Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar yeniden başladı: İran, ABD gemilerini vurdu
Hizbullah, geçici ateşkese yönelik ihlallerini sürdürdüğü gerekçesiyle dün Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna ait araçları hedef aldıklarını açıkladı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 3 gündür devam eden ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, dün Lübnan'ın güneyindeki Taybe beldesinden Deyr Siryan beldesinin Sala bölgesine ilerleyen 8 zırhlı araçtan oluşan İsrail ordusu konvoyunun daha önce yerleştirilmiş el yapımı patlayıcıyla hedef alındığı kaydedildi. Saldırının 2 dalga halinde gerçekleştirildiği ve İsrail ordusuna ait 4 Merkava tankının imha edildiği belirtildi.
İsrail ordusu, devam eden ateşkese rağmen askeri faaliyetleri gerekçe göstererek, sınır bölgeleri ve bazı köyler için tahliye emri yayınladı. İsrail ordusu
sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki birçok bölgeyi sıralayarak, sivillerin bölgede kurulan "hattın" güneyine geçmelerinin yasak olduğunu belirtti.
İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı İbrahim Azizi, Tahran yönetiminin ABD ile görüşmelere devam etme kararı aldığını ancak bunun "her ne pahasına olursa olsun müzakere etmek" ve "karşı tarafın uyguladığı her yaklaşımı kabul etmek" anlamına gelmediğini belirtti.
Al Jazeera'ye demeç veren Azizi, İran'ın İslamabad'a bir ekip gönderip göndermeyeceği sorusuna, bunun Tahran'ın olumlu işaretler alıp almamasına bağlı olduğunu yanıtını verdi. İran'ın kırmızı çizgiler belirlediğini vurgulayan Azizi, bunlara "uyulması gerektiğini" kaydetti.
İran güçleri, ABD’nin Umman Körfezi’nde bir İran gemisine ateş açarak durdurmasına misilleme olarak ABD gemilerine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenledi. Yarı resmi Tasnim ajansının haberine göre, TOUSKA adlı konteyner gemisine ABD güçlerinin müdahalesinin ardından İran’a ait İHA’lar ABD gemilerine yönlendirildi. Ajans, hedeflerin askeri mi yoksa ticari mi olduğuna dair bir bilgi paylaşmadı.
İRAN, TOUSKA'YA SALDIRIYI DOĞRULADI
İran, ABD güçlerinin TOUSKA'yı ele geçirdiğini doğrulayarak, bu adımı, Pakistan’ın arabuluculuğunda sağlanan iki haftalık ateşkesin ihlali olarak niteledi.
Khatam al-Anbiya Merkez Karargâhı, ABD güçlerinin geminin navigasyon sistemini devre dışı bırakarak gemiye çıktığını bildirdi. Gemi takip verileri, TOUSKA’nın 12 Nisan’da Malezya’nın Port Klang limanından ayrıldığını gösteriyor.
İran basını, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan'ın görüşmede ABD'nin müzakereler ve ateşkes döneminde taahhütlerini sürekli ihlal ettiğine, zorbalık ve akıl dışı tutumuna dikkat çektiği belirtildi. Pezeşkiyan, ABD’nin sözde İran’a yönelik deniz ablukasındaki kışkırtıcı ve yasadışı eylemlerinin ateşkes mutabakatının açık bir ihlali ve BM Şartı'na aykırı olduğunu belirterek, "Bu tür eylemler, ABD’li yetkililerin İran'a yönelik tehditkar söylemiyle birleştiğinde ABD'nin ciddiyetine duyulan güvensizliği artırmakta, Washington'ın önceki kalıpları tekrarlaması ve diplomasiye ihanet etmek istediğini her zamankinden daha açık biçimde ortaya koymaktadır" dedi.
Pezeşkiyan ayrıca, İran'ın ABD ve siyonist rejimin muhtemel yeni maceraperestliklerine karşı toprak bütünlüğünü savunacağını vurguladı.
İran basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın Umman Denizi’nde İran’a ait kargo gemisi TOUSKA’ya el koydukları yönündeki açıklamasını yalanladı. İran basınında yer alan haberde söz konusu geminin adına yer verilmezken, "Umman Denizi çevresindeki sulara konuşlanan ABD terör kuvvetleri, bir İran ticaret gemisini İran karasularına geri dönmeye zorlamak amacıyla ateş açtı. Ancak İran gemisine destek sağlamak üzere Devrim Muhafızları deniz birliklerinin zamanında bölgeye ulaşması ve hızlı müdahalesi sayesinde Amerikalılar geri çekilmek ve bölgeden kaçmak zorunda kaldı" denildi.
"ŞU AN ABD DENİZ PİYADELERİ GEMİNİN KONTROLÜNÜ ELİNDE BULUNDURUYOR"
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’a ait yaklaşık 275 metre uzunluğunda ve bir uçak gemisiyle neredeyse aynı ağırlığa sahip olan TOUSKA adlı kargo gemisinin ablukayı geçmeye çalıştığını belirterek, "Bu girişim onlar için iyi sonuçlanmadı. ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyeri USS SPRUANCE, TOUSKA'ya Umman Denizi'nde durması yönünde açık bir uyarıda bulundu. İran mürettebatı bu uyarıya uymayı reddedince donanma gemimiz, makine dairesine açtığı ateşle gemiyi durdurdu" dedi.
Geminin kontrolünün şu anda ABD deniz piyadelerinde olduğunu ifade eden Trump, "TOUSKA, daha önce gerçekleştirdiği yasadışı faaliyetler nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesinde yer alıyor. Gemi tamamen bizim kontrolümüzde; şu an içinde ne olduğuna bakıyoruz" dedi.
ABD ile İran arasındaki müzakereler çıkmaza girdi. İran basını, İran hükümetinin ABD ile Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması beklenen müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddettiğini öne sürdü.
İran basını, İran hükümetinin söz konusu kararı ABD’nin aşırı talepleri, gerçekçi olmayan beklentileri, sürekli değişen tutumu ve ateşkes ihlali olarak değerlendirdiği devam eden deniz ablukası nedeniyle aldığını belirterek, verimli bir müzakere için umut görüşmediği ifade edildi.
İran basını, daha önce yayınladığı haberlerde İran hükümetinin Hürmüz Boğazı’ndaki ABD ablukası nedeniyle Pakistan’a bir müzakere heyeti gönderme konusunda herhangi bir karar almadığını öne sürmüş, "İran heyeti, Trump'ın İran'a karşı uyguladığı deniz ablukası yürürlükte olduğu sürece müzakere yapılmayacağını vurguladı" ifadelerini kullanmıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile bir araya geldi. Netanyahu, Milei ile yaptığı ortak açıklamada İran’a yönelik saldırıların "henüz sona ermediğini" belirterek, "Her an yeni gelişmeler yaşanabilir. Yarın ya da yarından sonra neler olacağını kim bilebilir?" ifadelerini kullandı. Netanyahu ayrıca, ABD ve İsrail’in hedeflerine ulaşacağını belirtti.