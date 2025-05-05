Son dakika... İsrail Gazze'yi işgal planını resmen onayladı: Yedek askerler göreve çağrıldı

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İran, 1200 kilometre menzile sahip yeni balistik füzesini tanıttı. Füzenin Orta Doğu'daki ABD hedefleri ile İsrail'i vuracak kapasitede olduğuna dikkat çekildi. İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, ‘Kasım Basir’ adı verilen yeni balistik füzenin en az 1200 kilometre menzile sahip olduğunu belirtti. Nasırzade, katı yakıtlı balistik füzenin hava savunma kalkanlarını aşabilmek için hedefe giderken manevra yapabildiğini kaydetti.
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 120 Filistinlinin yaşadığı Mesafer Yatta'ya bağlı Hıllet Daba köyünü yıktı.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, aktivist Usame Mehamira, İsrail ordusunun Hıllet Daba köyüne baskın düzenleyerek köyü zorla boşalttığını söyledi. Mehamira, İsrail ordusunun evler, su kuyuları, tarım için kullanılan yapılar ve ahırlar da dahil olmak üzere 25 yapıdan oluşan Hıllet Daba'daki tüm yapıları yıktığını belirtti.
İsrail makamlarının 2022'de köy hakkında yıkım kararı çıkardığını hatırlatan Mehamira, köyün "çatışma bölgesinde olduğu" iddiasıyla Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gasbını genişletme amacıyla İsrail'in köy topraklarına el koymayı hedeflediğini kaydetti. İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El-Halil kentinin güneyinde yer alan yaklaşık 3 bin dönümlük Hıllet Daba'nın 250 dönümünü sivil yerleşim için kullanılıyordu. Hıllet Daba'da 14 aileden 120 kişi ikamet ediyordu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 32 ölü ve 119 yaralının getirildiği kaydedildi.
İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 459 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 bin 569 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 567'ye, yaralıların sayısının da 118 bin 610'a yükseldiği bildirildi.
BBC'nin bildirdiğine göre, İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarını genişletmek amacıyla yedek askerleri göreve çağırmaya başladı. Operasyonların yoğunlaştırılması için on binlerce yedek askerin seferber edildiği açıklandı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'deki askeri faaliyetlerin artırıldığını ve Hamas savaşçılarının etkisiz hale getirilmesiyle rehinelerin kurtarılmasının hedeflendiğini duyurdu. Öte yandan, ateşkesin bozulmasının ardından başlatılan bu operasyonun, esirlerin serbest bırakılmasını garanti etmediği yönünde eleştiriler artmaya başladı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusuna pusu kurduklarını, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı. Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Han Yunus kentinde kurulan "karmaşık pusuda" İsrail ordusunun mühendislik gücünün anti-personel füzeyle vurulduğu kaydedildi.
Açıklamada, sınırın sıfır noktasından ağır silahlarla İsrail askerleriyle çatışmaya girildiği, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. Ayrıca pusu kapsamında Han Yunus'un doğusundaki El-Farahin bölgesinde İsrail'e ait 2 tank ve bir askeri buldozerin de Yasin-105 roketleriyle hedef alındığı ifade edildi.
Kassam Tugayları, dün de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde cumartesi günü İsrail askerlerine birkaç aşamadan oluşan iyi planlanmış bir pusu kurduklarını, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurmuştu. Kassam Tugayları, İsrail'in, ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye yeniden saldırılara başlamasının ardından bir süre saldırılara ara vermiş ancak yaklaşık 20 gün önce İsrail askerleriyle çatışmaya, onlara pusu kurmaya ve saldırılara yeniden başlamıştı.
İsrailli Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu, hükümetin Gazze'deki askeri operasyonları genişletme planının Filistin topraklarında tutulan rehineleri "feda etmek" anlamına geldiğini belirtti.
Forum, İsrail güvenlik kabinesinin kabul ettiği plan hakkında yaptığı açıklamada, "Kabine tarafından onaylanan plan, 'Rehinelerin Feda Edilmesi için Smotrich-Netanyahu Planı' olarak adlandırılmayı hak ediyor" açıklamasını yaptı.
Açıklamada, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Başbakan Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterildi.
AFP'ye konuşan İsrail hükümetine yakın bir kaynak, İsrail güvenlik kabinesinin Gazze'deki askeri operasyonları genişletme planını onayladığını açıkladı. Kaynak, bu plana Filistin topraklarının "işgal edilmesi" ve Gazze'den göçün teşvik edilmesinin de dahil olduğu bilgisini verdi.
