve bu doğrultuda cesurca müzakere edecektir. Müzakerelerin sonucu ne olursa olsun, hükümet halkın yanında yer alacaktır" dedi.
İran basını, ABD ile İran arasında İslamabad’daki görüşmelerin kısa bir aradan sonra yeniden başladığını, bu süreçte teknik heyet görüşmelerinin de yapıldığını bildirdi. İran devlet televizyonunun haberine göre, ABD ile İran arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da sürdürülen görüşmeler kısa bir aranın ardından yeniden başladı. Haberde, verilen kısa ara sırasında teknik heyet görüşmelerine ise devam edildiği kaydedildi.
İran basını, ABD ile İran arasında İslamabad’da yapılan müzakerelerde teknik görüşmeler için sürecin bir gün daha uzatılabileceğini ancak henüz nihai bir karar verilmediğini bildirdi. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran ile ABD arasında Pakistan'da yapılan görüşmelerin bir gün daha uzatılması ihtimali olduğunu aktardı.
Görüşmelerde genel konuların ilerlediği, bazı teknik görüşmelerin başladığı kaydedildi. Haberde, “İlk görüşmeler ve istişarelerin ardından, İran ile Amerikan heyetleri arasındaki görüşmeler artık bazı genel konuların ötesine geçerek bazı konularda detaylı ve teknik tartışmalara girdi.” ifadesi kullanıldı.
Fars Haber Ajansı, ABD ve İran arasındaki teknik görüşmelerin tamamlandığını ve müzakere masasına geçildiğini bildirdi.
İran Devlet Televizyonu'nda yer alan haberde, ABD'nin Lübnan'da ateşkesi kabul ettiği ifade edildi.
Haberde, "ABD, İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmayı ve Lübnan'da ateşkes yapılmasını kabul etti." denildi.
YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Al Jazeera’nin aktardığına göre İran, ABD ve Pakistan arasında İslamabad'da yüz yüze görüşmeler başladı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Özel Temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner, İran Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçi ile bir araya geldi.Pakistan ordusu komutanının da görüşmelere katıldığını belirtildi.
İran basınından Tehran Times ise İran müzakere heyetinin, ABD ile yapılacak görüşmelerde gerekli kararları almak için Hizbullah ile temasa geçtiğini bildirdi.
İran basını, İran müzakere heyetine, bir ABD gemisinin Füceyre Limanı'ndan Hürmüz Boğazı'na doğru hareket ettiğini bildirdiğini aktardı.
Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre İran, Pakistanlı arabulucuya, ABD gemisinin hareketine devam ederse 30 dakika içinde hedef alınacağın söyledi.
GEMİNİN HAREKETİ DURDU
İran'ın uyarısının ardından ABD gemisinin, İran ordusunun kararlı tepkisi ve İran'ın Pakistan'daki heyetinin ilettiği uyarılar nedeniyle hareketini durdurduğu açıklandı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik dikkat çeken ve sert ifadeler içeren bir açıklama yaptı. Trump, İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde yok edildiğini öne sürerek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Trump, açıklamasında İran’ın ciddi kayıplar verdiğini iddia ederek, “İran kaybediyor, hem de büyük bir kayıp” ifadelerini kullandı.
“DONANMA VE HAVA GÜCÜ YOK OLDU”
İran’ın askeri unsurlarının büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini savunan Trump, “Donanmaları yok oldu, Hava Kuvvetleri yok oldu, Uçaksavar sistemleri yok, Radarları çalışmıyor” dedi.
Ayrıca füze ve insansız hava aracı kapasitesine de değinen Trump, “Füze ve İHA fabrikaları, füzeler ve İHA’ların kendileriyle birlikte büyük ölçüde yok edildi” ifadelerine yer verdi.
“LİDERLERİ ARTIK ARAMIZDA DEĞİL”
Trump, İran yönetimine yönelik açıklamasında, “En önemlisi, uzun süredir görevde olan ‘liderleri’ artık aramızda değil, Allah’a şükürler olsun!” dedi.
HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YENİ ADIM
ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı’na ilişkin de dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, “Şu anda Çin, Japonya, Güney Kore, Fransa, Almanya ve diğer birçok ülke dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkelere bir iyilik olarak Hürmüz Boğazı’nı temizleme sürecine başlıyoruz” ifadelerini kullandı.
