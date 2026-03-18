İran - ABD - İsrail savaşı son dakika... Tahran'dan 3 ülkeye tehdit! İran'da kritik noktalara art arda saldırı düzenlendi

İran - ABD - İsrail savaşı son dakika... Tahran'dan 3 ülkeye tehdit! İran'da kritik noktalara art arda saldırı düzenlendiGüncelleme Tarihi:
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, İran'dan fırlatıldığı belirtilen füzeler nedeniyle sirenler çaldı.
İsrailli Hayom haber sitesine göre, İsrail'in merkezindeki çeşitli noktalara patlayıcı başlıklar düştü.
Al Arabiya'ya göre ise İran’a ait bir füzenin parçaları Tel Aviv’in merkezindeki bir binaya isabet etti.
Beyaz Saray, İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, “İran’da 7.800’den fazla hedefi vurduk ve 100’den fazla gemiyi imha ettik.” denildi.
Saldırılara ilişkin yapılan açıklamaya "İran’daki operasyonun hedefleri açık ve biz bu hedeflere ulaşmaya, İran rejimini yıkmaya devam ediyoruz" ifadesi eklendi.
İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran Ulusal Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Besic gücü komutanı Gulam Rıza Süleymani ve ABD saldırısında ölen 84 asker için başkent Tahran'da cenaze töreni yapıldı.
Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda Laricani, Süleymani ve 84 asker için düzenlenen cenaze törenine binlerce İranlı katıldı.
Laricani, Süleymani ve askerlerin naaşlarının getirildiği meydana, ABD-İsrail saldırısında ölen eski lider Ali Hamaney'in yanı sıra Laricani ve Süleymani'nin fotoğrafları asıldı.
Cenaze törenine katılan İranlılar, sık sık ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.
İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada Tahran'a düzenlenen saldırılarda Laricani ve Süleymani'yi hedef aldığını duyurmuştu.
Bu açıklamadan sonra Tahran yönetimi de Laricani ve Süleymani'nin hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.
İran, petrol rafinelerinin ABD-İsrail tarafından hedef alınmasının ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağını bildirerek, petrol tesisleri ve çevresi için "tahliye uyarısı" yayımladı.
İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yayımlanan bildiride, bölgedeki 5 petrol tesisinin vurulacağı duyuruldu.
Bildiride, Suudi Arabistan'daki Samerf Rafinerisi ve Al Jubail Petrokimya Kompleksi, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Hosn Doğalgaz Sahası, Katar'da ABD enerji şirketi Chevron ile bağlantılı Masaiid Petrokimya Kompleksi ve Masaiid Holding Şirketi ile Ras Laffan Rafinerisi'nin 1 ve 2'inci fazlarının "doğrudan ve meşru hedefler haline geldiği ve ilerleyen saatlerde hedef alınacağı" ifade edilerek, sivillere ve ilgili tesislerin çalışanlarına tahliye uyarısı yayımlandı.
"Tüm sivillerin, bölge sakinlerinin ve ilgili tesislerde çalışanların bu bölgeleri derhal terk etmeleri ve gecikmeksizin güvenli bir mesafeye gitmelerinin" istendiği bildiride, şu ifadelere yer verildi:
"Yöneticilerinize bu tehlikeli yola girmemeleri ve uluslarının kaderiyle kumar oynamamaları konusunda açık ve tekrar tekrar uyarılar yapıldı ancak onlar halklarının iradesini temsil etmeyen ve kendilerine dayatılan kararlar almayı seçtiler. Bu nedenle, bu yoldan kaynaklanan tüm sonuçların sorumluluğunu tamamen kendilerine aittir."
İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuştu.
ABD-İsrail'in ülkesine açtığı savaş sonrası İran'ın karşılık vermesiyle "ABD'nin varlığına dayalı bölgesel düzenin çöktüğünü "söyleyen Ekreminiya, şunları kaydetti:
"Çünkü bu düzenin altyapısının çoğu yok edildi ve Amerikalılar buralardaki varlıklarını bile koruyamadılar. Arap ülkeleri de bunu anladı ve Allah'ın izniyle, savaştan sonra elbette Amerika'nın varlığı olmadan yeni bir bölgesel düzen kuracağız."
