Hürmüz Boğazı'nda İHA krizi: ABD güçleri teyakkuza geçti

ABD, İran'ın dondurulmuş varlıklarını kullanmayı planlıyor

ABD Hazine Bakanlığı, devam eden çatışma sırasında Tahran yönetimine atfedilen saldırılar nedeniyle zarar gören Körfez ülkelerinde yeniden inşa çabalarını desteklemek için İran’a ait varlıkları kullanmayı değerlendiriyor. Konuya yakın bir kaynak, Bakanlığın İran varlıklarını altyapının yeniden inşası ve "gelecekte" İran’ın yol açabileceği hasarların onarım masraflarını karşılamak için tüm yasal yolları araştırdığını belirtti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, Körfez ülkelerinden İran eylemleriyle bağlantılı hasarların mali etkisine dair ayrıntılı değerlendirmeler alınması talimatı verdiği kaydedildi.

İran, dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını olası bir ateşkes anlaşması için "vazgeçilmez bir şart" olarak tanımlamıştı.