“DİĞER ÜLKELERİN CESARETİ YOK”
Trump, diğer ülkelerin bu konuda adım atmadığını savunarak, “İnanılmaz bir şekilde, bu işi kendileri yapmak için ne cesaretleri ne de iradeleri var” dedi.
Trump, "ABD, İran'ın askeri gücünü, donanmasını ve hava kuvvetlerini de dahil olmak üzere her şeyini tamamen ortadan kaldırdı. Liderleri öldü. Hürmüz Boğazı yakında açılacak, boş gemiler yük almak için ABD'ye akın ediyor" dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan’da devam eden müzakere görüşmelerin devam ettiğini belirtti.
İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Bekayi, "İran’ın 10 maddelik önerisi Pakistan’a iletildi. Diplomasi alanından başı dik şekilde çıkmayı umuyoruz." dedi.
Bekayi, diplomatik faaliyet yürüttüklerini ancak askeri olarak da teyakkuzda olduklarını vurgulayarak, olası ateşkes ihlallerini de yakından takip ettiklerini ve Lübnan’da bulunan İran Büyükelçiliği ile irtibat halinde olduklarını belirtti.
İran devlet televizyonu ise Tahran'ın Pakistan aracılığıyla yapılan görüşmelerde "kırmızı çizgilerini" belirlediğini ve bu çizgilerin, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, savaş tazminatları, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasıyla ilgili bölgelerde gerçek ve istikrarlı bir ateşkes olduğunu" aktardı.
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen kritik müzakerelerde, İran heyetine başkanlık eden İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın taktığı rozet dikkat çekti.
Kalibaf’ın taktığı rozette, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney ile yeni dini lider Mücteba Hamaney’in yer aldığı görüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın “çok uzak olmayan bir gelecekte” açılacağını söyledi.
News Nation'a konuşan Trum, İran'a ilişkin “başarısız bir ulus.” ifadesini kullandı.
“İnsanlar, Hürmüz'den geçmenin başka alternatifleri olduğunu gördü." diyen Trump, müzakere görüşmeleriinn resmi olarak başladığını belirtti.
Trump, İran'ın müzakereler konusunda "İyi niyetle hareket edip etmediği" sorusuna “Kısa bir süre sonra cevaplayacağım. "cevabını verdi.
Trump ayrıca, müzakerelere ilişkin "Anlaşma olmazsa yeniden harekete geçeriz" ifadesini kullanarak İran'ı tehdit etti.
ABD ve İran arasındaki müzakere görüşmeleri, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başladı.
Pakistanlı kaynaklar AA'ya yaptığı açıklamada ABD ve İran arasındaki görüşmelerin, Pakistanlı aracılar yoluyla başladığını belirtti.
Kaynaklar, tarafların Pakistanlı yetkililerle İslamabad'daki bir otelde doğrudan görüşmeler öncesi, "aradaki sorunları çözmek amacıyla" Pakistan heyetleriyle ayrı ayrı görüştüğünü kaydetti.
Kaynaklardan birisi, "İki heyetin ne zaman yüz yüze görüşeceğini şu anda söyleyemem. Şu anda Pakistanlı yetkililer ile görüşüyorlar." ifadesini kullandı.
ABD basını, Beyaz Saray yetkilisine dayandırarak son dakika bilgisi yayımladı.
CBS News'ün haberine göre, İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiası yalanlandı.
İran hükümeti sözcüsü, Tahran'ın haklarından taviz vermeyeceğini veya geri adım atmayacağını belirtti.
Pakistan'a heyet göndermelerinin "müzakere kararlılıklarını" gösterdiğini söyleyen sözcü, "Ancak Tahran haklarında taviz vermeyecek ve geri adım atmayacak. Parmağımız hala tetikte" dedi.
İslamabad’daki diplomatik bir kaynak, Pakistan’ın ABD ile İran arasında doğrudan müzakerelerin başlaması için en üst düzeyde yoğun çaba yürüttüğünü belirtti.
Al Jazeera'ye konuşan kaynağa göre, planlanan görüşmelerin iki heyet başkanının el sıkışmasıyla başlaması öngörülüyor. Alternatif senaryoda ise taraflar arasına bir Pakistanlı yetkilinin girerek süreci başlatması planlanıyor.