Tuğgeneral Ekreminiya, "saldırılara karşılık vermeye devam edeceklerini ve şehitlerin intikamını alacaklarını" belirterek, "Önümüzdeki savaş günlerinde daha modern silahlar kullanacağız." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran hakkında yeni açıklamada bulundu.
Açıklamasında destek aradığı müttefiklerini hedef alan Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Unutmayın, o 'aptallar'ın hepsine söylüyorum. İran herkes tarafından terörün bir numaralı sponsor devleti olarak görülüyor. Biz, İran'ı hızla saf dışı bırakıyoruz"
İran basını, İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Aseluye kentindeki petrol rafinerilerinin ABD-İsrail tarafından hedef alındığını duyurdu.
Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, ABD-İsrail saldırısında Aseluye petrol rafinerisinin bazı bölümlerindeki tanklar ve gaz tesisi hedef alındı.
Saldırılarda üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı rafinerilerin farklı aşamaları vuruldu.
Çalışanların saldırı sonrasında tahliye edilerek güvenli bölgelere taşındığı, kurtarma ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalıştığı aktarıldı.
Saldırıda şu ana kadar can kaybı ve yaralı bilgisi verilmedi.
El Cezire'nin Fars Haber Ajansı'ndan aktardığı haberde, gaz tanklarında ve tesislerde hasar meydana geldiği kaydedildi.
İran basınında yer alan bir başka haberde, Güney Pars doğalgaz rafinelerinin ABD-İsrail tarafından hedef alındığı belirtildi.
Yarı resmi Mehr Haber Ajansının Petrol Bakanlığından aldığı bilgilere dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail saldırısında Güney Pars doğalgaz sahası ABD-İsrail'in insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu.
Saldırılarda doğalgaz sahasının 3'üncü ve 6'ıncı fazlarının hedef alındığı belirtildi.
İsrailli bir yetkili, İsrailli merkezli Kanal 12'ye yaptığı açıklamada, "İran'ın güneyindeki Buşehr doğal gaz tesisine saldırdık" ifadesini kullandı.
Yetkilli, saldırının ABD ile koordineli gerçekleştirildiğini belirtti.
Kanal 12, doğal gaz tesisinin hedef alınmasının, İran'daki ekonomik altyapıya yönelik ilk bombalı saldırı olduğunu aktardı.
İran, bölgedeki ABD üsleri ve Amerikan askerlerinin toplanma noktaları ile İsrail'in muharebe destek merkezlerinin çok başlıklı ve ağır Hayberşiken, Kadir Emad ve Hac Kasım füzeleriyle hedef alındığını duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Harekatı"nın 62. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini duyurdu.
Açıklamada, "Bölgedeki tüm ABD üsleri, askeri toplanma noktaları ve Siyonist muharebe destek merkezleri çok başlıklı Hayberşiken, Emad ve Hac Kasım füzeleriyle hedef alındı. 62. dalga operasyonlarında, Siyonist rejimin ve suçlu Amerika'nın son derece gelişmiş savunma sistemleri ve uyarı sirenlerinin daha açılmadan çökmesinin ardından, Akka, Hayfa, Tel Aviv ve Birussebi'deki merkezler güçlü füzelerle imha edildi." ifadeleri kullanıldı.
ABD askerlerinin konuşlandığı Kuveyt'teki Ali Salim, Irak'taki Victoria, Katar'daki El-Udeid, Kuveyt'teki El Udeiri, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El-Dafra, Ürdün'deki Muvaffak Salti, Bahreyn'deki Beşinci Filo ve Kuveyt'teki Arifjan üslerinin, "üçüncü kez, güçlü, çok başlıklı füzeler ve hassas güdümlü insansız hava araçlarıyla bombalandığı" aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, ABD-İsrail saldırılarında Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde gönüllü güvenlik teşkilatı Besic üyelerinin şehirlerde kurdukları kontrol noktalarının hedef alınmasına da işaret edilerek, "Birkaç Besic üyesine terör saldırıları, milyonlarca Besic'den oluşan geniş deryayı sarsmadı. Aksine, düşman teslim olana ve zafere ulaşana kadar, savaş yoluna devam etme iradesini artırdı." denildi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından gemi trafiği sert şekilde düşen Hürmüz Boğazı'na ilişkin paylaşım yaptı.