İsrailli yetkili, "Plan, diğer şeylerin yanı sıra Gazze Şeridi'nin "işgali" ve toprakların tutulmasını, Gazze halkının 'korunmaları' için güneye taşınmasını içerecek" diye konuştu ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelilerin gönüllü olarak ayrılması planını "teşvik etmeye devam ettiğini" sözlerine ekledi.
İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, ABD ve İsrail’in saldırı tehditlerine tepki göstererek, "Eğer ABD veya İsrail tarafından İran’a yönelik bir saldırı olursa ya da bir savaş dayatılırsa, buna güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz" açıklamasını yaptı. Nasırzade, ABD ve İsrail’in saldırı tehditlerine sert tepki gösterdi. Nasırzade, "Ne yazık ki ABD’li yetkililer bir yandan dürüst olduklarını ve müzakere etmek istediklerini ifade ederken diğer yandan ise sürekli ve çeşitli yollarla İran’ı saldırıyla tehdit ediyorlar" diye konuştu.
Yetkililerin süreci akıllıca yönettiğini ve bu konunun kendi görev alanına girmediğini belirten Nasırzade, "Tehditkar açıklamalarda bulunan ABD’li yetkililere özellikle savunma bakanına tavsiyem, İran’ın 40 yılı aşkın tarihini incelemeleridir. Eğer incelerlerse, İran ile tehdit diliyle konuşulmaması gerektiğini anlayacaklardır" dedi.
İran’ın hiçbir zaman savaşı başlatan taraf olmadığını vurgulayan Nasırzade, "İran, geçmişte olduğu gibi gelecekte de hiçbir savaşı başlatan taraf olmayacak. Eğer ABD veya İsrail tarafından İran’a yönelik bir saldırı olursa ya da bir savaş dayatılırsa, buna güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz ve onların çıkarlarını, üslerini ve güçlerini nerede olursa olsun, ne zaman gerekli görürsek hedef alacağız. Savunma Bakanlığı da bu amaçla, silahlı kuvvetlerimizin kara, hava ve deniz alanlarında güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
İsrail, Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan ve başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hedef alan balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellenemediğini ilk kez kabul ederken, Kuveytli askeri uzman Faysal el-Haceri, sistemlerin bu tür füzeleri tespit edebilecek donanıma sahip olmadığını söyledi.
El-Haceri, "Balistik füzelerin düşük radar kesit alanı (RCS), radar dalgalarının yetersiz yansımasına veya hiç geri dönmemesine neden olmaktadır. Böylece hava savunma radar sistemlerinin hedef tespitini ve dolayısıyla operatör ekranlarında görünmesini önlemektedir" dedi. Balistik füzelerde mesafe büyük olduğu için patlayıcı madde miktarının azaltılarak istenilen hedefe ulaşılmasının sağlandığına işaret eden Haceri, "Balistik füzenin navigasyon sistemindeki hata dikkate alındığında Ben Gurion Havalimanı'nda meydana gelen hasarın sınırlı düzeyde kaldığına inanıyorum. Bu durum, saldırının askeri etkinlikten ziyade psikolojik ve sembolik bir nitelik taşıdığını göstermektedir" değerlendirmesini yaptı.
Haceri, İsrail'in hava savunma sisteminde radar kesit alanına (RCS) güvendiğine dikkati çekerek, bunun füzelerden çok uçakları engellemek için tasarlandığını, çünkü füzelerin yüksek hızı nedeniyle uçaklara göre füzeleri tespit etmesinin daha zor olduğunu belirtti. Askeri uzman Haceri, ABD'nin binden fazla askeri hedefi vurmasına rağmen Husilerin füze kapasitesini neden etkisizleştiremediğine ilişkin, "Yemen, sarp dağlık arazi yapısı ve düşmanından gizlenmeye elverişli çok sayıda mağara nedeniyle her türlü saldırı gücü için zorlu bir hedeftir" diye konuştu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabından yayınladığı videoda, Husilere karşı ABD ile koordinasyon içinde hareket ettiklerini açıkladı. Uzun süredir ABD saldırısı altındaki Yemen'den ateşlenen bir füzenin Ben Gurion Havaalanı'nı vurmasının ardından Netanyahu, Husileri "patlamalar olacak" diye tehdit etti. İsrail ordusunun Husilere karşı harekete geçeceğini söyleyen Netanyahu, "ABD ile koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Geçmişte onlara (Husilere) saldırılar düzenledik ve gelecekte de onlara saldırılar düzenleyeceğiz" dedi.