BAŞARISIZLIK HALİNDE ALTERNATİF SENARYO
Kaynak, doğrudan ve açık şekilde gerçekleşmesi hedeflenen görüşmelerin gün içinde başlamasının ve gece geç saatlere kadar devam etmesinin planlandığını aktardı.
Kaynak ayrıca, doğrudan görüşmelerin gerçekleşmemesi durumunda temasların dolaylı şekilde yürütüleceğini ve sürecin yalnızca bugünle sınırlı kalacağını ifade etti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile gerçekleştireceği görüşme için geldiği İslamabad'da, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.
Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Şerif ile JD Vance arasındaki görüşmeye Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar ve İçişleri Bakanı Muhsin Muhsin Nakvi katıldı.
Açıklamaya göre JD Vance'e, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner eşlik etti.
Açıklamada, "Her iki heyetin de yapıcı bir şekilde görüşmeye olan bağlılığını takdir eden Başbakan, bu görüşmelerin bölgede kalıcı barışa doğru bir kilometre taşı olmasını umduğunu ifade etti" denildi.
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Pakistan’da gerçekleştirilecek İran-ABD müzakerelerine dair değerlendirmelerde bulundu.
"Eğer İslamabad’da 'önce ABD diyenlerin temsilcileriyle' müzakere edersek dünya için faydalı bir anlaşmaya ulaşılması mümkün olabilir.” diyen Arif, "Ancak 'önce İsrail diyenlerin temsilcileriyle' karşılaşırsak hiçbir anlaşma sağlanmayacak." ifadelerini kullandı.
Arif ayrıca, anlaşma sağlanamaması halinde ülkesinin savunmasını kararlı şekilde sürdüreceğini ve bunun dünya için daha maliyetli bir durum olacağını söyledi.
Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD, İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelere rağmen Orta Doğu'ya sevkiyatlarını sürdürüyor.
ABD son dönemde Orta Doğu'ya yeni savaş uçakları gönderirken, 82. Hava İndirme Tümeni'nden 1500 ila 2 bin askeri de bölgeye göndermeye hazırlanıyor.
Ayrıca ABD Donanmasından bir yetkili binlerce deniz piyadesinin de bölgeye yola çıktığını aktardı.
ABD'li müzakerecilerin İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelerde, İran'dan ABD'li mahkumların serbest bırakılmasını isteyeceği öne sürüldü.
Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi yetkilileri İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelerde İran'da tutuklu bulunan ABD'lilerin serbest bırakılmasını talep edecek.
Kaynaklar, yetkililerin bu konuda ne kadar baskı yapacaklarını henüz bilmediklerini kaydederken, bazı yetkililer de müzakerelerin zora girmesi durumunda bu talebin ertelenme olasılığı olduğunu aktardı.
Haberde, İran'da tutuklu olduğu bilinen 6 ABD'li olduğuna işaret edildi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve beraberindeki heyet dün İslamabad'a gitmek üzere yola çıkmıştı. İranlı heyet de dün akşam saatlerinde İslamabad'a ulaşmıştı.
İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.
Kentin Tul beldesini hedef alan İsrail ordusu, el-Makam Mahallesi ile Şehid Sabra Caddesi'ndeki çok sayıda binayı da yerle bir etti.
Cibşit beldesinde İsrail ordusunun jeneratörlerin toplu halde bulunduğu bir noktayı hedef alması sonucunda tesis tamamen yıkıldı ve yangın çıktı.
Gece saatlerinde Hiyam beldesini bombalayan İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Kefr Rumman beldesine saldırılar düzenledi.
Sur kentinde ise İsrail ordusuna ait tanklar Mansuri, Kalile ve Hınniyye beldelerini hedef aldı.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRISI
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Washington ile Tahran yönetimleri arasında 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkese kadar İsrail ordusunun İran'a düzenlediği hava saldırılarının detayları paylaşıldı.
Açıklamada, İran'a ait 4 bin stratejik ve 6 bin 700 askeri bölgenin hedef alındığı belirtildi.
Ordunun 10 bin 800'den fazla hava saldırısı düzenlediği ileri sürülen açıklamada, yaklaşık 40 gün süren hava saldırılarında onlarca savaş uçağının eşzamanlı olarak görev aldığı öne sürüldü.
