Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar yeniden başladı: İran, ABD gemilerini vurdu

İran, kırmızı çizgilerine uyulursa müzakerelere devam edecek

İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı İbrahim Azizi, Tahran yönetiminin ABD ile görüşmelere devam etme kararı aldığını ancak bunun "her ne pahasına olursa olsun müzakere etmek" ve "karşı tarafın uyguladığı her yaklaşımı kabul etmek" anlamına gelmediğini belirtti.

Al Jazeera'ye demeç veren Azizi, İran'ın İslamabad'a bir ekip gönderip göndermeyeceği sorusuna, bunun Tahran'ın olumlu işaretler alıp almamasına bağlı olduğunu yanıtını verdi. İran'ın kırmızı çizgiler belirlediğini vurgulayan Azizi, bunlara "uyulması gerektiğini" kaydetti.