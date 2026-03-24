İran-ABD-İsrail savaşı son dakika: İsrail Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor: Ya sürgün ya ölüm

İran-ABD-İsrail savaşı son dakika: İsrail Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor: Ya sürgün ya ölümGüncelleme Tarihi:
İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısının ardından Tel Aviv semalarında patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Hava savunma sistemlerinin imha ettiği füzelerin parçaları Tel Aviv'e isabet etti. Kentten dumanlar yükseldiği kaydedildi.
İran'ın yeni misillemesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.
Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok'un, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan çatışmanın iç ekonomiye etkileriyle meşgul olacağı gerekçesiyle bu hafta Çin'e yapacağı ziyareti iptal ettiği bildirildi. Açıklamada Orta Doğu'daki askeri çatışmalardan kaynaklanan "kompleks dış risklerin" Kim'i ülkede kalmaya zorladığı, krizin artçı etkilerinin ulusal ekonomi ve halkın geçimi üzerinde hissedildiği kaydedildi.
Krizin etkilerine karşı hükümet düzeyinde bir tepki sisteminin acilen oluşturulması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Ziyaretin iptal edilmesi, Başbakan Kim'in acil ekonomik tepkiyi doğrudan yönetmesini ve bu kritik kavşakta hızlı kararlar almasını sağlayacak." ifadelerine yer verildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Aley’e beldesine düzenlediği İHA saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını belirtti.
Suudi Arabistan, hava savunma sistemlerinin gece boyunca 35 İHA saldırısını engellediğini duyurdu.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde Tahran ile ABD arasında müzakere sürecinin hız kazanma sebebinin Arap ülkelerinin daha fazla ekonomik zarar yaşanmaması için Trump'a baskı yapması olduğu ifade edildi. İsrail'in, ABD ile İran arasında müzakerelerin başladığını bildiği ancak bunun ne kadar faydalı olacağını düşündüğü kaydedildi.
Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakereler başarılı olsun ya da olmasın Trump'ın talebini reddedemeyeceğine işaret edildi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, doğal gaz ve petrol fiyatlarındaki artışın zincirleme etkilerini hissettiklerine dikkati çekerek, Orta Doğu'da çatışmaları sona erdirmek için İran'la müzakere masasına oturma zamanının geldiğini söyledi.
Von der Leyen, "Hepimiz doğal gaz ve petrol fiyatlarının zincirleme etkilerini hissediyoruz. Bu durum işletmelerimizi ve toplumlarımızı etkiliyor. Ancak en önemli husus, müzakere edilmiş bir çözüme ulaşılması ve Orta Doğu'da gördüğümüz çatışmaların sona erdirilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.
AB ülkelerinin Hürmüz Boğazı'nda ne gibi bir rol üstlenebileceği sorusuna yanıt veren von der Leyen, "AB liderleri, çatışmalar sona erdiğinde bir operasyon ya da misyon öngörebileceklerini açıkça ifade ettiler. Ancak Hürmüz Boğazı'nda gerekli kapasitenin sağlanmasına ilişkin kararlarını değerlendirmek bana düşmez." diye konuştu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki el-Burğuliyye ve Reşidiyye köylerine saldırı düzenleyeceklerini belirtti. Tahliye tehdidini sürdüren Adraee, bölge halkından Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.
Suudi Arabistan, İran’dan gece boyunca atılan 19 İHA'nın, hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.
Kuveyt, İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarına (İHA) müdahale ettiğini bildirdi. Açıklamada, duyulan patlamaların İHA'ların imha edilmesi sırasında çıkan sesler olduğu kaydedildi. Vatandaşlardan, yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a karşı yürütülen Epic Fury Operasyonu’na (Destansı Öfke Operasyonu) ilişkin son verileri kamuoyu ile paylaştı. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, 28 Şubat’ta başlayan operasyon kapsamında şimdiye dek 9 bini aşkın uçuş yapıldığı ve İran’daki 9 binden fazla hedefe saldırı düzenlendiği bildirildi. Ayrıca İran donanmasına ait 140’tan fazla unsura kısmen ya da tamamen zarar verildiği vurgulandı.
Aralarında nükleer enerji ile çalışan uçak gemileri ve denizaltılar, B-1, B-2 ve B-52 bombardıman uçakları ile savaş jetlerinin de bulunduğu çok sayıda askeri yeteneğin kullanıldığı kaydedilirken, Patriot ve THAAD füze sistemleri dahil çok sayıda önleyici unsurun da devreye sokulduğu hatırlatıldı. Operasyon kapsamında vurulan hedeflerin İran rejimine ait askeri üsler, komuta merkezleri, silah fabrikaları ve füze rampaları gibi askeri hedefler olduğunun altı çizildi.
CENTCOM’dan yapılan bir diğer açıklama ise, ABD’ye ait bir F-15 savaş uçağının Kuveyt üzerinde düşürüldüğüne dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "ABD uçaklarının İran tarafından düşürüldüğüne dair yalanlar, sahte veya yanıltıcı görüntüler kullanılarak farklı platformlarda defalarca yayıldı. Açıkça belirtmek gerekirse; İran tarafından hiçbir ABD savaş uçağı düşürülmedi" denildi.