"İran Terör Devleti'nden geriye kalanı bitirdiği" ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü, "burayı kullanan ülkelere verdiği" bir senaryoyu değerlendiren Trump, "Bu, tepkisiz 'müttefiklerimizden' bazılarını hızla harekete geçirirdi." ifadesini kullandı.
Trump, ABD'nin ise Hürmüz Boğazı'nı kullanmadığını vurguladı.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Rusya, İran'la istihbarat paylaşımı ve askeri işbirliğini genişletiyor.
Buna göre Rusya, İran'ın saldırı kapasitesini artırmak amacıyla uydu görüntüleri ve gelişmiş İHA teknolojisi sağlıyor.
Kaynaklar, Rusya'nın "Shahed" türü İran yapımı İHA'lara ait kritik parçaları da İran'a sağladığını ifade etti. Böylece İran'ın iletişim, seyir ve hedefleme kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'da elde ettiği saha tecrübesini İran ile paylaştığı ifade edildi. Üst düzey bir Avrupalı istihbarat yetkilisi, Rusya'nın operasyonlarda kaç adet insansız hava aracının kullanılması ve bunların hangi irtifadan vuruş yapılacağı konusunda İran'a taktiksel bilgi sağlandığını iddia etti.
Ayrıca, Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki ABD askeri güçlerinin konumlarına ilişkin istihbarat sağladığı ileri sürüldü.
İki ülke arasındaki işbirliğinin son dönemde daha da derinleştiği, Rusya'nın İran'a doğrudan uydu görüntüleri sağladığı savunuldu. Rusya'nın sağladığı bu istihbarat akışının İran'ın bölgedeki ABD radar sistemlerine yönelik son saldırılarında belirleyici rol oynadığı düşünülüyor.
İran'ın füze saldırıları öncesinde İHA'ları kullanarak radar sistemlerini devre dışı bırakmaya dayalı stratejisinin Rusya'nın Ukrayna'da uyguladığı yöntemlerle büyük benzerlik taşıdığı belirtildi.
Bu taktikle birlikte İran'ın ABD ve Körfez ülkelerine ait askeri hedeflere yönelik saldırılarının başarı oranının arttığı kaydedildi.
Rusya'nın bu hamlelerle İran'ın ABD ve İsrail karşısındaki direncini artırmayı amaçladığı, bu çatışma ortamının Rusya'ya askeri ve ekonomik açıdan avantaj sağladığı ve Moskova yönetiminin bu durumu sürdürmek istediği ifade edildi.
Al Jazeera’ya konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran’ın siyasi sisteminin güçlü olduğunu ve üst düzey isimlerin kaybının ülkeyi sarsmayacağını söyledi. Arakçi, İran’da kurumların kişilere bağlı olmadığını vurgulayarak, en üst düzey liderin bile kaybı durumunda sistemin işlemeye devam edeceğini kaydetti.
Ülkesinin savaşı başlatmadığını ve yalnızca ABD-İsrail saldırılarına karşılık verdiklerini ifade eden Arakçi, "ABD bize saldırdığında, füzelerimiz ve insansız hava araçlarımız ABD topraklarına ulaşamıyor. Bu nedenle bölgede bulunan Amerikan üslerini vurmak zorundayız. Ne yazık ki bu varlıklar bölgeye dağılmış durumda ve ne yazık ki dost ülkelerimizin topraklarında bulunuyorlar. Dünyanın İran'daki yerleşim bölgelerine yapılan saldırılardan bahsetmemesine gerçekten şaşırdım. Ancak komşu ülkelerdeki sivil hedefleri hedef almadığımızı güvenle söyleyebilirim. Elbette, bazı durumlarda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkmış olabilir ancak bu bizim niyetimiz değildi." dedi.
'İRAN GERİ ADIM ATMAYACAK'
İranlı Bakan, ülkesinin savaşta geri adım atmayacağına da dikkati çekerek "Amerikalılar bu savaşa İsrail tarafından sürüklendi ve bence kendileri bile nihai hedeflerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Her gün farklı bir şeyden bahsediyorlar. Bütün bunlar bir yanlış hesaplamaya dayanıyordu ve şimdi bu hata yüzünden kendilerini zor bir duruma soktukları sonucuna vardılar." görüşünü dile getirdi.