Netanyahu, açıklamasında Gazze'ye saldırıların genişletilmesini görüşmek üzere bu akşam yapılacak güvenlik kabinesi toplantısına da değindi. Gazze'de şiddetli çatışmalar yaşandığını söyleyen Netanyahu, kabine toplantısında Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in önerisinin görüşüleceğini belirtti. Netanyahu, savaşın belirleyici olduğunu öne sürerek "Savaştan vazgeçmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.
Hamas, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyuran Yemen'deki İran destekli Husileri takdir etti. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyuran Yemen'deki İran destekli Husilere destek mesajı verildi. Açıklamada, "Bu kahramanca eylem, Yemen ve Ensarullah hareketindeki (Husiler) kardeşlerimizin, halkımızı yok etmeyi ve davalarını tasfiye etmeyi hedefleyen katil siyonistlere (İsrail) karşı halkımızı savunmak ve desteklemek amacıyla verdikleri kararlı mücadelenin derinliğini ortaya koymaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Abdulmelik el-Husi liderliğindeki Husilerin tavrına dikkat çekilen açıklamada, Yemen'in bu onurlu duruşuyla halkının asaletini ve Husi liderliğindeki yönetimin cesaretini ortaya koyduğu vurgulandı. Açıklamada, bu tutumun, "faşist işgalcilerle" mücadele sahasında din ve Arap kardeşliği ilkesine itibar kazandırdığı, Yemen'in ümmetin sorunlarına ve halklarına olan bağlılığını gözler önüne serdiği belirtildi.
Husilerin, Lübnan ve Suriye dahil Arap topraklarının İsrail tarafından ihlal edilmesine izin vermeyeceği yönündeki tavrına değinilen açıklamada, "Bu kaderin birliğinin ve milleti hedef alan tehlikeli siyonist planlara karşı çabaları birleştirmenin gerekliliğinin sorumlu bir teyididir. Arap ve İslam dünyasına, işgalcilerin faşizan projelerini bertaraf etme ve bu işgalcileri Arap topraklarından çıkarıp atma ile ümmetin bağımsızlığı mücadelesine katılma çağrısında bulunuyoruz" denildi.
Husilere ait Al Masirah televizyonun haberinde, ABD'nin, Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'e kapsamlı hava ablukası uygulayacağını duyurmasının ardından başkent Sana ile kuzeydeki Saada kentine hava saldırısı düzenlediği açıklandı. Haberde ABD savaş uçaklarının, Sana'nın Beni Haşiş ilçesine bağlı el-Melike bölgesi ile Şuub ilçesine bağlı Saavan bölgesini vurduğu ve ülkenin kuzeyindeki Saada kentinin doğusuna 3 hava saldırı düzenlediği aktarılırken, can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi verilmedi.
Husiler, dün, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurmuş ve uluslararası hava yollarını İsrail'e uçuşlarını iptal etmeye çağırmıştı. Yemen'deki Husiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı da balistik füzeyle vurmuştu. Saldırı sonrasında limanda uçak iniş ve kalkışları askıya alınırken, füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında bir çukur oluştuğu aktarılmıştı.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yerel televizyona yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yönelik uyguladığı soykırımdan dolayı Filistin halkına destek ve yaşadığı haksızlığa karşı bir duruş olarak saldırının düzenlendiğini bildirdi.
Ben Gorion Havalimanı'na saldırının hipersonik balistik füzeyle yapıldığını aktaran Seri, İsrail ve ABD savunma sistemlerinin bunu düşürmeye güç yetiremediğini dile getirdi. Seri, söz konusu saldırı sebebiyle İsrail'de yaşayan 3 milyon kadar siyonistin sığınaklara kaçmak zorunda kaldığını ve havalimanında ulaşımın uzun süre tümüyle durduğunu kaydetti.
Ben Gorion Havalimanı'nın "güvenli olmadığını" ifade eden Seri, uluslararası hava yolu şirketlerini oraya sefer yapmamaları konusunda uyardı. Seri, "yansımaları ne olursa olsun" Filistin halkının yanında olarak, onlara destek vermeyi ve ABD saldırılarına karşı durmayı sürdüreceklerini belirtti.