İran-ABD-İsrail savaşı son dakika: İsrail Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor: Ya sürgün ya ölüm

Güney Kore lideri Kim'in Çin ziyaretine İran savaşı engeli

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok'un, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan çatışmanın iç ekonomiye etkileriyle meşgul olacağı gerekçesiyle bu hafta Çin'e yapacağı ziyareti iptal ettiği bildirildi. Açıklamada Orta Doğu'daki askeri çatışmalardan kaynaklanan "kompleks dış risklerin" Kim'i ülkede kalmaya zorladığı, krizin artçı etkilerinin ulusal ekonomi ve halkın geçimi üzerinde hissedildiği kaydedildi.

Krizin etkilerine karşı hükümet düzeyinde bir tepki sisteminin acilen oluşturulması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Ziyaretin iptal edilmesi, Başbakan Kim'in acil ekonomik tepkiyi doğrudan yönetmesini ve bu kritik kavşakta hızlı kararlar almasını sağlayacak." ifadelerine yer verildi.