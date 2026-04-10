İran-ABD-İsrail savaşı son dakika... İran basını: Tahran yönetimi müzakere şartını açıkladı... Trump'tan Hürmüz tepkisi: Bu aramızdaki anlaşmaya aykırı

İran-ABD-İsrail savaşı son dakika... İran basını: Tahran yönetimi müzakere şartını açıkladı... Trump'tan Hürmüz tepkisi: Bu aramızdaki anlaşmaya aykırıGüncelleme Tarihi:
ABD, İsrail’in Lübnan’daki saldırılarının İran’la yürütülen hassas diplomatik süreci bozmasını engellemek için yoğun temas trafiği yürütüyor. The Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan saldırıların şiddetini azaltmasını istedi.
WASHINGTON ALARMDA: ATEŞKESİ KORUMA ÇABASI
Habere göre Trump, perşembe günü Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Lübnan’daki saldırıların kırılgan ateşkesi tehdit ettiğini vurguladı. ABD’li bir yetkili, bu görüşmenin olağan temaslara kıyasla daha kısa sürdüğünü belirtti.
Haberde Trump'ın, saldırıların azaltılması gerektiğini de açık şekilde dile getirdiği aktarıldı.
“SALDIRILAR DURMADAN GÖRÜŞME YOK”
Lübnanlı yetkililer ise kalıcı barış görüşmelerine açık olduklarını, ancak önceliğin saldırıların derhal durdurulması olduğunu vurguladı.
Yetkililer, İran ile ilan edilen ateşkese rağmen İsrail’in saldırılarını artırdığını belirterek, bu durumun diplomatik süreci zora soktuğunu ifade etti.
İSRAİL SALDIRILARI DURMADI
İsrail cephesinden ise farklı bir ton yükseldi. Başbakan Netanyahu, saldırıların süreceğini şu sözlerle ifade etti:
“Lübnan’da ateşkes yok. Hizbullah’a tüm gücümüzle saldırmaya devam ediyoruz.”
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da ordunun Litani Nehri’ne kadar ilerlemeyi hedeflediğini açıkladı.
100 SALDIRI, YÜZLERCE CAN KAYBI
İsrail ordusu, ateşkes ilanından saatler sonra Lübnan’a geniş çaplı saldırılar düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre, yaklaşık 100 hava saldırısında 300’den fazla kişi hayatını kaybetti.
İsrail ise saldırılarda 200’den fazla Hizbullah üyesinin öldürüldüğünü iddia etti.
GÖZLER İSLAMABAD’DAKİ KRİTİK GÖRÜŞMEDE
ABD ve İran heyetlerinin cumartesi günü Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak tarafların talepleri arasında ciddi farklar bulunuyor.
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ülkesinin savaş zararları için tazminat talep edeceğini ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdüreceğini açıkladı.
İranlı müzakere heyetinin Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giriş yaptığı yönünde bazı batılı medya organlarında çıkan iddiaların yalanlandığı bildirildi.
Fars Haber Ajansı, ismini açıklamadığı İranlı kaynağın konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.
Söz konusu kaynak, İran'ın Pakistanlı yetkililere resmi olarak bildirdiğine göre "Lübnan'da ateşkes sağlanana kadar İslamabad'da ABD tarafıyla barış görüşmelerine katılma planı bulunmadığını" söyledi.
The Wall Street Journal, bir haberde, Washington ile müzakerelere başlamak üzere bir İran heyetinin İslamabad’a ulaştığını iddia etmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirmek için yapılacak görüşmelerin, ABD'nin başta Lübnan olmak üzere tüm cephelerde ateşkes taahhütlerine uymasına bağlı olduğunu söylemişti.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı konusunda Tahran yönetimini hedef aldı.
Trump, açıklamasında, "İran, petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verme konusunda çok yetersiz, hatta bazılarının deyişiyle onursuz bir tutum sergiliyor. Bu, aramızdaki anlaşmaya aykırı." ifadelerine yer verdi.
Donald Trump, konuyla ilgili son açıklamasında, "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerden ücret aldığına yönelik haberler var. Öyle olmasa iyi olur; ancak eğer ücret alıyorlarsa hemen buna son verseler iyi olur." ifadelerini kullanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin Lübnan'ı da kapsamasını ilk başta kabul ettiği ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından fikrini değiştirdiği öne sürüldü.
Amerikan CBS News kanalına konuşan ve adı açıklanmayan iki kaynak, Trump'ın, Lübnan'la ilgili tutumunun nasıl değiştiğini aktardı. Habere göre, ABD Başkanı Trump, ilk başta Lübnan'ın da geçici ateşkes anlaşmasına dahil edilmesine onay verdi. Görüşmelere aracılık eden kişiler de Lübnan'ın anlaşmanın bir parçası olduğunu düşündü ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi gibi isimler kamuoyuna bu yönde açıklamalar yaptılar.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan heyetleri arasındaki doğrudan görüşmelerin gelecek hafta Washington'da yapılacağını teyit etti. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki ateşkes müzakerelerine ilişkin doğrudan görüşmelerin gelecek hafta ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirileceği bildirildi.
ABD medyasına yansıyan haberlere göre, ABD heyetine Lübnan Büyükelçisi Michel Issa başkanlık edecek, İsrail'i Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Lübnan'ı ise Büyükelçi Nada Hamadeh-Moawad temsil edecek.
ABD-İsrail saldırılarında ağır yaralanan İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Kemal Harrazi'nin (81) hayatını kaybettiği bildirildi. Fars Haber Ajansı, Harrazi'nin öldüğünü duyurdu.
ABD-İsrail'in İran'a 1 Nisan'da yaptığı saldırılarda, Harrazi'nin Tahran'daki konutu hedef alınmış, Harrazi ağır yaralanmış, eşi ise hayatını kaybetmişti.