Arakçi, şöyle devam etti:
"Bizden koşulsuz teslimiyet isteyenler şimdi Hürmüz Boğazı'nın açılması için rakiplerinden yardım istemek zorunda kalıyorlar. Bence bu savaşı başlatan Amerika Birleşik Devletleri'dir ve hata yaptığını kabul edip saldırganlığına son vermelidir. Biz ateşkes aramıyoruz çünkü bu senaryonun bir süre sonra tekrarlanmasını istemiyoruz ancak savaşın tamamen ve kalıcı olarak sona ermesini istiyoruz."
SAVAŞA KALICI SON TALEBİ
Detay vermeden bazı ülkelerin ateşkesin sağlanması konusunda çaba gösterdiğini aktaran Bakan Arakçi, onlara teşekkür ederek, "Ateşkesi kabul etmiyoruz. Ancak savaşı kalıcı olarak bitirecek ve İran’ın zararlarını karşılayacak bir öneri olursa dinleriz." dedi.
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in yaralandığı yönündeki haberlerle ilgili soruya Arakçi, lider sadece yüzeysel yaralar almış, sağlığı mükemmel durumda ve durumu kontrol altında." cevabını verdi. Hürmüz Boğazı'nın ABD-İsrail ile bağlantılı gemilerin geçişine açılmayacağını da yineleyen Arakçi, savaş sonrasında Boğaz'ın iki yakasındaki ülkelerin dahil olduğu bir protokol oluşturulabileceğini sözlerine ekledi.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer bölgelere gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 33 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun başkent Beyrut'a gece ve sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi, saldırılarda 41 kişi yaralandı.
NNA'nın haberine göre, Sur kentine bağlı Burç Kalavay beldesinde bir araca İsrail'e ait insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi. Nebatiye beldesine düzenlenen saldırıda 11 sivil savunma çalışanı yaralandı. Nebatiye vilayetinin Cebşit beldesindeki saldırıda ise 4 Suriyelinin öldüğü kaydedildi.
El-Manar Televizyonu, kanalın siyasi programlar direktörü Muhammed Şeri ile eşinin, Sokak Balat Mahallesi’ndeki bir apartmana düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.
İran hava sahasının kapanması nedeniyle Avustralya'dan Malezya'ya, oradan da Umman'a geçen İran Milli Kadın Futbol Takımı kafilesi, ardından Türkiye'ye ulaştı. Avustralya'da düzenlenen 2026 Asya Kupası'na katılan İranlı kadın futbolcular, Iğdır'dan Gürbulak Gümrük Kapısı'na hareket etti.
Iğdır Havalimanı'na gelen ve aralarında Avustralya'ya iltica etmek için başvuru yapıp vazgeçen kadın sporcuların da bulunduğu öğrenilen kafile, buradan araçlarla ülkelerine geçiş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na hareket etti.
İsrail Savunma Bakanı Katz, askeri komuta kademesiyle yaptığı değerlendirme toplantısında İran ve Lübnan'a düzenledikleri saldırılara ilişkin konuştu.
İran İstihbarat Bakanı Hatib’in gece saatlerinde düzenlenen hava saldırsında öldüğünü ileri süren Bakan Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail ordusuna İranlı üst düzey yetkililerinden herhangi birini ek onaya gerek kalmadan hedef alma yetkisi verdiklerini söyledi.
İran'da kimsenin dokunulmazlığı olmadığı tehdidini savuran Katz, bugün Lübnan ve İran'a düzenleyecekleri saldırılarda "savaşı tırmandıracak önemli sürprizleri olduğunu" savundu.
İsrail ordusunun gece saatlerinde başkent Tahran'a düzenlediği hava saldırısında İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'i hedef aldığı ileri sürülmüştü.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, X hesabından ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgi vererek, hava savunma sistemlerince 5 İHA'nın düşürüldüğünü belirtti. Bakanlığın açıklamasında, bunlardan birinin Riyad kentinde, 2'sinin ise ülkenin doğu bölgesinde etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Ayrıca Riyad’daki büyükelçiliklerin bulunduğu Elçilikler Mahallesi'ne yaklaşmaya çalışan 2 İHA'nın da engellendiği ifade edildi.
