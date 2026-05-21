İsrail Lübnan'a hava akını başlattı: Güney bölgelerine ağır bombardıman

İsrail Lübnan'a hava akını başlattı: Güney bölgelerine ağır bombardımanGüncelleme Tarihi:
İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Tulin kasabasına hava akını başlattığı bildirildi. İsrail savaş uçaklarının güneydeki Khiam kasabasını da hedef aldığı kaydedildi.
Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı (NNA), Khiam'a düzenlenen saldırının geniş çaplı olduğu bilgisini vererek, bölgeden dumanlar yükseldiğini duyurdu.
İsrail, gece saatlerinde Kfar Dounine, Froun, Sarbine, el-Numeyriye ve Tayr Debba kasabalarını hedef almıştı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) göre Munir, İran ile ABD arasındaki arabuluculuk rolü kapsamında devam eden görüşmeler için bugün başkent Tahran’da çeşitli temaslarda bulunacak.
İran ile ABD arasındaki diplomasi sürecinin arabulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi dün Tahran'da temaslarda bulunmuştu. Nakvi bir hafta içinde ikinci kez ziyaret ettiği Tahran’da, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve mevkidaşı İskender Mumini ile görüşmüştü.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Tahran yönetimi, "ülke güvenliğini bozmak" amacıyla örgüt kurma ve "terör" örgütüne üye olma suçlamalarıyla 2 kişiyi idam etti. Haberde, şahıslar hakkında "suç örgütleri oluşturarak silahlı ayaklanma, ateş açma ve terör grubunun hedefleri doğrultusunda suikast girişimi" iddialarının da bulunduğu belirtildi.
İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberinde, ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılması yönündeki diplomatik çabalara rağmen Tel Aviv'de Trump'ın saldırıları yeniden başlatmaya meyilli olduğu görüşünün hakim olduğu belirtildi. Haberde, bazı Körfez ülkeleri ile yakın çalışma ekibinin İran konusunda atacağı adımlara ilişkin acelesinin olmadığını duyuran ABD Başkanı Trump'a Tahran yönetimiyle anlaşmaya varması yönünde baskı yaptığı öne sürüldü.
'SALDIRI KARARI GELECEK GÜNLERDE VERİLECEK'
Kanal 13'e konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey yetkili, Washington ile Tahran arasında kalıcı uzlaşının ancak Trump'ın taviz vermesi durumunda mümkün olabileceğini iddia ederek, İran'a saldırı seçeneğinin hala masada olduğunu savundu. İsrailli üst düzey yetkili, Trump'ın İran'a saldırılara ilişkin kararını "gelecek günlerde" vereceğini belirterek, İran'la mevcut krizin seyrinin kısa sürede netleşeceğini söyledi.
Tel Aviv yönetiminde tahminlerin aksine Trump'ın yeniden saldırı seçeneğine yönelebileceği görüşünün hakim olduğu kaydedilen haberde, İsrail ordusunun bu değerlendirmeler ışığında en yüksek alarm durumunda olduğu bildirildi.
Hizbullah, son 24 saat içinde güney Lübnan’da İsrail birlikleri, askeri araçları ve mevzilerine yönelik 24 ayrı askeri operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırıların insansız hava araçları ve roketlerle düzenlendiği belirtilirken, operasyonların İsrail’in ateşkes ihlalleri ile sivillere ve yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarına karşılık olarak düzenlendiği ifade edildi.
MERKAVA TANKLARI İMHA EDİLDİ
Hizbullah’ın açıklamasında, saldırıların önemli bölümünün Haddatha kasabasında yoğunlaştığı kaydedildi. Örgüt, bölgede ilerleyen İsrail birlikleri ve zırhlı araçlarla son günlerin en yoğun çatışmalarından birinin yaşandığını öne sürdü. İsrail askerlerinin toplandığı noktalar ve askeri mevziler tekrar tekrar İHA’larla hedef alınırken, ayrı operasyonlarda en az 4 Merkava tankı ile 2 D9 buldozerinin vurulduğu belirtildi.
Hizbullah ayrıca Haddatha yönünde ilerleyen İsrail güçlerine yaklaşık 30 dakika boyunca topçu ve roket atışlarıyla karşılık verildiğini ve orta sektörde bulunan bir Hermes 450 tipi İsrail İHA’sının karadan havaya füze ile hedef alındığını bildirdi.
İran’ın Basra Körfezi Boğaz İdaresi, Hürmüz Boğazı’nda kontrollü bir denizcilik bölgesi oluşturulduğunu kaydetti. ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, stratejik su yolundan geçecek gemilerin artık geçiş öncesinde kurumla koordinasyon kurması ve izin alması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, yeni kontrol bölgesinin boğazın doğu girişinde İran’daki Kuh-e Mubarak noktasından Birleşik Arap Emirlikleri’nin Füceyre kentinin güneyine kadar uzandığı ifade edildi. Batı girişindeki sınırların ise İran’a bağlı Keşm Adası’nın uç kısmından Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Umm el-Kayveyn bölgesine kadar devam ettiği kaydedildi.
Trump, Connecticut eyaletinde katıldığı bir mezuniyet töreninden Washington'a dönüşünde havalimanında basın mensuplarının İran'la ilgili sorularını yanıtladı. İran'la ilgili güncel durumun ne olduğu yönündeki bir soruya cevap veren Trump, şu anki durumun "tam sınırda" olduğunu dile getirdi. "Eğer bunu başarırsak (anlaşma olursa), çok fazla zaman, enerji ve en önemlisi can kurtarırız" değerlendirmesinde bulunan Trump, "Onlardan doğru yanıt almalıyız, en azından yüzde 10 doğru bir cevap olmalı, aksi durumda işler çok hızlı ilerler." dedi.
Donald Trump ayrıca, İran'da şu anda görüştükleri liderlerin eski isimlere göre daha "mantıklı" ve "makul" isimler olduklarını vurgulayarak, "Size şunu söylemeliyim ki çok iyi insanlarla muhatap oluyoruz. Yetenekli ve zeki insanlar. Umarım herkes için harika olacak bir anlaşma yaparlar." ifadesini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İran’ı baskı yoluyla teslim olmaya zorlamak, bir hayalden ibarettir" dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin İran’a yönelik devam eden ekonomik ve askeri baskısına ilişkin açıklamada bulundu. Pezeşkiyan, "İran, taahhütlerini her zaman yerine getirmiş ve savaşı önlemek için her yolu denemiştir, bizim tarafımızdan tüm yollar hala açıktır. İran’ı baskı yoluyla teslim olmaya zorlamak, bir hayalden ibarettir. Diplomaside karşılıklı saygı, savaştan çok daha akıllıca, güvenli ve sürdürülebilirdir" dedi.