İsrail'in, saldırılarda 18 binin üzerinde mühimmat kullandığına işaret edilen açıklamada, bunun geçen yıl haziran ayında 12 gün boyunca İran'a yönelik düzenlenen saldırılarda kullanılan mühimmat miktarının yaklaşık 5 katı olduğu iddia edildi.
ABD-İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES
ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.
Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etmişti.
İsrail'in, Lübnan'a 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 1888 kişi hayatını kaybetti.
Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Hizbullah'ın İsrail’in kuzeyine yönelik saldırıları nedeniyle Kiryat Şimona bölgesi ile Nehariye ve Akka'daki yerleşimler başta olmak üzere geniş bir bölgede sık sık sirenlerin çaldığı belirtildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, cuma akşamı Hizbullah roketlerinin Kiryat Şimona kentinde bazı alanlara isabet ettiği ancak uyarı sirenlerinin devreye girmediği ifade edildi.
Açıklamada, Kiryat Şimona'da, bir binaya roketin isabet etmesi sonrası yangın çıktığı, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğü bildirilerek, roket isabet eden başka bir binada da hasar meydana geldiği aktarıldı.
Kızıl Davud Yıldızı, roket saldırısında ölen ve yaralanan olmadığını vurguladı.
İSRAİL'İN KUZEYİNDEKİ KARMİEL YERLEŞİMİNE 5 ROKET
Hizbullah'ın, İsrail'in kuzeyindeki Karmiel yerleşimine cuma akşam saatlerinde attığı 5 roketin hava savunma sistemlerince önlendiği bildirildi.
Lübnan'dan, Nehariye ve Akka kentlerine fırlatılan çok sayıda roketin hava savunma sistemlerince önlendiği, geri kalanların ise açık alanlara düştüğü aktarıldı.
Akka çevresindeki yerleşimlerde sirenlerin sık sık çaldığı, bölge halkına sığınaklarda kalmaları uyarısında bulunulduğu belirtildi.
Lübnan'dan Yukarı Celile bölgesine 4 İHA fırlatıldığı, bunlardan bir kısmının açık alanlara düştüğü aktarıldı.
İran ile ABD arasındaki geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi, uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Trump, başkent Washington'dan ayrılırken uçağa binmeden önce basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.
ABD heyetinin Pakistan'a uçtuğunu ve yarın İran temsilcileriyle müzakere edeceğini belirten Trump, olası bir anlaşmanın ilk şartıyla ilgili, "Nükleer silah olmayacak. Biliyorsunuz, bence rejim değişikliği zaten gerçekleşmiş durumda ancak biz bunu hiçbir zaman bir kriter olarak belirlememiştik. Tek kriterimiz nükleer silah olmamasıydı. Anlaşmanın yüzde 99'unu da bu madde oluşturuyor." ifadelerini kullandı.
"İran'ın deniz kuvvetleri yok oldu, hava kuvvetleri, tüm uçaksavarları ve liderleri yok oldu. Tüm ülke yok oldu." diyen ABD Başkanı, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret almasına izin vermeyeceklerini bildirdi.
Olası bir anlaşma sonrası Hürmüz Boğazı'nın "otomatik olarak açılacağını" söyleyen Trump, bunun kaçınılmaz olduğunu vurguladı.
"YEDEK PLANA İHTİYACINIZ YOK"
ABD Başkanı Trump, bir soru üzerine İran'la müzakereler konusunda yedek bir plana ihtiyaç duymadıklarını belirterek, "Bir yedek plana ihtiyacınız yok. Bizim elimizde zaten bir plan var. Karşı tarafın ordusu yenilgiye uğratıldı, askeri güçleri tamamen yok oldu." diye konuştu.
Söz konusu müzakereye ilişkin Trump, "Yarın bir araya gelecekler. Tüm sürecin nasıl işleyeceğini hep birlikte göreceğiz." dedi.
İran devlet televizyonuna göre, Kalibaf’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Savunma Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti’nin yer aldığı heyet İslamabad’a vardı.
Haberde, İran’ın müzakerelerin başlaması için öne sürdüğü ön koşulların kabul edilmesi halinde bazı milletvekilleri ile güvenlik, siyasi, askeri, ekonomik ve hukuki komisyonların da bulunduğu heyetin görüşmelere başlayacağı kaydedildi.
“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.
Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.