İsrailli Kanal 12'nin haberine göre, bir yetkili, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'i hedef aldıklarını bildirdi. İsrailli yetkili, saldırı sonucunda Hatib'in hayatta ölüp ölmediğine ilişkin istihbaratları bulunmadığını kaydetti.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentine fırlatılan bir füzenin engellendiğini açıkladı. Dubai Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sisteminin füzeyi başarılı bir şekilde engellediği ve herhangi bir yaralanma vakasının yaşanmadığı belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Sur kentinde Abbasiye kavşağında bulunan El-Kaim Mescidi'ni hedef aldı. Saldırıda mescidin tamamen yıkıldığı ifade edildi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut, bir kez daha İsrail saldırılarına hedef oldu. Devlet medyasının aktardığı bilgiye göre, merkezdeki Zuqaq al-Blat mahallesi, sabahın erken saatlerinden bu yana herhangi bir uyarı yapılmaksızın ikinci kez vuruldu. Yoğun nüfuslu bölgede meydana gelen patlamanın ardından dumanlar yükselirken, saldırı başkent genelinde duyuldu.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail ordusunun Bekaa bölgesinde yer alan Sehmar beldesinde 4 eve hava saldırısı düzenlediği belirtildi. İsrail ordusunun saldırısı sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rubio, görüşmede İran'ın BAE’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Orta Doğu'daki son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Rubio, ülkesinin BAE'nin güvenliğine bağlılığını yineledi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) yapılan açıklamada, İran yönetiminin Buşehr Nükleer Santrali yerleşkesine salı akşamı füze isabet ettiğini bildirdiği kaydedildi.
Açıklamada, "Santralde herhangi bir hasar veya personel yaralanması bildirilmedi. UAEA Başkanı Rafael Grossi, nükleer kaza riskini önlemek amacıyla çatışmalar süresince azami itidal gösterilmesi çağrısını yineliyor" ifadelerine yer verildi.
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni bir hava saldırısı düzenlediği belirtildi. İsrail saldırıları sonucu kentten dumanlar yükselirken, bölgede çok sayıda patlama sesi duyulduğu kaydedildi.
Avustralya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Avustralya Savunma Kuvvetleri'ne (ADF) ev sahipliği yapan BAE’deki Al Minhad Hava Üssü'nün İran tarafından gerçekleştirilen bir saldırının hedefi olduğu bildirildi.
Saldırının üssün ADF’ye ayrılan bölümünde yer alan bir konaklama bloğu ile sağlık tesisinde küçük çaplı hasara yol açtığı belirtilerek, "Olayda hiçbir ADF personeli yaralanmamıştır ve Orta Doğu'da görev yapan tüm ADF personelinin güvende olduğu teyit edilmiştir" denildi. Avustralya’nın, Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından takip ederek personelinin güvenliğini sağlamaya yönelik önlemler almayı sürdüreceği vurgulandı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Acil Durum Yönetimi Kurumu, hava savunma sistemlerinin İran'dan ülkeye yönelen füze tehdidine müdahale ettiğini duyurdu. Vatandaşlara güvenli yerlerde kalmaları çağrısında bulunuldu.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de İran'ın düzenlediği misilleme saldırıları nedeniyle bir kez daha sirenler çaldığı kaydedildi. İsrail hükümeti, vatandaşları sığınaklarda kalmaları konusunda uyardı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyılarda yer alan İran'a ait füze üslerine hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.
CENTCOM'un X hesabından, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyılarda, İran'a ait füze üslerine ilişkin açıklamada, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran kıyı şeridindeki üslerin "çok sayıda derin delici mühimmatla" hedef alındığı belirtilerek, bu üslerdeki İran menşeli gemi savar seyir füzelerinin, boğazdaki uluslararası deniz taşımacılığı için bir "tehdit" oluşturduğu savunuldu.
Washington Post gazetesi (WP), 13 Mart Cuma günü ABD'nin İsrail'deki Büyükelçiliği tarafından dolaşıma sokulan ve ABD Dışişleri Bakanlığına gönderilen diplomatik yazışmayı görüntüledi. ABD Dışişleri Bakanlığına gönderilen diplomatik yazışmada, İsrail'in Tahran yönetiminin "kırılmadığı" ve "sonuna kadar savaşmaya hazır" olduğu değerlendirmesi yer aldı.
