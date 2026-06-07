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Hürmüz Boğazı'nda İHA krizi: ABD güçleri teyakkuza geçti

Güncelleme Tarihi:
#ABD#İran#savaş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 09:31

İran ile ABD arasında ateşkes belirsizliği devam ederken Hürmüz Boğazı'nda tansiyon zirveye çıktı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait 2 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi. İHA'ların tek yönlü saldırı amacıyla kullanıldığı bilgisini paylaşan CENTCOM, İran ordusunun olası hamlelerine karşı teyakkuzda olduğunu kaydetti.

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ABD, İran'ın dondurulmuş varlıklarını kullanmayı planlıyor
ABD, İranın dondurulmuş varlıklarını kullanmayı planlıyor

ABD Hazine Bakanlığı, devam eden çatışma sırasında Tahran yönetimine atfedilen saldırılar nedeniyle zarar gören Körfez ülkelerinde yeniden inşa çabalarını desteklemek için İran’a ait varlıkları kullanmayı değerlendiriyor. Konuya yakın bir kaynak, Bakanlığın İran varlıklarını altyapının yeniden inşası ve "gelecekte" İran’ın yol açabileceği hasarların onarım masraflarını karşılamak için tüm yasal yolları araştırdığını belirtti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, Körfez ülkelerinden İran eylemleriyle bağlantılı hasarların mali etkisine dair ayrıntılı değerlendirmeler alınması talimatı verdiği kaydedildi.

İran, dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını olası bir ateşkes anlaşması için "vazgeçilmez bir şart" olarak tanımlamıştı.

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İsrail güney Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırdı
İsrail güney Lübnana saldırılarını yoğunlaştırdı

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) bildirdiğine göre, İsrail'in güney Lübnan'a yönelik saldırıları gece boyunca ve bu sabahın erken saatlerinde devam etti. Kalaviya kasabasına Jezzine bölgesindeki al-Katrani, Byblos ve Rihan kasabalarına hava saldırıları düzenlendi.

Hürmüz Boğazında İHA krizi: ABD güçleri teyakkuza geçti

İsrail savaş uçakları Sur bölgesindeki Deir Kifa kasabasını da bombalarken, aynı bölgedeki Barashit ve Chaqra kasabaları gece boyunca aralıklı topçu atışlarına maruz kaldı. Sur bölgesindeki el-Mansouri ve Beyt el-Sayyad kasabalarının da topçu saldırılarına hedef olduğu bildirildi.

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ABD 2 İran İHA'sını düşürdü
ABD 2 İran İHAsını düşürdü

ABD’den İran’la yaşanan gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, Orta Doğu’da konuşlu ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit eden İran’a ait 2 adet tek yönlü saldırı İHA’sını düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "ABD güçleri, İran saldırganlığına karşı teyakkuzda olmayı sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.

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İsrail’in savaş suçu kanıtlandı
İsrail’in savaş suçu kanıtlandı

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da, beyaz fosfor bombası kullandığı iddiaları, ABD medyasındaki görsellerle daha da güçlendi. NYT tarafından toplanan görsel kanıtlarda, İsrail ordusunun, Lübnan topraklarında yürüttüğü savaşta, ülkenin yoğun nüfuslu bölgelerine son derece zararlı ve yanıcı bir madde olan beyaz fosfor bombası kullandığı ileri sürüldü.

Beyaz fosfor bombasının belirgin duman izlerinin, en son 30 Mayıs'ta yaklaşık 40 bin nüfuslu Nebatiye şehrinde, İsrail ordusunun bölgedeki önemli bir yapı olan Beaufort Kalesi'ni ele geçirdiği sırada çekilen ve NYT tarafından doğrulanan sosyal medya görüntülerinde tespit edildiği savunuldu. Gazetenin haberinde, İsrail ile Hizbullah arasında martta yeniden başlayan çatışmalar sonrasında "sahil kenti Sur'un yanı sıra El-Kuleyha, Hıyam ve Yohmor adlı 3 küçük kasaba yakınlarında beyaz fosfor kullanıldığı" ortaya konuldu. Söz konusu görüntülerin, Lübnan'da havada patlayan top mermilerini gösterdiği ve aşağıya doğru yanan beyaz fosfor akıntıları yaydığı, bunun da İsrail'in daha önce Amerikan M825A1 mermilerini kullanmasıyla tutarlı olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansının (AA) Aralık 2023'te yayımladığı "Kanıt" kitabı, İsrail'in Gazze'de sivil yerleşim yerlerinde beyaz fosforlu bomba kullandığını fotoğraflar ve delillerle belgelemişti.

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Tahran'da kritik görüşme
Tahranda kritik görüşme

İran ve ABD ile diplomasi sürecinin arabulucusu Pakistan’ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran’a geldi. İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Nakvi, Tahran’a ulaştı. Nakvi’nin Tahran ziyaretinde, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başta olmak üzere üst düzey İranlı yetkililerle biraraya gelmesi bekleniyor.

Nakvi, Tahran ziyareti öncesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelmiş ve kendisine İran-ABD müzakere sürecine ilişkin talimatlar verilmişti.

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Lübnanlı general İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Lübnanlı general İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan ordusuna ait askeri aracı hedefleyen saldırıyı üstlenerek 3 Lübnan askerini öldürdüğünü itiraf etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Tebnit köyü yakınlarında İsrail güçlerine doğru "şüpheli bir şekilde" ilerleyen Lübnan ordusuna ait bir araç tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Lübnan ordusuna ait askeri aracın İsrail ile koordine edilmeksizin "aktif çatışma bölgesinde" ilerlediği ileri sürüldü. Öte yandan İsrail ordusu saldırıya ilişkin iç soruşturma başlattığını da bildirdi.

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