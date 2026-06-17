Hürmüz Boğazı'nda İHA saldırıları iddiası! İsrail ordusu 'sarı hat'ta harekete geçti

İran petrolü taşıyan ilk tankerler, Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasından çıktı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı haberinin ardından dünya petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.
TankerTrackers web sitesi, uydu görüntüleriyle desteklenen dijital takip verilerine dayanarak İran'ın iki ay sonra ilk ham petrol ihracatını gerçekleştirdiğini duyurdu. Toplam 3,8 milyon varil ham petrol taşıyan DIONA ve HERO2 adlı süper tankerlerin ABD Donanması'nın abluka çemberinden çıktığı, daha sonra üçüncü bir tankerin de ablukayı geçtiği belirtildi.
İsrail ordusu, 'sarı hat' olarak adlandırılan, Lübnan'daki işgal bölgesinin sınırlarını oluşturan bölgeyi geçmeye çalışan Lübnanlılara ateş açtı.
Sivillerin, güney Lübnan'da İsrail işgali altındaki köylerine geri dönmeye çalıştığı belirtildi.
İsrail basını, İran'ın mutabakat zaptının imzalanmasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini öne sürdü.
Jerusalem Post gazetesine bilgi veren bir kaynak, İHA'ların tamamının,bölgedeki gemiler için tehdit oluşturmadan önce ABD ordusu tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberde, "Ordu Lübnan'da uzun süre kalmaya hazır. Bu da siyasi makamlardan gelecek karar ve talimatlara bağlı." iddiaları yer aldı.
ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen ordunun Lübnan'da olabilecek her türlü senaryoya hazırlandığı öne sürülen haberde, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıların sürdüğüne işaret edildi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, gazeteci Megyn Kelly'nin YouTube kanalında yayımlanan röportajında, Trump yönetiminin İran politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Trump'ın İran'da "rejim değişikliği hedeflemediğini" söyleyen Vance, "ABD Başkanı hiçbir zaman amacının Rıza Pehlevi'yi İran'ın yeni lideri yapmak olduğunu söylemedi." dedi.
Vance, İran halkının mevcut yönetime karşı ayaklanmasının kendi kararı olduğunu belirterek, "(Trump) İran halkı ayaklanmak isterse bunun harika ancak onların meselesi olduğunu ve bunun, İran halkı ile hükümetleri arasındaki bir konu olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.
Başkan Yardımcısı Vance, ABD'nin hedefinin İran'ın nükleer programının "diplomatik yollarla ya da gerektiğinde askeri yollarla" sona erdirilmesi olduğunu kaydetti.
ABD ile İran arasındaki mutabakatı da "bölgesel barış anlaşması" olarak nitelendiren Vance, bu çerçevenin İran'ın yanı sıra Körfez ülkeleri, İsrail ve Lübnan'ı da kapsayacağını söyledi.
Vance, "İran yükümlülüklerini yerine getirirse Orta Doğu için gerçekten dönüştürücü bir anlaşma ortaya çıkacak. Aksi halde herhangi bir ekonomik fayda elde edemeyecekler." diye konuştu.
Anlaşmanın sık sık kıyaslandığı Marshall Planı'ndan farklı olduğunu savunan Vance, "Marshall Planı büyük ölçüde Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi. Bu ise Amerikan vergi mükelleflerinin parası değil." değerlendirmesinde bulundu.
Vance ayrıca, İran'ın ekonomik kazanımlar elde edebilmesi için davranışlarını değiştirmesi gerektiğini belirterek, uranyum zenginleştirme faaliyetleri ile doğrulama ve denetim mekanizmalarının anlaşmanın temel unsurları arasında yer alacağını söyledi.
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, "Biz olmasak, ABD olmasa İsrail olmazdı." ifadelerini kullanan ABD Başkanı Donald Trump'a "İsrail olmasa ABD olmazdı." diyerek meydan okudu. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yakınlığıyla bilinen Kanal 7 televizyonu, Huckabee'nin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bir konferansta konuştuğunu bildirdi. Huckabee, görevinin yalnızca İsrail'de ABD'yi temsil etmek olmadığını, aynı zamanda ABD'lilere İsrail'in ülkeleri için ne kadar önemli olduğunu da anlatmak olduğunu savundu. İsrail ve ABD'nin ortak mirasa sahip olduğunu ileri süren Huckabee, ABD Başkanı Trump'a meydan okuyarak "İsrail olmasaydı, Amerika da olmazdı. Varlığımızı, bu topraklarda yaşananlara borçluyuz." ifadelerini kullandı.
Trump, "Biz olmasak, ABD olmasa İsrail olmazdı. Ben olmasam İsrail olmazdı çünkü hiçbir başkan benim yaptıklarımı yapmaya istekli değildi. Bibi (Binyamin Netanyahu) ile harika ilişkim var ama artık Bibi, Lübnan konusunda daha sorumlu davranmak zorunda." diye konuşmuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıların devam etmesi halinde karşılık verileceği uyarısında bulundu. İsrail, İran ve ABD arasında varılan anlaşmaya ve ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, İsrail’in Lübnan’ın güneyinde ateşkesi 84 kez ihlal ettiğini belirterek, İsrail’in suç işlemeye ve Lübnan’ın mazlum halkını katletmeye devam etmesi halinde sert karşılık verileceği ifade edildi.