Yazışmada, İsrailli yetkililerin İran'da ayaklanma çıkmasını umduklarını ve böyle bir durumda ABD'nin protestoculara destek vermeye hazır olması gerektiğini ifade ettikleri kaydedildi. Protestocuların sokaklara dökülmesi halinde "katledileceği" iddia edilen yazışmada bunun nedeninin İran Devrim Muhafızları Ordusunun "üstünlüğü elinde bulundurmasından" kaynaklandığı belirtildi.
Söz konusu diplomatik yazışmanın, 11-12 Mart tarihlerinde ABD'li yetkililer ile İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilileri arasında yapılan son görüşmeleri özetlediği öne sürülüyor.
İran'da İsrail dış istihbarat servisi Mossad ile bağlantılı olduğu öne sürülen Kuroş Keyvani hakkında verilen idam cezası infaz edildi.
Fars Haber Ajansı'nın yayınladığı İran yargı makamlarından yapılan yazılı açıklamada, "Stratejik noktaların görüntü ve bilgilerini Mossad'a aktardığına ilişkin yargılama süreci tamamlanan Keyvani'nin idam cezası Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmıştı." ifadelerine yer verildi.
Kuveyt, hava sahasına giren 7 İHA'nın düşürüldüğünü, Birleşik Arap Emirlikleri ise füze ve İHA saldırılarını önlemek için hava savunma sistemlerini devreye aldığını açıkladı.
İran'ın art arda düzenlediği misillemeler nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv’de sirenler bir kez daha çaldı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı el-Akabiye beldesinde çok katlı bir binaya saldırı düzenledi. Lübnan basınına yansıyan haberlerde, İsrail ordusunun saldırı ve tahliye tehdidinde bulunduğu el-Akabiye'deki binanın bombalandığı belirtildi.
Suudi Arabistan, "bölgenin güvenliğini ve istikrarını destekleme yollarını" ele alacak Arap ve İslam ülkeleri dışişleri bakanlarının toplantısına ev sahipliği yapacağını açıkladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinden bir grup dışişleri bakanının, başkent Riyad'da toplanacağı belirtildi. Arap ve İslam ülkeleri dışişleri bakanlarının, Riyad'da bu akşam toplanacağı aktarılan açıklamada, dışişleri bakanlarının "bölgenin güvenliğini ve istikrarını desteklemenin yolları konusunda daha fazla istişare ve koordinasyon sağlamak amacıyla" bir araya geleceği kaydedildi. Açıklamada, toplantıya katılım sağlayacak ülkelere ilişkin bilgi verilmedi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği iki saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin yaralandığını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail saldırısında ölen Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin intikamı amacıyla İsrail'in başkenti Tel Aviv'e çok başlıklı füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu. Fars Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "Gerçek Vaat-4" operasyonlarının 61. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, Laricani'nin intikamı için çok başlıklı Hürremşeken-4, Kadir, Emad ve Hayberşeken füzeleriyle Tel Aviv'in hedef alındığı belirtildi.
ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında art arda şiddetli 3 patlama sesi duyuldu, etkisiz hale getirilen bir kamikaze insansız hava aracı (İHA) yerleşim yerindeki parka düştü.
İran'ın saldırı başlattığını açıklamasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldı. İran medyasının, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin intikamını almak için yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin hava savunma sistemlerince önlenmeye çalışıldığı belirtildi.
İran füzeleri nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in merkezindeki birçok kentte sirenlerin çaldığı aktarıldı. Tel Aviv semalarında İran'dan atılan çok başlıklı bir füzenin görüldüğünü, art arda şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. İlk belirlemelere göre Tel Aviv çevresinde çok başlıklı füze nedeniyle 4 noktada hasar meydana geldiğini kaydetti. Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'te kısa aralıklarla art arda iki kez sirenlerin çaldığı ve Kudüs semalarında çok güçlü patlamalar meydana geldiği belirtildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Birçok sürprizimiz var" diyerek İran'a yönelik yeni tehditler savurdu. Öte yandan Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin sert açıklamada bulundu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamasında "Geçişler eskisi gibi olmayacak" ifadesini kullandı. Öte yandan ABD'nin USS Gerald R. Ford uçak gemisini geri çekeceği bildirildi. İran, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı.